Как найти силы встряхнуться после развода?
Важно ваше мнение со стороны. Постараюсь быть обьективной. Женаты 10 лет, ребенок. Все эти годы жили как-то не в радость. Он любит выпить (0,3 водки каждый день, и в выходные в хлам с друзьями). Интересов общих немного, время проводить – только если можно хоть пивка попить. С этим так смириться и не смогла. Пробовала разное: отвлекать, разговаривать, не обращать внимание, угрожать. Ничего не получилось. В выходные пьет, полнедели обижаюсь, не разговариваем, потом на пару дней миримся и снова выходные. Целей общих особо нет, живёт так, как кто придумает (свою зарплату он тратит по своему усмотрению, если прошу что-то в хозяйстве, то скидываемся на покупку). И так все это время.
Отмечу, что человек хороший, добрый, спокойный, не конфликтный, если скандал не устраиваю, так и не грубит. Может руками по дому многое сделать, и стремится. Я, конечно, всегда поддерживаю и помогаю. Все бы так и тянулось. Если бы не его измена, которую он не скрывает. Говорит, «тебя не люблю», «не вижу матерью своих детей», не соответствую его представлениям о жене. То это не то, то это не так. Претензии всегда с его стороны, говорит о них постоянно. Что-то хорошее в мой адрес очень редко, я так и не вспомню. Подала документы на развод, алименты (за что и выслушала в свой адрес), уходим на съёмную квартиру с ребенком. Он говорит, что переживает, что все так. Но, похоже, его все устраивает. Понимаю, что происходит все правильно и закономерно. Но как убрать эти сомнения, эту боль от неизбежной разлуки, как найти силы встряхнуться, собраться...
Мнения наших экспертов
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Алена
Даная, «боль» от потери токсичного человека обязательно пройдет. Как только начнешь жить самостоятельно, решая свои насущные проблемы, поймешь, что все налаживается. Как ни странно, очень многим женщинам трудно выйти их подобных отношений, потому что есть страх, что «все так живут», и вроде как нет смысла менять шило на мыло. Однако то же большинство, если, конечно, находит в себе силы расстаться с токсичным партнером, потом обнаруживает невероятную легкость и свободу, и прилив энергии.
Сейчас ты не вполне адекватно расцениваешь ваши отношения и то, как твой муж на самом деле уже повлиял на твой мозг. Ты даже в письме успела запутаться, характеризуя супруга. Он у тебя и алкоголик, и работящий мужчина в доме, и добрый, и ты уже забыла, когда он крайний раз тебе хоть одно доброе слово сказал. Ты уже ищешь «доброе и светлое» в муже, хотя он предъявляет тебе одни претензии. Не стоит. Просто выходи из этих отношений и начинай жить.
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Сергей
Даная, к сожалению, привычки, в том числе и не самые хорошие, искоренять всегда довольно непросто. В том числе и привычку жить с нелюбимым, пьющим, оскорбляющим мужем. Десять лет – это довольно значительный срок. Понятное дело, что за это время сложился определенный тип и ритм жизни, образовались связи, сформировалась манера поведения, да просто стены родными стали. И вдруг приходится всё менять, искать жилье, пересматривать свой взгляд на происходящее, «напрягаться» по таким поводам, о которых раньше даже не задумывалась. Конечно, всё это непросто и не особо приятно. Однако шаг уже сделан и он, на мой взгляд, совершенно правильный. Ведь судя по тому, что ты пишешь, нормальной жизни у вас уже в любом случае не получилось. И затягивание времени, разного рода «мантры» вроде «ребенку нужен отец», в подобном случае, всё равно привели бы к разводу, но только позже. А ведь ты не молодеешь. И если сейчас вся жизнь пока еще впереди, всё еще можно начать заново, то, например, в возрасте «около 50-ти», проблема стала бы значительно серьезнее. Поэтому постарайся успокоиться, взять себя в руки, и начинай строить новую жизнь. Что же касается переживаний, то с ними разберется время и неизбежные заботы и хлопоты. Главное, не запирайся в четырех стенах. Постарайся стать активнее, чем была раньше, найди хобби, общайся с новыми людьми, займись собой. Смени привычный ритм жизни, прическу, стиль одежды. Изменись. И всё изменится вокруг.
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