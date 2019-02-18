Люблю его, но будто перегорела
Я только что рассталась с парнем, которого полюбила всем сердцем. Он был воплощением всех моих мечт, и я буквально отдала всю себя. Сначала все было отлично, а потом он начал проявлять шаблонное абьюзивное поведение. Я почти год была с ним и буквально страдала, дура. Недавно все изменилось, я сказала, что не позволю так с собой обращаться. Он долго раскаивался, говорил, что все осознал.
Я увидела, что он действительно изменился. На протяжении месяца он вел себя идеально. Но я стала черствой. Я люблю его очень. Я это знаю. Сейчас мы расстались по той причине, что я не могу ему доверять, я не могу выдавить из себя ни единого ласкового слова, я не хочу его видеть. Все мое доверие связывается лишь с тем, что он будет снова меня гнобить. Я не преувеличиваю, не хочу вдаваться в подробности его абьюза.
И теперь я очень хочу обнять его, написать, что все будет хорошо, что люблю. И я люблю, но хорошо не будет. Я будто сломалась. Не знаю, как быть теперь. Я будто перегорела. Я его не боюсь, но поставила стену. И ему от этого больно, и мне плохо.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, не придумывай «любовь». Ты слишком много фантазируешь, слишком много идет от головы. Тебе не хочется завершать эти отношения, потому что ты боишься, как большинство молоденьких девочек, не слишком уверенных в себе, что лучше не будет. Ты можешь не осознавать этого даже, но этот комплекс – тоже следствие токсичных отношений, которые у тебя были. Чаще всего, жертвы абьюза либо с самого начала имеют комплексы, мешающие им поверить в свою значимость, либо за время отношений «тиран» преднамеренно «обесценивает» свою партнершу. «Никто не будет заботиться о тебе, так как я, никто не будет так любить тебя, как я, и т.д. (потому что ты никому кроме меня не будешь нужна)».
Вот и у тебя сейчас полное ощущение, что эти отношения – лучшее, что у тебя было. Тебе кажется, что ты «любишь», но эти «чувства» ты испытываешь, когда объекта нет рядом. Почему? Потому что ты больше придумываешь, чем чувствуешь на самом деле. И тебе бы следовало прислушаться к своему подсознанию, которое блокирует все твои потуги на игру в любовь, когда парень оказывается рядом. Ты не стала черствой, ты больше не любишь. Но с токсичными партнерами расставаться очень трудно, потому что даже на этом этапе они умеют манипулировать так, чтобы жертва испытывала вину за разрыв отношений и сомнения в правильности своего решения.
Что делать? Переключиться. На друзей, на интересные занятия. На поиск других смыслов жизни. Не сошелся свет клином на нем. Пройдет время, ты сама поймешь, что все было правильно. Как минимум, вам стоит отдохнуть друг от друга.
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Сергей
Ирина, к сожалению, нет таких людей, которым удалось избежать конфликтов в этой жизни. Вообще нет. Всё дело в том, что у каждого из нас свое воспитание, опыт, знания, тип нервной системы, детские психологические травмы, комплексы, фобии, характер, темперамент и прочие радости. И каждый хочет, чтобы Земля крутилась исключительно по его воле и мнению. Особенно в молодости, пока еще не ушел подростковый максимализм, а жизненный опыт, самоуверенность и мудрость находятся в зачаточном состоянии. Вот и сталкиваются разные интересы, взгляды на жизнь, мнения. Это неизбежно.
В паре происходит тот же самый процесс. Ведь у каждого из партнеров имеются свои представления и взгляды, которые они пытаются навязать друг другу. Причем поначалу, пока присутствует новизна и романтика, всё может идти просто прекрасно. Однако со временем начинают проявляться черты характера, на которые прежде никто не обращал внимания. Вдруг «вылезают» подростковые страхи, неуверенность в себе и прочие «детские» сложности. Парни ревнуют, пытаются «задавить» девушек «авторитетом», подчинить так, чтобы без его ведома вздохнуть не могла, а любые прогулки, даже в одиночестве до туалета, только после письменного согласия, и прочее, и прочее. Женская половина «отрывается» по-своему, но тоже весьма активно. В результате молодые люди ругаются, ссорятся, причем порой с рукоприкладством и использованием ненормативной лексики, расходятся, потом бурно мирятся, и всё начинается заново, пока система не уравновесится либо окончательным расставанием, либо созданием прочного союза.
Это я всё к тому, что не стоит считать свою историю чем-то уникальным. И обзывать страшными английскими терминами тоже. Так, или почти так, происходило, происходит и будет происходить со всеми нами, пока люди не превратятся в гермафродитов и не потеряют любую необходимость в общении с себе подобными. Между вами сейчас всего лишь идет процесс взаимного обучения построению отношений с противоположным полом, а это всегда очень непросто. Кстати, называть происходящее любовью, я бы тоже пока не советовал. Судя по тому, что ты пишешь, вы сейчас лишь играете в сильные чувства. Именно поэтому ты одновременно и вроде как любишь, и вроде как ненавидишь. И в этом нет ничего ненормального или странного. Все как раз идет правильно. Вы общаетесь, тренируете умение чувствовать, пытаетесь лучше узнать самих себя и собственные желания, ну и разбираетесь с правилами обращения с противоположным полом.
