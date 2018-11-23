Как он мог так со мной поступить?!
Встречалась с парнем шесть лет. У меня своя квартира, а он жил с мамой, бабушкой и братом, и поэтому все встречи проходили у меня. Я материально от него никогда не зависела, да и, признаться честно, никаких крупных подарков он никогда не делал, ссылаясь на бесконечный ремонт в частном доме и т.д.. Я его любила. Очень сильно. Сейчас вспоминаю с горечью момент, когда он сильно заболел, я налепила пельмешек и с баночкой малинового варенья приехала его навестить. Звоню у калитки, замерзла. Но он не вышел и дверь мне не открыл. Позднее он сказал, что был один дома и физически не мог этого сделать. Обещал познакомить с родней.
Но полгода назад я попала в ДТП. Сильно покалечилась. Училась заново ходить. Много шрамов на теле. Его не было рядом. Потому что он «не мог видеть мою боль». А потом и слышать по телефону. Я думала, что как все заживет, мы снова будем вместе. Это был стимул. Я привела себя в форму. А потом узнаю, что он женился. Он сказал мне, что если я его люблю по-настоящему, то могу быть его любовницей. Я отказалась. Иллюзии рухнули. Не знаю как отвлечься. Как жить дальше.
Мнения наших экспертов
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Алена
Диана, ответ простой: дальше надо жить без иллюзий. Потому что эти отношения ты себе придумала с самого начала, и все, что происходило с тобой, ты настойчиво подтягивала за уши под эту выдумку. Парень никогда тебя не любил, и ты это чувствовала. Но цеплялась за него, не желая двигаться дальше и поискать себе другую пару. Ты позволяла ему вытирать о себя ноги, именно позволяла. Более того, ты сочла нормальным, что молодой человек не проявил никакой заботы, когда тебе было плохо. То есть, ты заранее согласилась, что тебя ценить не нужно, что ты и без отдачи будешь преданной собачкой ему.
Чему ты удивляешься – не понятно. Звоночков, что эти отношения тобой выдуманы, а парень просто лениво принимал твои «дары», причем, не ценил их и в общем-то легко без них обходился, было полно. Так что, фактически, даже нельзя сказать, что тебя обманули. Ты была рада обманываться, а парень по какой-то причине просто не хотел тебя спускать с небес на землю. Но уже даже то, что он за 6 лет не предложил тебе жить вместе, не знакомил с родней и даже не пустил на порог дома, когда ты с благими намерениями прибежала к нему с пельмешками, не «говорило», а «кричало», что отношений между вами нет. Так что, просто прекращай «жевать сопли» и начни хоть немного реальнее смотреть на вещи. Ну и уважать себя было бы хорошей привычкой. Тогда не пришлось бы сейчас страдать от неоцененной жертвенности и большой односторонней любви.
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Сергей
Диана, насколько я знаю, любой удар по самолюбию, по самооценке, всегда вызывает неприятные ощущения. Особенно когда прилетает от близких людей. Однако ничего смертельного в этом нет. А в некоторых случаях, как, например, твой, еще и является лекарством. Горьким, но жизненно необходимым средством от глупых поступков. Ведь даже ёжику обычно понятно, что партнер, который не хочет жить с тобой под одной крышей, хотя для этого есть все возможности, не имеет в отношении тебя никаких высоких чувств и хотя бы каких-то планов. А учитывая прочие особенности вашего общения, становится даже странно, для чего тебе был весь этот цирк. Нет, бывает, что охота пуще неволи. Но есть же какие-то пределы?
