Как мне его переделать?
Волгоград, 19 лет
16.08.17
Мнения наших экспертов
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Алена«Я хочу, чтобы он понимал наши проблемы»… Александра, проблемы не «ваши», а твои. Заметь, что в вашей паре неудовлетворенная сторона – ты. Это ты предъявляешь претензии, «пилишь», высказываешь недовольство. Это ты начинаешь с ним разговоры о том, что тебя не устраивает. И ты, инициировав разборку, потом еще удивляешься, что парень сбежал от тебя, не дав тебе вытолкнуть его из зоны комфорта? Попробуй понять, что не нужно брать первого попавшегося мужчину, объявлять его занятым тобой и после этого начинать бестолковые попытки перекроить человека, чтобы он соответствовал твоим представлениям о прекрасном. Не надо, особенно в 19 лет, заниматься подгонкой не слишком подходящего экземпляра под свои девичьи идеалы. Можно просто сменить парня. Этот не старается ради тебя. Он не слышит тебя. Игнорирует. Не пытается тебя понять. Ну так найди другого, чего ты мучаешься и парню голову морочишь? Ты же его любишь так, как девочки любят мечту о красивом замужестве – не важно с кем, с абстракцией, главное – замуж. Любви я в письме не увидела.
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СергейАлександра, на мой взгляд, все, что с вами происходит – это совершенно нормально и абсолютно естественно. Видишь ли, все люди разные, у каждого есть личное видение Мира и своего положения в нем. А потому два человека, имеющих не только различное воспитание, но и половые признаки, просто не могут обойтись без разного рода скандалов и недопониманий. Особенно если они молоды и пока еще совершенно не зрелы. Увы, но наука жить вместе – одна из наиболее сложных. И дается она далеко не сразу. Ведь для того, чтобы образовать по-настоящему прочные отношения, люди должны научиться понимать друг друга, распределить внутрисемейные роли, и перестать тянуть одеяло только на себя. Но, самое главное, они должны уважать один другого. В вашем же случае, пока ничего этого нет. Вы только учитесь выстраивать связи, разговаривать, обсуждать, планировать. Вы не живете вместе, а лишь встречаетесь, когда есть время. И вы пока довольно разные в плане жизненного опыта. Кроме того, советую не забывать, что вы оба сейчас довольно активно меняетесь, причем не только внутренне, но и в физическом плане. Вы растете и взрослеете. И всего через пару-тройку лет, вполне можете стать другими людьми. С иными взглядами, привычками, и даже восприятие запахов может измениться. Это чисто физические законы роста, которые ни отменить, ни изменить невозможно. Поэтому ссоры будут продолжаться, невзирая на любые усилия. А вот во что они выльются – это большой вопрос. И подсказать тут никто ничего толком не сможет. Вполне возможно, что через некоторое время тебе надоест бороться с мельницей, а твой приятель так и не повзрослеет для принятия серьезных решений, и вы расстанетесь. Так, кстати, происходит чаще всего. Ведь первые отношения завязываются, когда люди по-сути своей, еще совсем дети. И друг к другу относятся соответственно. Подростковая школьная романтика, своеобразные правила поведения, понятия, запреты. Но уже через три-четыре года все радикально меняется. Возникают иные желания и стремления, меняется взгляд на жизнь и отношения. Особенно у женщин. А партнер остался еще тот, школьный. В результате появляется диссонанс. Вроде и бросить жалко, ведь как-никак первые отношения, первый мужчина и т.д. Но и хочется-то уже чего-то другого, более серьезного. Соответственно возникают скандалы, истерики, причем обоюдные, которые сами собой через некоторое время приводят к полному развалу отношений, и люди наконец-то расстаются, чтобы спокойно начать поиск по-настоящему своего партнера. Так что сильно не горюй. Нет, я понимаю, что ты в мыслях с этим парнем уже внуков нянчишь. Однако не торопись. Вполне возможно, что он – только первая ступенька.
Обсуждение 39
Лучшие комментарии
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Butterfly USAСразу возник вопрос к Сергею:"а в каком месте девочка повзрослевшая, а парень - еще ребенок?" Мне по письму увиделась липучка-эгоистка, только и всего. Парень работает, занимается спортом и имеет друзей. Что имеет героиня? Липнет, не отдерешь, да еще она ему и нервы трепет. Я бы ее послала в лес взрослеть на месте парня. А он терпит почему-то. Может, и вправду чувство. Но у девочки свои представления о жизни: Любовь - это целыми днями с восхищением смотреть друг другу в глаза, взявшись за руки. Уймитесь, девушка.
