Как не попасть в еще худшие условия при разводе?
Россия, 32 года
05.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаОльга, мне кажется, «хуже, чем сейчас» может быть только, если ты не работаешь и тебе негде жить. Тогда в случае развода, действительно, у тебя может возникнуть проблема с тем, на что покупать еду себе и детям, и куда приткнуться. Если же работа есть, а жилье у вас с мужем, как минимум, общее, то навряд ли будет хуже, чем сейчас. Муж выжидает – понятно, чего. Он, как большинство таких же великовозрастных инфантилов, не хочет брать на себя формальную ответственность за развод. Чтобы всегда была возможность сказать: «Это ты виновата, ты подала на развод, а не я, я не хотел, меня все устраивало». Таких упырей, которые доводят жен до предела, когда уже все равно, что и кто подумает, - их полно, поверь. Им так удобно. Не спрашивай, почему – это невозможно объяснить нормальному взрослому человеку, который привык нести ответственность за свои поступки. Тут другая логика. То же касается и отношения к детям. Они ему просто не нужны. И эти разговоры про воспитание другого мужчины – это озвучивание желаемого. И, увы, ты права – тебя он уже не любит, а потому не любит и детей от тебя. Но только алименты с него никто не снимет. И, к слову, если твой муж так уверенно говорит, что у тебя может появиться кто-то другой, то, значит, даже он, сквозь свой беспробудный эгоизм, видит, что ты – женщина, в которую можно влюбиться. Вот и действуй с осознанием того факта, что развод даже при наличии детей на руках – не повод ставить на себе крест.
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СергейОльга, на мой взгляд, в твоей ситуации стоит сначала хорошо подумать «что будет, если». То есть представь себе, что вы развелись. Что будет происходить? Как, где и на что ты будешь жить? Есть ли у тебя работа, своя квартира, пристроены ли дети в садик, присутствует ли помощь со стороны, например от родителей? Если все эти вопросы решены, и ты отчетливо представляешь, что и как делать хотя бы на первом этапе, то обращайся к юристу по бракоразводным делам, и начинай подготовку к разводу. Собирай документы, свидетельства и все, что еще посоветует специалист. Расторжение брака при наличии детей и общего имущества – процесс не самый приятный и довольно хлопотный, поэтому к нему нужно подготовиться заранее и как можно тщательнее. Затем подавай на развод. Если же ты пока не представляешь, что и как делать после развода, если в тебе сейчас больше эмоций, то для начала начни искать ответы на те вопросы, которые я уже написал. Найди работу, если не работаешь. Реши куда и как будешь пристраивать детей в течение рабочего дня. Обсуди ситуацию с родителями и договорись о помощи. Определись с местоп проживания. Начни откладывать хоть какие-то деньги, чтобы была, пусть небольшая, но «подушка» на первое время. И только затем всерьез начинай думать о разводе. Полагаю, на все это потребуется время. И это хорошо. Будет возможность все взвесить и «обмозговать» не один раз. Кроме того, когда женщина начинает работать, становится независимой и у неё появляется какая-то цель, люди вокруг обязательно это замечают и начинают относиться иначе. Соответственно и отношение твоего супруга будет претерпевать изменения. Вполне возможно, увидев нечто новое в твоем поведении и осознав реальность грозящего развода, он пересмотрит свой взгляд на происходящее. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам. Хотя, конечно, можно и ничего не делать, написать еще несколько слезных писем в интернет журналы, и продолжать ждать непонятно чего. В этом случае, вокруг также ничего толком не поменяется. Муж все также будет жить в своем «хорошо», которое его устраивает, а ты потихоньку терять время, силы и молодость. В результате через какое-то время супруг вполне может уйти сам, найдя себе кого помоложе, а ты останешься с кучей проблем и большими сложностями в плане начала новой жизни. Оно тебе надо?
Обсуждение 19
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Мила УсинскОльга, да очнись уже!!! Хуже после развода не будет. А в браке возможно... Сейчас он бьёт посуду и вещи, перед детьми ругается матом, а завтра может поднять руки и на тебя, и на детей. И что тогда? Алкоголизм-деградация личности. Разводись, подавай на алименты ( никуда не денется будет платить)... Всё будет хорошо!!!
05.07.17 09:48
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РеджА бачили очи шо куповали? Неужели вам потребовалось 5 лет, чтобы узнать, что ваш муж не имеет воспитания и чувства ответственности?! Вроде не в 17 лет женились. На счет развода - рекомендую для начала продумать где будете дальше жить и чем зарабатывать. Потом уходите от мужа, а только после разводитесь официально. А муж понятное дело чего хочет - его и так все устраивает. Он бы и так дальше с вами жил, паразитируя.
