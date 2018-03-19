Я теряю молодость и шансы на создание семьи
С.-Петербург, 28 лет
19.03.18
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, я уверена, что у всех, кто прочтет твое письмо, найдется пачка примеров того, как женщины и мужчины встречали свои «половины» за пределами университетов – на работе, на концерте, в поездке, просто на улице, и даже в соцсетях. Далеко не все пары образуются во время учебы, далеко не все мужья и жены имеют одну специальность, да и «учеба» у кого-то заканчивается в 21 год, а кто-то учится до 35 и даже позже. Тебе всего 28, и сейчас у тебя период, когда кажется, что ты упустила свой шанс. Но, может, ты не о том сейчас беспокоишься? Работа не дает тебе развиваться, ты на ней сводишь концы с концами и, как я понимаю, в ней нет перспектив. Ну так прими волевое решение и поменяй работу. Нет ничего хорошего в том, чтобы продолжать хоронить себя на работе, которая не вдохновляет. Это никому не нужно. Пока у тебя нет семьи, это очень удобное время для резких движений, для экспериментов и даже для смены профессии. Ты живешь в Санкт-Петербурге, а не в деревне, где у людей вообще нет вариантов, где и кем работать (кроме как переехав в другое место). И то, что ты загоняешься мыслями, что «все плохо», работа не та, партнера не нашла, - это больше похоже на лень и страх что-то менять в своей жизни. Но когда еще, если не сейчас, пока ты никому ничего не должна? Впереди отличное время – весна и лето, - когда можно обстоятельно подумать, чего ты хочешь от жизни, и как этого добиться. Не надо завидовать кому-то, кто удачно вышел замуж и уехал в другую страну. Это, как минимум, не продуктивно для тебя. Зависть не дает нам энергию для действий. Завидуя, мы только тратим энергию и ввергаем себя в уныние. Подумай, чего бы хотела ты сама и наметь план, как этого добиться. Я имею в виду смену работы, переквалификацию, то есть, то, что зависит только от тебя. А довольная собой женщина – это всегда магнит для мужчин.
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СергейАнна, лично я считаю, что применительно к взаимоотношениям между людьми, выражение «не могу», на самом деле является попыткой завуалировать «не хочу». Поэтому когда кто-то говорит, что он не смог найти подходящего партнера для того, чтобы создать хотя бы более менее нормальные отношения, значит большого желания для этого и не было. Нет, понятное дело, что если бы к тебе приехал прекрасный во всех отношениях принц на белом коне, сходу предложил срочный поход в ЗАГС и затем медовое столетие на личной яхте, пришвартованной на персональном острове, то ты бы сразу согласилась. Однако увы, но в жизни нужно выбирать из более реальных людей, находящихся вокруг. А вот желания искать кого-то подходящего среди «этого быдла», зачастую нет. Так? Вот и возникает проблема. Мужчин вокруг вроде как много, но все не те. И это при том, что окружающим приятельницам и знакомым вполне удается найти себе в этом болоте нормальных партнеров. Не замечаешь ничего странного? Уверена, что проблема только в везении? Или все-таки стоит покопаться в самой себе? Что же касается нового образования, профессии, работы, то спешу тебе сообщить - в наше время люди всё это обретают иногда даже в сильно пенсионном возрасте. По крайней мере сегодня и в 50 лет пойти учиться – совершенно нормально и довольно востребовано. Нет, понятно, что не всем и не все специальности легкодоступны просто в силу личных особенностей, финансовых возможностей и прочих факторов. Однако ничего невозможного нет. Тут также, как и в случае с выбором партнера, всё зависит в основном от желания. Если действительно хочешь, то и деньги найдешь, и время, и силы. Тем более, что никаких ограничивающих факторов в виде детей или ревнивого мужа у тебя нет. А вот если напрягаться особо не хочется, на самом деле всё устраивает, и просто есть желание поиметь еще больше, но на халяву, да к тому же родственники с окружающими постоянно подкидывают информацию о более успешных «сыне маминой подруги» или «дочери маминой подруги», то появляется диссонанс. В