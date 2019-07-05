Мой вопрос – трагедия большинства женщин 40 лет
Нужен совет. Просто посмотрите со стороны. Я замужем уже 18 лет. Есть дочь, 9 лет. Все вроде ок. Но у меня как-то все приоритеты в жизни изменились. Раньше все казалось таким четким. Окончить институт, семья, дети. Все было понятно. Сейчас все так и не так. Мне все надоело. Надоел постаревший, полысевший муж, который стал носить очки с большими диоптриями. И выпивать стал тоже. Надоело, что болеет ребенок. Не знаю, как избежать стресса. Много читала раньше и музыку слушала. Сейчас времени ни на что нет.
Задала себе честный вопрос: «Чего я хочу?» Честно себе ответила и ужаснулась. Я хочу просто денег и секса. Это все чего я хочу. Хочу ни в чем не нуждаться и расслабляться. Я была с собой честна. Но нормально ли это? Это мои желания и приоритеты сейчас. Но мой муж не сможет мне этого дать. Денег хватает на скромную жизнь без претензий. Мы и отдыхать особо не ездим никуда. Только на дачу на шашлыки.
И секс... Мягко говоря с мужем нет особо желания. Да и возможности у него ограничены. Я не знаю, что делать. Понятно, что и я не 49 кг, как когда мы познакомились, а уже 70. И мне уже 40. Морщины и целлюлит. Все понятно, но как быть дальше?
Вы часто рассматриваете очень трагичные вопросы. Поверьте, мой вопрос – это трагедия большинства женщин 40 лет... Прошу совет...
Мнения наших экспертов
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Алена
Лена, нет, это не «трагедия большинства женщин после 40», это – проблема женщин, у которых нет никаких интересов в жизни. Ни слова не прочла про работу, карьеру, профессию. Их нет? Окончила институт, вышла замуж, родила и все? На чтение и музыку нет времени – почему? Ребенку 9 лет, живете не в деревне, корову доить и гусей пасти не надо. На курсы кройки и шитья, китайского языка или еще куда – не бегаешь. Что с тобой не так? Мотивация пропала? Не верю, что не найти времени на чтение, если хочется. Знаю очень занятых людей, мегазанятых, но ЧИТАЮТ! Много. И даже кино умудряются смотреть в перерывах между бешенным графиком встреч, отчетов, командировок при графике работы с 8 утра до 10 вечера. Знаю и таких, у кого работа спокойная, строго по графику, а «времени ни на что не хватает». Фантастика. Если не горишь желанием что-то делать – всегда можно подвести под это оправдательную базу.
Что касается твоих базовых потребностей в деньгах и сексе – они понятны. Но если это все, что тебе нужно, тогда, конечно, это проблема. Потому что, выходит, ты за столько лет взрослой жизни так и не повзрослела. Дожила до 40 лет инфантильной девочкой, которой все должны, и вокруг которой должен вращаться глобус. Муж должен быть секс-машиной с густой шевелюрой, острым зрением и солидными доходами, дочь – маячить на горизонте и не напрягать своими проблемами со здоровьем, учиться так, чтобы в школу вызывали только для вручения грамоты раз в год, а в остальное время чтобы он ней не было слышно. В общем, чтобы все было, как на картинке про счастливую семейную жизнь. Как в лучших инстаграмах. И не работать, естественно. Мечта инфантильного эгоцентрика. Возраст не важен.
