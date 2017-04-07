Как убедить мужа познакомить нас с дочкой?
Калуга, 26 лет
07.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаИрина, ситуация сравнительно нормальная. Более того, если бы отец твоего ребенка вел себя по отношению к твоему ребенку так, как твой муж ведет себя со своей родной дочкой, живущей без папы, то у тебя бы даже не возникало вопросов к нему. Ты бы считала нормальным, что отец ребенка отзывается на детские просьбы провести время вместе. И тебя бы совершенно не волновало, что у твоего бывшего мужа есть новая жена со своим собственным чадом. Просто поверь, тебя бы все устраивало. Поэтому просто встань на место другой стороны этой истории и прими все, как есть. Девочка подрастет, и ей уже не будет так нужен папа, как сейчас. И, возможно, она сама захочет с вами начать общение. А если нет – тоже имеет на то право. Ты ей никто, как ни крути. Поговори с мужем о том, что ты его понимаешь, но все-таки надеешься на то, что вы сможете, наконец, начать проводить время все вместе.
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СергейИрина, на мой взгляд, в вашей ситуации вряд ли что-то можно изменить прямо сейчас. Ну, если только радикально развестись. Ведь вы уже два года живете вместе, а до этого, наверняка, какое-то время встречались. У вас уже сложились определенные правила поведения. И, если за такой срок ничего не стало иначе, значит, и в ближайшем будущем вряд ли появится что-то новое. Нет, безусловно, с возрастом многое поменяется. Дети вырастут, перестанут интересоваться родителями, и вы останетесь предоставленными друг другу. Но в ближайшие пять лет, ситуация может лишь ухудшаться. Поэтому не думаю, что нужно срочно что-то предпринимать, если не хочешь разрушить то, что уже «срослось». Нет, понятно, что тебе не очень приятны отлучки мужа по делам чужой для тебя семьи. Однако еще до свадьбы ты знала, что у твоего супруга есть, скажем так, интересы на стороне, и ты прекрасно понимала, что он будет отвлекаться на свою родную дочь. Так с чего вдруг начала возмущаться сейчас? На мой взгляд, подобные вопросы нужно было решать еще до замужества. В данный же момент безболезненно что-то изменить уже не получится. И, если уж честно, то действительно, «там» у твоего благоверного родная дочь, а «тут» всего лишь «так себе». Это реальность, и, если ты хочешь чего-то иного, то лучше разводись и ищи себе ни разу не женатого. И очень не советую силой пытаться познакомиться с дочерью мужа. Она находится в том возрасте, когда новую жену папы, даже если она окажется реальным ангелом, девочка не примет, если до этого не приняла. Так что на мой взгляд, у тебя есть два варианта. Первый – принять ситуацию как есть, постараться понять своего мужа, и вместо того, чтобы трепать ему нервы, начать помогать. Глядишь, может и планы станут реально совместными. Ну, и второй вариант – разводись и не порти нервы ни себе, ни мужику.
Обсуждение 60
Лучшие комментарии
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лакиа вообще у вас немного подмена понятий: ваша основная претензия не в том, что вы с дочкой не знакомы, а в том, что вы не напервом месте. вам бы та дочь сто лет не сдалась, если б ваш муж с ней не общался, или общался пару раз в год, незаметно для вашей семьи...так что вы себе не врите для начала, тогда и проблемы решать проще будет)
07.04.17 10:08 Контекст комментария
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Ох, да вы совершенно одинаковы. "Получается что там дочка а тут так себе". Ну да, так и получается. Вы себя слышите хоть? Для вас получается, тут - свой ребенок и вы, а там - так себе. Вот ничего нового не обнаружили вы. Каждому (в основном) дорого его потомство,а чужое интересует слабо. И вы - такая же,и муж такой же. Это ни плохо, ни хорошо. Это природный механизм. Как люди бы ни кичились своим развитием и цивилизованностью, но все равно остаются биологическими организмами с набором ряда функций. Ну и согласна с Прелестью: замуж вы спешили. Почему, скажите мужу, что хотите познакомиться, и ждите дальше молча. Когда посчитает нужным, тогда и познакомит.
07.04.17 04:42 Контекст комментария
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"Папа боится познакомиться" это Вы так сами решили или он Вам прямым текстом сказал - я боюсь ? -:)) Вероятно, самой девочке вы даром сдались и она не хочет. Имеет право.