16.08.17 08:52 Контекст комментария
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50/50Саша, заблокируйте канал на тв, где дом 2 показывают. Я серьёзно. И оставьте этого трудоголика спортсмена его занятиям, здесь рыбы нет. Женщине нужно внимание, это нормально, но выпрашивать и шантажировать нельзя. Вообще срочно выходите из роли просящей, это вредно для человека и отношений. И ещё, не все люди друг другу подходят, не надо с неподходящий человеком долго близко общаться, чай не на работе находитесь. Ища ключик к такому человеку, тратятся время и энергия, сдают нервы, это касается общения как с мужчиной, так и с женщиной
16.08.17 09:20 Контекст комментария
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звездочка )У парня две работы и спорт, зачетно ) Саша, за три года отношений уже можно было найти баланс во всем, в том числе и кому какое внимание нужно давать и сколько, а у вас не получается. Наверное, вы просто не пара.
16.08.17 09:42 Контекст комментария
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Ломайте вы этот сценарий. Путь в никуда для вас. Перестаньте ныть, виснуть, выпрашивать внимание, его время, пока его тошнить от вас не начало. Он может переменится только в худшую для вас сторону, если будете продолжать в том же духе. Если у него нет времени для вас - значит, и у вас не должно быть времени для него. Только в этом возможность улучшить ваши отношения, ну или понять, что есть на свете хорошие парни помимо вашего вечно занятого.
16.08.17 16:36 Контекст комментария
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ПрелестьДевушка, дорогая, вы так много расписали,что вы не пара. Неужели Вы сама не понимаете,что Вы наезжаете на личное пространство другого человека ничего Вам не обещавшего. Это по меньшей мере не прилично. И утомительно. Ещё и спрашиваете как ЕГО переделать. А он что собой не доволен? :-D Совет - имейте совесть.
16.08.17 12:16 Контекст комментария
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ЛакиПарень вас просто не любит, а вы унижаетесь выпрашивая внимание, прекращайте, учитесь красиво уйти, а с ним вам ловить нечего.
17.08.17 09:10
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"он спортсмен, и иногда ему трудно что-либо понять". Пардон. Мальчик регулярно бьётся головой на спорте? Дальше текст не осилила, сорри.
16.08.17 21:41
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Ох, это ж нечитабельно. Я б сбежала от вас, роняя тапки. Одна вцепилась как репей, второй видать не шибко популярен среди противоположного пола. Я с мужем тоже встречалась раз в неделю, пока встречались. А когда? У меня универ, работа, библиотека. У него две работы плюс жил за час от Торонто. Телефон каждый вечер и мессенджеры (тогда кажется аська или мсн ) и все счастливы.
16.08.17 20:17
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Ломайте вы этот сценарий. Путь в никуда для вас. Перестаньте ныть, виснуть, выпрашивать внимание, его время, пока его тошнить от вас не начало. Он может переменится только в худшую для вас сторону, если будете продолжать в том же духе. Если у него нет времени для вас - значит, и у вас не должно быть времени для него. Только в этом возможность улучшить ваши отношения, ну или понять, что есть на свете хорошие парни помимо вашего вечно занятого.
16.08.17 16:36
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Юля БакуЖизнь надо строить так как удобно Вам..И соединяйтесь с мужчинами которые удобны Вам. Огорчу- переделать, изменить , улучгить человека это только у Бога получается только с большим трудом...Вы ж не Бог менять человека.Высказывать всеп в лицо с надежлой , что он присоединится в Вашим мыслям о нем глупо. Вы не в тренинговом пространстве по развитию личности.Жизненная энергия не бесконечна..Есть порция на каждого...Вы тратите Ваши силы в пустоту..А как же любовь? Скажите мне Вы. Да любовь это то что дает силы и энергию, а не забирает ее. Я советую Вам выйти из идеи " Поменяю его к лучшему", принять парния таким как есть и решить - согласны ли Вы так всю жизнь жить. Сохраните жизненную энергию на себя и свое будущее. Знаете, есть такой прием одалживания денег. Приходит человек и просит " Дай 3 000 евро, пожалуйста" Просто даете сколько Вы готовы ему подарить. И дарите эти деньги. Например 200 евро. Безвозмездно. Раз занимает без бизнес плана и рабочей системы и залого - не отдаст. Наживете стресс и врага. А вот второй раз не попросит...И проблемы у него будут с другими. А 2800 экономия) Так и здесь. Если с ним, посчитайте сколько энергии без возврата Вы готовы подарить. По моему ,на данный момент Вы ему просто бочку одолжили, а он и не думает отдавать)
16.08.17 16:12
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ПрелестьЧестно говоря, вообще не понимаю что девушки находят в мужчинах, которые их не ублажают. Вообще я не способна даже с таким разговаривать не то что рыдать по нему. Чем дольше живу тем больше получаю от мужчин. Так как все больше и больше понимаю в чем выражается их любовь. И даю им шанс выражать это делами. Им это нравится! Творить. Исполнять. Отдавать. Спасибо родителям! Это было видно из самого детства. Как мужчина любит. А это все что описано в Вашем письме не имеет никакого отношения к любви. Ни Вашей. Ни его. И ЗАЧЕМ Вы этой дурью мучаетесь. Права 50/50 о здоровье. Все так "намучившиеся" женщины уже к 30 становятся психопатками. Реально. Ужас. Из за собственной тупости. Господи, люди добрые, пощадите своё будущее. Сколько сломанных женщин вокруг. Болеют болеют умирают из за несчастной молодости. Это же организм наше здоровье. Его надо беречь и ублажать. А не разбазаривать в идиотских отношениях. Возьмите себя в руки и запретите себе эти дурости.
