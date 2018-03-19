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Я теряю молодость и шансы на создание семьи


Я в ужасе! Дожила до 28 лет, а так и не смогла встретить мужчину для создания семьи. В последнее время вообще накрыла депрессия от ежедневных излияний коллеги. Ее дочь в институте познакомилась с программистом, они поженились и переехали жить в Англию. И если честно, я завидую, очень завидую. Я вынуждена много работать, чтобы как-то обеспечить себя, на работе, которая не дает мне развиваться, а переучиваться или идти на дополнительные курсы, пожалуй, поздно. Да и где в моем возрасте знакомиться, ровесники почти все женаты, ведь пары как раз и образуются во время учебы в институте. Я в ужасе от осознания, что теряю красоту, молодость, шансы на создание семьи.
Анна,
С.-Петербург, 28 лет
19.03.18
Я теряю молодость и шансы на создание семьи

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, я уверена, что у всех, кто прочтет твое письмо, найдется пачка примеров того, как женщины и мужчины встречали свои «половины» за пределами университетов – на работе, на концерте, в поездке, просто на улице, и даже в соцсетях. Далеко не все пары образуются во время учебы, далеко не все мужья и жены имеют одну специальность, да и «учеба» у кого-то заканчивается в 21 год, а кто-то учится до 35 и даже позже. Тебе всего 28, и сейчас у тебя период, когда кажется, что ты упустила свой шанс. Но, может, ты не о том сейчас беспокоишься? Работа не дает тебе развиваться, ты на ней сводишь концы с концами и, как я понимаю, в ней нет перспектив. Ну так прими волевое решение и поменяй работу. Нет ничего хорошего в том, чтобы продолжать хоронить себя на работе, которая не вдохновляет. Это никому не нужно. Пока у тебя нет семьи, это очень удобное время для резких движений, для экспериментов и даже для смены профессии. Ты живешь в Санкт-Петербурге, а не в деревне, где у людей вообще нет вариантов, где и кем работать (кроме как переехав в другое место). И то, что ты загоняешься мыслями, что «все плохо», работа не та, партнера не нашла, - это больше похоже на лень и страх что-то менять в своей жизни. Но когда еще, если не сейчас, пока ты никому ничего не должна? Впереди отличное время – весна и лето, - когда можно обстоятельно подумать, чего ты хочешь от жизни, и как этого добиться. Не надо завидовать кому-то, кто удачно вышел замуж и уехал в другую страну. Это, как минимум, не продуктивно для тебя. Зависть не дает нам энергию для действий. Завидуя, мы только тратим энергию и ввергаем себя в уныние. Подумай, чего бы хотела ты сама и наметь план, как этого добиться. Я имею в виду смену работы, переквалификацию, то есть, то, что зависит только от тебя. А довольная собой женщина – это всегда магнит для мужчин.

