Как принять ребенка нежеланного пола?
Тула, 37 лет
28.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаКристина, если проблема только в поиске духовного смысла, то я готова тебе его озвучить. Поверь, то, что у тебя будет первая девочка, а не второй мальчик – именно для тебя – божий промысел, ну или, просто большая удача. И это не ирония. Смотри, как ты отзываешься о своем сыне: «моя гордость и радость». Он для тебя очень много значит, даже слишком много. А теперь представь себе, что у тебя появился второй сын. Как делить любовь между двумя сыновьями? Ты ведь явно не склонна к компромиссам. И в итоге либо младший был бы не настолько «радостью», либо старший перестал быть настолько «гордостью». Но у тебя будет дочка, девочка, а это автоматически значит, что тебе не придется сравнивать двоих детей между собой и выбирать из них кого-то одного. Мальчик и девочка слишком разные, чтобы между ними могла возникнуть такая же бескомпромиссная борьба за мамино внимание. И у тебя будет возможность не делить любовь между двумя однополыми детьми, а просто любить каждого по-разному. Судьба дает тебе единственно возможный вариант не расплескать свою любовь к сыну, и познать любовь к дочери. А бантики и платья – это штампы. Я, к слову, бантики на своих дочек не цепляла и не собираюсь.
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СергейКристина, на мой взгляд, не стоит пороть горячку и бушевать попусту. Полагаю, ты достаточно взрослая и довольно опытная женщина, а потому отлично знаешь, что человек со временем привыкает ко всему. Вот и ты через некоторое время спокойно привыкнешь к мысли о том, что у тебя будет дочь. И никаких глупостей совершать или гадостей говорить не будешь, ибо твой муж, который ждет этого ребенка, вряд ли оценит подобное поведение. А ссориться с ним и выставлять себя матерью-ненавистницей ты вряд ли захочешь. Что же касается бури и злобы, то я бы посоветовал рассказать об этом врачу, у которого наблюдаешься. Скорее всего имеет место игра гормонов, и лучше провериться на всякий случай. Затем врач просто подберет тебе что-то успокоительное и всё начнет налаживаться. Еще очень советую пообщаться на форумах с родителями, у которых есть дочки, или сын и дочь. Судя по тому, что ты пишешь, твоё представление о воспитании девочки находится где-то на уровне базарных слухов и детских ощущений. Вот и займись самообразованием. Поверь, все не так примитивно. Ну, а в остальном, лучше дождаться родов, при этом стараясь не волноваться и не злиться. Уверен, что после того, как дочь окажется у тебя на руках, все само собой изменится.
Обсуждение 68
Лучшие комментарии
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spring Москва37 лет и такая ... дура
28.02.18 08:45 Контекст комментария
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Вот первая реакция на такое - Ну и дура ты, Кристина... А представь-ка, что ты вообще не смогла родить. Никого. Как ощущения? ... Вот люди с жиру бесятся, не зря ориентация смещается... Фу, зря я сегодня на Клео зашла, только настроение себе испортила(
28.02.18 06:32 Контекст комментария
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Да уж, неужели под 40 лет бывают такие глупые бабы? Вы там не сектантка случайно? А в чем духовный смысл в Вашей никчемной жизни? Вы же тоже когда то были плодом женского пола.
28.02.18 10:35 Контекст комментария
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LozhkaDegtjaВы не из восточных? Кавказских? Арабских? Сын родился - радость, а если дочка - жену из роддома не заберу, зачем еще баба в семье? То же самое и в вашем случае, только женско -шовинистический взгляд. Вспомнилось как в Китае, одна семья, один ребенок - все пытались от девочек избавится, чтоб точно сына родить. Теперь мужиков на несколько сот миллионов больше, холостые ходят. То же в Индии, сына хотят, там те же демографические кошмары, насилуют все что движется... Видела как один горячий цыганский мужчина ударил жену, за то что розовый сверток из роддома вынесла. От мужчин такое слышала к сожалению (От недалеких мужчин). Но вот чтоб женщина так вот... Это что то новенькое! Вы же точно знали, что шансы забеременеть девочкой 50:50, чего удивляться и растраиватся то теперь? А бывает и так - родилась девочка, а потом выросла и ... мальчиком стала! А бывает и наоборот! Надеюсь, что это все гормоны бушуют! Сходите к психологу, разберитесь в себе, почему свой пол отвергаете. Всякое бывает - тут у нас одна письмо вот писала, как дочку свою ненавидит и боится что она вырастет и красивее ее станет. Проблема явно глубже чем "розовые бантики". На форумах вам не помогут - бегом к психологу! Как мама троих детей (разнополых), могу сказать одно - хоть девочки, хоть мальчики, хоть беленькие, хоть черненькие, хоть зеленные в крапинку, все отлично, лишь бы здоровые родились!
