Как сказать верующим родителям правду о себе?

Ирина, если бы (не дай бог, конечно) тебя заставили выбирать: отрезать руку сразу, или резать по маленькому кусочку, что бы ты предпочла? Вариант, когда больно, но быстро, правда? Тебе 32 года, и какой бы ни была твоя ориентация – это твой выбор, и он в первую очередь влияет на твою жизнь. Дети? Кто сказал, что у тебя их не будет? Это же тоже сознательный выбор – возможности существуют. Твои родители не имеют прав на тебя и твою личную жизнь на том лишь основании, что они – твои мама и папа. Ты выросла и сделала то, что считала правильным для себя. И, по идее, должна жить и радоваться жизни, а не можешь, потому что твой выбор – тайна для твоих близких людей. В теории, это может продолжаться очень долго, но зачем? Зачем в угоду предрассудкам и ожиданиям других людей, пусть, даже если это мама и папа, ты лишаешь себя спокойной счастливой жизни с тем, кого любишь?

Я ведь не открою страшную тайну, если скажу, что мамы и папы, порой, бывают совершенно против и самых традиционных партнеров. Моя свекровь, к примеру, потратила лет 15 на то, чтобы смириться с выбором сына. Только смириться, заметь. Так что, кого бы мы ни выбирали – никогда нельзя быть уверенными наверняка, что мы угодим родителям. Так зачем вообще делать выбор кому-то в угоду? Особенно, если отношения с этими людьми и без того оставляют желать лучшего?

В общем, просто скажи, как есть. Может, они и сами уже давно догадываются. А если нет – просто скажи им о том, что ты нашла свое счастье и надеешься, что они найдут в себе достаточно родительской любви, чтобы принять свою дочь такой, какая она есть. И даже если после этого они перестанут с тобой разговаривать и попытаются вычеркнуть из жизни – тебе точно станет легче. Ведь тебе больше не придется врать и бояться, что твоя тайна будет раскрыта.