связи с этим очень советую задуматься, так ли тебе нужно то, о чем ты пишешь? Ну для чего тебе все эти «заморочки» с любовью, неизбежными «притирками характеров», а потом еще и риск беременности, сложности вынашивания, жуткие напряги с выбором роддома, да и сами роды? А ведь дальше будет только хуже. На счет работы тоже лучше задуматься. Ведь сейчас всего вполне хватает. Начнешь «дергаться», рваться выше, неизбежно обретешь массу сложностей и нервотрепки, причем без гарантированного результата. Зачем? Только для того, чтобы покрасоваться перед приятельницами? Так ведь они этого точно не оценят. В общем, на мой взгляд, тебе стоит попробовать задуматься и проанализировать чего ты на самом деле хочешь. Полагаю, после этого и решение принимать станет проще. И если все-таки захочется что-то изменить, то прекращай рефлексировать, и начинай действовать. Иди учиться, увеличивай область общения, ищи связи за рубежом, наконец. Ведь не секрет, что в нашей стране женщин больше, чем мужчин. В то же время также не секрет, что в той же Европе прямо противоположная ситуация. Ну, так и начни общаться с представителями «Старого света». Вполне возможно, твой благоверный сейчас где-то в Людигхаузене или Чевитавеккье сидит и страдает от того, что ты не выходишь на связь. Правда, для этого придется научиться разговаривать хотя бы на английском.
Обсуждение 101
Лучшие комментарии
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ЮликонМы реально теряем молодежь в нашей стране. Мои 40+ нипанимай. Дело не в календарном возрасте, а в том, что героиня ленивая и старая калоша по умолчанию. ей лень учиться дальше, лень двигаться, лень напрячь булки и поменять работу, потому что завидовать намного легче. Ведь этой девочке уехавшей в Англию не с неба все упало, она как минимум выучила иностранный язык. Мужчин реально много в России, еще больше за границей, но живущая тухлой жизнью дамочка может вызвать интерес только своей жилплощадью. просто пример из жизни, я занимаюсь на спортивной площадке и там всегда есть достойный парень. на только я не вижу там деффачек желающих познакомиться. Ну как минимум тиндер какой нибудь, где можно найти иностранца, которому реально 28 это юная нимфа. Но ведь лееееееееееень.
19.03.18 08:53 Контекст комментария
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да ужнашли чему завидовать, в Англию уехала. Поверьте, хорошо там, где нас нет, и у соседа трава всегда будет зеленее. в Англии сейчас новая волна русофобии, да и жизнь иммигранта за рубежом - ето далеко не сказка. даже имея мужа, который может содержать, найти друзей, интересную работу и чувствовать себя на своем месте там будет в 100 раз сложнее. Лучше подумайте, почему здесь не можете устроить свою жизнь и что бы нужно изменить, а переезд ничего не решает, только проблем добавляет зачастую.
19.03.18 01:34 Контекст комментария
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Butterfly USAНу так и что мешает девушке зарегистрироваться на сайте знакомств? Вы же нашли выход, когда "ну не было никаких мужчин вокруг". На дворе 21 век, а девушка ведет себя, как барышня из средневекового терема.
19.03.18 03:24 Контекст комментария
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Да, всё, это конец. Предчувствие не обманешь.
19.03.18 04:53 Контекст комментария
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KoshkaЗато в тишине посидите. Тоже плюс, такие бабы любят трещать вместо радио.
19.03.18 11:43 Контекст комментария
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Lena MoscowГероиня, возьмите себя в руки! Продолжительность жизни увеличивается. Вы что на следующие 60 лет себя в бабки записали??? Ну и скука. Моя мама в 67 лет нашла себе третьего мужа. Его дочка называет ее тетя ( а не бабушка). Знаете в чем секрет- позитивная энергетика! Не нойте ;)
19.03.18 22:15
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ОльгаАнна, вылезайте из своего ужаса, и вместо этого принимайте активные действия. Мы решили, что вы ленивая, пассивная дева (нам виднее). Так что срочно на сайты знакомств искать жемчуг, а также на курсы чего-нибудь мужского, ну и спортзал никто не отменял!
