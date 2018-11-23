Как он мог так со мной поступить?!

Диана, ответ простой: дальше надо жить без иллюзий. Потому что эти отношения ты себе придумала с самого начала, и все, что происходило с тобой, ты настойчиво подтягивала за уши под эту выдумку. Парень никогда тебя не любил, и ты это чувствовала. Но цеплялась за него, не желая двигаться дальше и поискать себе другую пару. Ты позволяла ему вытирать о себя ноги, именно позволяла. Более того, ты сочла нормальным, что молодой человек не проявил никакой заботы, когда тебе было плохо. То есть, ты заранее согласилась, что тебя ценить не нужно, что ты и без отдачи будешь преданной собачкой ему.

Чему ты удивляешься – не понятно. Звоночков, что эти отношения тобой выдуманы, а парень просто лениво принимал твои «дары», причем, не ценил их и в общем-то легко без них обходился, было полно. Так что, фактически, даже нельзя сказать, что тебя обманули. Ты была рада обманываться, а парень по какой-то причине просто не хотел тебя спускать с небес на землю. Но уже даже то, что он за 6 лет не предложил тебе жить вместе, не знакомил с родней и даже не пустил на порог дома, когда ты с благими намерениями прибежала к нему с пельмешками, не «говорило», а «кричало», что отношений между вами нет. Так что, просто прекращай «жевать сопли» и начни хоть немного реальнее смотреть на вещи. Ну и уважать себя было бы хорошей привычкой. Тогда не пришлось бы сейчас страдать от неоцененной жертвенности и большой односторонней любви.