16.08.17 12:43
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ПрелестьДевушка, дорогая, вы так много расписали,что вы не пара. Неужели Вы сама не понимаете,что Вы наезжаете на личное пространство другого человека ничего Вам не обещавшего. Это по меньшей мере не прилично. И утомительно. Ещё и спрашиваете как ЕГО переделать. А он что собой не доволен? :-D Совет - имейте совесть.
16.08.17 12:16
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KoshkaВыплачивать внимание - самое последнее, что нужно делать девушке. Не уделяет внимания - уделите внимание Вы себе. Займитесь спортом, например. Возможно, если молодой человек увидит, что Вы не клянчите внимания, и станет больше уделять его.
16.08.17 10:21
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У него есть черта - чёрствость. Похоже на то. Ты его не переделаешь. Если тебе с этим некомфортно, и с его черствостью ты не готова счастливо жить, меняй бойфренда. Не для того они, чтобы рыдать и страдать. А то ещё привыкнешь.
16.08.17 10:13
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АннаЧерствость? Он ее не очень то и любил, просто в этом возрасте круто иметь девушку. Но она его своими истериками и нытьем достала. Деаушка хочет получить привилегии потому что она ранимая и плачет. А он не готов быть развлекательным центром, не потому что плохой и черствый, а потому что чувтва прошли.
16.08.17 12:00
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Послушайте, без лишних демагогий. Не нравится - свободна. Никто не заставляет. Если он ее чем-то не устраивает, пусть ищет себе такого, какой будет устраивать. Люди НЕ меняются.
16.08.17 12:36
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Помните такую цитату из Секса в большом городе - пока ты не замужем, весь мир как шведский стол. Вот пусть и выбирает.
16.08.17 12:37
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ЛюЕщё как меняются. С каждой женщиной мужчина ведёт себя по-разному.
16.08.17 13:07
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Так это не М меняется, а его отношение к каждой конкретной женщине.
16.08.17 13:20
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KoshkaДевушки, поначалу мужчина проявляет себя с лучшей стороны. А потом - настоящее лицо. Смотрите на его отношение к матери, сестра, знакомым женщинам. Не бывает так, что со всеми он - говно, а с Багиней - лапочка.
16.08.17 13:28
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KoshkaЯ, например, наблюдала, как мои кавалеры ведут себя, допустим, в магазине. Открыл ли дверь женщине, пропустил ли старушку, улыбнулся малышу или скорчил мину.
16.08.17 13:31
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У меня был один клиент. Состоятельный. В работе вроде ок. Но на бизнес-ланче с начальством он очень некрасиво наорал на официантку. Я бы даже сказала - унизил. Девочка, бедная, расплакалась. Я не могу вынести неуважительного отношения к персоналу. Вот не могу и всё. Он для меня остался мурлом и даже если он будет работать на медаль, человек он паршивый. На всё обращается внимание. То, о чём ты пишешь - это воспитание, культура. Очень нужное во все времена и на все случаи жизни.
16.08.17 17:08
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KoshkaКстати, да, плохое обращение с "низшими" (беру в кавычки, для меня такого понятия нет) - это отличный показатель.
16.08.17 19:04
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ШураЭто и означает,что все меняются,то есть имеют разные качества.
16.08.17 22:33
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звездочка )У парня две работы и спорт, зачетно ) Саша, за три года отношений уже можно было найти баланс во всем, в том числе и кому какое внимание нужно давать и сколько, а у вас не получается. Наверное, вы просто не пара.
16.08.17 09:42
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Сначала бы узнать , что за работа )) График смахивает на охрану. Не очень-то там перетруждаются .
16.08.17 10:02
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звездочка )тебе не нравится охрана? )) мне недавно мужчина 44 лет задал вопрос - если бы я был дворником, был бы я тебе мил?