19.03.18 20:58
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ЮликонМ51, могу поспорить, что если более внимательно присмотреться к подруге, то наверняка вылезет какой-то косячок. у меня есть прекрасная подруга, которая ну никак не может устроить свою жизнь. я прямо поражалась, как ???? где у мужчин глаза, это же Афродита. Но потом стало понятно. иногда вылезают ну мягко сказать мелкие не приятные бытовушечки.
19.03.18 19:41
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Сайт знакомств в помощь, если вся такая бизи. Кстати менять профессию, учиться и вообще много чего вы можете именно сейчас. Ни детей, ни мужа - красота же.
19.03.18 17:08
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Тролль из вас так себе ))) можно было бы и пожёстче , да и поинтереснее . А у вас детский лепет.
19.03.18 16:56
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?ДинАра имя слышала, но вот ДинОра .. Откуда столько агрессии?
19.03.18 16:56
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ВераПомните недавно жена Аврама Руссо плакалась, что в огромном доме ужасно не счастлива, по-моему это в Англии, может, ошибаюсь, но где-то там. Это я влезаю в диалог Элфи и Фло внизу, местность в счастье роли не играет.
19.03.18 15:01
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KoshkaДля кого как. Для меня играет, поэтому я переехала туда, куда захотела. Каждый сам кузнец своего счастья. Но для этого шевелиться надо.
19.03.18 15:52
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ВераДа, Кошка, конечно, играет роль, в Швейцарии хотелось бы жить, моя Родина якобы, в прошлой жизни хахаха. Подразумевала относительно письма нашей героини, влюбиться и быть счастливой можно не в зависимости от местности, дочь коллеги счастлива не оттого что в Англии проживает. ..что-то сама запуталась...но как-то так))
19.03.18 16:00
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KoshkaМы не знаем, дочь коллеги счастлива ли вообще, но нам это и не надо. Надо уметь слушать себя, ставить себе цели, выполнять их, тогда не надо будет никому завидовать. По сути дела, замужество можно сделать проектом и осуществить этот проект. Переезд в Англию (Швейцарию) - тоже. Можно и совместить. Немудреное дело. Но для счастья этого мало, а вот если есть взаимопонимание, уважение, тёплые чувства, страсть, то это совсем другое. И для этого действительно не нужно в Англию или ещё куда-то.
19.03.18 16:16
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ЯАвтор, приведу Вам свой пример. Он схож с тем, что у Вашей коллеги. В свои 28 познакомилась с молодым человеком, разница в возрасте 6 лет. Вышла замуж во все те же 28 и уехала жить в Германию. Надо, правда, сказвть, что я говорю на 2 иностранных языках, что упрощает мне жизнь. Это я к тому, что Вы сама кузнец своего счастья. Или не кузнец, а просто на дуде игрец))) Если сидеть на попе ровно и не инвестировать в себя, то мало что изменится. Ах, да. Дополнением к моей истории стали двое очаровательных детей :) Сначала Искренне желаю Вам удачи в жизни. Все в Ваших руках. Точнее, мозгах :)
19.03.18 14:47
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ПрелестьВозраст -выбросьте из головы эти ограничения. Но любить то ведь можно уже давно. А Вы почему то никого не полюбили. Вот это пугает. Неужели в Питере не встретили ни одного объекта для своих чувств?
19.03.18 14:43
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ПрелестьУмора! А ты не теряй молодость, красоту и шансы. Я в 60 очень хороша.
19.03.18 13:39
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ZavoronokНо, наверное, не так, как 20-летние девчонки. Скиньте фотку, чтоб мы заценить смогли. Сказать ведь что угодно можно.
19.03.18 13:45
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Ну , не все 20-летние хороши , если на то пошло ))) И даже тут на форуме можно заметить , что не в возрасте дело , а в сущности самой женщины .Кто-то в 52 (мама Юликон) может очаровать и замуж за молодого , а кто-то и в 29 (автор ) только чужому счастью завидует.
