Мой вопрос – трагедия большинства женщин 40 лет

Лена, нет, это не «трагедия большинства женщин после 40», это – проблема женщин, у которых нет никаких интересов в жизни. Ни слова не прочла про работу, карьеру, профессию. Их нет? Окончила институт, вышла замуж, родила и все? На чтение и музыку нет времени – почему? Ребенку 9 лет, живете не в деревне, корову доить и гусей пасти не надо. На курсы кройки и шитья, китайского языка или еще куда – не бегаешь. Что с тобой не так? Мотивация пропала? Не верю, что не найти времени на чтение, если хочется. Знаю очень занятых людей, мегазанятых, но ЧИТАЮТ! Много. И даже кино умудряются смотреть в перерывах между бешенным графиком встреч, отчетов, командировок при графике работы с 8 утра до 10 вечера. Знаю и таких, у кого работа спокойная, строго по графику, а «времени ни на что не хватает». Фантастика. Если не горишь желанием что-то делать – всегда можно подвести под это оправдательную базу.

Что касается твоих базовых потребностей в деньгах и сексе – они понятны. Но если это все, что тебе нужно, тогда, конечно, это проблема. Потому что, выходит, ты за столько лет взрослой жизни так и не повзрослела. Дожила до 40 лет инфантильной девочкой, которой все должны, и вокруг которой должен вращаться глобус. Муж должен быть секс-машиной с густой шевелюрой, острым зрением и солидными доходами, дочь – маячить на горизонте и не напрягать своими проблемами со здоровьем, учиться так, чтобы в школу вызывали только для вручения грамоты раз в год, а в остальное время чтобы он ней не было слышно. В общем, чтобы все было, как на картинке про счастливую семейную жизнь. Как в лучших инстаграмах. И не работать, естественно. Мечта инфантильного эгоцентрика. Возраст не важен.

Что посоветовать? Начать менять свою жизнь с себя. Когда ты недовольна собой, самый простой способ внутренней защиты – сместить фокус неудовлетворенности во вне, чтобы не саморазрушиться. И вот уже не так ужасны 20 кг собственного лишнего веса, когда у мужа есть лысина и очки. Не так ужасно отсутствие собственных финансовых успехов, когда есть муж с его скромной зарплатой, которой вам всем не хватает на путешествия. И так далее. Вокруг столько раздражающих факторов, что на этом фоне все собственные недостатки меркнут (у тебя в голове). Ну а что если начать разбираться с ними, а не с мужем и дочкой? Перестать жрать, например. Задаться целью похудеть, а заодно подсадить на это мужа, у которого наверняка тоже есть лишние килограммы. Выбрать книгу для чтения и заставить себя читать хотя бы по 10 страниц, но каждый день (не верю, что нет времени на такую малость). Задаться целью и найти для себя интересное занятие вне стен дома, чтобы переключаться, чтобы развиваться, наконец. Вокруг столько всего интересного, чему можно научиться при желании. Хватит искать внешние причины своей «трагедии». Все внутри, и с этим надо разбираться.