28.02.18 06:19 Контекст комментария
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Я правда ни разу не психолог, но выскажу своё мнение - нелюбовь к девочкам мне кажется отражением нелюбви к себе, принижением женского начала по отношению к мужскому, ощущением какой- то второсортности. Либо же просто мало "женского" в матери, она не знает, что делать с девочкой, как её растить. Вообще это странно, конечно, обычно матери не знают, как растить мальчиков - людей другого пола, особенностей их психологии и физиологии. Автору надо бы покопаться в своем детстве, чтобы понять, откуда "ноги растут" у нелюбви к маленьким девочкам.
28.02.18 09:01 Контекст комментария
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А расскажите про духовный смысл рождения мальчика? О_О (у знакомых девочки в платьях практически не ходят. топики и штанишки. очень много красивой "непринцесской" одежды для девочек есть. куда лучше выбор, чем для мальчиков кстати)
01.03.18 01:32
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ЛенаЧерез девочку сможете больше себя полюбить . Увидите нежную, ласковую, будет вас целовать , гладить. Не обижайте ее. Это как ангел. Просто любите и наслаждайтесь ее любовью. Это покруче любви мужа, когда маленькая девочка маму обожает и старается ей во всем подражать. Это благословение и счастье .
01.03.18 00:05
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Юликонна сколько нужно ненавидеть женский род и себя в том числе, чтобы вся из себя яжежьмать,так ненавидела девочку, которую носит под сердцем ? женщина, Вам психолог нужен, проработать голову, потому что больная голова ведет не к духовному росту, а душевным заболеваниям.
28.02.18 20:56
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а может там просто банально недалекая селянка и муж 1) с аула 2) сектант
28.02.18 21:38
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Юликонда хорошо все с мужем судя по письму - раз беременности, купил квартиру, обустраивает. мне она видится такой женщина бульдозер, природа сцуко не по ее программе отработала :))
28.02.18 21:51
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ГласалмасНу если полная черная буря и злоба в душе, то это уже полная чёрная опа. Бедная дочка теперь будет бледной тенью прекрасного принца-сына. Если не одумается мамо. Бантики и платья для девочек, пулемёт и кирзовые сапоги для мальчиков, что вообще с женчиной?
28.02.18 17:15
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Идиотка, ей богу.. У меня два пацана, первые два внука - пацаны. Сейчас родилась девочка. Какой смысл???? НИКАКОГО. Смысл в том, чтобы ребенок здоров был. А с такими мыслями - беда...опомнитесь!!!! Ваш ребенок - а "ребенок" не имеет поля - имя нарицательно. Не гневите бога.
28.02.18 16:47
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Почитала комментарии. А что ее уговаривать, что девочка, это "классно", если у "мадам" в мозгу застряло, что девочка, это не человек... Почему? Возможно, существуют, какие-то более глубокие причины....но, первая, которую необходимо отсечь: Для кого (чего) ты рожаешь. Ребенок не инструмент для достижения твоих целей. По другому лично я не знаю.
28.02.18 17:08
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Ellis_@Рассказ в тему сегодняшней. Моя одногруппница, которой сейчас уже 37 лет, была 2-ой дочерью у мамы. Мама до неё мечтала о сыне, но беременность не доносила, и с тех пор бредила о сыне. Но родилась девочка. Так как мать ее рожала в Будапеште, а сервис в роддоме там были на оч. высоком уровне, ей сначала прислали психолога, потомучто она рыдала как крокодил день и ночь. Психолог не мог справиться. Трагедия - хотела мальчика, родилась здоровая девочка. После 3 дней рыданий к ней пришла комиссия какая-то, переводчик, соц. работник с документами - Пишите отказ на ребёнка. На полном серьёзе. И тогда мамашу эту как отрезвило. Она сразу прекратила рыдания и подписывать док-ты отказалась. И вот спрашивается, неужель такая трагедия была? Это токсикоз мозга было или синдром английского аристократа?