  • Сергей

    Анна, лично я считаю, что применительно к взаимоотношениям между людьми, выражение «не могу», на самом деле является попыткой завуалировать «не хочу». Поэтому когда кто-то говорит, что он не смог найти подходящего партнера для того, чтобы создать хотя бы более менее нормальные отношения, значит большого желания для этого и не было. Нет, понятное дело, что если бы к тебе приехал прекрасный во всех отношениях принц на белом коне, сходу предложил срочный поход в ЗАГС и затем медовое столетие на личной яхте, пришвартованной на персональном острове, то ты бы сразу согласилась. Однако увы, но в жизни нужно выбирать из более реальных людей, находящихся вокруг. А вот желания искать кого-то подходящего среди «этого быдла», зачастую нет. Так? Вот и возникает проблема. Мужчин вокруг вроде как много, но все не те. И это при том, что окружающим приятельницам и знакомым вполне удается найти себе в этом болоте нормальных партнеров. Не замечаешь ничего странного? Уверена, что проблема только в везении? Или все-таки стоит покопаться в самой себе? Что же касается нового образования, профессии, работы, то спешу тебе сообщить - в наше время люди всё это обретают иногда даже в сильно пенсионном возрасте. По крайней мере сегодня и в 50 лет пойти учиться – совершенно нормально и довольно востребовано. Нет, понятно, что не всем и не все специальности легкодоступны просто в силу личных особенностей, финансовых возможностей и прочих факторов. Однако ничего невозможного нет. Тут также, как и в случае с выбором партнера, всё зависит в основном от желания. Если действительно хочешь, то и деньги найдешь, и время, и силы. Тем более, что никаких ограничивающих факторов в виде детей или ревнивого мужа у тебя нет. А вот если напрягаться особо не хочется, на самом деле всё устраивает, и просто есть желание поиметь еще больше, но на халяву, да к тому же родственники с окружающими постоянно подкидывают информацию о более успешных «сыне маминой подруги» или «дочери маминой подруги», то появляется диссонанс. В связи с этим очень советую задуматься, так ли тебе нужно то, о чем ты пишешь? Ну для чего тебе все эти «заморочки» с любовью, неизбежными «притирками характеров», а потом еще и риск беременности, сложности вынашивания, жуткие напряги с выбором роддома, да и сами роды? А ведь дальше будет только хуже. На счет работы тоже лучше задуматься. Ведь сейчас всего вполне хватает. Начнешь «дергаться», рваться выше, неизбежно обретешь массу сложностей и нервотрепки, причем без гарантированного результата. Зачем? Только для того, чтобы покрасоваться перед приятельницами? Так ведь они этого точно не оценят. В общем, на мой взгляд, тебе стоит попробовать задуматься и проанализировать чего ты на самом деле хочешь. Полагаю, после этого и решение принимать станет проще. И если все-таки захочется что-то изменить, то прекращай рефлексировать, и начинай действовать. Иди учиться, увеличивай область общения, ищи связи за рубежом, наконец. Ведь не секрет, что в нашей стране женщин больше, чем мужчин. В то же время также не секрет, что в той же Европе прямо противоположная ситуация. Ну, так и начни общаться с представителями «Старого света». Вполне возможно, твой благоверный сейчас где-то в Людигхаузене или Чевитавеккье сидит и страдает от того, что ты не выходишь на связь. Правда, для этого придется научиться разговаривать хотя бы на английском.

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Обсуждение 101  

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Лучшие комментарии

  • Юликон
    Мы реально теряем молодежь в нашей стране. Мои 40+ нипанимай. Дело не в календарном возрасте, а в том, что героиня ленивая и старая калоша по умолчанию. ей лень учиться дальше, лень двигаться, лень напрячь булки и поменять работу, потому что завидовать намного легче. Ведь этой девочке уехавшей в Англию не с неба все упало, она как минимум выучила иностранный язык. Мужчин реально много в России, еще больше за границей, но живущая тухлой жизнью дамочка может вызвать интерес только своей жилплощадью. просто пример из жизни, я занимаюсь на спортивной площадке и там всегда есть достойный парень. на только я не вижу там деффачек желающих познакомиться. Ну как минимум тиндер какой нибудь, где можно найти иностранца, которому реально 28 это юная нимфа. Но ведь лееееееееееень.
    		 19.03.18 08:53
         
    9
         
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  • да уж
    нашли чему завидовать, в Англию уехала. Поверьте, хорошо там, где нас нет, и у соседа трава всегда будет зеленее. в Англии сейчас новая волна русофобии, да и жизнь иммигранта за рубежом - ето далеко не сказка. даже имея мужа, который может содержать, найти друзей, интересную работу и чувствовать себя на своем месте там будет в 100 раз сложнее. Лучше подумайте, почему здесь не можете устроить свою жизнь и что бы нужно изменить, а переезд ничего не решает, только проблем добавляет зачастую.
    		19.03.18 01:34
         
    7
         
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  • Butterfly USA
    Ну так и что мешает девушке зарегистрироваться на сайте знакомств? Вы же нашли выход, когда "ну не было никаких мужчин вокруг". На дворе 21 век, а девушка ведет себя, как барышня из средневекового терема.
    		 19.03.18 03:24
         
    7
         
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  • ethernity
    Да, всё, это конец. Предчувствие не обманешь.
    		19.03.18 04:53
         