07.04.17 10:04 Контекст комментария
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ПрелестьЗамуж выходили в спешке,что ли? Чего теперь то наезжать? Не хочет знакомить, не надо. Уехал на и уехал. Подстраивайтесь если замуж очень хотелось. А познать друг друга на авось пустили. Так что проглатывайте эти издержки спешки.
07.04.17 00:19 Контекст комментария
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КолибриНу и что, если он вас познакомит с его дочкой, думаете, он перестанет всё бросать и вылетать к ней по первому её слову? Зачем вам знакомство с этой девочкой, вообще? А вашему ребёнку это вообще зачем? какая-то вообще чужая 14и летняя девочка, зачем она вашему маленькому ребёнку? Что-то вы своё на него проецируете. Ну а то, что папа вылетает по первому слову дочки, мне лично как матери понятно - будь я на месте вашего мужа, я бы тоже очень боялась, что дочь от меня отвернётся и больше не будет звонить. Может это иррационально, но вот такой страх родительский. Страх потерять близозсть с ребёнком у вашего мужа сильнее страха потерять жену. Ну воспринимайте его тамошнюю дочку как работу, представьте себе, что ваш муж хирург, и вот ему звонят из больницы, и он бросает совместные планы и летит туда. Плюньте и идите вместе с вашим ребёнком в кино. Становитесь более самодостаточной.
07.04.17 12:18 Контекст комментария
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ПрелестьВ моей жизни когда дочь была маленькой. То в нашу новую семью приезжал её папа из России в Финляндию и посвящал ей своё время. Иногда жил у нас. Иногда забирал к себе на каникулы. Так что я очень бы хотела, чтобы Ваша дочь имела действительно близкие отношения со своим отцом. Чего Вы так в этого мужа уцепились Слишком похоже что Вы была его любовница при его браке. Как иначе возможно встречаться с мужчиной вплоть до брака и ни разу не встретиться с его дочерью? Налаживайте отношения вашей дочери с её отцом. Больше пользы будет для всех. Да и кто знает что там за дочь... Полезно ли будет это сближение Оставьте мужу его заморочки. А пока лучше наладьте отношения своей дочери с её отцом.
07.04.17 15:37
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Боюсь предположить, но скорее всего, автор - содержанка! Если бы у неё была работа, интересные занятия и должный уход за своим ребёнком, то на подобные уговоры не было бы ни желания. Это все от избытка свободного времени и минимального количества мозгов
07.04.17 13:47
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звездочка )само пройдет, как тут кто-то уже заметил ) ещё года три-четыре и папа отойдет на второй план, как и мама, потому что начнутся романы, студенческая жизнь
07.04.17 14:04
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звездочка )ой, это для Котяры было.
07.04.17 14:05
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КотяраНе знаю. У меня вот была вполне себе бурная молодость), но с папой хотелось общаться по семейному, а не с разрешения чужой тети.
07.04.17 14:16
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Мне с папой до сих пор хочется общаться, но вот чужая тетя против:) обзывает меня при нем, провоцирует на скандалы((
07.04.17 14:19
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КотяраГы) а у меня вполне нормальная тетя), сама по себе добрый человек
07.04.17 14:22
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Оу, Вам очень повезло)) у меня скорее не тётя, а тётя-стерва-безработная-нашееумоегопапы-40кгоченькрасивая:((((((
07.04.17 14:27
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50/50ах, вот откуда эти 40 кг и паразитирование)
07.04.17 14:43
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Ну да, жизнь меня не балует
07.04.17 15:06
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Тыковка, у вас с ней, похоже, чувства взаимны?))) Бывает. Я лично не хотела бы весить 40 кг. Даже 50 кг маловато. Чтобы не быть сухим скелетом и иметь сиськи и попу персиком при 40 кг, надо быть маленькой кнопкой ростом ниже 155 см, наверное? Да и нечего на ее внешность равняться, любовь папы к вам совершенно разная.
07.04.17 15:38
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ПрелестьА почему Ваш папа это позволяет????? Обзывать Вас. Тут у папы что то не в порядке с головой. Пардон.
