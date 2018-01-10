Как объяснить жене, что все кончено?

На мой взгляд, ковыряться в деталях – как именно и в каких позах жена изменяла, – это уже было лишним. Любая измена – это измена. Смаковать детали может или мазохист, или тот, кто нашел прекрасный повод для разрыва отношений. Если простить и забыть не получается, если все сразу и насовсем оборвалось – не надо ломать комедию и давать ложные надежды жене. Берешь ее за руку и идете подавать на развод. Ибо, как я понимаю, именно этого за 3 месяца ты так и не сделал. Почему? Тебе нравится видеть, как жена ползает под дверью в надежде, что все еще можно исправить? Нет? Тогда самое действенное отрезвляющее средство – штамп в паспорте о разводе. После этого она затихнет и поймет, что ты не просто угрожал и не набивал себе цену, а действительно больше не хочешь с нею жить. Ибо пока это не сделано – женщина будет надеяться на то, что ты сам не хочешь сжигать мосты, и ей надо лишь продолжать стараться, изображая кающуюся грешницу.

Сергей

Игорь, на мой взгляд, в твоем случае поможет только время. Так что наберись терпения. Ну и постоянство собственных действий. Если ты действительно уверен в том, что все закончилось, то разводись. Отговорки на тему не выгодно, хлопотно, и прочие, будут давать повод и надежду на возврат отношений, что только усугубит ситуацию. Поэтому обращайся к юристам, собирай документы и подавай на развод и раздел имущества. Ну, а, чтобы избежать неприятных встреч, вполне можно на какое-то время сменить место жительства. А еще очень советую постараться проанализировать случившееся, чтобы не повторять ошибок. Лично я считаю, что в семьях, где имеется взаимопонимание и уважение, где люди хотят быть вместе, подобных казусов быть не может. И если я прав, то вина лежит на вас обоих. Нет, понятное дело, что именно супруга «пошла налево», и ты по этому поводу пылаешь праведным гневом. Однако давай будем честными, когда в семье все хорошо, то никто не станет искать приключений на стороне. Значит, у вас было, мягко говоря, не очень хорошо. Вот и задумайся что и почему. Твоей вины в случившемся ровно половина. Также очень советую постараться сохранить по возможности ровные отношения с бывшей супругой, и удержаться от поливания её грязью. Как бы то ни было, но у вас есть общий ребенок, который и маму, и папу любит одинаково. Он не виноват, что вы не смогли найти общий язык и сохранить семью.