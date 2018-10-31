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Может ли быть у нас с ним большое светлое чувство?


Год назад у меня был курортный роман, и когда я уехала, думала, что всё закончилось. Но внезапно он начал писать, признаваться в любви, собирался приехать ко мне через месяц, потом через два, потом через три, даже купил билеты, но так и не приехал. И бросил меня, не объяснив причин. Я отреагировала очень эмоционально, мы поругались и не общались.

Месяц назад, по воле случая, я переехала в его город. И увиделась с ним несколько раз. Пару раз просто мило пообщались, один раз я устроила скандал «ах какая ты скотина», пару раз переспали. Мои чувства он видит, про наши отношения, ни про прошлые, ни про будущие, ничего не говорит. Других девушек рядом с ним не наблюдается.

Может ли быть у нас с ним большое светлое чувство? Мы с ним провели так мало времени вместе и тогда, и сейчас, чтобы быть уверенными, что не подходим друг другу. Или он уже уверен, что мы не пара, и мне не стоит больше с ним видеться.

Настя, Россия, 25 лет / 31.10.18
Может ли быть у нас с ним большое светлое чувство?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Настя, не важно, сколько времени вы провели вместе, важно, как вы его провели. Иногда хватает одного вечера, чтобы раскрыться друг перед другом и понять, что нашел свою вторую половину. Иногда и года встреч и интима может не хватить, чтобы осознать, что пары нет и не будет. Но в твоем случае все предельно ясно. Уж прости. У вас был курортный роман, потом, после паузы, во время которой твой «возлюбленный» не предпринимал никаких шагов к продолжению общения (признания по телефону и билеты, которые он якобы купил – это еще бабушка на двое сказала, – вообще не в счет, о мужчине судят по поступкам, а не болтовне.

    Еще один важный момент, говорящий против шансов на создание крепкой «ячейки общества»: ты уже с ним спала. Не имея никаких подтверждений тому, что парень относится всерьез. Для мужчин это называется «легкодоступность», тебя не надо «завоевывать», ты уже – трофей. И ваши «свидания» по твоей инициативе будут продолжаться до тех пор, пока ты не осознаешь, что понапрасну тратишь время на неподходящего парня.

    Да, и, конечно, самое главное: ты любишь не того мужчину, с которым сейчас периодически встречаешься, ругаешься, спишь, а того, каким он хотел тебе казаться на курорте. Подумай, кого ты себе рисуешь в воображении всякий раз, когда думаешь о нем. Так стоит ли так обманываться? Свет клином на нем не сошелся.

  • Сергей

    Настя, боюсь, на твои вопросы не сможет ответить никто, кроме самого молодого человека. Однако, просто поверь на слово, что мужчина, которому на самом деле интересна женщина, который испытывает какие-то чувства и хочет быть с ней, не станет кормить даму обещаниями. Он будет приезжать сам, куда угодно, без всяких понуканий с твоей стороны, чтобы только увидеть, обнять. В данной же ситуации больше похоже, что после вашего курортного «общения», парень и думать забыл о пляжном приключении. Но в какой-то момент, скорее всего будучи сильно подшофе, он расчувствовался, как это обычно и бывает в таком состоянии, и написал тебе кучу приятностей. Потом пожалел об этом, но сделанного не воротишь. Потому и не приехал.

    И тут вдруг ты сама переезжаешь к нему поближе. Понятное дело, что молодой человек слегка обалдел. Уверен, что на первых ваших встречах он был не особо раскован. Затем немного отошел, и вы даже пару раз переспали, причем, скорее всего, по твоей инициативе. Теперь ваши якобы отношения продолжаются в том же режиме. Инициатор ты, а парень просто соглашается, но ничего не обещает. В принципе, его можно понять. Девушка сама готова на постельные упражнения, и ничего не требует.

    В связи с этим, я бы предложил тебе пересмотреть свои взгляды на данного приятеля. Ты уже сделала все, что могла. Призналась в чувствах, допустила к телу. А никакой реакции со стороны объекта нет. Наверное, в данном случае лучше признать тот факт, что ничего большего уже и не будет. И раз так, то лучше не тратить время зря. Скажи молодому человеку спасибо, и прекращай общение. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.

Кто из экспертов прав?

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 2  

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  • Никольски / 31.10.18 01:02
    -
    1
    +
    Почему то мне всегда странно, когда молодые девушки соглашаются на "курортные" романы. Такой сурогат любви в таком юном возрасте.Ну елы-палы же!!! Ради чего? Мне кажется, что это возраст глубокой и нежной любви. С желанием прожить вместе счастливую жизнь. Курортный роман это когда " 45 - баба ягодка опять" , а пара не сложилась. И уже как то и надежда на счастье умерла.Вот и хватают " бабы ягодки опять" сурогаты на курортах. У Вас все впереди. И любовь и счастливая семейная жизнь. Зачем себе создавать странные истории на "курортах"? Встретились и пару раз переспали. Ну может сначала начнете с чувств в вашем то возрасте?Зачем же так с собой ?
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    • Ник / 31.10.18 03:30
      -
      3
      +
      Как высокопарно. А если нет любви, то нужно сидеть и ждать принца, как Ассоль на берегу? А к кому-то любовь только в 45 приходит. Может, им тоже до 45-ти сексом не заниматься. Прям 19-й век какой-то, рассуждения в духе тургеневской бабушки
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