    7
         
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  • Koshka
    Зато в тишине посидите. Тоже плюс, такие бабы любят трещать вместо радио.
    		 19.03.18 11:43
         
    7
         
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  • Lena Moscow
    Героиня, возьмите себя в руки! Продолжительность жизни увеличивается. Вы что на следующие 60 лет себя в бабки записали??? Ну и скука. Моя мама в 67 лет нашла себе третьего мужа. Его дочка называет ее тетя ( а не бабушка). Знаете в чем секрет- позитивная энергетика! Не нойте ;)
    		 19.03.18 22:15
         
    1
         
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  • Ольга
    Анна, вылезайте из своего ужаса, и вместо этого принимайте активные действия. Мы решили, что вы ленивая, пассивная дева (нам виднее). Так что срочно на сайты знакомств искать жемчуг, а также на курсы чего-нибудь мужского, ну и спортзал никто не отменял!
    		19.03.18 20:58
         
    -1
         
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  • Юликон
    М51, могу поспорить, что если более внимательно присмотреться к подруге, то наверняка вылезет какой-то косячок. у меня есть прекрасная подруга, которая ну никак не может устроить свою жизнь. я прямо поражалась, как ???? где у мужчин глаза, это же Афродита. Но потом стало понятно. иногда вылезают ну мягко сказать мелкие не приятные бытовушечки.
    		19.03.18 19:41
         
    0
         
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    • М51
      Юликон, у всех есть нюансы (кроме Персиковой, наверное))) это не ирония) С такими косячищами дамы умудряются выходить счастливо замуж, что бывает поражаешься (и радуешься за людей, но объяснить логикой сложно). Я не думаю что бытовушечки что-то решают в данном вопросе.
      		19.03.18 22:18
           
      0
           
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  • krazy
    Сайт знакомств в помощь, если вся такая бизи. Кстати менять профессию, учиться и вообще много чего вы можете именно сейчас. Ни детей, ни мужа - красота же.
    		19.03.18 17:08
         
    2
         
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Вера
    Помните недавно жена Аврама Руссо плакалась, что в огромном доме ужасно не счастлива, по-моему это в Англии, может, ошибаюсь, но где-то там. Это я влезаю в диалог Элфи и Фло внизу, местность в счастье роли не играет.
    		 19.03.18 15:01
         
    0
         
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    • Koshka
      Для кого как. Для меня играет, поэтому я переехала туда, куда захотела. Каждый сам кузнец своего счастья. Но для этого шевелиться надо.
      		 19.03.18 15:52
           
      3
           
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      • Вера
        Да, Кошка, конечно, играет роль, в Швейцарии хотелось бы жить, моя Родина якобы, в прошлой жизни хахаха. Подразумевала относительно письма нашей героини, влюбиться и быть счастливой можно не в зависимости от местности, дочь коллеги счастлива не оттого что в Англии проживает. ..что-то сама запуталась...но как-то так))
        		 19.03.18 16:00
             
        0
             
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        • Koshka
          Мы не знаем, дочь коллеги счастлива ли вообще, но нам это и не надо. Надо уметь слушать себя, ставить себе цели, выполнять их, тогда не надо будет никому завидовать. По сути дела, замужество можно сделать проектом и осуществить этот проект. Переезд в Англию (Швейцарию) - тоже. Можно и совместить. Немудреное дело. Но для счастья этого мало, а вот если есть взаимопонимание, уважение, тёплые чувства, страсть, то это совсем другое. И для этого действительно не нужно в Англию или ещё куда-то.
          		 19.03.18 16:16
               
          1
               
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  • Я
    Автор, приведу Вам свой пример. Он схож с тем, что у Вашей коллеги. В свои 28 познакомилась с молодым человеком, разница в возрасте 6 лет. Вышла замуж во все те же 28 и уехала жить в Германию. Надо, правда, сказвть, что я говорю на 2 иностранных языках, что упрощает мне жизнь. Это я к тому, что Вы сама кузнец своего счастья. Или не кузнец, а просто на дуде игрец))) Если сидеть на попе ровно и не инвестировать в себя, то мало что изменится. Ах, да. Дополнением к моей истории стали двое очаровательных детей :) Сначала Искренне желаю Вам удачи в жизни. Все в Ваших руках. Точнее, мозгах :)
    		 19.03.18 14:47
         
