Люблю его, но будто перегорела

Ирина, к сожалению, нет таких людей, которым удалось избежать конфликтов в этой жизни. Вообще нет. Всё дело в том, что у каждого из нас свое воспитание, опыт, знания, тип нервной системы, детские психологические травмы, комплексы, фобии, характер, темперамент и прочие радости. И каждый хочет, чтобы Земля крутилась исключительно по его воле и мнению. Особенно в молодости, пока еще не ушел подростковый максимализм, а жизненный опыт, самоуверенность и мудрость находятся в зачаточном состоянии. Вот и сталкиваются разные интересы, взгляды на жизнь, мнения. Это неизбежно.

В паре происходит тот же самый процесс. Ведь у каждого из партнеров имеются свои представления и взгляды, которые они пытаются навязать друг другу. Причем поначалу, пока присутствует новизна и романтика, всё может идти просто прекрасно. Однако со временем начинают проявляться черты характера, на которые прежде никто не обращал внимания. Вдруг «вылезают» подростковые страхи, неуверенность в себе и прочие «детские» сложности. Парни ревнуют, пытаются «задавить» девушек «авторитетом», подчинить так, чтобы без его ведома вздохнуть не могла, а любые прогулки, даже в одиночестве до туалета, только после письменного согласия, и прочее, и прочее. Женская половина «отрывается» по-своему, но тоже весьма активно. В результате молодые люди ругаются, ссорятся, причем порой с рукоприкладством и использованием ненормативной лексики, расходятся, потом бурно мирятся, и всё начинается заново, пока система не уравновесится либо окончательным расставанием, либо созданием прочного союза.

Это я всё к тому, что не стоит считать свою историю чем-то уникальным. И обзывать страшными английскими терминами тоже. Так, или почти так, происходило, происходит и будет происходить со всеми нами, пока люди не превратятся в гермафродитов и не потеряют любую необходимость в общении с себе подобными. Между вами сейчас всего лишь идет процесс взаимного обучения построению отношений с противоположным полом, а это всегда очень непросто. Кстати, называть происходящее любовью, я бы тоже пока не советовал. Судя по тому, что ты пишешь, вы сейчас лишь играете в сильные чувства. Именно поэтому ты одновременно и вроде как любишь, и вроде как ненавидишь. И в этом нет ничего ненормального или странного. Все как раз идет правильно. Вы общаетесь, тренируете умение чувствовать, пытаетесь лучше узнать самих себя и собственные желания, ну и разбираетесь с правилами обращения с противоположным полом.

Дальше будет еще круче. Поверь, когда в отношениях появится совместное проживание и быт, все круги ада могут повториться. В общем, не горюй. Неприятно, конечно, заниматься выяснением отношений, переживать, плакать, но пока что необходимо. Через некоторое время, когда ты начнешь чувствовать себя увереннее, когда будешь лучше понимать саму себя и собственные желания, всё исправится. А сейчас просто делай, что считаешь нужным, и наблюдай за результатами. По-другому всё равно не получится ничему научиться.