28.02.18 16:46
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лакидуховный смысл рождения дочери - научиться любить неэгоистично, научиться отдавать больше, чем получаешь и научиться искренне радоваться за нее больше, чем за себя - это так, навскидку) а вы можете и глубже копнуть) но сначала родите! может ваш заход это чисто ипанутость, сорри, беременной) и после родов само пройдет)) сдуреть!) не хотеть девочку!! ну вы даете!)) у меня есть знакомая, у нее четыре (!!) девочки! это праздник, имхо) смотреть как рядом с тобой растут и ширятся четыре разные вселенные и в каждой что-то вложено от тебя! девчонки все разные, каждая с характером, каждая непохожая на другую, ну очень интересно! а вам еще прикольнее будет: у вас уже есть мальчик, а сейчас будет девочка - очень интересно сравнивать, наблюдать и все такое вот) ой, дурындааа)))
28.02.18 16:11
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сараНапишите в тырнете объявление''Меняю нерожденную девочку на нерожденного мальчика''.. И к рождению приобретете желаемое.
28.02.18 13:48
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Элфи КрексНачало письма понятно: хотела сына, будет дочь. В классе у моей дочери была семья с пятью! девочками, всё сына ждали. Но далее, где чёрная злоба и буря, духовный смысл... Здесь что- то странное. Или муж боится, что бракоделом назовут, грозится из роддома не забрать? Или всё приземлённей: двух комнатная квартира на пределе возможностей, а с разнополыми детьми двухкомнатной не обойтись?
28.02.18 13:18
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Ellis_@Независимо от того, кто родится, мальчик или девочка, и сколько детей вообще будет, хоть семеро, они тебя научат одному: ты себе воображаешь одно, а будет так, как надо. И все они будут разные, на себя только похожие. Какая цель? Принять их и любить такими, какие они есть. Например, кто-то пищит и млеет от розовых платьюшек, будет покупать их и пробовать наряжать, а дочь будет сорванцом и не даст надеть на себя даже заколку или юбку. Ты можешь воображать себе, что сын это звучит гордо и у тебя опора и защитник ( какая ересь, я как это слышу, аж жаль мальчиков и их будущих жён), а позже окажется, что единственной опорой и гордостью будет дочь или даже пленянница. Не надо планировать и заранее пугаться. Прими подарок от вселенной и наблюдай, получай удовольствие. КОму полезно это отрицание реальности. А то зайчик ещё не успел испугаться, а уже обкакался.
28.02.18 13:17
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лакиплюсанусь! дети это всегда сюрприз) у меня пацан - ходячая эмоция, человек настроения, эмпат натуральный, логики и рацио - на донышке)) а девчонка как раз наоборот - рассудительная, размышляющая, логичная)) хотя канонически все как раз наоборот должно бы быть)
28.02.18 16:18
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Ellis_@У меня 2 девочки, и я могла бы иметь ещё 2. Я вообще детей люблю, пол не имеет значения. Вообще странно, как можно быть женщиной и .. не любить женщин? Моей младшей 2,5 годика, она пока куклу спать не уложит, сама спать не пойдёт. Это же чудо природы. Такой маленький человек, вроде должен быть чистый как белый лист бумаги. А уже материнский инстикт проявляет. Мальчики тоже классные, ну совершенно другие. Детям нужна любовь. И точка.
28.02.18 16:39
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ПМСовсем не обязательно растить девочку в розовых соплях. Любой ребенок прежде всего человек: умный или глупый, добрый или эгоистичный. Если Вы сами достойный человек, то вырастет хорошая умная девчонка, которой вы будете гордиться не меньше, чем сыном. Ваш сынок наверняка чудесный малыш, но что хорошего он сделал к 3 годам? Чем Вы сейчас гордитесь??? Тем, что он есть? За это просто любят.
28.02.18 12:24
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ПрелестьА что тут трудного понять? Духовный смысл научить Вас любить девочек. Получится только во время ухода и заботы. В этом и есть духовный смысл.
28.02.18 12:18
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ЛакиВот дурочка!) Девочка это счастье! Вы выводите своих тараканов еще до родов, может хоть от части избавитесь. Что там у вас? Неприятие своей женственности, боязнь конкуренции, ревность мужа к маленькой «женщине» или весь букет сразу?)) У меня сын старший и дочь младшая — это океан любви!) Обнимашки и все такое) причем дочь у меня сорванец не хуже пацана)) ой, дурыында!)