07.04.17 16:23
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ПрелестьНе факт. Женщины бывают очень всесторонние. И успевают много чего. И работать и вникать во все детали своего окружения. А бывают содержанки у которых очень плотный график жизни. Я сейчас в Канаде надолго. Вчера посетили одну семью. Итальянцы. Переехали в Канаду в 60 году. Хозяйке 74 года. Она никогда не работала. Говорит на 3 языках в совершенстве. Дом сеажочно красивый полная чаща с невероятно творческим дизайном. У них двое детей. Она знает все детали их карьеры. И вовремя даёт советы им высокообразованным. Она ещё и прекрасная повариха. С утра напекла наготовила сложнейших блюд сама. Говорила 3 часа без умолку со всеми на английском франц. и итальянском. В прекрасной ухоженной форме и в курсе всех политических событий. Про этом хохочет от души и всех целует. Она всю жизнь содержанка. Я к тому что содержанка не равно тупица. И работающая не равно слепо глухая.
07.04.17 15:47
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КотяраБлин. Она хочет познакомится только для того чтоб иметь возможность сказать - привет, Маруся! Папа к тебе не придет, потому что у нас с ним на сегодня планы. Сесть огромным задом девчонке на голову и регулировать ее отношения с отцом. Да тьфу!! Понятно что муж не хочет ее знакомить. Зачем ему этот регулировщик?
07.04.17 13:43
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100% так и будет) она решила скрыть свои мотивы и от психологов и от нас (она не появится в эфире:)
07.04.17 13:48
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КотяраЧто тут скрывать?) это открытым текстом написано. Она хочет... У нее планы... А у других людей другие хотелки и другие планы. И как сделать так чтоб была б она владычицей морскою?)
07.04.17 13:55
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Блииин, в этих взрослых играх так страдают дети, мне всегда так их жаль. Они же не понимают, что взрослые просто развлекаются, разводятся, женятся снова....
07.04.17 13:55
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КотяраНу да. А девочке просто хочется увидеть папу, она забыла чужую тетку спросить - можно или нельзя, ага
07.04.17 14:17
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ПрелестьДети не должны страдать умные взрослые должны их оберегать. У меня был случай когда дочкин папа женился в Питере. Я позвонила ему. Его новая жена несколько раз отвечала что не звоните сюда больше. Потом он сам позвонил и сказал что проведёт с ней беседу. Мы всю жизнь были на связи по теме " дочь". А тут такое. Так что когда я однажды позвонила а она ответила что его нет дома я сказала очень конкретно. Я сейчас выезжаю к вам чтобы придушить тебя на месте вранья. Наша дочь была и будет всегда в близких отношениях с отцом. И псли я звоню значит нам надо что то обсудить по поводу дочери. Организация образования или свадьбы или внуков или отпуска и тд. Если ты этому будешь мешать я лично придушу тебя собственными руками. Ситуация сразу изменилась в положительную сторону. Ни муж ни дочь об этом не в курсе. Так что не понимаю как можно допустить разрыв с отцом по столь неуважительней причине как заскоки каких то посторонних.
07.04.17 16:04
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Прошу заметить! Мы сейчас обсуждаем очень сложную ситуацию, в которой у каждого своя правда. Эта ситуация проигрышная для Всех: всех детей с предыдущих браков и даже для настоящих отношений. А причина все в том же: муж как был кобелем, так и остался. Все проблемы из-за того, что он изменил своей бывшей жене с другой, а в результате получается такая "большая разваливающаяся семья, состоящая из нескольких других". Я увы попала в такую же ситуацию, и некоторые отзывы мне больно читать. Хороших отношений в этой семье никогда не будет, потому что на чужом несчастье своего не построишь.. В нашем случае "на развалинах старой семьи своей счастливой не построишь"
07.04.17 13:13
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еленапо поводу знакомства с дочерью. я бы не советовала торопиться. Та девочка может Вас воспринять негативно. и начнутся еще большие проблемы. Пока Вы не упрочили свои позиции и не установили правила игры. не стоит торопиться со знакомством. Поверьте, она вполне сможет спровоцировать развод. Так что тихо и верно устанавливайте правила поведения.