    2
         
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  • Прелесть
    Возраст -выбросьте из головы эти ограничения. Но любить то ведь можно уже давно. А Вы почему то никого не полюбили. Вот это пугает. Неужели в Питере не встретили ни одного объекта для своих чувств?
    		19.03.18 14:43
         
    1
         
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  • Прелесть
    Умора! А ты не теряй молодость, красоту и шансы. Я в 60 очень хороша.
    		 19.03.18 13:39
         
    1
         
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  • М51
    С одной стороны, конечно, под лежачий камень вода не течёт, все правильно пишут. С другой - по моим личным наблюдениям, это Судьба (прочитала упоминание Звездочки про ба-цзы, как-раз по теме). У меня есть подруга, у которой никогда не было отношений (не считая длительных раз в неделю встреч с женатым). Она красавица, умница. Путешествует по всему миру, 5 лет назад переехала в другую страну. Ей 37, точно не ленивая и не из боящихся, но в сфере личных отношений - ничего. Какие тут могут быть советы. Кто-то за одногруппника выходит замуж, кто-то на сайте знакомств, а кто-то из штанов хоть выпрыгивай - без результата. Мой совет будет: выстраивайте жизнь без оглядки на потенциальное замужество. Чем Вам нравится заниматься, что даёт силы, энергию, удовольствие, развитие. Если зацикливаться на том, что не можете сейчас получить - это разрушительно, нездоровое русло для энергии. Жить нужно в радости и удовольствии, источники есть самые разные, ищите их и реализовывайте данный именно Вам потенциал.
    		19.03.18 11:55
         
    4
         
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    • Ellis_@
      У моей тёти на работе ( в банке ) работала одна Галюня. Дважды разведённая, 2 взрослых детей, которые жили с отцами. На всю зарплату могла купить шляпу и кольцо, к хозяйству 2 левые руки. Но любовники у нее сплошь молодые)) Как и на что она их ловит - загадка. Но как-то у нее получается. А ей уже 62. И без стресса живёт. Без квартиры своей, но такая мяу-мяу))
      		 19.03.18 12:10
           
      2
           
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      • Элфи Крекс
        На то и "ловятся", что она мяу-мяу, без стресса, а значит, и их не напрягает. А на её хозталанты им плевать, это же не семья.
        		 19.03.18 12:14
             
        3
             
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      • М51
        Двое мужей, двое детей, куча любовников - и в 62 года нет своей квартиры... Какие мяу у мадам бестолковые.
        		19.03.18 13:06
             
        3
             
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        • Ellis_@
          Бестолковая - мало сказано)) Но, кому что)) Квартиры своей нет, потомучто при разводе муж ей выплатил половину, а она отдала на "хранение" сестре. МОл, ты такая бестолковая, на шляпы потратишь. А потом сестра эти деньги себе взяла и осталась Галюня с носом. Живёт то у дочки, то у друзей, то у хахелей. И до того любит брульянты, что даже спёрла деньги из мешка, который был приготовлен для банкоматов. Короче, очень "красочная" дама. А мужики к ней липнут как мухи, это факт))
          		19.03.18 14:06
               
          0
               
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          • Персикова
            Она азартная , с огоньком , судя по тому что ты описала. Мужчины на огонь летят , как мотыльки )))
            		 19.03.18 14:16
                 
            3
                 
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            • Ellis_@
              Ты знаешь, я ее видела лицо-в лицо, потомучто моя тётя ее приютила на время как-то. Женщина далеко не супер ухоженная, я бы сказала. Аж руки чесались ее к парикмахеру отправить, сделать макияж. Но в глазах - дитя беспомощное. И звонят ей эти любовники, а она нуууу лааадно. Другое дело, какой с них толк, если это временно, никакой финансовой стабильности и т.д. Телесные удовольствия и не более. Мне бы это было мало. И я бы никому не дала своих денег на хранение. И если бы мне сказали что я потрачу на шляпы, я бы сказала: не ваше дело)) Но мы все разные. Моэтому, своим умом невозможно понять. Она такая птица. Так и помню ее, в шляпе и с батоной под мышкой, наполовину сьеденным по дороге домой к моей тете, в смешных сапожках. Про нее фильм можно снимать.))
              		 19.03.18 15:15
                   
