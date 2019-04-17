Кажется, муж держит меня за дуру

Мне кажется, что надо просто начать думать о себе и проявить к себе уважение. Тебя держат за дуру потому, что ты вообще довела ситуацию до выяснения причин и обстоятельств его измены. Причем, опустилась до разбирательств и с мужем, и с его «студенткой». Ничто так не унижает женщину, как выяснение отношений с любовницей. Но самое дно – это пытаться обвинить ее в изменах супруга, словно он маленький мальчик, который не мог устоять перед сахарным петушком на палочке.

Учитывая, что твой муж никогда не отличался примерным поведением и никогда не проявлял должного уважения к тебе, что ты хотела от него услышать? Что он чувствует себя козлом, скотиной, раскаивается и вообще не понимает, как такое могло с ним случиться? Он уже много лет дает тебе понять, что не собирается подстраивать свою жизнь. За что ты его не можешь простить сейчас? Что сделал то, что наверняка делал до этого не раз, просто не попадался? Он живет в своем мире, у него все хорошо. Не он за тебя цеплялся, а ты за него. Не ты ему была нужна, а он тебе. Для чего? Чтобы не чувствовать себя одинокой? Из страха, что лучше не найдешь, что упустишь этого – вообще никакого не будет, а с ним и семьи и детей? Покопайся в себе, ответь себе на вопрос: ты не можешь простить его за измену или за то, что теперь тебе надо все начинать сначала?