Как растормошить моего мужчину?
Москва, 24 года
23.06.17
Мнения наших экспертов
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АленаЯ не думаю, что ты его растормошишь надолго. Вы просто разные. И даже если ты его заставишь быть активнее, то это, во-первых, будет для него определенной ломкой себя, а, во-вторых, он не сможет делать это все время. Он выдохнется и снова ляжет на диван. Самое главное – вы говорите на разных языках любви. Я не поняла из письма, какой язык его, но твой – это качественное время, и он явно ему не близок и не понятен. И в этом серьезная проблема. Если он не научится понимать и идти на уступки, а ты, в свою очередь, не поймешь, через какие «каналы», на каком языке говорит тебе о любви твой парень (если, конечно, он вообще это делает, ведь возможно и нет), то вы расстанетесь разочарованные друг в друге. Я бы для начала задалась вопросом: «Хочу ли я всю жизнь прожить с этим человеком, имея в виду, что я не смогу общаться с друзьями, не буду иметь возможность интересно проводить время вне стен квартиры?» «Важно ли для меня то, от чего он просит меня отказаться? Понимает ли он, что он требует (понимает ли, что для меня это важно)?» Боюсь, что ответы очевидны. Попробуй для начала «откатить к заводским настройкам» ваши отношения. Разъезжайтесь и попробуйте сначала. Потому что, иногда нужно отойти на расстояние, чтобы осознать, было ли это (отношения, человек, вещь) важно и нужно, или нет. Может так статься, что, ты поймешь, что без парня тебе легче и лучше, чем с ним.
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СергейНаталья, к сожалению, какого-то стопроцентного способа примирить два разных Мира просто не существует. Каждый вынужден искать свои варианты, причем далеко не всегда удачно. Дело в том, что то, что ты описываешь, называется «притиркой характеров», из-за которой как раз и разваливается огромное количество пар. Видишь ли, все мы разные, у каждого свои желания, стремления, взгляды. И найти компромисс, в чем-то уступить, где-то настоять на своем, всегда очень непросто. Тут нужны действительно сильные чувства, взаимное уважение и искреннее обоюдное желание быть вместе. То есть то, чего подчас как раз и нет. Ведь на первом этапе взаимоотношений все мы играем, стараемся выглядеть как можно привлекательнее, умнее, добрее, терпеливее, правильнее, чем есть на самом деле. Но романтика никогда не бывает вечной. И как только она проходит, человек становится самим собой, со всеми своими недостатками и ранее не демонстрировавшимися особенностями. И начинаются недопонимания и борьба, поскольку каждый пытается переделать партнера под себя и свои истинные желания. Однако в этом нет ничего странного или необычного. Через подобные «разборки» проходят все пары без исключения, поскольку они являются всего лишь неизбежным этапом развития, взросления. Люди учатся жить рядом с другими, ищут способы коммуникации, оттачивают умение взаимодействовать с партнером. И у каждого в этом плане может быть лишь свой собственный опыт. Общее, как я уже писал, лишь реальность чувств, взаимное уважение и серьезность намерений. Если все это есть, то через некоторое время вы выработаете внутренние правила поведения в вашей паре, научитесь слушать и слышать друг друга, распределите обязанности и ответственность, найдете компромисс и вместе пойдете дальше, к следующему кризису. Если нет, то не помогут никакие советы, и вы расстанетесь. Так что рассказать тебе «как растормошить товарища» можно, но это также может оказаться главным шагом к расставанию, ибо знание основано на опыте других людей, с иными отношениями и опытом. Лучше ищи свои подходы. Разговаривай, требуй, ставь ультиматумы, но при этом старайся понять и чувства партнера. В то же время, очень не советую просто ждать и идти на поводу. В общем, учитесь общаться друг с другом и доносить свои желания до партнера, ищите компромиссы. Но если чувствуешь, что ничего не помогает, найти взаимопонимание не получается, и нарастает раздражение и агрессия, то не жди взрыва. Просто уходи.
Обсуждение 20
Лучшие комментарии
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ZavoronokИди в кино с подругой, если хочешь. И побоку, если ему не нравится, всем не угодишь.
