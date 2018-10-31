Год назад у меня был курортный роман, и когда я уехала, думала, что всё закончилось. Но внезапно он начал писать, признаваться в любви, собирался приехать ко мне через месяц, потом через два, потом через три, даже купил билеты, но так и не приехал. И бросил меня, не объяснив причин. Я отреагировала очень эмоционально, мы поругались и не общались.

Месяц назад, по воле случая, я переехала в его город. И увиделась с ним несколько раз. Пару раз просто мило пообщались, один раз я устроила скандал «ах какая ты скотина», пару раз переспали. Мои чувства он видит, про наши отношения, ни про прошлые, ни про будущие, ничего не говорит. Других девушек рядом с ним не наблюдается.

Может ли быть у нас с ним большое светлое чувство? Мы с ним провели так мало времени вместе и тогда, и сейчас, чтобы быть уверенными, что не подходим друг другу. Или он уже уверен, что мы не пара, и мне не стоит больше с ним видеться.