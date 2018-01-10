Как объяснить жене, что все кончено?
Москва, 38 лет
10.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаНа мой взгляд, ковыряться в деталях – как именно и в каких позах жена изменяла, – это уже было лишним. Любая измена – это измена. Смаковать детали может или мазохист, или тот, кто нашел прекрасный повод для разрыва отношений. Если простить и забыть не получается, если все сразу и насовсем оборвалось – не надо ломать комедию и давать ложные надежды жене. Берешь ее за руку и идете подавать на развод. Ибо, как я понимаю, именно этого за 3 месяца ты так и не сделал. Почему? Тебе нравится видеть, как жена ползает под дверью в надежде, что все еще можно исправить? Нет? Тогда самое действенное отрезвляющее средство – штамп в паспорте о разводе. После этого она затихнет и поймет, что ты не просто угрожал и не набивал себе цену, а действительно больше не хочешь с нею жить. Ибо пока это не сделано – женщина будет надеяться на то, что ты сам не хочешь сжигать мосты, и ей надо лишь продолжать стараться, изображая кающуюся грешницу.
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СергейИгорь, на мой взгляд, в твоем случае поможет только время. Так что наберись терпения. Ну и постоянство собственных действий. Если ты действительно уверен в том, что все закончилось, то разводись. Отговорки на тему не выгодно, хлопотно, и прочие, будут давать повод и надежду на возврат отношений, что только усугубит ситуацию. Поэтому обращайся к юристам, собирай документы и подавай на развод и раздел имущества. Ну, а, чтобы избежать неприятных встреч, вполне можно на какое-то время сменить место жительства. А еще очень советую постараться проанализировать случившееся, чтобы не повторять ошибок. Лично я считаю, что в семьях, где имеется взаимопонимание и уважение, где люди хотят быть вместе, подобных казусов быть не может. И если я прав, то вина лежит на вас обоих. Нет, понятное дело, что именно супруга «пошла налево», и ты по этому поводу пылаешь праведным гневом. Однако давай будем честными, когда в семье все хорошо, то никто не станет искать приключений на стороне. Значит, у вас было, мягко говоря, не очень хорошо. Вот и задумайся что и почему. Твоей вины в случившемся ровно половина. Также очень советую постараться сохранить по возможности ровные отношения с бывшей супругой, и удержаться от поливания её грязью. Как бы то ни было, но у вас есть общий ребенок, который и маму, и папу любит одинаково. Он не виноват, что вы не смогли найти общий язык и сохранить семью.
Обсуждение 12
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RusalkaЭто либо фэйк, либо... Не обратили внимания - он ехал в поезде без кольца. Почему? Мутный товарищ :)
10.01.18 03:31
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НикаИгорь, зачем вы сюда написали? Чтобы мы все сказали - фу, минетчица? Мы же совсем не знаем вашу жену! Она даже покончить с собой пыталась... до вас до сих пор не дошло, что ей нужна психологическая или даже психиатрическая помощь? Или вы думаете, что Алена и Сергей - специалисты такого уровня, что ставят точный диагноз по трем строчкам и лечат пациентов в астрале?
10.01.18 02:26
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Элфи КрексМутная какая-то история. Тётка мазохистка? То к любовнику бежит по первому свистка овальной обслужить, то у мужа теперь в ногах валяется и унижается... В кайф ей, когда унижают? А бизнесом своим с хорошим доходом когда при такой жизни занимается?
10.01.18 02:16
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Сама отстанет. Игнорируйте. Ну сколько она сможет еще бегать? (Сергей уморил. Ну да, от хорошего мужа жена не гуляет. Наивный :)
10.01.18 01:11
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Юля БакуНе нравится мне это " валялась в ногах"...Какое то это лишнее в письме...И " взять назад" тоже мне не нра...Странное письмо...
10.01.18 00:35
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Игорь> Не нравится мне это " валялась в ногах"...Какое то это > лишнее в письме...И " взять назад" тоже мне не > нра...Странное письмо... Мне вся эта история не нравится. Как сделать чтобы понравилось не подскажите?
10.01.18 00:41
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ЮляВряд ли она Вам понравится конечно. И нужно ли это Вам?На мой взгляд вопрос уже решен. Ну если все так реально. Не надо "топтаться". Идите уже дальше по жизни. И посторайтесь без гнева.А то у Вас и вопроса то и нет. Просто Вы в гневе и Вам больно. Как Вам может помочь сайт? Вы осорблены и унижены..Да..так бывает. И это почти всегда незаслуженно, как нам кажется. Работайте над гордыней. Когда закрывается одна дверь, значит открыта другая. Не надо долго томиться в переходе.
10.01.18 00:53
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ИгорьАлёна. Я не копался, узнал до глупости случайно. Ехал домой из командировки, вагон СВ, в купе попутчик, подвыпили разговорились. Я без кольца, он думал я холостой, похвастался рассказал. Я не поверил что замужняя женщина бегает минетить о первому звонку, он показал несколько фото на карте памяти в телефоне. Как сдержался не знаю, просто начал тупо пить. Алкоголь не брал, а он сломался. Я просто украл у него карту из телефона, скачал на свой компьютер. Как это делал не помню, домой приехал, ничего не сказал, как каменный был. Просто сказал что неприятности, надо побыть одному. Спал в другой комнате. Днём она позвонила сказала что задержится на работе. Посмотрел в гугле местоположение, а не на работе а куда то едет. Позвонил сказал чтоб немедленно ехала домой. Начала говорить что сейчас не может, сказал "Валера подождёт до завтра". Дома была через 20 минут. Отвёл на кухню показал всё что скачал с его телефона. Там не только фото ни и видео, и разговоры. Надежд не давал, в суд не подал по тому что в тот же день уехал за границу. У меня двойное гражданство. Домой приеду 20го, подам в суд и опять уеду. Я работаю на удалёнке на европейскую компанию, мне всё равно где жить.
10.01.18 00:29
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А жена работает? Или есть ли у неё свой доход? С чего она в ногах валяется?
10.01.18 00:05
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Игорь> А жена работает? Или есть ли у неё свой доход? С чего она > в ногах валяется? Работает, я помог создать бизнес, у неё хороший доход. Почему валялась в ногах, почему постоянно пишет, звонила пока в черный список не поставил не знаю. Пишет что любит, что всегда любила, что не понимает почему это сделала. Я ответил один раз, просил не писать. Приехала, я отказался встретиться, уехал в гостиницу. О том что будет развод сказал в первый день. Вчера написал сказал когда буду в дома, попросил сходить в суд и не возражать против развода. Хочу быстрее и хочу договорится как объяснить ребёнку и её родителям. Их я уважаю и не хочу всё вываливать, но и сам виноватым быть не хочу. Нет буду разводится без её согласия.
10.01.18 00:40
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