19.03.18 13:59
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Персиковой ВераМоих близких людей мама в 60 вышла замуж, женщина настолько обаятельная, куда там 20-летним
19.03.18 14:12
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Я о том , что молодость сама по себе это прекрасно , но одного возраста мало. Иначе бы все молодые девы были счастливы , а все дамы в возрасте были заброшены убежавшими к молодым ))) Но жизнь нам показывает многообразие вариантов )))
19.03.18 14:15
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прелестьМеня должны ценить женихи. А не вы. :-)Пре
19.03.18 14:55
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KoshkaЭ... а зачем 60-летней равняться с 20-летними? Каждый возраст хорош по-своему, если женщина довольна жизнью. Я примерно посередине между 20 и 60, мне отлично. Я не грущу, что мне 60... или что не 20.
19.03.18 18:38
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ВераПрелесть, вы прелесть, мне чуток вашей уверенности, обожаю))
19.03.18 14:09
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прелестьЭто даже не уверенность а мозги. В любом возрасте можно выйти замуж. Главное не умереть душой. Кстати ученые доказали что лучший секс насинаетсч после 60. Чего она теряет ч искренне не понимаю.
19.03.18 14:53
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ВераОй, быстрее бы уж 60!.....
19.03.18 15:03
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Ellis_@А сейчас вам сколько, пардон? И сколько будет вашему мужу, когда вам будет 60?
19.03.18 15:18
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ВераПока не ягодка, муж на 2года старше, спасибо, что интерес проявили ....))
19.03.18 15:54
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Ellis_@Ну нашла чего ожидать с нетерпением, смешнюка, 60-ки. У вас ещё куча времени тогда, которое можно расходовать на множество удовольствий. И на прекрасный секс в том числе. Я не тороплю время. Дети же будут уже взрослые. Муж будет не такой, как сегодня в свои 38)) Как ни крути, а хороший любовник в 38 круче, чем хороший любовник после 60 ;-)))
19.03.18 16:07
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ВераКстати, Эллис, я поняла Прелесть, не впервые это слышу, моя хорошая знакомая, ей под 60, без 3-4 лет, когда дочь уехала из дома, она ходила в депрессии, ну и все такое, через какое-то время обнаружила то о чем мы сейчас говорим. Дома они с супругом одни.... ну и понятно, да? Расслабуха полная, во всем надо искать положительные стороны. Потому так пошутила я.
19.03.18 17:05
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Ellis_@Ну ладно, если шутка, то шутка. У меня детям по 7 и 2,5 лет, но мы тоже регулярно занимаемся сексом. Нам не мешают ни дети, ни кошка )) Я верю, что после 60 сексо тоже имеет право быть, и даже то, что он супер, тоже. Но прям сидеть ждать, пока дети вырастут...)))
19.03.18 18:53
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ПрелестьРеспект Вашему юмору! :-D
19.03.18 21:28
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ХахахаПрелесть, Вы прелесть!
19.03.18 19:25
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М51С одной стороны, конечно, под лежачий камень вода не течёт, все правильно пишут. С другой - по моим личным наблюдениям, это Судьба (прочитала упоминание Звездочки про ба-цзы, как-раз по теме). У меня есть подруга, у которой никогда не было отношений (не считая длительных раз в неделю встреч с женатым). Она красавица, умница. Путешествует по всему миру, 5 лет назад переехала в другую страну. Ей 37, точно не ленивая и не из боящихся, но в сфере личных отношений - ничего. Какие тут могут быть советы. Кто-то за одногруппника выходит замуж, кто-то на сайте знакомств, а кто-то из штанов хоть выпрыгивай - без результата. Мой совет будет: выстраивайте жизнь без оглядки на потенциальное замужество. Чем Вам нравится заниматься, что даёт силы, энергию, удовольствие, развитие. Если зацикливаться на том, что не можете сейчас получить - это разрушительно, нездоровое русло для энергии. Жить нужно в радости и удовольствии, источники есть самые разные, ищите их и реализовывайте данный именно Вам потенциал.
