Как растормошить моего мужчину?

Я не думаю, что ты его растормошишь надолго. Вы просто разные. И даже если ты его заставишь быть активнее, то это, во-первых, будет для него определенной ломкой себя, а, во-вторых, он не сможет делать это все время. Он выдохнется и снова ляжет на диван. Самое главное – вы говорите на разных языках любви. Я не поняла из письма, какой язык его, но твой – это качественное время, и он явно ему не близок и не понятен. И в этом серьезная проблема. Если он не научится понимать и идти на уступки, а ты, в свою очередь, не поймешь, через какие «каналы», на каком языке говорит тебе о любви твой парень (если, конечно, он вообще это делает, ведь возможно и нет), то вы расстанетесь разочарованные друг в друге. Я бы для начала задалась вопросом: «Хочу ли я всю жизнь прожить с этим человеком, имея в виду, что я не смогу общаться с друзьями, не буду иметь возможность интересно проводить время вне стен квартиры?» «Важно ли для меня то, от чего он просит меня отказаться? Понимает ли он, что он требует (понимает ли, что для меня это важно)?» Боюсь, что ответы очевидны. Попробуй для начала «откатить к заводским настройкам» ваши отношения. Разъезжайтесь и попробуйте сначала. Потому что, иногда нужно отойти на расстояние, чтобы осознать, было ли это (отношения, человек, вещь) важно и нужно, или нет. Может так статься, что, ты поймешь, что без парня тебе легче и лучше, чем с ним.

Сергей

Наталья, к сожалению, какого-то стопроцентного способа примирить два разных Мира просто не существует. Каждый вынужден искать свои варианты, причем далеко не всегда удачно. Дело в том, что то, что ты описываешь, называется «притиркой характеров», из-за которой как раз и разваливается огромное количество пар. Видишь ли, все мы разные, у каждого свои желания, стремления, взгляды. И найти компромисс, в чем-то уступить, где-то настоять на своем, всегда очень непросто. Тут нужны действительно сильные чувства, взаимное уважение и искреннее обоюдное желание быть вместе. То есть то, чего подчас как раз и нет. Ведь на первом этапе взаимоотношений все мы играем, стараемся выглядеть как можно привлекательнее, умнее, добрее, терпеливее, правильнее, чем есть на самом деле. Но романтика никогда не бывает вечной. И как только она проходит, человек становится самим собой, со всеми своими недостатками и ранее не демонстрировавшимися особенностями. И начинаются недопонимания и борьба, поскольку каждый пытается переделать партнера под себя и свои истинные желания. Однако в этом нет ничего странного или необычного. Через подобные «разборки» проходят все пары без исключения, поскольку они являются всего лишь неизбежным этапом развития, взросления. Люди учатся жить рядом с другими, ищут способы коммуникации, оттачивают умение взаимодействовать с партнером. И у каждого в этом плане может быть лишь свой собственный опыт. Общее, как я уже писал, лишь реальность чувств, взаимное уважение и серьезность намерений. Если все это есть, то через некоторое время вы выработаете внутренние правила поведения в вашей паре, научитесь слушать и слышать друг друга, распределите обязанности и ответственность, найдете компромисс и вместе пойдете дальше, к следующему кризису. Если нет, то не помогут никакие советы, и вы расстанетесь. Так что рассказать тебе «как растормошить товарища» можно, но это также может оказаться главным шагом к расставанию, ибо знание основано на опыте других людей, с иными отношениями и опытом. Лучше ищи свои подходы. Разговаривай, требуй, ставь ультиматумы, но при этом старайся понять и чувства партнера. В то же время, очень не советую просто ждать и идти на поводу. В общем, учитесь общаться друг с другом и доносить свои желания до партнера, ищите компромиссы. Но если чувствуешь, что ничего не помогает, найти взаимопонимание не получается, и нарастает раздражение и агрессия, то не жди взрыва. Просто уходи.