Хотя, я думаю, что на самом деле ты прекрасно осознавала происходящее и всё понимала. Однако тебя вполне устраивали подобные ни к чему не обязывающие и явно ни на что не претендующие отношения. И теперь скорее присутствует не боль от потери любимого, поскольку ну не может никакой любви быть между вами, а обида за то, что придется напрягаться, чтобы подыскивать что-то новое. Ну и уязвленное чувство собственничества тоже присутствует, вместе с упавшей самооценкой. А коли так, то ничего страшного с тобой не приключится. Попереживаешь немного и успокоишься. Зато теперь есть возможность подумать и постараться понять, что же тебе на самом деле нужно. Ведь жизнь – не резиновая. И тратить её на подобные отношения – это совершенно впустую убивать время. Зачем? В общем, на мой взгляд, тебе не переживать, а радоваться надо, поскольку удалось избавиться от явно разрушающей, токсичной связи, ну и искать по-настоящему своего человека.
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Лучшие комментарии
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Никольски 23.11.18 10:00Парень гнилой, конечно. Но и Вы не живите в ослеплении своей любви. Человека надо любить , а не свою любовь к нему. По этому то всю гниль и не замечали и сейчас Вам больно. А о таких людях и жалеть не надо. Что сделала, то сделала. У него " светлое" будущее с таким отношением к женщинам. За мою жизнь я столько случаев таких видела... Да ни разу никто сухим из воды не выпрыгнул. Не гнобите себя. Постарайтесь обиду в проточную воду прокричать. Не копите на горле. Уже хорошо, что о ней написали. Прокричите.И занимайтесь здоровьем. Вы выжившая. А он просто и непроснувшийся. Таких толпы, а таких как Вы немного! Берегите себя.И подумайте на тему " Как в любви любить человека, а не себя в этой любви" Это долгий путь, но очень увлекательный и толковый. Что бы любить человека, надо найти человека, а не говнюка по определению.
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Персикова 23.11.18 11:07Да не один он был , потому и не открыл.
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50/50 23.11.18 09:51Диана, Вы очень плохо к себе относитесь, не смотря на обретенную прекрасную форму. за что Вы так с собой?
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[email protected] 23.11.18 17:45Эта авария была как щелчок по носу. Как будто кто-то наверху уже не знал, как вас оттащить от этой дурной затеи - бегать за ним и верить в то, чего нет. Вам ясно дано было понять, на кого надо обратить свой взор - на себя. Вот и счастье - волю Божью знать и ее исполнять. Не этот мужчина для вас. Ваш еще где-то ходит.
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Koshka 23.11.18 09:04Я знаю по своему опыту, что такие серьезные ситуации, как у Вас, заставляют пересмотреть взгляды на жизнь. Вы стали сильней, Ваша жизнь очистилась от прилипал. Это хорошо, что не надо тратить силы на расставание, все уже сделано. Вы - прекрасная молодая женщина, поднимите голову и шагайте гордо!
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жужа@ / 23.11.18 22:45Ну своя по тексту, у Вас свет клином сошёлся на этом упырьке. Не можете справиться сама, надо посетить психолога. Так как Вы ее видите очевидных вещей- ему на Вас вообще наплевать.
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krazy / 23.11.18 19:24(сейчас тапками закидают ) Девушка, вы - липучка. Во всем письме ни одного поступка со стороны парня, по которому можно было сказать, что он в вас заинтересован. Вы даже подругой ему не были, друзей во время болезни навещают. Вы - просто секс. Полгода минимум как уже совсем расстались. И вы удивились его свадьбе О_О (по-ходу вы умудрялись еще подарки выпросить пытаться, иначе чего он вам про ремонт свистел?) Девушку украшает гордость. И ум, уже на пельмешках могли сообразить, что вас отшивают.
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Элфи Крекс / 23.11.18 20:03Я не закидаю, я согласна.
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[email protected] / 23.11.18 20:40Зачем тапки, ты права. ест очень тонкая грань между инициативой и назойливостью. Если делаешь шаг навстречу, а с другой стороны ноль реакции - знчит стоп. Это надо понимать.
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[email protected] / 23.11.18 17:45Эта авария была как щелчок по носу. Как будто кто-то наверху уже не знал, как вас оттащить от этой дурной затеи - бегать за ним и верить в то, чего нет. Вам ясно дано было понять, на кого надо обратить свой взор - на себя. Вот и счастье - волю Божью знать и ее исполнять. Не этот мужчина для вас. Ваш еще где-то ходит.