28.02.18 12:13
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И да, я бы одевала ее в платьица розовых, бежевых, желтых цветов. Обязательно с оборочками, бантики бы под цвет выбирала, туфельки с цветами. Прям из роддома бы забирала в бодике с юбочкой. Ухххх, я бы развернулась!!! :))) Ладно, может на внучках оторвусь, если повезёт.
28.02.18 10:55
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Да уж, неужели под 40 лет бывают такие глупые бабы? Вы там не сектантка случайно? А в чем духовный смысл в Вашей никчемной жизни? Вы же тоже когда то были плодом женского пола.
28.02.18 10:35
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"я не могу понять духовного смысла рождения именно девочки " Простите , а чём духовный смысл рождения именно мальчика ? В мозгах у вас засёр , извините. Прочистить надо. Вы , или фигни всякой перечитали , или "юна умом" в свои 37 . Надеюсь , хотя бы папа сейчас адекватен ? Еще могу предположить , что вы ей , не родившейся уже завидуете - она будет и милее и румяней и белее . К сожалению , и таких мамаш встречала - завидующих дочерям , их красоте, молодости , веселью и пр.
28.02.18 10:08
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ВераПоначалу не поверила своим глазам, правда ли такие чувства может испытывать женщина. Какие молодцы наши эксперты, ни слова осуждения. Прочитав их, я изменила свое отношение к письму, как непросто нашей героине. Надеюсь, взяв малышку на рука, изменится ваше настроение, Кристина.
28.02.18 09:57
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Разнополые дети - это супер! Можно познать радости всех ипостасей: Вы будете и свекровью, и тёщей. Можно поделиться своими знаниями о мире - и как садить картошку, и как вышивать. Дети научатся взаимодействию с лицами противоположного пола. Успокаивайте свои гормоны и оцените достоинства нового положения! Делайте из лимона лимонад :-)
28.02.18 09:37
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50/50Кристина, Вы отстали от жизни) это уже не в тренде) до/после войны стране были нужны солдаты (как сказал наш Пу))) и насчет Кавказа - у нас в группе треть дагестанцы)) не представляете, как папы над девочками трясутся, а с мальчиками строго! а мамки, наоборот, пишут в общем чате: Вася идёт в садик, поел, попил (хочется спросить, пописЯл ли и покакал). родите девочку, может и себя уже полюбите, давно пора
28.02.18 09:13
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100%А зачем настраивались родить сына? Это же от вашей или чьей-либо воли никак не зависит. Теперь перенастраивайте себя, тк. изменить пол своей крошки уже не сможете. Я вот сейчас тоже на вашем сроке и у меня тоже будет девочка. И безмерно этому рада. Вас только разговоры о бантиках и рюшах пугают? Ну так не говорите... в чем проблема то? И не рядите дочку в стереотипные розовые финтифлюшки. Мне вот самой это не нравится и буду одевать свою дочурку по своему вкусу.
28.02.18 09:04
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Я правда ни разу не психолог, но выскажу своё мнение - нелюбовь к девочкам мне кажется отражением нелюбви к себе, принижением женского начала по отношению к мужскому, ощущением какой- то второсортности. Либо же просто мало "женского" в матери, она не знает, что делать с девочкой, как её растить. Вообще это странно, конечно, обычно матери не знают, как растить мальчиков - людей другого пола, особенностей их психологии и физиологии. Автору надо бы покопаться в своем детстве, чтобы понять, откуда "ноги растут" у нелюбви к маленьким девочкам.
28.02.18 09:01
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звездочка )ноги могут расти не только из детства, спецы в сложных случаях смотрят во всех жизнях и во всех родовых системах, где душа воплощалась )
28.02.18 09:08
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50/50спецы по родовым системам?))
28.02.18 09:19
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звездочка )ну как-то так, да ) работу с родом только ленивый сейчас не предлагает ))) ещё сейчас модное направление - реинкарнационная терапия. В самом кратком изложении - переписывают негативные события давнего прошлого на хороший вариант, а в текущей жизни ситуация выравнивается автоматически. Ты ещё не слышала? ))
28.02.18 09:29
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Алён , переписать негативные события давнего прошлого на хороший вариант и всё в жизни выровняется ? - это зачОт)))) Небось еще и задорого ? Все-таки много смысла в забавных на первый взгляд песенках : "Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь ..."