07.04.17 12:22
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еленая вас прекрасно понимаю. у моего мужа тоже сын от первого брака. и была совершенно аналогичная ситуация. считаю совет Алены абсолютно глупым - так может написать только человек не бывавший в подобной ситуации. Незачем Вам примерять на себя платье бывшей жены и думать как там Вы бы поступали и думали в этой ситуации. У Вас своя ситуация. Героиня. Вам нужно обговорить четко все с мужем. Должно быть правило. Если Вы что-то запланировали - значит вне зависимости от чьих - либо звонков Вы делаете то, что ЗАПЛАНИРОВАЛИ. Исключение составляют только экстренные ситуации (авария, болезнь и прочее). если он что-то планирует с дочерью - тоже самое - Вы не лезете и не пытаетесь переиначить. ВСЕ. это ключевой принцип взаимоуважения. У меня это сработало. Причем обговорить все нужно досканально. Пусть муж будет готов,что при первых отказах - он выслушивает слезы и крики в стиле "ты меня не любишь". он должен быть морально готов быть твердым. потому что в противном случае он не сможет НИ С КЕМ больше построить отношения. ЛИБО один и с дочкой *и будет готов ,ч то через пару лет у нее появится личная жизнь и папа пойдет по боку) либо пусть прилагает усилия и ВЫСТРАИВАЕТ отношения с ней с учетом того, что у него уже есть семья.
07.04.17 12:19
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КолибриНу и что, если он вас познакомит с его дочкой, думаете, он перестанет всё бросать и вылетать к ней по первому её слову? Зачем вам знакомство с этой девочкой, вообще? А вашему ребёнку это вообще зачем? какая-то вообще чужая 14и летняя девочка, зачем она вашему маленькому ребёнку? Что-то вы своё на него проецируете. Ну а то, что папа вылетает по первому слову дочки, мне лично как матери понятно - будь я на месте вашего мужа, я бы тоже очень боялась, что дочь от меня отвернётся и больше не будет звонить. Может это иррационально, но вот такой страх родительский. Страх потерять близозсть с ребёнком у вашего мужа сильнее страха потерять жену. Ну воспринимайте его тамошнюю дочку как работу, представьте себе, что ваш муж хирург, и вот ему звонят из больницы, и он бросает совместные планы и летит туда. Плюньте и идите вместе с вашим ребёнком в кино. Становитесь более самодостаточной.
07.04.17 12:18
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ЕленаПричем тут родительский страх и прочее? У Героини есть семья. Почему она должна резко переиначивать свои планы только лишь потому что девочке чего-то захотелось? Есть понятия и принципы взаимоуважения. Вы же не требуете от друга резко лететь с Вами в кино только лишь потому что ВАМ захотелось? Вы согласовываете свои желания с его планами и желаниями. Почему в семье должно быть по-другому? Девочка тоже должна научиться уважать планы и время других людей (или папа не человек?). Хочешь куда-то пойти сообщи о своем желании заранее. Кстати, это не зависит от того в прошлом или в этом браке ребенок. Любых детей нужно учить уважать планы взрослых. Никогда взрослые не будут бегать трусцой по указке детей. Это не норма.
07.04.17 12:57
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Лестницасогласна с Лаки. Вы зачем познакомиться хотите - думаете этим как-то расширить круг своего влияния? Потому и не знакомит - чувствует, что щупальца свои направите в ту сторону, а ему этот гемор не надо совсем. Как женщина, да и как мать, я вас прекрасно понимаю, но придется принять вещи такими какие они есть. Бонусом - понимание, что порядочный мужик у вас, дочку любит, ответственность и все такое. А вам хорошая тренировка самодостаточности. PS/ я б, наверное, с 14-летней девочкой очковала даже немного знакомиться. Они такие борзые все. А папа так чувствителен к дочкиным настроениям. Короче, не будите, автор, лихо)
07.04.17 11:24
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ОйК какой бабушке?
07.04.17 10:55
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лакиа вообще у вас немного подмена понятий: ваша основная претензия не в том, что вы с дочкой не знакомы, а в том, что вы не напервом месте. вам бы та дочь сто лет не сдалась, если б ваш муж с ней не общался, или общался пару раз в год, незаметно для вашей семьи...так что вы себе не врите для начала, тогда и проблемы решать проще будет)
07.04.17 10:08
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"Папа боится познакомиться" это Вы так сами решили или он Вам прямым текстом сказал - я боюсь ? -:)) Вероятно, самой девочке вы даром сдались и она не хочет. Имеет право.