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[email protected] / 23.11.18 18:12У меня есть такая моя личная теория. Если есть ощущение, что тебе что-то очень надо, а оно к тебе не идёт или даётся с огромным трудом и даже не в радость, значит нечего ломиться в закрытую дверь. Просто пошло оно всё в баню и всё. И установка "мне очень надо" меняю на " Боже, да будет воля твоя". И всегда даётся больше и лучше. Ничего не теряешь. В наихудшем варианте, даже если голубая мечта не исполнится, ты как минимум нервы свои успокоишь и выбьешь дурь из головы.
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AleksB Львов / 23.11.18 15:34Диана. Я пережил похожую ситуацию. Теперь знаю, что мне помогло - я за это платил деньги консультантам, что- бы найти себя и этого и я Вам советую, - Найдите себе занятие, которое захватит Вас полностью.
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Элфи Крекс / 23.11.18 14:50Перечитала ещё раз. Нигде нет, что мужчина её ни разу не навестил. И бросил он её окончательно через какой- то период : не мог" ПОТОМ и слышать по телефону". Думаю, что он, как обычный человек, навестил её пару раз, не выходя за рамки " знакомый". А ""быть рядом", ухаживать- высаживать, играя роль" гражданского мужа", не стал. А потом вообще её время вышло, встретил женщину, с которой захотел создать семью. Точка. Забыть. Не сидеть в надежде, что там у него не получится и он " приползет". Не принимать всерьёз слова про " любовницу", они под занавес были сказано, чтобы женщина обиделась и исчезла.
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Солярская / 23.11.18 15:46Да вот именно, что парень жил все это время, все шесть лет своей жизнью. Он, конечно, был в курсе, что Диана по нему сохнет. Но для него это ничего не значило. И почему должно было значить-то? И как дать понять навязчивой девушке, чтобы ее не оскорбить, что ей ничего не светит вообще-то? Не все, кстати, понимают, когда их прямо по курсу на три буквы отправляют, а они: "Ха-ха-ха, какое у тебя чувство юмора", и даже тумаки не отрезвляют. /// "Ах, я попала в аварию...". Ну, очень жаль. Для поддержки и лечения есть реально родные и реально близкие люди, а не персонажи собственных мультиков.
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Ольга Кокшетау / 23.11.18 13:22Диана, радуйтесь, что за такого не вышли замуж.Представьте рядом с собою пустое место, никакое. Тот кто хочет делает, дарит, знакомит. А он просто проводил время, пока не нашел ту, с которой захотелось создать семью. Но ведь он предал и хорошо, что сейчас,а не в браке с вами. Ненадежный, мутный, жадный и нечестный человек. Не будет с таким счастья и семья с таким вам не нужна.
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Прелесть / 23.11.18 12:00Как он мог так со мной? Вот чудачка... Вы ему 6 лет все позволяли отрицающее любовь. А теперь вопрос - как он мог? Он меня не удивил. А Вы - очень. Вы что совсем не знаете как ведёт себя мужчина который любит женщину?? Понятно. Так хоть в 30 начинайте узнавать. Удачи.
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Персикова / 23.11.18 11:05Диана , вы мне напомнили Филиппа Киркорова . да-да , не удивляйтесь )) Он тоже больше любил себя в любви к Алле, нежели саму Аллу. И продолжает это делать. Очень вошел в образ . Причем , я даже верю , что он её любил . Но себя в этой любви он любил больше ( такая вот тавтология) Вам ниже уже посоветовали - выходите из этой истории и у вас действительно еще много всего впереди. 30 лет - да это ж мама дорогая) поверьте 50-летним. И берегите здоровье , которое вам удалось восстановить ! Это очень ценно.
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Солярская / 23.11.18 11:27Хе, про Филю... Мне кажется, ему позволили на эстраде остаться только в обмен на вечные признания в любви. Шашни со Стоцкой его сильно подвели))) И Алла всех по местам расставила. Ибо нефиг.// А как без славы, без денег. Это ж смерть. Проглотил, и пел, что сказали.
