Как мне его переделать?

Мне 19 лет. Моему парню 22 года и вместе мы почти 3 года. В последнее время в наших отношениях происходит что-то непонятное и мы друг друга не понимаем. Проблема в том, что он работает в смену 2 в день, 2 в ночь, отсыпной и выходной. Видимся мы очень редко, в основном это выходной, так как в отсыпной он работает на ещё одной работе. Живет он один, получает достаточно для одного, но ему все равно не хватает денег. А мне не хватает внимания. Каждый раз я стараюсь войти в его положение и понять, но мне безумно не хватает общения, ласки и заботы. Он спортсмен и иногда ему очень трудно что-либо понять, и он сам говорит об этом, поэтому, если меня что-то не устраивает, я говорю ему в лицо и пытаюсь объяснить, что бы я хотела с его стороны. На что срывается, злится и говорит, что я учу его. После этого начинается ссора, истерика и он просто бежит от моих слез и проблем со мной. Уходит к своим друзьям и просто плюет на меня и на мои слёзы. Я очень ранимая и часто плачу, его это жутко бесит, и он говорит, что я ною. А от того, что он убегает мне становится ещё хуже и я понимаю, что если бы человек любил, то он бы не оставил меня одну. Но каждый раз на следующий день он старается общаться, как ни в чем ни бывало, а меня это раздражает и мне нужно обсудить нашу проблему и прийти к общему решению, и я не могу переступить через себя, вспоминая прошлый день, почему он так поступил со мной. И так каждый раз. Он никогда не старается меня увидеть, не может бросить дела для того, чтобы увидеться со мной, а я ради него готова на все, и мне обидно, что это не взаимно. Я всегда понимаю, что пилю его, высказываю ему, предъявляю, но я хочу, чтобы он понимал наши проблемы и старался решить. Но всегда происходит по-другому. В общем, хочу услышать ваше мнение в нашей ситуации. Спасибо.

Александра,

Волгоград, 19 лет

16.08.17

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