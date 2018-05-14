Мне просто нравится с ним общаться
Я, несмотря на возраст, не могу понять, то ли я в чем-то допустила ошибку, то ли надо просто отпустить ситуацию. Четыре года назад встретилась на работе с мужчиной. Он оказался очень замкнутым и людей подпускал очень осторожно к себе. Мы с ним общались несколько месяцев, во время которых он приглашал покататься на машине, флиртовал, но я вела себя очень сдержанно и отказалась от прогулок на машине. Он показал паспорт, что официально свободен, но гражданская жена и сын есть. Потом я поменяла работу, и мы несколько месяцев не общались совсем. Спустя 3 месяца я позвонила ему поздравить с днем рождения, и он будто бы обрадовался моему звонку, мы поговорили. Но дальше дело не пошло, т.е., периодически ему звонила я, мы общались, а с его стороны инициативы не было и нет. Человек он занятой, но даже, если я звоню, а он занят, он просит перезвонить и может потом элементарно не ответить ни на звонок, ни на смс. Честно говоря, так продолжается уже пару лет. И я понимаю, что такая ситуация для него ни о чем. Что она для меня? Я спрашивала себя и поняла, что мне просто нравится с ним общаться периодически, но ему уже 40 с хвостиком и он не женат на матери своего ребенка и вряд ли ему это в принципе нужно.
В общем, Алена. Сергей, мне кажется, что в той ситуации, когда мы работали вместе, я для него была не более чем коллегой, с которой приятно общаться, а теперь, когда меня нет, я не представляю для него вообще никакого интереса. И общается он со мной лишь по двум причинам: эго, которое я ему поднимаю, и воспитание, которое не позволяет ему меня попросить больше ему не звонить. С другой стороны, я ведь особо не допекаю его, не создаю лишних проблем, поэтому и просить ни о чем не надо. Лишних фантазий на его счет у меня нет, мне правда просто приятно иногда с ним общаться.
С.-Петербург, 25 лет
14.05.18
Мнения наших экспертов
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Алена
А в чем проблема? С его стороны никакого флирта, никакой инициативы, и даже никакой заинтересованности в развитии общения не наблюдается. То есть, если в этой истории и есть потенциальная жертва другого, то это он. А ты его домогаешься. Без напора, но явно преследуешь и пытаешься чего-то добиться. А мужик не может понять, чего тебе от него надо. И таки да – резко прекратить все это ему может не позволять воспитание. Но ведь у тебя оно тоже есть, правда? Сама себя послушай: «мне просто нравится с ним периодически общаться» - ты серьезно? Вы и раньше-то не были близкими по духу людьми, а последние 4 года так и вовсе живете каждый своей жизнью. У вас нет ничего общего. О чем тебе с ним разговаривать? О погоде? Или он из тех уникальных людей, которые фразу «как дела?» воспринимают буквально и начинают кратко пересказывать свою жизнь за последний временной период? Я скажу тебе, как выглядит эта ситуация глазами жертвы твоей навязчивости. Есть некая девица, которая поначалу даже нравилась, но это быстро прошло. По дурости 4 года назад оказывал ей знаки внимания, теперь расплачиваюсь.
Пойми, Лена, твое желание общаться – одностороннее, иначе бы для тебя нашли время в любом рабочем графике. Ты поступаешь эгоистично, потому что пользуешься вежливостью, воспитанностью человека и тратишь его время и энергию. Но все это, увы, бумерангом возвращается к тебе: ты тоже тратишь время и не даешь себе шанса встретить кого-то еще.
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Сергей
Елена, честно говоря, я совершенно не понял в чем вопрос. Ты четыре года назад начала общаться с мужчиной. Уж не знаю, в чем проявлялась его замкнутость, но практически сразу он стал предлагать «покатать» тебя на машине, и флиртовать. Нормальная реакция, по-моему, для мужчины, который решил поиметь какие-то более близкие отношения с женщиной. Ты отказалась, и вообще, как сама пишешь, вела себя довольно сдержано. Тоже нормально. Не вызвал дяденька доверия. Бывает. Затем ты сменила работу, и вы вообще перестали общаться, причем на довольно длительный срок. Стандартная жизненная ситуация людей, которые ничем не связаны, друг в друге не заинтересованы, и идут дальше каждый своим путем. И тут вдруг ты начинаешь названивать мужику, и ждешь в ответ какую-то инициативу. С чего вдруг?