16.08.17 10:11
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Я не совсем о том )) Я о степени усталости от работы . И занятости в течении рабочего дня . А так , кстати да - дворник мне бы мил не был .
16.08.17 10:45
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KoshkaПусть он сначала станет дворником, тогда и узнаете.
16.08.17 12:35
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ЛюЗначит, вы слишком открыто выражаете меркантильный интерес.
16.08.17 13:08
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50)50Подросток 44 лет))
16.08.17 13:40
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50/50Саша, заблокируйте канал на тв, где дом 2 показывают. Я серьёзно. И оставьте этого трудоголика спортсмена его занятиям, здесь рыбы нет. Женщине нужно внимание, это нормально, но выпрашивать и шантажировать нельзя. Вообще срочно выходите из роли просящей, это вредно для человека и отношений. И ещё, не все люди друг другу подходят, не надо с неподходящий человеком долго близко общаться, чай не на работе находитесь. Ища ключик к такому человеку, тратятся время и энергия, сдают нервы, это касается общения как с мужчиной, так и с женщиной
16.08.17 09:20
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Не понимаю минусов. Полностью с тобой согласна.
16.08.17 10:02
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Я плюсанула. Тоже согласна.
16.08.17 10:14
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звездочка )и я согласна )
16.08.17 10:15
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50/50Так это жены невнимательных мужей понаставили)) ну конечно, только так и можно работать, остальные с бездельниками живут)) есть понятие ^ленивые душой^, тоже к обоим полами относится) или жадные душой
16.08.17 11:33
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KoshkaНе знала такого понятия, но вижу такой тип людей. Не желающих прислушаться к нуждам другого. Даже в случае этой девушки, например, парень может позвонить перед тренировкой и после: "Привет, детка, я соскучился, чмоки-чмоки". Пара слов, а уже - внимание. Иногда просто от невоспитанности такое, но опять же, взрослый мужчина сам себя уже должен воспитывать.
16.08.17 12:30
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РеджЕсли девушка страдает подобной фигней, то на мой взгляд у нее слишком много свободного времени. Александра, поймите, ваш молодой человек занят делом - он работает и зарабатывает, обеспечивает себя и не хочет останавливаться на достигнутом, что в его возрасте вполне разумно. Это вам кажется, что ему достаточно денег. Но, очевидно, что вы из-за собственных истерик, не знаете своего парня и к чему он стремится. Может он хочет открыть свое дело, может на что-то накопить и тд. Не спроста же аж на двух работах пашет. Для мужчины это нормально. И не сравнивайте его дела со своими, у вас очевидно они разные и иной уровень ответственности. И бросить их ради того, чтобы увидеться с вами очень сомнительная причина. Зачем? Если можно увидеться в свободное от дел время? А вы, думаю, не "такая ранимая", а просто не умеете владеть собой и не знаете чем себя занять кроме отношений с парнем. Найдите себе дело в его отсутствие. Книги начните читать что ли, рукоделие, спорт, работать пойдите. Так время его отсутствия будет пролетать более не заметно. Возможно вы начнете его лучше понимать. А переделывать мужчину это самая бестолковая и недостижимая женская мечта. Возможность воспитания мужчины заканчивается приучением к горшку. Поэтому либо обратите внимание на себя, либо ищите такого парня, который будет давать вам то, чего вы хотите, а этого оставьте в покое.
16.08.17 09:17
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Butterfly USAСразу возник вопрос к Сергею:"а в каком месте девочка повзрослевшая, а парень - еще ребенок?" Мне по письму увиделась липучка-эгоистка, только и всего. Парень работает, занимается спортом и имеет друзей. Что имеет героиня? Липнет, не отдерешь, да еще она ему и нервы трепет. Я бы ее послала в лес взрослеть на месте парня. А он терпит почему-то. Может, и вправду чувство. Но у девочки свои представления о жизни: Любовь - это целыми днями с восхищением смотреть друг другу в глаза, взявшись за руки. Уймитесь, девушка.
16.08.17 08:52
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есенияон не старается как ни в чем не бывало, он на самом деле толстокожий, малочувствительный. почему то же вы сошлись, хоть и разные. вспоминайте почему
16.08.17 08:38
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ИДИЛИЯУ меня ощущение, что Александре нечем попросту себя занять...."а я", "а мне", проблемы реально не "наши", а только "твои". Не можешь изменить ситуацию, попроси, чтобы вы съехались. Нет, меняй парня. Мужик реально работает почти сутки, старается, чтобы потом и самому прожить и тебе что то купить. А ты за место благодарности, его еще и пилишь. Прояви инициативу на свидание хоть раз сама. А то одни слезы, "я устала", а взять и сделать никто не хочет...банальная лень.
16.08.17 08:35