07.04.17 10:04
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Замуж вышла, а разговаривать со своим мужем искренне не получается. Иначе бы знала, почему так и какие страхи в голове у него по поводу знакомства с дочерью. По идее, знакомство должно было произойти уже давно, но есть какие-то причины. Неужели не знаете, неужели не интересно? Или топ ногой и знакомь, чтобы знать соперницу и злодейку вашего семейного времени в лицо? Возможно, девочка не желает с вами общаться, потомучто она болезненно пережила расставание родителей. Возможно, муж видит вашу ревность и капризы, и он не считает нужным вас сближать. Я думаю, в семье адекватных людей есть определённое качество общения и муж с женой знают друг друга, чего можно ожидать друг от друга. Пока из письма видно, что вы топ ногой. А не жена - любящее, мудрое и терпеливое сердце. Принимайте его решение и не капризничать.
07.04.17 09:35
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Надо понимать, что когда вступаешь в брак с человеком, у которого есть уже дети от предыдыщего брака, то уже нужно принять и ребёнка, и смириться с тем, что мама/папа ребёнка не исчезнет. Если не нравится, не лезь. У меня есть подруга, которая всегда избегала мужчин с детьми, например. Она понимает, что собственница и ее не будет устраивать делёжка времени, средств и совместные каникулы с чужими детьми. Нашла бездетного, путешествуют сейчас, он весь для нее и она счастлива.
07.04.17 09:42
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звездочка )Замуж вышла, а разговаривать со своим мужем искренне не получается..../// а вот знаешь, это не всегда зависит от женщины и её способности к общению. Это может быть его проблема - все держать в себе и ничего вслух.
07.04.17 09:50
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rerfhfxfи так бывает, да. но глупость женщины лететь в таком случае замуж.
07.04.17 11:39
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Ну не знаю, между М и Ж должно быть доверие, контакт какой-то. Иначе на кой жить вместе... Как детей растить, если каждый в своей ракушке.
07.04.17 12:10
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звездочка )Эллис, в твоей картине мира - так, в моей тоже ) но это всего лишь один из разнообразных вариантов отношений в паре
07.04.17 12:47
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звездочка )вообще мотивы и причины, по которым люди живут вместе, настолько разные, что доверие и контакт не всегда обязательная опция ) просто мы все тут пишем из своего внутреннего мира, но имеет смысл смотреть на жизнь шире )
07.04.17 12:59
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Ок, тогда смотрим шире. И сразу вопрос. С какой целью нужно знакомство с дочерью. Если с целью увеличения контроля - тогда держи карман шире. Если с целью душевно общаться - начни с себя. Короче, нет смысла тогда вообще углубляться, если раззматривать мотивы иные, чем жизнь в семье в ее традиционном и настоящем понятии.
07.04.17 13:11
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rerfhfxf+100
07.04.17 11:41
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звездочка )Ира, знакомство с его дочкой это ещё и косвенное знакомство с его бывшей женой. Я вполне допускаю, нежелание со стороны мужа твоего общения с его дочкой это следствие сложных отношений с её мамой. Через дочь пойдет информация кто ты, какая ты, как папа с тобой себя ведет, что тебе покупает и т. д. Не каждой бывшей жене можно открывать мир своей семьи, ты просто об этом не задумывалась. Да и возраст у неё уже такой, что может быть ревность и вообще сложная реакция подростка на новую папину жену. Муж твой лучше знает что уместно, а что не очень и почему. Твоя задача совсем другая - найти с мужем понимание по вопросу ваших совместных планов, чтобы он перестал так резко и неожиданно все отменять раз за разом. Один-два раза может случится форс-мажор, но на регулярной основе это действительно не приемлемо.