19.03.18 11:55
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Ellis_@У моей тёти на работе ( в банке ) работала одна Галюня. Дважды разведённая, 2 взрослых детей, которые жили с отцами. На всю зарплату могла купить шляпу и кольцо, к хозяйству 2 левые руки. Но любовники у нее сплошь молодые)) Как и на что она их ловит - загадка. Но как-то у нее получается. А ей уже 62. И без стресса живёт. Без квартиры своей, но такая мяу-мяу))
19.03.18 12:10
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Элфи КрексНа то и "ловятся", что она мяу-мяу, без стресса, а значит, и их не напрягает. А на её хозталанты им плевать, это же не семья.
19.03.18 12:14
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М51Двое мужей, двое детей, куча любовников - и в 62 года нет своей квартиры... Какие мяу у мадам бестолковые.
19.03.18 13:06
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Ellis_@Бестолковая - мало сказано)) Но, кому что)) Квартиры своей нет, потомучто при разводе муж ей выплатил половину, а она отдала на "хранение" сестре. МОл, ты такая бестолковая, на шляпы потратишь. А потом сестра эти деньги себе взяла и осталась Галюня с носом. Живёт то у дочки, то у друзей, то у хахелей. И до того любит брульянты, что даже спёрла деньги из мешка, который был приготовлен для банкоматов. Короче, очень "красочная" дама. А мужики к ней липнут как мухи, это факт))
19.03.18 14:06
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Она азартная , с огоньком , судя по тому что ты описала. Мужчины на огонь летят , как мотыльки )))
19.03.18 14:16
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Ellis_@Ты знаешь, я ее видела лицо-в лицо, потомучто моя тётя ее приютила на время как-то. Женщина далеко не супер ухоженная, я бы сказала. Аж руки чесались ее к парикмахеру отправить, сделать макияж. Но в глазах - дитя беспомощное. И звонят ей эти любовники, а она нуууу лааадно. Другое дело, какой с них толк, если это временно, никакой финансовой стабильности и т.д. Телесные удовольствия и не более. Мне бы это было мало. И я бы никому не дала своих денег на хранение. И если бы мне сказали что я потрачу на шляпы, я бы сказала: не ваше дело)) Но мы все разные. Моэтому, своим умом невозможно понять. Она такая птица. Так и помню ее, в шляпе и с батоной под мышкой, наполовину сьеденным по дороге домой к моей тете, в смешных сапожках. Про нее фильм можно снимать.))
19.03.18 15:15
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Элфи КрексЭллис, ты будто мою бабушку по отцу описываешь. Красавица была, три мужа - один другого состоятельные, но такая не практичная. За последнего мужа получала какую- то охренительную пенсию, на те деньги семья могла жить в месяц, она за неделю спускала на одну себя, потом сыну звонила, что кушать нечего.Пальто вечно без пуговиц - пришить не умела и т.д.
19.03.18 15:33
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Ellis_@Не, Элфи, ваша бабушка была красавица, и имела охренительную пенсию. А тут не красавица, ни пенсии... Про остальное, да. Забавно, ей 1-ый муж приносил ящики с курями в дефицитные времена, а они у нее просто гнили и портились, выбрасывались, дома вечно нечего кушать. Поэтому жили у пап. Это дитя природы, не типаж жены и матери. Она пришла на землю для других целей.
19.03.18 15:38
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Самый правильный совет. Жить надо в удовольствие. Можно конечно увеличивать круг обещния и посещения ращзных мест, где потенциально много шансов на знакомство, но гарантий никто не дает.
19.03.18 17:08
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KoshkaОщущение, что Вы сидите и ждёте, когда Вам что-то свалится с небес. Дело в том, что с небес, может, женихи и валятся, но их ведь ещё и заинтересовать чем-то надо. А Вы скучны, как болото, Вам с самой собой скучно, что о других говорить. Англия, говорите? Найдите курсы английского в Англии и посмотрите для начала страну. В свободное время можно и на свидание сходить, и в пабах посидеть, да много чего.