Что посоветовать? Начать менять свою жизнь с себя. Когда ты недовольна собой, самый простой способ внутренней защиты – сместить фокус неудовлетворенности во вне, чтобы не саморазрушиться. И вот уже не так ужасны 20 кг собственного лишнего веса, когда у мужа есть лысина и очки. Не так ужасно отсутствие собственных финансовых успехов, когда есть муж с его скромной зарплатой, которой вам всем не хватает на путешествия. И так далее. Вокруг столько раздражающих факторов, что на этом фоне все собственные недостатки меркнут (у тебя в голове). Ну а что если начать разбираться с ними, а не с мужем и дочкой? Перестать жрать, например. Задаться целью похудеть, а заодно подсадить на это мужа, у которого наверняка тоже есть лишние килограммы. Выбрать книгу для чтения и заставить себя читать хотя бы по 10 страниц, но каждый день (не верю, что нет времени на такую малость). Задаться целью и найти для себя интересное занятие вне стен дома, чтобы переключаться, чтобы развиваться, наконец. Вокруг столько всего интересного, чему можно научиться при желании. Хватит искать внешние причины своей «трагедии». Все внутри, и с этим надо разбираться.
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Сергей
Лена, на мой взгляд, в твоем случае проблема не во внешнем виде или обычных бытовых сложностях, а в том, что отношения с супругом окончательно превратились в соседские. Увы, так бывает. По одной из теорий развития отношений в паре, каждая «ячейка общества», в своем развитии неизбежно проходит через несколько этапов. Сначала романтика, когда люди не обращают внимания ни на что. Затем ломка, которую у нас называют «притиркой характеров». На этой стадии начинают происходить разводы. А вот за ней, начинается самая неприятная и наиболее емкая по количеству разводов стадия безразличия. Это когда люди друг друга изучили вдоль и поперек, устали от «бытовухи», и перестали чувствовать себя чем-то единым целым. А ведь пока еще не старые, и жить хочется полноценно. Но общее хозяйство, дети, обязательства, да и здравый смысл, просто взять и разбежаться не дают. Вот и начинаются пляски с бубнами, в голову лезут воспоминания молодости, и появляется жажда обновления, стремление к свободе. И к сожалению, пока никому толком, насколько я знаю, не удалось найти однозначного рецепта, как перейти к следующему этапу без проблем и переживаний.
В Америке при наступлении подобных кризисов, народ массово идет к семейным психологам, и те пытаются найти варианты выхода из сложившегося положения. Говорят, помогает. У нас, да и у вас, подобная практика пока не сильно развита. Традиции другие. Вот и приходится выкручиваться кто как может. Многим, кстати, так и не удается совершить обновление, перестроиться, и, в результате, люди годами, десятилетиями живут рядом как не очень любящие друг друга соседи. Ну, или, помыкавшись, потрепав друг другу нервы, наконец, расходятся. Но если получается, то становится значительно легче, ибо следующий этап – совместная деятельность. Это когда супруги наконец находят сами себя, заново обретают друг друга, и начинают что-то делать вместе. Дома строят, бизнес организуют, в путешествия ездят, да что угодно, но в союзе.
Как поступить в твоем случае, честно говоря, не знаю. Тут многое зависит от прежних, изначальных семейных установок и ценностей. И разбираться в них, а также искать путь к обновлению, лучше вместе со специалистом. Это я к тому, что было бы неплохо, все-таки, сходить к психологу. Еще можно откровенно поговорить с мужем, и постараться вместе начать меняться. Что конкретно делать? Вариантов масса, главное хотеть и начать. Хоть вместе по утрам бегать идите и на диету сядьте. Тут важно, что вместе. Вроде бы мелочь но для старта и ее может хватить. Ну, это если есть желание сохранить семью. Хотя, можно и разойтись. Тоже вариант всколыхнуть болото. Но, как и при любом радикальном способе решения задачи, в данном случае нелишне семь раз подумать и отмерить, прежде чем резать. И в любом случае, стоит начинать как-то двигаться, менять привычное. И проще всего начинать с самой себя. Например, начни посещать бассейн вместе с дочерью, заниматься чем-то активным, и при этом меньше есть. Уверен, как только вес пойдет вниз и зеркало перестанет показывать неприятности с утра пораньше, многое само начнет меняться.