              0
                   
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              • Элфи Крекс
                Эллис, ты будто мою бабушку по отцу описываешь. Красавица была, три мужа - один другого состоятельные, но такая не практичная. За последнего мужа получала какую- то охренительную пенсию, на те деньги семья могла жить в месяц, она за неделю спускала на одну себя, потом сыну звонила, что кушать нечего.Пальто вечно без пуговиц - пришить не умела и т.д.
                		 19.03.18 15:33
                     
                0
                     
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              • Ellis_@
                Не, Элфи, ваша бабушка была красавица, и имела охренительную пенсию. А тут не красавица, ни пенсии... Про остальное, да. Забавно, ей 1-ый муж приносил ящики с курями в дефицитные времена, а они у нее просто гнили и портились, выбрасывались, дома вечно нечего кушать. Поэтому жили у пап. Это дитя природы, не типаж жены и матери. Она пришла на землю для других целей.
                		19.03.18 15:38
                     
                1
                     
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    • жужа@
      Самый правильный совет. Жить надо в удовольствие. Можно конечно увеличивать круг обещния и посещения ращзных мест, где потенциально много шансов на знакомство, но гарантий никто не дает.
      		19.03.18 17:08
           
      2
           
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  • Koshka
    Ощущение, что Вы сидите и ждёте, когда Вам что-то свалится с небес. Дело в том, что с небес, может, женихи и валятся, но их ведь ещё и заинтересовать чем-то надо. А Вы скучны, как болото, Вам с самой собой скучно, что о других говорить. Англия, говорите? Найдите курсы английского в Англии и посмотрите для начала страну. В свободное время можно и на свидание сходить, и в пабах посидеть, да много чего.
    		 19.03.18 11:41
         
    3
         
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  • Элфи Крекс
    Анна, а вы для чего сюда написали? Чтобы добрые тетеньки стали вас успокаивать и говорить, что вы ещё молодая и жизнь ( в 28, 40, 85) только начинается? Я думаю, вы правы. Да, другие выходят замуж и меняют работу( профессию, страну, да хоть галактику) когда угодно. Но это другие. У других и вопрос "где познакомиться" не стоит, где бывают, там и знакомятся. Со мной однажды дяденька познакомился, когда я мусорное ведро выносила, ей- богу. А у вас... А про Англию не завидуйте. В Англии русофобы, в Америке негров линчуют, а аборигены съели Кука...
    		19.03.18 11:26
         
    1
         
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  • Ellis_@
    Интересно. У меня сейчас нет потребности переучиваться, но я бы даже с удовольствием освоила другую профессию, для разнообразия. Очень много людей в течении жизни меняют род занятий. По разным причинам. В разном возрасте. Что касается зависти - нет смысла, у каждого своя судьба, чужую жизнь не прожить, свою бы успеть. Про знакомства - рекомендую интернет. Очень много знакомых находило себе половинки через всякие сайты знакомств. Время такое сейчас, почему бы и нет. Кстати, 28 лет эрто вы ещё девочка. Одна моя одноклассница, которой сейчас 36 лет, вот только в этом году замуж выходит. И она не неудачница. Ведущая на ТВ, красавица, фотомодель, профи танцовщица с длиннющими ногами. И сколько всего она делала за последние 10 лет. Короче, пробовать надо. И жить здесь и сейчас.
    		19.03.18 11:07
         
    6
         
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  • Вера
    Анна, никогда не поздно. Шанс создать семью есть всегда. "Приходи на меня посмотреть" смотрели? Постучите по столу три раза, громко озвучив желание. Не отчаивайтесь! Всего-то 28! А в каком замечательном городе вы живете, обзавидоваться можно. А сотрудница, коллега ваша с своими ежедневными излияниями, может, вам завидует, завидовать на самом то деле, может, нечему.
    		 19.03.18 10:40
         