Дальше будет еще круче. Поверь, когда в отношениях появится совместное проживание и быт, все круги ада могут повториться. В общем, не горюй. Неприятно, конечно, заниматься выяснением отношений, переживать, плакать, но пока что необходимо. Через некоторое время, когда ты начнешь чувствовать себя увереннее, когда будешь лучше понимать саму себя и собственные желания, всё исправится. А сейчас просто делай, что считаешь нужным, и наблюдай за результатами. По-другому всё равно не получится ничему научиться.
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Ваше мнение 4
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krazy / 18.02.19 04:40Вот любят девушки туманно выражаться. "шаблонное абьюзивное поведение - эт как?" Может вы поначитались таню-танк и теперь любое несогласие с вами за абьюз принимаете? По-любому, люди не меняются, чудес не бывает. Ищите того, чье поведение сразу устраивает. Не лепите конфетки из всякой каки.
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Рина / 18.02.19 02:26Скорее всего ваш внутренний дискомфорт -- из-за не слишком умной попытки одновременно усидеть на двух стульях. Была здесь недавно тема, что-то вроде "зачем он меня возвращал, если на самом деле не простил". А у вас -- наоборот. Вы "простили". Вроде. На словах. Но не на деле. А признаться в этом и самой себе, и парню, стыдно, верно? Нахрена было обещать, если теперь не можешь выполнить? Слишком много в вас накопилось обид, и свое великодушие вы переоценили. Да, все могло быть по-другому. Если бы вы не были изначально психологически жертвой (привет и спасибо вашим родителям, за то что вы выросли такой), то любые попытки абьюза со стороны парня оборвались бы на самых зачаточных стадиях, вы бы дали понять что подобное поведение не потерпите, несмотря ни на какую любовь. И не терпели бы. Если бы вы умели не копить обиды, а обсуждать и доносить до партнера, насколько вас задевает то или иное его поведение, то по крайней мере уже разобрались бы, имеете ли дело с убежденным тираном или просто не слишком умным и опытным в отношениях парнем, для которого молчание -- знак согласия, равно как и не слишком упорное сопротивление, а до того, что в душе обиженой, но пока все еще влюбленной девушки кипит яд, медленно травящий любовь, ему и вовсе не додуматься. Отношения у вас сложились так, как вы позволили ОБА. И дальше будет лишь то, что вы построите оба. Или не построите. Открою секрет, чтобы искрене и чистосердечно прощать, и никогда не возвращаться к старым обидам, чтобы иметь в своем сердце огромные запасы терпимости, великодушия и милосердия, нужно быть самой счастливым и очень духовно сильным человеком. А вы попытались простить, но поняли, что не тянете. Ну что тут скажешь? Бросайте, не позорьтесь еще дальше, и имейте совесть не кормить парня ложными надеждами. Ему тоже не помешало бы поучиться чуткости и доброте, но он отвечает сам за себя, а вы сама за себя. Не любите уже. Не врите самой себе. Потому что любовь -- это всегда сильное желание быть с тем кого любишь. А холодность (временная!) может быть оправдана только сильной физичекой усталостью или болезнью. У вас же желания быть вместе нет, а следовательно и любви тоже. Ухайдокали вы оба свою любовь в абьюзах и обидах, как живое существо, которое вместо заботы просто травили. Не вы первые, не вы последние. И уверенности в себе у вас тоже не прибавилось. Иначе вы бы не боялись, любая мысль, что вас кто-то в отношениях может притеснять, вызывала лишь ироничную улыбку. Так что кончайте самообман и обман, шлите своего провинившегося, и занимайтесь собой. В других отношениях будете и умнее, и счастливее.
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Прелесть / 18.02.19 01:15Прочитала вашу новеллу. Моё мнение "от нех делать девушка пытается завернуть г.. в выдуманный фантик" Какая тупость. И столько выдуманной лирики.
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torling / 18.02.19 00:17"Не хочу его видеть". Вот ключевые слова. Вот это надо помнить в первую очередь Вам обоим плохо: ему некого гнобить, а ему это жизненно необходимо. А вас выставляют такой негодяйкой, которая делает ему плохо. Это же тоже абьюз, только изощренный. Манипуляция чистой воды, чтоб вернулись к вампирчику, которому нужна ваша кровушка, а то ему плохо. Может, хватит перечить своей интуиции? В отношениях должно быть ХОРОШО обоим. Цель-быть счастливой. Помните это.