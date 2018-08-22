Как найти силы встряхнуться после развода?

Важно ваше мнение со стороны. Постараюсь быть обьективной. Женаты 10 лет, ребенок. Все эти годы жили как-то не в радость. Он любит выпить (0,3 водки каждый день, и в выходные в хлам с друзьями). Интересов общих немного, время проводить – только если можно хоть пивка попить. С этим так смириться и не смогла. Пробовала разное: отвлекать, разговаривать, не обращать внимание, угрожать. Ничего не получилось. В выходные пьет, полнедели обижаюсь, не разговариваем, потом на пару дней миримся и снова выходные. Целей общих особо нет, живёт так, как кто придумает (свою зарплату он тратит по своему усмотрению, если прошу что-то в хозяйстве, то скидываемся на покупку). И так все это время.

Отмечу, что человек хороший, добрый, спокойный, не конфликтный, если скандал не устраиваю, так и не грубит. Может руками по дому многое сделать, и стремится. Я, конечно, всегда поддерживаю и помогаю. Все бы так и тянулось. Если бы не его измена, которую он не скрывает. Говорит, «тебя не люблю», «не вижу матерью своих детей», не соответствую его представлениям о жене. То это не то, то это не так. Претензии всегда с его стороны, говорит о них постоянно. Что-то хорошее в мой адрес очень редко, я так и не вспомню. Подала документы на развод, алименты (за что и выслушала в свой адрес), уходим на съёмную квартиру с ребенком. Он говорит, что переживает, что все так. Но, похоже, его все устраивает. Понимаю, что происходит все правильно и закономерно. Но как убрать эти сомнения, эту боль от неизбежной разлуки, как найти силы встряхнуться, собраться...