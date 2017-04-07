Как убедить мужа познакомить нас с дочкой?

Ирина, ситуация сравнительно нормальная. Более того, если бы отец твоего ребенка вел себя по отношению к твоему ребенку так, как твой муж ведет себя со своей родной дочкой, живущей без папы, то у тебя бы даже не возникало вопросов к нему. Ты бы считала нормальным, что отец ребенка отзывается на детские просьбы провести время вместе. И тебя бы совершенно не волновало, что у твоего бывшего мужа есть новая жена со своим собственным чадом. Просто поверь, тебя бы все устраивало. Поэтому просто встань на место другой стороны этой истории и прими все, как есть. Девочка подрастет, и ей уже не будет так нужен папа, как сейчас. И, возможно, она сама захочет с вами начать общение. А если нет – тоже имеет на то право. Ты ей никто, как ни крути. Поговори с мужем о том, что ты его понимаешь, но все-таки надеешься на то, что вы сможете, наконец, начать проводить время все вместе.

Сергей

Ирина, на мой взгляд, в вашей ситуации вряд ли что-то можно изменить прямо сейчас. Ну, если только радикально развестись. Ведь вы уже два года живете вместе, а до этого, наверняка, какое-то время встречались. У вас уже сложились определенные правила поведения. И, если за такой срок ничего не стало иначе, значит, и в ближайшем будущем вряд ли появится что-то новое. Нет, безусловно, с возрастом многое поменяется. Дети вырастут, перестанут интересоваться родителями, и вы останетесь предоставленными друг другу. Но в ближайшие пять лет, ситуация может лишь ухудшаться. Поэтому не думаю, что нужно срочно что-то предпринимать, если не хочешь разрушить то, что уже «срослось». Нет, понятно, что тебе не очень приятны отлучки мужа по делам чужой для тебя семьи. Однако еще до свадьбы ты знала, что у твоего супруга есть, скажем так, интересы на стороне, и ты прекрасно понимала, что он будет отвлекаться на свою родную дочь. Так с чего вдруг начала возмущаться сейчас? На мой взгляд, подобные вопросы нужно было решать еще до замужества. В данный же момент безболезненно что-то изменить уже не получится. И, если уж честно, то действительно, «там» у твоего благоверного родная дочь, а «тут» всего лишь «так себе». Это реальность, и, если ты хочешь чего-то иного, то лучше разводись и ищи себе ни разу не женатого. И очень не советую силой пытаться познакомиться с дочерью мужа. Она находится в том возрасте, когда новую жену папы, даже если она окажется реальным ангелом, девочка не примет, если до этого не приняла. Так что на мой взгляд, у тебя есть два варианта. Первый – принять ситуацию как есть, постараться понять своего мужа, и вместо того, чтобы трепать ему нервы, начать помогать. Глядишь, может и планы станут реально совместными. Ну, и второй вариант – разводись и не порти нервы ни себе, ни мужику.