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Персикова / 23.11.18 11:30Ну и этот вариант реален . Может Алла себе позволить )))))
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Koshka / 23.11.18 11:36Пардон, конечно, очень Аллу Борисовна уважаю, но вблизи она реально ужасно выглядит (без одежды я ее, правда, не видела) и странно пахнет. Наблюдение нескольких лет давности, но вряд ли лучше стало.
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Лада / 23.11.18 11:38Ну кто знает)
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Лада / 23.11.18 11:38Ой, не туда улетело)
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Персикова / 23.11.18 12:03Кошка , ну так они и Филя и Макс не по этой части. им по фиг , как она выглядит и пахнет , я думаю
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Персикова / 23.11.18 12:10МОжет себе позволить - я имела в виду влиятельность и деньги.
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Zavoronok / 23.11.18 22:13Кошка, простите за нескромный вопрос, вы Аллу реально понюхать ухитрились? Как?
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50/50 / 23.11.18 11:56Зин, у него шашни всю жизнь, легальные, только с другим полом)))
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Солярская / 23.11.18 12:15Ну)) пробивался, как мог) чем мог) Голос то ведь ничего особенного. Ростом брал, мордашкой. Постарел - стал фриковатостью брать.
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Элфи Крекс / 23.11.18 10:44Знаете, никого не любят в благодарность. Вы хотели замуж и много лет старательно не замечали очевидного. Я не буду писать, что мужчина( какой он уже парень- пацан- мальчишечка?) трус, козел и подлец.Он по отношению к вам вел себя некрасиво, а по отношению к своей жене, скорее всего, будет совсем другим. Самое умное, что вы можете сделать- стать после этой истории честной с самой собой, не пытаться в отношениях прятать голову в песок и не замечать плохого. Самое глупое - мечтать, что у бывшего будет плохо и он " приползет" к вам. Все у него будет хорошо. И у вас будет хорошо. Просто это будут две совершенно независимые истории.
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Персикова / 23.11.18 11:06Мне кажется , трус , подлец и козёл не может стать другим , скорее может подстроиться , мимикрировать .
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Элфи Крекс / 23.11.18 11:15Я встречала в жизни людей, которые по отношению к одной женщине были не самые лучшие, а другой почку готовы были отдать.
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Персикова / 23.11.18 11:32Элфи , ну может они и изначально не были подлецами и козлами ? Возможно просто трусами ?
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Koshka / 23.11.18 11:33Вот, честно, не верю, что человек с гнильцой может измениться. Гнильца эта вылезет рано или поздно. Была одна знакомая у меня, прекрасная семья, муж, дети, то-се. Занимала хорошую должность с большой зарплатой. И тут у мужа обнаруживается необратимая болезнь. Тут же развод, муж выбрасывается прочь. А до этого были умилительные сюси-пуси напоказ.
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Солярская / 23.11.18 11:30Слушайте, ну за что это парням? Нормальный парень, который не хотел на этой девушке жениться. Блин, ну если на тебя вешаются, а у тебя нет сил обидеть неплохого человека, то ты и трус, и подлец...
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Персикова / 23.11.18 11:31Не , я не имела в виду этого конкретного. Я в целом о козлах , подлецах и трусах )
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ethernity / 23.11.18 11:52Не могу назвать порядочным человека, который, не закрыв одни отношения, начинает другие. Он же не кино смотреть к ней приходил периодически. Да и предложить перейти в любовницы - верх порядочности по отношению к жене!
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Персикова / 23.11.18 12:02Да , точно , я что-то этот момент упустила, где он ей предложил в любовницы, раз уж так она его любит.
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Солярская / 23.11.18 12:10Да я в общем и целом. Мы ж прекрасно знаем, как эти письма пишутся. Собственно, девы через одну готовы вешаться на парней, ну а парни выкручиваются, как умеют.
