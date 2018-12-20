Мама выгнала мою семью из дома

Я женат уже 5 лет, и у меня сыночек и дочка. Жили мы вместе с моими родителями, так как я – единственный сын в семье. У меня двое сестер, которые замужем и живут отдельно от нас. Одна сестра живет в другом городе, а младшая сестра замужем за нашим соседом и живет на два этажа ниже.

Сейчас уже два месяца мы снимаем отдельную квартиру, а мои родители и сестра не общаются ни со мной, ни с моей женой. Дело в том, что я очень часто ругался с мамой. Поводы были разные. Часто в ссорах был виноват я, но иногда недопонимание шло со стороны моей мамы или младшей сестры, а точнее из-за ее детей. Я был не против, что они часто были у нас, но, скажу честно, они часто портили мой покой и покой моей маленькой семьи. А когда я делал замечания, то я всегда оказывался врагом для сестры и своей же мамы. Ссор было много, и я часто думал об уходе с женой, но я не хотел оставлять своих родителей. Ведь я сын и должен быть рядом. Но после очередной ссоры, а точнее, скандала, я ушел из дома, хотел успокоиться и вернутся. Гулял и долго думал, пока не позвонила сестра. Она сказала, что мне нужно уйти. Взять семью и просто уйти, этого захотела моя мама. На следующий день мы собрали самые нужные вещи и ушли. Мы жили две недели у моего друга. Я думал, все решится, и мы снова вернемся к родителям. Но нет. Мама не разговаривала со мной. Моя жена поехала и поговорила с моей мамой, а она сказала ей, что нам пора научится жить самим, что нужно забрать вещи. Так мы уехали и начали жить отдельно. Сейчас снимаем квартиру. Жена вышла на работу, и я работаю. Сын ходит в садик. За дочкой, которой всего 8 месяцев, смотрит няня. Уйдя и родительского дома мне стало спокойнее жить. Да и жена стала больше времени уделять мне. Готовить ужины при свечах и многое другое!

Да я и понял, что жить оказывается нужно хотя бы на три остановки дальше друг от друга. Будь это твоя сестра, будь это твои родители. Если бы я мог вернуть время, я бы хотел уйти из родительского дома, когда все было в порядке. Когда мои отношения с моими родители были хорошими, и я мог бы просто сказать, что мы должны жить отдельно с женой, и просто уйти, а потом ходить навещать отца и маму, когда бы мне хотелось. А сейчас ни мама, ни отец не хотят общения со мной, хоть и в последней ссоре я не вижу своей вины. Но увы время не вернуть! Мне нужны ваши советы, как мне восстановить отношение с ними. Как сделать так чтобы было, как и раньше? Или уже никак не вернуть тех отношений?