Как не попасть в еще худшие условия при разводе?

Ольга, мне кажется, «хуже, чем сейчас» может быть только, если ты не работаешь и тебе негде жить. Тогда в случае развода, действительно, у тебя может возникнуть проблема с тем, на что покупать еду себе и детям, и куда приткнуться. Если же работа есть, а жилье у вас с мужем, как минимум, общее, то навряд ли будет хуже, чем сейчас. Муж выжидает – понятно, чего. Он, как большинство таких же великовозрастных инфантилов, не хочет брать на себя формальную ответственность за развод. Чтобы всегда была возможность сказать: «Это ты виновата, ты подала на развод, а не я, я не хотел, меня все устраивало». Таких упырей, которые доводят жен до предела, когда уже все равно, что и кто подумает, - их полно, поверь. Им так удобно. Не спрашивай, почему – это невозможно объяснить нормальному взрослому человеку, который привык нести ответственность за свои поступки. Тут другая логика. То же касается и отношения к детям. Они ему просто не нужны. И эти разговоры про воспитание другого мужчины – это озвучивание желаемого. И, увы, ты права – тебя он уже не любит, а потому не любит и детей от тебя. Но только алименты с него никто не снимет. И, к слову, если твой муж так уверенно говорит, что у тебя может появиться кто-то другой, то, значит, даже он, сквозь свой беспробудный эгоизм, видит, что ты – женщина, в которую можно влюбиться. Вот и действуй с осознанием того факта, что развод даже при наличии детей на руках – не повод ставить на себе крест.

Сергей

Ольга, на мой взгляд, в твоей ситуации стоит сначала хорошо подумать «что будет, если». То есть представь себе, что вы развелись. Что будет происходить? Как, где и на что ты будешь жить? Есть ли у тебя работа, своя квартира, пристроены ли дети в садик, присутствует ли помощь со стороны, например от родителей? Если все эти вопросы решены, и ты отчетливо представляешь, что и как делать хотя бы на первом этапе, то обращайся к юристу по бракоразводным делам, и начинай подготовку к разводу. Собирай документы, свидетельства и все, что еще посоветует специалист. Расторжение брака при наличии детей и общего имущества – процесс не самый приятный и довольно хлопотный, поэтому к нему нужно подготовиться заранее и как можно тщательнее. Затем подавай на развод. Если же ты пока не представляешь, что и как делать после развода, если в тебе сейчас больше эмоций, то для начала начни искать ответы на те вопросы, которые я уже написал. Найди работу, если не работаешь. Реши куда и как будешь пристраивать детей в течение рабочего дня. Обсуди ситуацию с родителями и договорись о помощи. Определись с местоп проживания. Начни откладывать хоть какие-то деньги, чтобы была, пусть небольшая, но «подушка» на первое время. И только затем всерьез начинай думать о разводе. Полагаю, на все это потребуется время. И это хорошо. Будет возможность все взвесить и «обмозговать» не один раз. Кроме того, когда женщина начинает работать, становится независимой и у неё появляется какая-то цель, люди вокруг обязательно это замечают и начинают относиться иначе. Соответственно и отношение твоего супруга будет претерпевать изменения. Вполне возможно, увидев нечто новое в твоем поведении и осознав реальность грозящего развода, он пересмотрит свой взгляд на происходящее. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам. Хотя, конечно, можно и ничего не делать, написать еще несколько слезных писем в интернет журналы, и продолжать ждать непонятно чего. В этом случае, вокруг также ничего толком не поменяется. Муж все также будет жить в своем «хорошо», которое его устраивает, а ты потихоньку терять время, силы и молодость. В результате через какое-то время супруг вполне может уйти сам, найдя себе кого помоложе, а ты останешься с кучей проблем и большими сложностями в плане начала новой жизни. Оно тебе надо?