07.04.17 08:47
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лакиИрина, давайте начинать с того, что идеальных семей и идеальных отношений не бывает, всегда есть компромиссы, шерховатоскти и тыды, тем более, в таких сложносочиненных семьях как ваша. во-вторых, такой вопрос как знакомство с дочкой, условиях общения и прочая следовало утрясать ДО свадьбы, но видимо вам важно было побыстрее мужика "застолбить") ну и сейчас я думаю ваш муж знает лучше стоит ли вам знакомиться или пока время не пришло. вы же не знаете как именно вас его дочка воспринимает, ей 14 лет, самый "вкусный" подростковый возраст, возможно она вас проклинает на чем свет стоит, возможно впадает в истерику тока от мысли о вас и вашем ребенке. а муж может просто не рассказывать, чтобы не углублять проблему. набирайтесь мудрости, терпения, благородства (не знаю правда возможно ли его в себе взрастить, хз, но вдруг да) все это вам понадобится. и ждите. возможно, через пару лет дочка поймет, что вы явление не временное, не рассосетесь в тумане, сама подрастет, свои кавалеры больше волновать будут, чем отец и его новая семья, и как-то наладится. вы опять же станете старше и возможно мудрее, наладите ваше общение, выработаете какие-то приемлемые для всех правила и традиции, одним словом, в такой семье отношения строить - это как тонкое кружево плести, приходиться вкладывать много душевной работы, внимательно слушать и наблюдать, аккуратно корректировать, думать надо словами и псотупками, ну и потом через пару лет все покатиться само, заиграет как хорошо натроенный рояль, но очень, очень многое зависит от вас и от ваших действий. не напортачьте там с обидок!) удачи)
07.04.17 08:44
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KoshkaДавайте отделим мух от котлет. Отец помогает дочери, проводит время с ней. Вы бы наверняка хотели, чтобы Вашему ребёнку помогал его отец, а не чужой дядя, ездил бы к бабушке и т.д. Это нормально и разумно. Но вот что странно: не хочет познакомить дочь с семьёй. Даже не могу припомнить среди моего окружения подобных случаев. Не все прямо на шею друг другу вешается, но корректные вежливые отношения возможны. Подозрение, либо Вы сама что-то неправильно сделали (или делаете), либо (если себя не в чем упрекнуть) муж встречается не с дочерью. Ну или вариант очень странного поведения у мужчины.
07.04.17 08:29
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Значит, у меня другое окружение:-) легко представляю себе подростка, не желающего знакомиться с новой семьей отца. А когда меня познакомили с сыном мужа (спустя четыре года нашего брака) - у него была тяжелая реакция. В результате с тех пор прошло 6 лет, я видела его еще два раза мельком, и ни я, ни он не страдаем от недостатка нашего общения))
07.04.17 08:46
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KoshkaДа, так тоже бывает, когда идёт конкуренция за материальные ресурсы.
07.04.17 09:15
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Конкуренции за материальные ресурсы в настоящее время нет и в прошлом не было. А сын просто болезненно принял развод родителей, который, кстати, произошел по инициативе его матери.
07.04.17 10:36
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ВераБраво эксперту Алене! Не прибавить, не убавить. Так оно и есть.
07.04.17 07:43
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50/50Ирина, закругляйтесь перетягивать канат, даже в мыслях)) прям бросил вас, бедных)) посчитайте, сколько времени проводит с вами, а сколько с дочерью и узбагойтесь уже. ну и да, там дочка, а тут падчерица (или пасынок), это не в обиду, а констатация. у вашего ребенка тоже есть отец, он редко приходит или что Вас так беспокоит? в любом случае, ни девочка, ни ее отец не виноваты перд Вами
07.04.17 07:20
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Хмм, а если он вас познакомит, то перестанет на нее отвлекаться?)) вообще связи не вижу. Или вы нарисовали себе идиллическую картинку совместного с ней и своим ребенком провождения времени? Ерунда, выкиньте из головы. По сути могу сказать следующее. У нас с мужем в аналогичной ситуации был уговор - его выходные делятся между мной и его ребенком, обычно в субботу он был с ним, в воскресенье со мной. То есть он договаривается заранее, когда с кем, и никаких порушенных планов не будет. И еще. Ждите, время все расставит по своим местам.
07.04.17 06:58
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Butterfly USAЯ сегодня не соглашусь с экспертами. Героиня своему мужу жена, а не кто попало. И даже если дочь мужа героини не желает знакомиться, то это не значит, что героиня ей никто. Она жена ее отца. Делает его счастливым, живет с ним вместе. Знаете, есть хорошее высказывание:"если любишь меня, то полюбишь и мою собаку". Отец должен слышать обе стороны, а не только дочь от первого брака. Похоже, у него просто чувство вины. Героине могу посоветовать легче относиться к ситуации. И понимать, что планы на выходные не всегда выполняются, поэтому всегда наготове иметь план "Б", если папе снова нужно будет бежать к дочери. Лет в 17, а то и значительно раньше, доча перестанет очень часто звонить и навязывать перекрой выходных.
07.04.17 05:31