23.06.17 01:42 Контекст комментария
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ПрелестьА какой смысл дарить ему себя?
23.06.17 04:59 Контекст комментария
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ДжейВ остальных сферах наших отношений все хорошо/// и сколько там других сфер осталось? Очнитесь, девушка, вы не подходите друг другу по двум ключевым сферам: проведение досуга и отношения с друзьями. Кстати, а есть ли у вашей пары общие друзья? Создается ощущение, что два человека, весьма далекие друг другу, решили поиграть в пару. Показательно, что сразу после завершения конфетно-букетного периода отношения сошли на нет. Просто отношения друг с другом у вас еще не начинались) и что заставляет молодых девушек ломицо в сожительство с первыми встречными?
23.06.17 07:11 Контекст комментария
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Не совпали. Бывает так. Только не начните "переделку" объекта ))) Это бесполезно. Нет между вами ни близости , ни отношений, ни любви. К тому же , и взгляды на жизнь , семью , досуг и прочие важные взгляды , у вас расходятся.
23.06.17 07:49 Контекст комментария
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KoshkaТак, любви между вами нет. Вы описываете не любимого человека, а досадную помеху. Ну и зачем все это?
23.06.17 09:27 Контекст комментария
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50/50Наташа, милая, не мучайтесь и не мучьте) пусть сидит на своём диване, он там счастлив. был бы еще счастливее, если бы Вы там с ним сидели, но всё иметь нельзя))) и делать кого-то счастливым за свой счет (тем более не ребенка, а взрослого мужичину) не обязаны. Вы же не жертвенница, судя по письму. к счастью
23.06.17 11:18
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ОксанаНаталья, у вас прежде всего разные темпераменты. Вы очевидный экстраверт, он видимо более склонен к интроверсии и ведет себя как типичный инроверт - пытается ограничить ваше общение с внешним миром и занять всё ваше душевное пространство собой. Вы, как и полагается экстраверту, более чутки к чувствам других людей, поэтому первое время шли на уступки и старались стабилизировать отношения. Ваш "мужик" прохавал, что вы стараетесь и свою часть стараний сделать и вас счастливой решил просто засунуть поглубже. Вы конечно же со временем просто начали киснуть и понимать, что ваши старания отклика не имеют, идет игра в одни ворота. Ваше личное пространство резко ограничивают, ваши границы злостно нарушают, а вы ничего сделать в ответ не можете. Мой вам совет - уходите, в будущем это будут одни мучения, прежде всего для вас. Говорю вам это, потому что сама интроверт и знаю, какими жесткими и деревянными мы можем быть по отношению к другим людям. И мне одного раза хватило увидеть как мучается мой любимый мужчина-экстраверт и отпустила его до того, как он меня возненавидел. Хоть и было нелегко.
23.06.17 09:55
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Экстраверты более чуткие?) не, они просто не зацикливаются на мелочах, и не делают из ничего переживаний, перешагнули и дальше пошли, в общество) а интроверты будут размышлять "а что он/она подумает", копаться в деталях разговоров и тыды. В данной ситуации все просто - ему нужен кто-то близкий рядом на мягком диване в обнимку, а ей этого не нать) а пытаться переделать - от молодости и глупости, вон она тоже задумываецца, где эта кнопка волшебная, нажал - и он запрыгал бодрым козлом))
23.06.17 11:00
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ОксанаЛада, да, экстраверты склонны улавливать настроения людей, подстраиваться под них и обмениваться с ними соответствующими энергиями, иначе им бы не удавалось так легко заводить знакомства с другими людьми. Интроверты более деревянные и эгоистичные, им не так просто увлечь собой людей, отсюда и эти самокопания " а такой ли я, а все ли со мной хорошо" и т.д. И здесь я вижу самые паршивые стороны такой пары - нежелание подстраиваться под темперамент и особенности друг друга, каждый тянет одеяло на себя. Будущего у этой пары нет, и наверное хорошо, что парень проявил свой нрав именно сейчас и у девушки есть шанс улизнуть без особых потерь.
23.06.17 11:14
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Ну так он же подстраивался под нее сначала, правда?) делал несвойственные ему телодвижения) значит, понимал, что именно этого она от него хочет, пытался соответствовать.
