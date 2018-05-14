Я, несмотря на возраст, не могу понять, то ли я в чем-то допустила ошибку, то ли надо просто отпустить ситуацию. Четыре года назад встретилась на работе с мужчиной. Он оказался очень замкнутым и людей подпускал очень осторожно к себе. Мы с ним общались несколько месяцев, во время которых он приглашал покататься на машине, флиртовал, но я вела себя очень сдержанно и отказалась от прогулок на машине. Он показал паспорт, что официально свободен, но гражданская жена и сын есть. Потом я поменяла работу, и мы несколько месяцев не общались совсем. Спустя 3 месяца я позвонила ему поздравить с днем рождения, и он будто бы обрадовался моему звонку, мы поговорили. Но дальше дело не пошло, т.е., периодически ему звонила я, мы общались, а с его стороны инициативы не было и нет. Человек он занятой, но даже, если я звоню, а он занят, он просит перезвонить и может потом элементарно не ответить ни на звонок, ни на смс. Честно говоря, так продолжается уже пару лет. И я понимаю, что такая ситуация для него ни о чем. Что она для меня? Я спрашивала себя и поняла, что мне просто нравится с ним общаться периодически, но ему уже 40 с хвостиком и он не женат на матери своего ребенка и вряд ли ему это в принципе нужно.

В общем, Алена. Сергей, мне кажется, что в той ситуации, когда мы работали вместе, я для него была не более чем коллегой, с которой приятно общаться, а теперь, когда меня нет, я не представляю для него вообще никакого интереса. И общается он со мной лишь по двум причинам: эго, которое я ему поднимаю, и воспитание, которое не позволяет ему меня попросить больше ему не звонить. С другой стороны, я ведь особо не допекаю его, не создаю лишних проблем, поэтому и просить ни о чем не надо. Лишних фантазий на его счет у меня нет, мне правда просто приятно иногда с ним общаться.