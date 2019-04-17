Кажется, муж держит меня за дуру
С мужем в браке с 2013 года, жили нормально, сначала в студенческом общежитии, потом я взяла в ипотеку квартиру. Очень много работала, не замечала, что мой муж много времени проводит с друзьями и подругами, естественно, за употреблением горячительных напитков. Под новый год его студентка из их колледжа пригласила его к себе на квартиру (ему 26, ей тоже 26). У них там все случилось, естественно. Мне он говорит, что «все по пьяни». Она, что все обоюдно. Разводиться он не хочет, при этом планировал продолжать тот же образ жизни, не наступая на горло собственной песне.
Мне кажется, он меня просто использует, ничего в меня не вкладывая. Особо внимания мне и раньше не уделял, часто нервничал, раздражался, если я его просила вернуться домой вовремя. Любит оставаться у друзей с ночевкой, пьют. Я хочу развестись. Держит только привычка, т.к. сделал очень больно, при этом виноватым себя не считает, говорит: «Что, не жить что ли? Если девушка просит, как я откажу?». Говорит, что возможности отказать ей совершенно не было. По-моему, меня держат за полную дурочку. Я очень его любила, но простить не могу. Что мне с ним делать? Как пережить эту ситуацию? Отпустить могу. Но не переживать не получается.
Мнения наших экспертов
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Алена
Мне кажется, что надо просто начать думать о себе и проявить к себе уважение. Тебя держат за дуру потому, что ты вообще довела ситуацию до выяснения причин и обстоятельств его измены. Причем, опустилась до разбирательств и с мужем, и с его «студенткой». Ничто так не унижает женщину, как выяснение отношений с любовницей. Но самое дно – это пытаться обвинить ее в изменах супруга, словно он маленький мальчик, который не мог устоять перед сахарным петушком на палочке.
Учитывая, что твой муж никогда не отличался примерным поведением и никогда не проявлял должного уважения к тебе, что ты хотела от него услышать? Что он чувствует себя козлом, скотиной, раскаивается и вообще не понимает, как такое могло с ним случиться? Он уже много лет дает тебе понять, что не собирается подстраивать свою жизнь. За что ты его не можешь простить сейчас? Что сделал то, что наверняка делал до этого не раз, просто не попадался? Он живет в своем мире, у него все хорошо. Не он за тебя цеплялся, а ты за него. Не ты ему была нужна, а он тебе. Для чего? Чтобы не чувствовать себя одинокой? Из страха, что лучше не найдешь, что упустишь этого – вообще никакого не будет, а с ним и семьи и детей? Покопайся в себе, ответь себе на вопрос: ты не можешь простить его за измену или за то, что теперь тебе надо все начинать сначала?
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Сергей
Надежда, на мой взгляд, в твоем случае советы давать бессмысленно. Ведь ты, на самом деле, не ищешь некий взгляд со стороны, который поможет разобраться в происходящем, поскольку всё и так понятно, и двойных толкований того, что происходит, или каких-то сомнений в принципе не имеется. Тебе нужна таблетка, которая волшебным образом сделает твоего мужа любящим и верным. Увы, я не силен в фармакологии, но полагаю, что данный препарат вряд ли присутствует на рынке. А коли так, то придется, всё-таки, выбирать. Либо ты закрываешь глаза на похождения супруга, и делаешь вид, что так и надо, либо посылаешь его куда подальше и начинаешь искать мужчину, с которым можно построить нормальную семью. Решать в данном случае только тебе.
Что касается переживаний, то, как мне кажется, их будет гораздо больше, когда вдруг обнаружатся заболевания, не только не очень приличные, но и могущие привести к бесплодию. А они, с таким широким взглядом на отношения со стороны твоего благоневерного, обязательно появятся. Ну и лет через десять, когда ты уже будешь «женщиной за 35», а твой свободолюбивый партнер найдет кого помоложе, добавятся дополнительные поводы для расстройства. Ведь время не резиновое. И чем дольше ты пытаешься найти сложный выход из простой ситуации, тем меньше его останется на то, чтобы найти по-настоящему своего человека. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 17.04.19 00:56Да, тебя держат за дуру. Мужик открыто пьёт, изменяет, а жена всё терпит. Естественно, разводиться не хочет, где он ещё такую найдёт, которая так позволяет ноги об себя вытирать. Хочешь развестись - иди и подавай заявление. Детей нет, разведут быстро и без его согласия. Или это привычка такая - чувствовать себя униженной и плакаться на жизнь, не пытаясь что-то изменить.