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Koshka / 05.07.19 09:01Мне 39. Я делаю то, что я хочу. Я снова пошла учиться, я периодически учусь чему-то новому. Я занимаюсь спортом, весьма активно, поэтому недавний анализ тела показал мой возраст как 24 года. Я обожаю свою семью. Мне все равно, едем ли мы в путешествие или идем в ближний парк. У меня есть небольшой, но приятный круг общения. Хорошо там, где я. Спасибо Вам, автор.
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Персикова / 05.07.19 08:16Сегодня буду жёсткой к героине ))) Лена , это трагедия не большинства женщин 40 лет , а большинства ленивых телом и духом. Ведб так просто - сидеть и ныть , вместо поднять ж..пу и что-то сделать с собой и со своей жизнью. Вспомнила свои 40 лет - , кстати , сюда , на Клео я пришла как раз в этом возрасте. Расскажу, что со мной происходило в 40 лет . К юбилею я худела кг примерно на 6-7 , чтобы влезть в свое любимое платье - плавала в бассейне каждый день по 2-3 км и таки влезла в него. Я никогда не была красивее, чем именно в свои 40 ! Честно , даже в 25 я не была так хороша ))) Дальше - в 39 лет я поменяла работу кардинально - вот прямо на 180 градусов , потому, что прежняя перестала удовлетворять мои потребности ( и материальные и скучно стало ) , мужа не меняла ))- он в это же время тоже был на распутье ( уже в 38 был военным пенсионером и стоял выбор - идти в охранники или развиваться дальше в новом направлении. Хотя развиваться в этом новом направлении он начал еще за несколько лет до своей военной пенсии ( он пошел учиться) . Итог- сейчас он коммерческий директор в довольно крупной фирме. Худеть ему не надо было , он из везунчиков, которые пожизненно стройные ))) Про отсутствие отдыха с ограниченным бюджетом - тоже ваша лень. Я помню времена, когда мы с друзьями просто брали детей, бутеры в дорогу, кофе в термос , детям фруктов и кашу в банке и катались по интересным местам Подмосковья. Совершенно бесплатно осмотрели все города Золотого кольца и так далее. Кстати , в 90-е у нас не было машины и мы катались на электричках. Потом , когда появилась машина, поездки стали изощрённее ))В общем , варианты всегда есть , их нет только на диване. Кстати , до сих пор вспоминаем некоторые поездки во время каких-то семейных праздников , сын говорит - здорово было , весело ! И даже собирается повторить наши маршруты, когда подрастут немного его девчонки. Про любовников... в 40 лет за мной ухаживали ох какие мужики , прям по-взрослому ухаживали )))) И мне это нравилось , нравилось нравиться ( сорри за каламбур)) , но не больше. Не больше - потому, что ценность моей семьи была выше всего. А кокетничать никто не запрещал ) Я вам скажу даже больше - мне кажется , что моему мужу это было приятно , что за мной так ухаживали и пытались добиваться ))) Так вот , продолжая тему , про секс - да , в 40 лет мы знали друг друга вдоль и поперек, с 22 лет вместе , конечно это была уже не феерия гормонов от одного прикосновения, но поверьте , в зрелом возрасте есть такие вещи, которые молодости не доступны к пониманию и ощущению вследствие именно возраста. В общем , в 40 мы для себя заново открыли друг друга в постели. Причем уже со знанием дела ;)) Секса вам уже не хочется , и все эти мифические красавцы, с которыми вы бы уууххх , это плод вашей фантазии , вы б ы и с ними не захотели. Потому, что в вас нет энергии жизни. В общем , Лена , я понимаю , что вряд ли после прочтения моего поста вы вскочите с дивана и побежите в бассейн или по-другому взглянете на мужа или откроете гугл-карты и посмотрите, что можно посетить в выходные бюджетно и недалеко от вас , поэтому , просто замечу , что уныние грех . И я знаю , что вы нашли бы мне 100 аргументов, почему у меня это случилось , а у вас нет , конечно , мне легко рассуждать и так далее, а вот у ваааас... Но причина , на самом деле, одна - вы сама. Мне жаль вас и вашу унылую жизнь . Я вот точно знаю , что цитата из "Москва слезам не верит" про жизнь , которая в 40 лет только начинается - враньё )) В 40 лет она не начинается , но и не заканчивается - вот это совершенно точно ! 40 - прекрасный возраст для осмысления , и 40 - это время, когда появляется масса возможностей что-то изменить и в себе и в своём окружении и в своей жизни.