05.07.17 09:15
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ЛестницаФинансово зависите от него? Тогда, конечно, разумно подойдите к вопросу, все просчитайте, подстелите где возможно соломки. А морально вы тоже зависите, это вам надо про созависимость в интернете хотя бы почитать. Тогда не будет вопросов о том, что если уйти от мужа, которого как бэ нет, вдруг станет хуже. Конечно хуже первое время - некого преследовать, спасать, заламывая собственные руки в промежутках. А муж вообще ничего не выжидает, функции у него такой нет - жизнь у него сама по себе идёт, он сам по себе. И вы с детьми посередине - меж двух миров
05.07.17 09:10
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Проходя мимоАлена: "а потому не любит и детей от тебя. " - Нет, он просто равнодушен к детям вообще. Он заранее оправдывает себя в том, что не собирается общаться с детьми, они ему нафиг не нужны. Не подает на развод, потому что удобно, его все устраивает. Куча бытовых благ при минимуме ответственности. Конечно, разводитесь, и не забудьте подать на раздел имущества, если что-то нажили за эти 5 лет и это записано на него. Потому что через три года после развода претензии уже не принимаются.
05.07.17 08:18
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KoshkaУ него просто уже та стадия алкоголизма, при которой ни до кого нет дела, лишь бы было бухло. О чем с ним можно рассуждать, когда уже деградация личности.
05.07.17 08:49
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"Что выжидает муж"\\ ничего он не выжидает, живет как живется, к лучшему меняться не собирается, развода не боится. А вот чего выжидаете вы, если вам все так не нравится и надоело - спросите себя сами.
05.07.17 08:14
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звездочка )"Сигареты в руках, чай на столе - так замыкается круг, И вдруг нам становится страшно что-то менять" (Виктор Цой). Совсем ничего не боятся и не волнуются менять люди, которым падать дальше некуда, они уже на дне ситуации и остается только всплывать наверх ) Оля, найди поддержку в окружающих людях, страх "а как будет, если.." станет меньше или совсем уйдет. Напиши на бумаге чем ты располагаешь без этого мужа, так ли это страшно или мало на самом деле.
05.07.17 08:09
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KoshkaСегодня эксперт Сергей дал хороший совет, продумайте ситуацию, а что будет, если разведусь? А если не разведусь? И берите ответственность на себя.
05.07.17 07:37
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50/50Говорит: «Разводись, если тебе надо, я не буду. Тебе надо, ты и разводись» Он Вам совершенно правильно говорит. а Вы вместо пользования советом лезете в его мотивы) в надежде ничего не менять)
05.07.17 05:37
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НикаОльга, сейчас вам все начнут советовать разводиться. А что вы уже перепробовали сделать для сохранения семьи? Для восстановления нормальных отношений? В некоторых случаях, действительно, надо разводиться. Дайте, пожалуйста, больше информации о создавшейся ситуации.
05.07.17 01:49
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KoshkaНу да, в жопу дуть не пробовали? Ника говорит, помогает...
05.07.17 07:38
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ZavoronokЗапойных алкашей можно вылечить, только если сами захотят. Но он не захочет, его и так всё устраивает.
05.07.17 08:35
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ЛестницаРазвестись или взять физическую дистанцию другим способом - это будет ее шаг к сохранению семьи. Сохранить (восстановить) себя - ее первоочередная задача, у нее дети. А муж пусть собой занимается. Вы говорите как созависимый человек - спаси семью, исцели и блабла. Нет, не работает это. Нет у нее полномочий спасать или не спасать другого человека. Часто люди в слиянии этого не понимает и начинается херня с взаимными спасениями и мотивашками вместо того чтоб каждому заняться собой
05.07.17 09:17
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ПростоОльга, глаза боятся, а руки делают. Вряд ли будет хуже в разводе, чем сейчас. Как минимум атмосфера для воспитания детей будет лучше и ваша нервная система крепче. Так что заручитесь поддержкой близких и с Божьей помощью начинайте развод. Удачи вам!
05.07.17 01:11
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ПростоОльга, глаза боятся, а руки делают. Вряд ли будет хуже в разводе, чем сейчас. Как минимум атмосфера для воспитания детей будет лучше и ваша нервная система крепче. Так что заручитесь поддержкой близких и с Божьей помощью начинайте развод. Удачи вам!
05.07.17 01:11
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ZavoronokЕсли ощущение, что одна, без мужа, то что изменится при официальном разводе? Если есть работа, жильё и деньги на прервое время, беспокоиться особо не стоит. Нужно собрать все документы и подавать на развод. Кстати, сколько детей? При наличии детей можно оттягать у мужа побольше при разводе, чтобы ему уже не было так хорошо.
05.07.17 00:44