19.03.18 11:41
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Элфи КрексАнна, а вы для чего сюда написали? Чтобы добрые тетеньки стали вас успокаивать и говорить, что вы ещё молодая и жизнь ( в 28, 40, 85) только начинается? Я думаю, вы правы. Да, другие выходят замуж и меняют работу( профессию, страну, да хоть галактику) когда угодно. Но это другие. У других и вопрос "где познакомиться" не стоит, где бывают, там и знакомятся. Со мной однажды дяденька познакомился, когда я мусорное ведро выносила, ей- богу. А у вас... А про Англию не завидуйте. В Англии русофобы, в Америке негров линчуют, а аборигены съели Кука...
19.03.18 11:26
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Ellis_@Интересно. У меня сейчас нет потребности переучиваться, но я бы даже с удовольствием освоила другую профессию, для разнообразия. Очень много людей в течении жизни меняют род занятий. По разным причинам. В разном возрасте. Что касается зависти - нет смысла, у каждого своя судьба, чужую жизнь не прожить, свою бы успеть. Про знакомства - рекомендую интернет. Очень много знакомых находило себе половинки через всякие сайты знакомств. Время такое сейчас, почему бы и нет. Кстати, 28 лет эрто вы ещё девочка. Одна моя одноклассница, которой сейчас 36 лет, вот только в этом году замуж выходит. И она не неудачница. Ведущая на ТВ, красавица, фотомодель, профи танцовщица с длиннющими ногами. И сколько всего она делала за последние 10 лет. Короче, пробовать надо. И жить здесь и сейчас.
19.03.18 11:07
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ВераАнна, никогда не поздно. Шанс создать семью есть всегда. "Приходи на меня посмотреть" смотрели? Постучите по столу три раза, громко озвучив желание. Не отчаивайтесь! Всего-то 28! А в каком замечательном городе вы живете, обзавидоваться можно. А сотрудница, коллега ваша с своими ежедневными излияниями, может, вам завидует, завидовать на самом то деле, может, нечему.
19.03.18 10:40
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ВераЗавидовать ей, ее дочери
19.03.18 10:42
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Ну почему сразу завидует ? Может просто делится радостью . Кстати , героиня о себе пишет , что это она страшно завидует дочке коллеги .
19.03.18 10:57
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Ellis_@Я своей маме запретила рассказывать про себя некоторым дамам. Одна из них ( соседка моей бабушки), как сейчас помню, очень расстроилась, что у меня дом. Интересный диалог. Ну как дела у твоей дочки? Всё хорошо, спасибо. Она всё живёт в однушке? Нет, они переехали в двушку, и уже купили дом. И тут, уау. Каааак? Дооом? Такие молодые и дом? На какие шиши? Моя мама была в ступоре. Реакция бесценная просто. Зависть нехорошее чувство. Иногда реально лучше меньше некоторым знать, спокойнее спать будут.
19.03.18 11:11
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Я на работе о детях , радостях и горестях с ними связанных , делюсь только с теми , с кем пуд соли съела . С теми , кого я знаю настолько хорошо , чтобы понимать , что не будет с той стороны ни зависти , ни осуждения , ни другого негатива. И с удовольствием слушаю от этих людей новости об их детях . Есть коллеги , с которыми мы вместе больше десятка лет , детей помню еще школьниками , а сейчас кто-то из них уже мамы-папы )) Но согласна с тобой , делиться можно и нужно не со всеми.
19.03.18 11:19
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звездочка )коллеги это тема ) со мной тут с пятницы дама демонстративно не разговаривает, а мы в кабинете всего вдвоем. Причина - я пришла с документами и шоколадкой и не сказала ей кто мне подарил. Обиделась, даме 67 лет. Сегодня утром дополнительно высказала мне как я её не уважаю и продолжает игнорировать. А мне директор подарил и я не хочу повод для сплетен.
19.03.18 11:30
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Ellis_@Детский сад)))
19.03.18 11:34
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звездочка )угу, у неё это любимая фишка - игнор включать. А повода если нет, то она его сама организует
19.03.18 11:39
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ZavoronokМожно было сказать, что сама купила.