Нет, ну бывает, конечно, что через какое-то время, человек вдруг понимает, что поспешил с выводами, и на самом деле чувства имеются и прямо рвутся наружу. Но у тебя ведь ничего подобного не наблюдается. Тебе «просто нравится общаться». На самом деле это бред, конечно. Лично я считаю, что у тебя сейчас просто полный «швах» в личной жизни, и нужно хоть какое-то, даже минимальное подтверждение собственной состоятельности. Потому и названиваешь. Мужик, скорее всего, тоже не понимает к чему эти звонки, но они вроде не напрягают, денег не требуют, проблем не приносят. Ну и ладно. Даже приятно чувствовать свою значимость и нужность кому-то. Ну, и в чем проблема? Тебе хочется звонить и разговаривать, дяденька не отказывает и не посылает куда подальше. Прекрасно. Вы оба получаете удовольствие. Продолжайте в том же духе. Нет, лично для меня подобные бесцельные, бесполезные перезвоны непонятны. Однако все люди разные, и у каждого свои взгляды, желания, стремления. И кто я такой, чтобы мешать людям развлекаться? Продолжайте. Только не лучше ли будет заняться собой, спортом, хобби какое-нибудь, начать общаться с другими людьми, найти себе нормального мужика в конце концов, и жить нормально? Хотя, конечно, и понятие «нормально» у всех своё.
Обсуждение 17
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Никольски / 14.05.18 10:00Любви нет ни у Вас, ни у него..Спрашивается, что тут воду в ступе молоть? Из пустоты в пустоту...И что письмо писала? Не о чем , вообще...У него, возможно, за эти годы уже столько всяких романов и чувств к разным молодым женщинам проскочило. И тут Вы...Как жвачка...И что то ждет и ждет....
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звездочка ) / 14.05.18 09:25Я не поняла главного - в чем же его ценность? Бывают люди, которых забыть сложно или не возможно, но они должны обладать какой-то своей уникальностью для нас. А здесь не очевидно ничего. Чем он столько внимания к своей персоне заслужил?
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Элфи Крекс / 14.05.18 08:43Читаю и поражаюсь. Четыре года назад с вами кто- то пофлиртовал , а вы всё этот факт пережёвываете. Четыре года! За это время никто на вас больше не посмотрел? Кошмар! А что звоните... Ну, от пустоты жизни и от безнадёги люди ещё и не то делают.
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Проходя мимо / 14.05.18 08:42А почему вы "спрашиваете себя" об этом мужчине, который промелькнул несколько лет назад эпизодом в вашей жизни? Неужели больше не о ком себя поспрашивать? Вспомните, может, вы на работе с кем-то чай пили?
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ПЕрсикова / 14.05.18 08:39Лена!!! Лучшие годы молодости и вот так проси....ть (пардоньте) Хватит жить иллюзией , идите уже в люди. Там полно нормальных и свободных мужчин вашего и любого другого возраста , Интересно ей с ним... что интересно-то ? Как от вас отбрыкиваются ? Про то , что и сам МЧ так себе, третий сорт , на мой взгляд , можно не упоминать , как я понимаю ?
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j7upzz / 14.05.18 08:37Тестовый комментарий
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Koshka / 14.05.18 08:36Мужик хотел по-быстрому присунуть, не получилось, он забил. Вы думаете, ему Ваши разговоры по телефону нужны? Тем более, у него есть постоянная женщина, которая, на минуточку, считает себя его женой.
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Лада / 14.05.18 08:10Она звонит человеку, про которого знает, что ему как минимум наплевать на её звонки, а как максимум они неприятны, он трясёт паспортом без штампа перед сослуживицей, имея под боком гражданскую жену с сыном. И это "приглашение "покататься", как малолетка, честное слово)...В общем, участники этой "истории ни о чём" друг друга стоят)
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50/50 / 14.05.18 07:14вон чо от безрыбья бывает)) расширяйте круг общения. не надо ездить по выходным к подругам на вино и терять там время))
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Персикова / 14.05.18 08:41Ой, не говори. Это прям не просто безрыбье, это засуха в болоте )))
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Koshka / 14.05.18 08:42Да лучше с подругами вино пить, чем мужикам левым по два года названивать.
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ИДИЛИЯ / 14.05.18 06:58Вроде бы девушка не тупая, понимает и про воспитание и про все. Но упорно продолжает навязываться, хотя и пишет, "лишних фантазий на его счет у меня нет", зачем тогда ему звонить????
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doremi / 14.05.18 02:01Сначала хотела сказать: “Хватит домогаться мужчин” и всё в таком духе. А теперь подумала, может это никакя не вежливость с его стороны, а форма мести за тогдашний отказ? Есть такие, знаете ли, вежливые мазохисти.