28.02.18 10:14
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звездочка )конечно задорого )) я допускаю, что это реально и работает, но когда вижу цену за сеансы... у меня не сходится - помощь людям и эти цены ))
28.02.18 10:30
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ZavoronokКогда-то давно по телеку смотрела "час суда". Гадалка одна за большие деньги снимала "венец безбрачия" и ещё раз в месяц круглую сумму требовала для закрепления эффекта. А на гадалку эту мужик работал, не обременённый моральными устоями. Он этих женщин охмурял, гулял с ними, пока они гадалке платили, а затем бросал, когда очередная дура приходила к гадалке "венец безбрачия" снимать.
28.02.18 17:14
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ZavoronokТак что о какой помощи людям вы говорите? Обычный лохотрон.
28.02.18 17:15
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звездочка )по телеку да, очень любят найти и показать нечто деструктивное )) иначе рейтингов не будет, Вы же понимаете.
28.02.18 18:54
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ZavoronokПочему деструктивное? Людям показать хотят, чтоб не верили обманщикам.
28.02.18 19:50
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звездочка )потому, что обманщики далеко не все ) я ещё до войны заплатила не скромные деньги за комплект медитаций по работе с родом - качественная студийная запись, прекрасное оформление, содержание. С ними работать одно удовольствие ) никто меня не обманул. Полно прекрасных мастеров на любую тему развития, зря Вы так пессимистично настроены.
28.02.18 20:17
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ZavoronokДа, вы правы, я реалистка и не верю во всё это. Считаю всех магов, колдуний, гадалок шарлатанами. Возможно, у вас другая ситуация была, людей учат медитировать и расслабляться, обретая через это душевный покой, также есть курсы принятия себя и повышения самооценки, но это же другое, чем заплати мне деньги и все твои проблемы решатся.
28.02.18 21:31
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50/50ну слышала) мне даже расстановку по Хеллингеру делали) лучше бы я вместо этого пива выпила, хотя пиво вообще не пью))) то не спецы, то шарлатаны. а если бесплатно, то затянуть в секту хотят) а еще доставило, они вмешиваются в род, а в качестве компенсации по церквям ездят, покупают им предметы обихода, как не вспомнить про штаны и крест
28.02.18 11:33
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50/50еще познакомилась с одной красивой дамой, консультантом по изобилию)) которая, по её же словам в её заброшеном ЖЖ, всегда жила в роскоши, как и её мама)) папа постарался. муж тоже из весьма небедной семьи, у обоих дорогое престижное образование. тока вот рассказывает она теперь о том, что оба были бедны, а вот она его вдохновила, и он озолотил)))) но есть общие знакомые!)) да и следы в интернете оставлены были до недавнего времени. просто ей, к.н., не захотелось заниматься финансами, живёт сама в сказке и попутно лапшу за деньги вешает
28.02.18 11:41
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звездочка )я расстановки видела как зритель в зале, давно уже ) интересный процесс, некоторые плакали. Я думаю, что шарлатаны есть везде, и в официальной медицине тоже ) Если вернуться к автору и письму, то наверняка есть причины такого непринятия женского начала, но не в Клео с этим разбираться )
28.02.18 11:55
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Да много что можно сделать. При желании. Но что-то маловато ума, пардон, для 37 лет, так что...
28.02.18 09:20
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ВалерияА зачем разговаривать о бантиках и платьях? У меня девочка - я никогда не разговариваю о бантиках и платьях.
28.02.18 08:52
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spring Москва37 лет и такая ... дура
28.02.18 08:45
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Ну Вы, простите, и дура. Я сейчас жду 2 ребенка, очень хотела дочь, но опять выйдет сын. Но такой дури в башке у меня нет. Сын так сын, зато на старости можно собой заниматься. Хотя таааааак хотелось бантиков, платьев, оборочек! Эхххх, не понимаете Вы своего счастья.
28.02.18 08:30
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Элфи КрексА почему при дочках нельзя на старости собой заниматься?
28.02.18 13:12
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Ну там внуков принесут, некогда будет. Но вообще-то это я себе шуточную утешалку придумала, чтобы не расстраиваться. Типа, раздам жёнам и свинчу на Симиланские острова, старые кости греть:) (только не думайте, что я чеконтэ, это ж все в шутку).
28.02.18 16:49
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Не надейтесь))))) Все будут с Вами))) Снохи станут дочками) Вообще, не чаяла, что бывают такие эмоции, но случилось - чего и всем желаю, ибо здорово)
28.02.18 17:22
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