19.03.18 13:55
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звездочка )Жаворонок, пошла подписывать договор и вернулась с шоколадкой. Где бы я её купила в офисе? )))
19.03.18 14:06
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KoshkaЗато в тишине посидите. Тоже плюс, такие бабы любят трещать вместо радио.
19.03.18 11:43
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Элфи КрексЯ тоже не люблю, когда люди завидуют, сразу стараются на тебя кучу негатива вылить. Помню, одна тётенька уже не знала, что бы такое сказать, и сказала, что считала, что я на 30 ( тридцать) лет старше, чем я есть. Пришлось сказать, что я вообще в прошлом столетии померла, а сейчас реинкарнировалась.
19.03.18 11:36
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розаДом в деревне стоит на много дешевле однушки в столице.
19.03.18 14:14
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мама ВераЭллис, не нужно маме запрещать гордиться вами, что на мамам еще делать, как не амбиции свои материнские светить, погреться их достижениями. Что вы это же такое счастье, но не ежедневно и ежечасно и не без повода. Вскольз, так между прочим. ну, пожалуйста! ... к примеру когда мой сын стал начальником отдела и я не буду, не буду, не .... и не содержалась похвасталась соседям.. а как же? Хахаха мы мамы такие.... хаха ))
19.03.18 14:21
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Элфи КрексИнтересно, а чему коллега-то может завидовать?
19.03.18 11:13
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вераТому что в отличие от ее дочери Анна свободна, не в Англии, рядом с мамой и родственниками, а в отличие от нее самой молода, красива и мало ли что еще, мы всего не знаем, иначе какого х--на ей изливаться ежедневно. А вообще зависть своего рода прогресс, знаю семью на зависти которые выстроили огромный дом и все такое, и обогнали предмет зависти.
19.03.18 14:06
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"иначе какого х--на ей изливаться ежедневно." - да может человек радостью делится , и знать не знает , что авто слушает и завистью давится .
19.03.18 14:13
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вера ПерсиковойДа нет, не бывает ежедневная радость, а ум, такт, женская солидарность, понимание в конце концов... видит ведь, что у коллега хоть и молода, а годы не ждут, что Аня переживает из за своей неустроенности в вопросе замужества.
19.03.18 14:28
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KoshkaКоллега может подсознательно завидовать собственной дочери. Почему коллега без умолку треплется о ней, а не о себе? Про себя у нее почему-то нет новостей. Почему Анну вообще должна интересовать жизнь незнакомой женщины? Невежливо занимать время Анны рассказами о дочери. (И вообще работать надо, а не болтать.) И вполне возможно, что именно поэтому и Анне достается, на волне зависти к молодости. Коллега может считать, что её жизнь закончена, а у Анны есть шанс тоже укатить в Англию.
19.03.18 16:22
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Девы, ну вы завернули ))) Уже такую историю про коллегу сочинили ))) там все может быть проще. Коллектив небольшой и все обо всех знают , слышат телефонные разговоры и т.д. Могла обсуждать вообще не с героиней, а та слышала. Как вариант , автор могла вообще преувеличить , т.к. для неё это пунктик и т.д. В конце концов , никто ее не заставляет принимать участие в обсуждении дочки коллеги. Это её проблема, поэтому она видится и слышится ей со всех сторон .
19.03.18 21:33
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Элфи КрексТо- то наша Анна радуется, что в отличие от дочери коллеги свободна и живёт с мамой и родственниками! А дочку коллеги, видимо, под пистолетом заставили замуж выйти и в Англию переехать, а она плакала: хочу быть одинокой, с мамой жить? А такой тухлой молодости, как у Анны, никто не по завидует.
19.03.18 14:22
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ВераУхахаха умеете же, Эллис, перевернуть. Дочка то коллеги рада и мама ее рада, рада рада да не совсем, мамы меня поймут, знаете как нелегко когда дитя далеко от вас тем более навсегда. Это же ужас, мой сын часто ездит в командировки, Прибалтика, Каунас в январе, Германия в феврале, я так горжусь и рада, а как скучаю и переживаю, пока вернется знает моё сердце.
19.03.18 14:34
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