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Солярская / 23.11.18 12:18Да и жена из того же разряда. Высидела его. И не любит он ее, и автора не любит. Только что живёт, как пена морская - куда пробьет, там и окажется. Своих особых желаний нет. А любовь у него может и была, да не с ним она.
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Элфи Крекс / 23.11.18 14:15Думаю, что когда гг себя в порядок привела, она сама пришла к нему со своей любовью и надеждой, что " мы снова будем вместе", как она пишет. И его предложение стать любовницей было в ответ на её признания,моляния и прочее. Она : ну, как же так, я же люблю тебя по- настоящему! А ты на другой женился. Как же я жить дальше буду!!!!! Он: Ну, раз ты жить без меня не сможешь, придётся тебе быть моей любовницей. Не думал он так. Просто сказал.
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Аха / 23.11.18 15:04А меня больше всего поразило, что она себя в порядок ради него приводила и надеялась, что будут вместе, когда она выкарабкается... несмотря на то, что он её в тяжёлый момент просто бросил. Т.е. всё это ради человека, который ясно дал понять, что в трудной ситуации на него рассчитывать не приходится. Что в её понимании значит тогда это "вместе"? Секс? По мне, так вместе - это как раз и в горе, и в радости, и в болезни, и здравии, как это не банально. Зачем тогда нужем мужчина рядом? А так получается, пока секс без обязательств (включая материальниые и территриальные), то вместе, а как проблемы, то "сама, сама, сама" ... И девушка реально убивается по этим отношениям.
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Персикова / 23.11.18 15:09Вот да. Это удручает. Т.е. , если бы он не женился , то она бы добивалась возвращения "отношений" и ничто бы не останавливало.
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Аха / 23.11.18 17:07Персиковой, там места нет. Да, именно! Т.е. она бы считала, что выздоровела, окрепла, шрамы зажили и она опять стала его достойна и заслужила право, чтобы он к нет трахаться (сорри) приходил.
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Koshka / 23.11.18 12:02Хороший человек трахал женщину 6 лет, а когда у нее беда случилась, вычеркнул ее просто из списка, и все.
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Солярская / 23.11.18 12:13Она ему даже в его болезни не нужна была, даже с пелемешками в нагрузку. Ну и? Мы как бы мужской секс и мужскую любовь разделять научились (в теории)
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Koshka / 23.11.18 14:37В моем понимании хорошие люди своих не бросают в трудную минуту. А секс там или шмекс - дело десятое.
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Солярская / 23.11.18 15:37И с чего она взяла, что они пара? Что они вместе? Где тут "свои"? Она себе отношения придумала. А он должен был воплощать зачем-то.
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Koshka / 23.11.18 18:39А как можно трахать 6 лет человека и считать его при этом чужим? Я действительно не понимаю этого момента.
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Лада / 23.11.18 11:34Я не знаю. Может быть, козёл. Просто она ему не нужна. Может, и не одна такая была. Похаживал иногда на огонёк. Она ничего не просила, планов не строила, на мозг не капала, ей всё было норм. Она свою жизнь ему под ноги бросила. А он просил? Нет.
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Аня / 23.11.18 11:52Как он будет хорошим по отношению к жене? Он уже готов любовницу завести.
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Лада / 23.11.18 10:37Так-то, если человек сильно болеет, он не будет по холоду до калитки бегать. Если пластом в температуре лежит. Ни за какие пельмешки. С логикой у автора проблемы. Что этот парень ей обещал? Ничего. Какие сейчас претензии к нему? Жениться не обещал. Вместе не жил. В болезни не поддержал. В любви не клялся. С роднёй за 6 лет не познакомил. Подарков не дарил. Привели тело в порядок - отлично. Теперь приведите в порядок голову. Чтобы не тратить своё драгоценное время на тех, кто ничего ради вас не делает.
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Персикова / 23.11.18 11:07Да не один он был , потому и не открыл.
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Zavoronok / 23.11.18 17:07Хорошие же у него родственнички, если оставили одного лежать пластом с температурой.
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