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Джей 17.04.19 05:26Мне кажется, он меня просто использует///Вам не кажется.
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Лада 17.04.19 09:47Это ж надо так себя не уважать. С таким чмошником жить.
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Zavoronok 17.04.19 01:00Кстати, на кого квартира и ипотека и кто платит? Если живёте в твоей квартире, вот ещё одна причина не разводиться, если по всем документам квартира твоя.
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Виана 17.04.19 10:22Интересная позиция у Вашего супруга. Т.е. левой девушке он отказать не может, ибо "джентльмен", а на Ваши просьбы кладет большой и толстый. Вы для супруга не женщина, Вы - функционал по обеспечению его комфортной жизни. Хотите прозябать дальше? Я думаю, что нет. Только развод.
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Инга / 17.04.19 11:27Жесть. вот вляпалась девчушка в... Зачем расписывалась? А потом такие мужья при разводе еще и пол-квартиры потребуют. И ведь по закону имеют полное право на эту жилплощадь!!! Причем независимо от того, на кого она оформлена(
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*** / 17.04.19 11:26почему бесполезно перевоспитывать - в таких компахах друганов-собутыльников до поры до времени срабатывает техника бомбардировочки любовЁй, т.е. ни героиня ни кто другой не смогут перебить своим "надо" ихнее "да забей", причем "забей" под грохот стаканов. Алкоголь сам по себе сильно увиливает внушаемость и какая-либо воля там гуляет лесом. Компаха отстанет только превратив мужичка в полного колдыря или произойдет нечто настолько экстраординарное, что еще может вернуть мужичонку в разум, но это точно и не уговоры-разговоры.
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miss Granger / 17.04.19 11:14Господи, конечно. он не хочет разводиться! У него все есть, квартиру даже жена приобрела! На фига ему с кормушки слезать без веских на то причин? Еще и забеременеет от него кто-нибудь, вы, наверное, и алименты поможете платить? Давно пора пинком под зад этого "не могу отказать девушке" и обратно не принимать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
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Тыковка / 17.04.19 11:04Увы, умные мысли приходят чаще всего именно после всякого рода катаклизмов: отсутствия жилья или денег, беременности, потери чего-то важного)) вот тогда и принимаются правильные решения, не раньше.
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ingenue / 17.04.19 11:02Так не хочу вас обидеть, барышня... но вы сами себя держали за дуру. нельзя так напрягаться, и зачем? работать в 2 смены когда муж гуляет и платить ипотеку за общую квартиру которую сейчас придется менять... ради чего? у вас детией же нет. ради чего? Это просто ужасно как женщины в России себя не ценят. Случись такая ситуация в другой стране при таких же обстоятельствах- квартира была бы взята в кредит на имя мамы героини. И она бы работала и выплачивала ее. Она же женщина- ей еще рожать. Нужно думать о детях. Что им есть и где жить. Если мужчине на это плевать, то думать должна женщина. Что же делать теперь если все уже так плохо??? Разводиться и делить квартиру... Я думаю, что все мои советы не очень полезны т.к. давать их уже поздно. Всегда легче исправить ситуацию заранее чем пить боржоми когда почки уже не работают...
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Прелесть / 17.04.19 10:45Не переживать не могут Ну и к чему вам в жизни эти ненужные переживания. Не любит он это очевидно.
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Виана / 17.04.19 10:22Интересная позиция у Вашего супруга. Т.е. левой девушке он отказать не может, ибо "джентльмен", а на Ваши просьбы кладет большой и толстый. Вы для супруга не женщина, Вы - функционал по обеспечению его комфортной жизни. Хотите прозябать дальше? Я думаю, что нет. Только развод.
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Лада / 17.04.19 10:08Не каждый мужик - потенциальный муж. К любовнику одни требования, к мужу - другие. А вы вышли за "люблю-немогу", а там нужного для совместной жизни и нет ничего. Был у меня такой. Дак я и в 23 знала, что муж из него нулевый, и сей вариант для жизни совместной не рассматривала. Хотя любофф была долгая. И спустя многие годы - не вышло из него хорошего мужа ни для кого, с кем он жил.
