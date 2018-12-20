Мама выгнала мою семью из дома
Я женат уже 5 лет, и у меня сыночек и дочка. Жили мы вместе с моими родителями, так как я – единственный сын в семье. У меня двое сестер, которые замужем и живут отдельно от нас. Одна сестра живет в другом городе, а младшая сестра замужем за нашим соседом и живет на два этажа ниже.Сейчас уже два месяца мы снимаем отдельную квартиру, а мои родители и сестра не общаются ни со мной, ни с моей женой. Дело в том, что я очень часто ругался с мамой. Поводы были разные. Часто в ссорах был виноват я, но иногда недопонимание шло со стороны моей мамы или младшей сестры, а точнее из-за ее детей. Я был не против, что они часто были у нас, но, скажу честно, они часто портили мой покой и покой моей маленькой семьи. А когда я делал замечания, то я всегда оказывался врагом для сестры и своей же мамы. Ссор было много, и я часто думал об уходе с женой, но я не хотел оставлять своих родителей. Ведь я сын и должен быть рядом. Но после очередной ссоры, а точнее, скандала, я ушел из дома, хотел успокоиться и вернутся. Гулял и долго думал, пока не позвонила сестра. Она сказала, что мне нужно уйти. Взять семью и просто уйти, этого захотела моя мама. На следующий день мы собрали самые нужные вещи и ушли. Мы жили две недели у моего друга. Я думал, все решится, и мы снова вернемся к родителям. Но нет. Мама не разговаривала со мной. Моя жена поехала и поговорила с моей мамой, а она сказала ей, что нам пора научится жить самим, что нужно забрать вещи. Так мы уехали и начали жить отдельно. Сейчас снимаем квартиру. Жена вышла на работу, и я работаю. Сын ходит в садик. За дочкой, которой всего 8 месяцев, смотрит няня. Уйдя и родительского дома мне стало спокойнее жить. Да и жена стала больше времени уделять мне. Готовить ужины при свечах и многое другое!
Да я и понял, что жить оказывается нужно хотя бы на три остановки дальше друг от друга. Будь это твоя сестра, будь это твои родители. Если бы я мог вернуть время, я бы хотел уйти из родительского дома, когда все было в порядке. Когда мои отношения с моими родители были хорошими, и я мог бы просто сказать, что мы должны жить отдельно с женой, и просто уйти, а потом ходить навещать отца и маму, когда бы мне хотелось. А сейчас ни мама, ни отец не хотят общения со мной, хоть и в последней ссоре я не вижу своей вины. Но увы время не вернуть! Мне нужны ваши советы, как мне восстановить отношение с ними. Как сделать так чтобы было, как и раньше? Или уже никак не вернуть тех отношений?
Мнения наших экспертов
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Алена
Мурад, по-хорошему, никто никому ничего не должен. Это все в твоей голове. С чего ты решил, что «единственный сын должен жить с родителями»? А если б ты был не единственный, вы бы жребий тянули?
Мама твоя права на все 100% - тебе и твоей жене давно пора учиться жить самостоятельно. Все ваши конфликты – это конфликты интересов. Маме хочется одного, тебе другого. Мама старше, жилье принадлежит ей. Естественно, она тебе не уступает, ты уже не ребенок, чтобы идти на уступки. Для этого есть реальные дети, тоже близкие и любимые у твоей мамы.
Сейчас нет смысла рефлексировать, думать о том, как поступил бы, корить себя за недогадливость. Остановись. Зафиксируйся на том, что сейчас вашей семье лучше, несмотря на отчужденность прочих родственников. Это ведь самое главное. Значит, все делается правильно. Разумеется, отношения с родителями – это важно. Но отношения внутри собственной семьи – куда важнее. И если семья твоя чувствует себя хорошо, значит, все идет правильно. Отношения с мамой, папой, сестрой – о них можно временно не думать и не пытаться налаживать. Иногда полезнее всего просто поставить все на паузу и двигаться дальше самим. Совершенно очевидно, что ты переоцениваешь свою значимость для родителей, думая, что ты «как единственный сын» обязан быть рядом. Они уже доказали, что считают иначе. Поэтому перестань предлагаться в качестве опоры людям, которым ты пока не нужен. Дай людям время. Постепенно лед тронется.
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Сергей
Мурад, на мой взгляд, тебе нужно взрослеть. Нет, я понимаю, что ты привык жить у мамы под крылышком, но все-таки есть какие-то пределы. Имея семью и двоих детей, висеть на шее родителей, да еще и права качать? Это круто. Вот и доигрался. Так что, то, что тебя откровенно выгнали – совершенно нормально для сложившейся ситуации. Увы, но по-другому, видимо, уже было просто не объяснить. Теперь придется становиться самостоятельным, избавляться от родительской зависимости, и на самом деле превращаться в главу семьи. И чем скорее ты перестанешь думать о том, как бы вернуться, тем лучше для всех. Поэтому единственное, что я бы мог посоветовать – это перестать рефлексировать и всерьез заняться собственной жизнью.
Нет, понятное дело, что обидно, когда тебя выгоняют. Особенно если это делают родные люди. Но ведь это еще и повод задуматься над тем, кто ты сам, что ты из себя представляешь? И раз уж так произошло, то не страдать нужно, а собраться, и начать упорно работать над собственным развитием. А вот про родственников стоит пока просто забыть. Ведь как бы ни складывалась ситуация, просто закрыть дверь и начать общаться через посредников – это ненормально. Уж не знаю, по какой причине сложились подобные взаимоотношения с мамой и папой, но вряд ли их можно назвать хорошими. И как бы ни было печально, теперь лучше представить, что больше никого нет. Всё. Дальше только сам. Учись, работай, строй собственный бизнес, ищи варианты приобрести собственное жилье. Перестань нуждаться в этих родственниках. Вот тогда, через какое-то время, вполне возможно, с тобой попытаются опять связаться. Только нужно ли это будет тебе? Меня тоже больше 25 лет назад выгнали из дома за то, что я решил жениться. Ушел с одной сумкой и не жалею. Мы до сих пор с женой вместе, дети растут. Да, было трудно, но не смертельно. А вот с родней отношения так и не восстановились полностью. Но это уже вообще не страшно.
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Солярская / 20.12.18 05:33"Не верю". Станиславский
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krazy / 20.12.18 03:11Ну сочиняете письма, сочиняйте от женского лица. У наших парней казахов любимая присказка была "молчи, женщина". В шутку типо, но все же. А тут казах на русском женском сайте совет просит. Да еще такой поток сознания выдал. (И точно не Мурат или Марат?)
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lina / 20.12.18 02:12Опять великовозрастные инфантилы из Средней Азии со своими мамами - золовками ! И вчера такое письмо было . Ну какие советы можно получить на русскоязычных сайтах , если в вашей культуре другой подход к семейным отношениям . А если скажут, что ,похоже , мама манипулирует вашими чувствами , что вы на это ответите ? Скорее всего , шаблон вроде "старших нужно чтить , они плохого не пожелают ". Искреняя мать давно бы сделала шаг навстречу , а не чванилась