23.06.17 11:43
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50/50с корешами он, однако, встречается) типичный бытовой тиран в лёгкой форме) хотя, как знать, в лёгкой ли, они только съехались. я тут наблюдаю пару с 5-летним стажем брака, занудство прогрессирует, недавно даже было прилюдное короткое выступление на тему "я твой хозяин")))
23.06.17 11:52
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ОксанаНа первых порах мы все стараемся соответствовать и показать себя с самой лучшей и выгодной стороны. Именно поэтому зачастую образовываются пары/семьи, где сначала всё как в сказке, а потом начинаются проблемы. Потому что изначально все мы примеряем маску соответствия, но долго эти игры продолжаться не могут, если тебе это не присуще. И когда человек уже показывает себя в быту, а не только на свидании или на выходных, то тут уже так или иначе начинают лезть все известные бесы из каждого из них. Один старался заинтересовать мнимой активностью, вторая пыталась казаться более заинтересованной именно в отношениях, нежели в друзьях и гулянках, и даже сократила количество контактов, дабы проводить с мужчиной больше времени. И вот время начало расставлять всё по местам - его на диван, а её в привычную ей среду круговорота событий и циркуляции большего количества людей. Следовательно, начали проявляться темпераменты - он ограничивает ее пространство, а она старается его расширить и навязать ещё и ему. Надеюсь, вы меня поняли)
23.06.17 11:53
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KoshkaТак, любви между вами нет. Вы описываете не любимого человека, а досадную помеху. Ну и зачем все это?
23.06.17 09:27
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Не совпали. Бывает так. Только не начните "переделку" объекта ))) Это бесполезно. Нет между вами ни близости , ни отношений, ни любви. К тому же , и взгляды на жизнь , семью , досуг и прочие важные взгляды , у вас расходятся.
23.06.17 07:49
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НикаК сожалению, не сказано ничего о работе молодого человека. Если он занимается тяжелым физическим трудом, то предложить после работы еще прошвырнуться по увесилительным заведениям, это, наверное издевка. Он просто хочет доползти до дивана. Что касается времяпровождения с подругами - спорт - это святое. Также как и попить чайку с тортиком с подругой. А походы по ночным клубам и ужины в компании веселых свободных парней, считаю в серьезных отношениях недопустимыми. Может, вам было рано строить серьезные отношения с мужчиной? Ответственность, семья. А вам погулять может хочется? Вам надо съездить вместе в отпуск и посмотреть на вашего мужчину в "отдохнувшем виде". Мы стараемся хотя бы раз 5 в году хотя б ненадолго-недалеко съездить-отвлечься от серых будней.
23.06.17 07:20
-
ДжейВ остальных сферах наших отношений все хорошо/// и сколько там других сфер осталось? Очнитесь, девушка, вы не подходите друг другу по двум ключевым сферам: проведение досуга и отношения с друзьями. Кстати, а есть ли у вашей пары общие друзья? Создается ощущение, что два человека, весьма далекие друг другу, решили поиграть в пару. Показательно, что сразу после завершения конфетно-букетного периода отношения сошли на нет. Просто отношения друг с другом у вас еще не начинались) и что заставляет молодых девушек ломицо в сожительство с первыми встречными?
23.06.17 07:11
-
Он стремится сделать из вас домашнюю клушу, вы из него активного затейника. В принципе, если бы вы не хотели переделать друг друга (а переделать чужой характер невозможно) - можно было бы наладить совместную жизнь, в которой партнеры часть времени проводят отдельно друг от друга. Хотя, конечно, такие вещи не сближают людей, для пары лучше, когда интересы общие.
23.06.17 06:32
-
ПрелестьА какой смысл дарить ему себя?
23.06.17 04:59
-
ZavoronokИди в кино с подругой, если хочешь. И побоку, если ему не нравится, всем не угодишь.
23.06.17 01:42
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Напильник - наше всё!)
23.06.17 01:38
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КарЖенилка не выросла. (опечатка).
23.06.17 01:29
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КарЭто называется " Не в свои сани, не садись!"Маленький ещё мальчик, женился не выросла, оставьте его другой, лет на пять. Найдите себе ровню!
23.06.17 01:28