Как сказать верующим родителям правду о себе?
Мои родители люди глубоко верующие, старых традиционных взглядов, поэтому рассказывать о себе, что являюсь человеком нетрадиционной ориентации, я банально боялась. У меня никогда не получалось держать хорошие отношения с отцом и матерью. Меня всегда учили, как жить правильно, с их точки зрения.
Мне повезло, и я давно уже живу отдельно, полностью самостоятельной жизнью, вне зависимости от родителей. Из родственников о том, что я живу уже семь лет со своей девушкой, знает только моя младшая сестра. Всё мои знакомые и друзья говорят, что признаться когда-то всё-таки придётся, но это, скорее всего, приведёт к полному разрыву. Всё было бы не так плохо, но терпеть становится всё труднее, так как мои родители помешаны на браке и детях. Разговоры только об этом и ведутся, что я до сих пор не в браке. Попытки дать им понять, что нужно оставить эту тему ни к чему не приводят. Я ведь вру, всё время. Получается, что они зря надеются, что у меня всё будет как у всех.
Имеет ли смысл признаваться, или лучше ждать максимально долго? Но какие слова найти, чтобы не травмировать их сразу в одночасье?
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, если бы (не дай бог, конечно) тебя заставили выбирать: отрезать руку сразу, или резать по маленькому кусочку, что бы ты предпочла? Вариант, когда больно, но быстро, правда? Тебе 32 года, и какой бы ни была твоя ориентация – это твой выбор, и он в первую очередь влияет на твою жизнь. Дети? Кто сказал, что у тебя их не будет? Это же тоже сознательный выбор – возможности существуют. Твои родители не имеют прав на тебя и твою личную жизнь на том лишь основании, что они – твои мама и папа. Ты выросла и сделала то, что считала правильным для себя. И, по идее, должна жить и радоваться жизни, а не можешь, потому что твой выбор – тайна для твоих близких людей. В теории, это может продолжаться очень долго, но зачем? Зачем в угоду предрассудкам и ожиданиям других людей, пусть, даже если это мама и папа, ты лишаешь себя спокойной счастливой жизни с тем, кого любишь?
Я ведь не открою страшную тайну, если скажу, что мамы и папы, порой, бывают совершенно против и самых традиционных партнеров. Моя свекровь, к примеру, потратила лет 15 на то, чтобы смириться с выбором сына. Только смириться, заметь. Так что, кого бы мы ни выбирали – никогда нельзя быть уверенными наверняка, что мы угодим родителям. Так зачем вообще делать выбор кому-то в угоду? Особенно, если отношения с этими людьми и без того оставляют желать лучшего?
В общем, просто скажи, как есть. Может, они и сами уже давно догадываются. А если нет – просто скажи им о том, что ты нашла свое счастье и надеешься, что они найдут в себе достаточно родительской любви, чтобы принять свою дочь такой, какая она есть. И даже если после этого они перестанут с тобой разговаривать и попытаются вычеркнуть из жизни – тебе точно станет легче. Ведь тебе больше не придется врать и бояться, что твоя тайна будет раскрыта.
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Сергей
Ирина, на мой взгляд, иногда лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Отношения с родителями у тебя и так, судя по письму, не особо хорошие, а потому какая разница, по какой причине ты не будешь с ними общаться? Признавшись же, появится хотя бы какая-то определенность, некая новая отправная точка, от которой можно будет отталкиваться. Боишься, что мама с папой пойдут на принцип и вообще отвергнут? Что ж, вполне возможно. Особенно если они люди старой закалки и ортодоксальных взглядов. Но, в то же время, возможно, им также станет несколько легче. Ведь одно дело не понимать почему дочь так странно себя ведет, и мучиться сомнениями. А тут всё понятно. Да и не факт, что тебя проклянут. Погорюют, конечно, но родная кровь – не водица.
К тому же, ты сама говоришь, что терпеть становится всё труднее. А раз так, то раньше или позже, напряжение прорвется и обратится каким ни будь неприятным разговором на повышенных тонах. А это лишь еще больше усугубит ситуацию. Так что, наверное, лучше сознаваться и строить жизнь исходя из новых вводных.
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Ваше мнение 9
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Krazy / 11.01.19 06:03Скажите полуправду. Замуж не хотите, мужиков не любите. Имеете право. И никакие чувства это не заденет, целибат и все дела. А говорить про девушку необязательно. Меньше знают крепче спят. Ну имхо.
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Кэп - / 11.01.19 02:31Верующие не против людей с нетрадиционной ориентацией. Они их жалеют, считают что природа посмеялась закрыв душу не в том теле.
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Элфи Крекс / 11.01.19 00:58А вообще странные они какие- то верующие. Верующие- это не те, которые лбом паркет натирают.Бог в душе должен быть. А Бог - это любовь, принятие всех людей. Идти к людям с добром - вот что должен верующий человек делать.И, кстати, есть среди верующих много людей, не состоящих в браке. Монахи, например.
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Элфи Крекс / 11.01.19 00:47А что даст эта информация вашим родителям? Внесет только элемент неловкости в отношения, и всё. Чёткости они, как вижу, не нацелены, иначе бы не доставали разговорами про когда же. А если бы вы были традиционной ориентации, но незамужем? Мало, что ли, женщин, у которых не сложилось? Им что на глупые вопросы отвечать?
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marta / 11.01.19 00:34а я вот не уверена , какой " груз " для вас был бы лучше - говорить неправду или полуправду ( типа " мужчины нет достойного " ) или признаться и жить с фактом что они возмущены / огорчены / просто убиты и т.д. Оба варианта одинаково психологически нелегко перенести . да и вообще ..интимная жизнь это сугубо личное дело , мы ведь не сообщаем же родителям . пардон , в какой позе мы любим и т.д. Так же и это , ну живете вы с девушкой , скажите , что с подругой делите жилье , впоследствии ,если захотите детей ,можно завести от донора , сказать . что не встретила партнера, и воспользовалась новейшими методами , это будет их внук в любом случае . а с кем вы ложитесь в постель мужчиной или женщиной , это ваше личное дело . Таким образом , и родители будут не в таком шоке , и ваша личная жизнь будет сохранена . Потому что ,видите ли , Ирина , партнеров однополых или разнополых может быть много.. а родители будут вас любить всегда ... хоть сейчас вы и отстранены .Пощадите их , тем более , что они люди традиционные . Это не ваша вина ,что вы другой ориентации , но и им расплачиваться " сердцем " если можно так выразиться , за вашу ситуацию - тоже несправедливо .
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Солярская / 11.01.19 00:17Рвать с родителями? Для чего? Чтобы потом всю жизнь мучаться, что вы это сделали? Вы же их любите, не смотря ни на какую критику, вам просто больно от нее, хочется, чтоб родители любили, гордились, ну хотя бы не считали каким-то барахлом. Но вы же нашли некий баланс? Вот зачем папе и маме знать, кто у вас в постели? Не замужем? Ну, вот так. Нет достойного партнёра для этого. Полно одиноких женщин. Полно несостоявшихся в жизни мужчин, а второй сорт вам не нужен. Самое смешное, что не солгете даже ни в одном слове. Узнают,что живёте вместе с подругой? Ну, так жить вдвоем удобнее и экономнее, чем в одиночестве. И тоже не солгете. Не говорить всю правду полностью не означает лгать.
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Солярская / 11.01.19 00:21Потом, жизнь такие кульбиты выкидывает, а вы прям так однозначно про детей, про партнёров... Никогда не говори никогда.
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marta / 11.01.19 00:35вы прям мои мысли прочли ))
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