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[email protected] / 17.04.19 09:48Конечно, держит за дуру. За спонсора ещё. Удобно с вами жить. Пока вы хлопочете, у него банкет. Не более. Рекомендую развод и даже без лишних обьяснений. Его надо поставить перед фактом. Потом сделать перерыв от мужчин и переосмыслить, что произошло и почему. Это не женщина должна много работать, чтобы круша была над головой. И муж - не ребёнок. Много было допущено ошибок, но главное - закончить это безобразие.
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Лада / 17.04.19 09:47Это ж надо так себя не уважать. С таким чмошником жить.
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*** / 17.04.19 09:14не каждая ситуация подразумевает сатисфакцию или гештальт, в Вашем случае следует гнать ссаными тряпками наплевав на моральные и материальные издержки с Вашей стороны, гнать резко и взашей. Никаких прошений тут быть не может, если его хоть немного еще любите - выгоняйте, это его единственный шанс прийти в себя.
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Проходя мимо / 17.04.19 09:11К разводу Вы готовы, и это правильно, не надо откладывать, займитесь прямо сейчас. К сожалению, вопрос с квартирой - сложный. Но даже потеря половины квартиры ничто перед свободой. Возможно, муж от нее откажется: если она не выплачена, то долги тоже делятся пополам. Или если зачатки совести сохранились. А переживать? Конечно, будете. Ведь это 6 лет жизни. Но все проходит. Отвлекайтесь, живите СВОИМИ интересами - пройдет быстрее.
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tortila / 17.04.19 06:381.сочувствую 2.очень ранний брак, муж не прошел важный этап эмоционального и сексуального взросления 3. ничего страшного не случилось пока нет детей 4. вам нужно время, чтобы отпереживать ситуацию 5. не вкладывайте никаких сил на эти отношения, всю энергию направьте на себя 6. впереди вас ждут новые отношения и новая любовь
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Джей / 17.04.19 05:26Мне кажется, он меня просто использует///Вам не кажется.
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[email protected] / 17.04.19 09:49Джей ))
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Человек / 17.04.19 01:29Надежда, найдите, пожалуйста, и послушайте, а еще лучше - посмотрите клип Слепакова "Разговор мужа и жены". Там предлагается очень действенное решение вашей проблемы.
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Zavoronok / 17.04.19 00:56Да, тебя держат за дуру. Мужик открыто пьёт, изменяет, а жена всё терпит. Естественно, разводиться не хочет, где он ещё такую найдёт, которая так позволяет ноги об себя вытирать. Хочешь развестись - иди и подавай заявление. Детей нет, разведут быстро и без его согласия. Или это привычка такая - чувствовать себя униженной и плакаться на жизнь, не пытаясь что-то изменить.
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Zavoronok / 17.04.19 01:00Кстати, на кого квартира и ипотека и кто платит? Если живёте в твоей квартире, вот ещё одна причина не разводиться, если по всем документам квартира твоя.
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Инга / 17.04.19 11:31Неважно, что в документах( Неважно, чья собственность. У нас супруг может потребовать через суд выделения супружеской доли - и... полквартиры автоматически будет его. Чтобы доказать, что ипотеку всю платила жена, нужно долго и муторно судиться, и хороший юрист. Это, наверное, закон защищает жен олигархов - но в данном случае он на стороне мужа
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Закон / 17.04.19 12:27В браке приобретенная квартира делится пополам.
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Никольски / 17.04.19 00:48Когда жизнь идет " все по пьяни" - это не значит , что "жили нормально". Нельзя в свою жизнь впускать принцип по " пьяни".Не надо уговаривать себя и других, что все нормально. Это не облегчающее обстоятельство, это отягощающее обстоятельство. Мне даже трудно представить , как можно столько лет жить с пьяным угаром и ничего не замечать. Почему Вы согласились на пьюще гуляющего мужчину???? Почему вы пишите, что привычка Вас удерживает. Почему плохая привычка вас удерживает??? Мне кажется, что вам бежать надо было давно. С того первого раза с однокурсницей. Мне кажется, что вам стоило давно оставить вашего мужа в его среде. С пьянками и " просящими секса женщинами". Удивительно, как люди легко принимают алкоголь и распущенность в свою жизнь. Развратный образ жизни, которому вы потакаете. По причине " Люблю , не могу . Не замечаю." Так не дать себе шанс на счастливую семейную жизнь с приличным человеком. Видимо здоровая и сильная женщина. Все в страдание и не замечание. Силы когда нибудь кончаются.