    1
         
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    • Вера
      Завидовать ей, ее дочери
      		19.03.18 10:42
           
      1
           
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    • Персикова
      Ну почему сразу завидует ? Может просто делится радостью . Кстати , героиня о себе пишет , что это она страшно завидует дочке коллеги .
      		 19.03.18 10:57
           
      3
           
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      • Ellis_@
        Я своей маме запретила рассказывать про себя некоторым дамам. Одна из них ( соседка моей бабушки), как сейчас помню, очень расстроилась, что у меня дом. Интересный диалог. Ну как дела у твоей дочки? Всё хорошо, спасибо. Она всё живёт в однушке? Нет, они переехали в двушку, и уже купили дом. И тут, уау. Каааак? Дооом? Такие молодые и дом? На какие шиши? Моя мама была в ступоре. Реакция бесценная просто. Зависть нехорошее чувство. Иногда реально лучше меньше некоторым знать, спокойнее спать будут.
        		19.03.18 11:11
             
        5
             
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    • Элфи Крекс
      Интересно, а чему коллега-то может завидовать?
      		19.03.18 11:13
           
      1
           
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      • вера
        Тому что в отличие от ее дочери Анна свободна, не в Англии, рядом с мамой и родственниками, а в отличие от нее самой молода, красива и мало ли что еще, мы всего не знаем, иначе какого х--на ей изливаться ежедневно. А вообще зависть своего рода прогресс, знаю семью на зависти которые выстроили огромный дом и все такое, и обогнали предмет зависти.
        		 19.03.18 14:06
             
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        • Персикова
          "иначе какого х--на ей изливаться ежедневно." - да может человек радостью делится , и знать не знает , что авто слушает и завистью давится .
          		19.03.18 14:13
               
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          • вера Персиковой
            Да нет, не бывает ежедневная радость, а ум, такт, женская солидарность, понимание в конце концов... видит ведь, что у коллега хоть и молода, а годы не ждут, что Аня переживает из за своей неустроенности в вопросе замужества.
            		19.03.18 14:28
                 
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            • Koshka
              Коллега может подсознательно завидовать собственной дочери. Почему коллега без умолку треплется о ней, а не о себе? Про себя у нее почему-то нет новостей. Почему Анну вообще должна интересовать жизнь незнакомой женщины? Невежливо занимать время Анны рассказами о дочери. (И вообще работать надо, а не болтать.) И вполне возможно, что именно поэтому и Анне достается, на волне зависти к молодости. Коллега может считать, что её жизнь закончена, а у Анны есть шанс тоже укатить в Англию.
              		19.03.18 16:22
                   
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              • Персикова
                Девы, ну вы завернули ))) Уже такую историю про коллегу сочинили ))) там все может быть проще. Коллектив небольшой и все обо всех знают , слышат телефонные разговоры и т.д. Могла обсуждать вообще не с героиней, а та слышала. Как вариант , автор могла вообще преувеличить , т.к. для неё это пунктик и т.д. В конце концов , никто ее не заставляет принимать участие в обсуждении дочки коллеги. Это её проблема, поэтому она видится и слышится ей со всех сторон .
                		 19.03.18 21:33
                     
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        • Элфи Крекс
          То- то наша Анна радуется, что в отличие от дочери коллеги свободна и живёт с мамой и родственниками! А дочку коллеги, видимо, под пистолетом заставили замуж выйти и в Англию переехать, а она плакала: хочу быть одинокой, с мамой жить? А такой тухлой молодости, как у Анны, никто не по завидует.
          		 19.03.18 14:22
               
          2
               
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          • Вера
            Ухахаха умеете же, Эллис, перевернуть. Дочка то коллеги рада и мама ее рада, рада рада да не совсем, мамы меня поймут, знаете как нелегко когда дитя далеко от вас тем более навсегда. Это же ужас, мой сын часто ездит в командировки, Прибалтика, Каунас в январе, Германия в феврале, я так горжусь и рада, а как скучаю и переживаю, пока вернется знает моё сердце.
            		19.03.18 14:34
                 
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