Может, о просто устал от моей болезни?

Вера, я бы не была так уверена в том, что у твоего мужа никого нет. То, что ты веришь в его любовь – это ведь твои личные самоощущения. Твой муж оказался хорошим верным другом, который не оставил тебя в трудную минуту. Но был ли он все это время любящим мужчиной для тебя – ты ведь не можешь знать наверняка? Прожив вместе столько лет, можно уже не различать границы – где дружба, уважение, привычка, а где – любовь мужчины к женщине. Может, если бы ни твоя болезнь, он ушел бы от тебя «пожить отдельно» гораздо раньше? Просто муж оказался слишком порядочным, чтобы оставить тебя в самый трудный час? Кто знает наверняка это, кроме него самого? Я бы не советовала отвечать за мужчину. И не стала бы верить тому, что он говорит. Поступки мужские куда красноречивее их слов. На вербальном уровне он говорит тебе «я хочу прожить с тобой всю оставшуюся жизнь», а его действия говорят о противоположном – он собирается уехать от тебя и жить отдельно. И второе куда красноречивее описывает ситуацию, нежели первое, согласись. Что делать в этом случае? Отпустить. Цепляться бессмысленно, на мой взгляд. Ничего, кроме раздражения, это не вызовет. А так есть шанс сохранить дружеские отношения. Тем паче, есть шанс, что, пожив без тебя, он поймет, что ты значишь для него больше, чем ему казалось, и сам захочет вернуться. Такое тоже возможно между людьми, прожившими много лет спокойной семейной жизнью.

Сергей

Вера, на мой взгляд, изменить что-либо ты в любом случае не сможешь. Твой муж решил уйти и жить отдельно, и вряд ли, как я понимаю, что-то сможет его остановить. Поэтому, наверное, нужно начинать привыкать к тому, что все изменилось, и прежний, привычный мир уже в прошлом. А раз так, придется учиться жить отдельно от супруга. Нет, можно, конечно, попытаться надавить на жалость и совесть, но это вряд ли что-то сильно изменит. Дяденька стремится к независимому от тебя существованию, и не собирается отступать. Связано ли это с другой женщиной? Очень вероятно. Иначе вряд ли возникла необходимость в отдельном жилье. Грозит ли развод и окончательный разрыв? Это вряд ли. Однако и прежние отношения уже не восстановятся. Почему вдруг так случилось? Да кто же его знает? Скорее всего, сложилось разом много разных факторов. И усталость от долгой совместной жизни, и твоя болезнь, и твое же, скорее всего, не самое лучшее физическое состояние. А он, вполне возможно, все еще вполне активный во всех отношениях мужчина, с весьма разнообразными желаниями, которые ты уже не в состоянии удовлетворить. И если вдруг встретилась какая-нибудь женщина, способная принести удовольствие, то немудрено, что мужик захотел перемен. Однако и бросить тебя насовсем он не может. Все-таки жизнь прожита вместе, общие друзья, да и сын опять же. Поэтому, скорее всего, дяденька будет жить на два дома, не афишируя свою «левую» связь, и пытаться угодить «и вашим», и «нашим». Однако не думаю, что такое положение вещей может продолжаться долго. Дело в том, что любой нормальной женщине, довольно быстро надоедает роль любовницы, и возникает желание стать чем-то большим. А вот мужики, тем более женатые, в большинстве случаев менять ничего не хотят. В результате возникает конфликт интересов, который чаще всего заканчивается расставанием с любовницей, и временным возвращением в семью. И так до следующей любовницы. Что же делать тебе? Учиться жить самостоятельно. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.