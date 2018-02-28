Как принять ребенка нежеланного пола?

Алена

Кристина, если проблема только в поиске духовного смысла, то я готова тебе его озвучить. Поверь, то, что у тебя будет первая девочка, а не второй мальчик – именно для тебя – божий промысел, ну или, просто большая удача. И это не ирония. Смотри, как ты отзываешься о своем сыне: «моя гордость и радость». Он для тебя очень много значит, даже слишком много. А теперь представь себе, что у тебя появился второй сын. Как делить любовь между двумя сыновьями? Ты ведь явно не склонна к компромиссам. И в итоге либо младший был бы не настолько «радостью», либо старший перестал быть настолько «гордостью». Но у тебя будет дочка, девочка, а это автоматически значит, что тебе не придется сравнивать двоих детей между собой и выбирать из них кого-то одного. Мальчик и девочка слишком разные, чтобы между ними могла возникнуть такая же бескомпромиссная борьба за мамино внимание. И у тебя будет возможность не делить любовь между двумя однополыми детьми, а просто любить каждого по-разному. Судьба дает тебе единственно возможный вариант не расплескать свою любовь к сыну, и познать любовь к дочери. А бантики и платья – это штампы. Я, к слову, бантики на своих дочек не цепляла и не собираюсь.