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Персикова / 05.07.19 08:22Накатала столько потому, что прям обидно стало за 40-летних ))) Это реально прекрасный возраст ! Поверьте тому , кто уже и 50 перешагнул ))
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Джей / 05.07.19 07:20Ну да, сороковник - это такой возраст подведения итогов. Это еще не старость, но уже своеобразный экватор, когда у нас есть шанс еще что-то изменить. Но это не трагедия, а такой этап, когда мы оглядываемся назад и сверяеся с внутренним барометром: так ли мы живём, как хотим, всего ли мы достигли, чего хотели, с тем ли мы человеком. В период с 20ти до 40ка, иногда до 30-35 ти мы выполняем программу: образование, замужество, дети. В 40 честно смотрим в зеркало и отвечаем себе на вопрос, а чего я на самом деле хочу. Хорошо, что Вы честно себе отвечаете, плохо, что сам по се секс и сами по себе деньги - не могут быть целью. Поэтому копайте дальше: какую работу вы хотите, сколько конкретно денег, с кем конкретно секса хочется. Исполнение желаний начинается с конкретики. Иначе все советы можно свести к спорту, хобби, работе и любовнику/разводу.
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Нету ника / 05.07.19 07:05Что же делать?! Решать только ВАМ. Или вытаскивать САМУ СЕБЯ из этого болота или превращаться в 40-летнюю старуху (смешно, право, тем более действие происходит в европейской столице).
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krazy / 05.07.19 01:42Хехе, это на тему, что 40 - не пожилая? =) Блин вам 39 О_О. Ну не подросток и не девушка уже. Но и не бабушка же. Вес - худейте. Морщины - ухаживайте за кожей и правильно питайтесь. Целей нет? У вас дитю 9 лет всего, ее еще воспитывать и воспитывать. И образование дать. Вообще не трагедия и точно не большинства.
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Кошка_Шредингера / 05.07.19 01:30Пока не увидела возраст героини, думала, что ей хорошо так к пенсии. У нас в 39 - еще девушка-девушка. У многих, вон, дети грудные. А тут нате, как обухом по голове, "трагедия большинства женщин 40 лет". Тлен какой-то.
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Zavoronok / 05.07.19 01:05Ну если хочется денег, неплохо бы работу сначала найти, тогда зарплата мужа - на жизнь, а зарплата жены - на развлечения. Что касается секса - если нужен тупо секс, проще всего купить вибратор, ну а если красивый молодой любовник, то тут надо постараться, хотя если муж узнает, последствия будут неприятными.
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Элисон / 05.07.19 01:04Перестать жрать - ну да, ну да, самый классный совет эксперда , без такого Совета наша гг не разберётся видимо!
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Zavoronok / 05.07.19 01:08Они всегда это советуют, даже если их и не просят. Стоит только обмолвиться, что есть пара лишних кг, но тебе они не мешают, сразу советуют меньше жрать и ходить в спортзал. Прям панацея от всех проблем.
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спорт - это жизнь :) / 05.07.19 01:48спорт продуцирует эндорфины в гол мозге, от этого меняется настроение и общее состояние. поэтому совет хороший. но лучше было бы посоветовать сидеть дома и жрать булки, тогда точно прибежит молодой любовник с деньгами.
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Спорт - это бред / 05.07.19 02:32В 40 лет нужен не спорт, а «правильные» упражнения, цель которых - поддержание гибкости, обмена веществ, и здоровья!! А спортом, бегом, скалолазанием занимайся сама, дорогая «Спорт - это жизнь», удачи тебе в этом
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