Я теряю молодость и шансы на создание семьи

Анна, я уверена, что у всех, кто прочтет твое письмо, найдется пачка примеров того, как женщины и мужчины встречали свои «половины» за пределами университетов – на работе, на концерте, в поездке, просто на улице, и даже в соцсетях. Далеко не все пары образуются во время учебы, далеко не все мужья и жены имеют одну специальность, да и «учеба» у кого-то заканчивается в 21 год, а кто-то учится до 35 и даже позже. Тебе всего 28, и сейчас у тебя период, когда кажется, что ты упустила свой шанс. Но, может, ты не о том сейчас беспокоишься? Работа не дает тебе развиваться, ты на ней сводишь концы с концами и, как я понимаю, в ней нет перспектив. Ну так прими волевое решение и поменяй работу. Нет ничего хорошего в том, чтобы продолжать хоронить себя на работе, которая не вдохновляет. Это никому не нужно. Пока у тебя нет семьи, это очень удобное время для резких движений, для экспериментов и даже для смены профессии. Ты живешь в Санкт-Петербурге, а не в деревне, где у людей вообще нет вариантов, где и кем работать (кроме как переехав в другое место). И то, что ты загоняешься мыслями, что «все плохо», работа не та, партнера не нашла, - это больше похоже на лень и страх что-то менять в своей жизни. Но когда еще, если не сейчас, пока ты никому ничего не должна? Впереди отличное время – весна и лето, - когда можно обстоятельно подумать, чего ты хочешь от жизни, и как этого добиться. Не надо завидовать кому-то, кто удачно вышел замуж и уехал в другую страну. Это, как минимум, не продуктивно для тебя. Зависть не дает нам энергию для действий. Завидуя, мы только тратим энергию и ввергаем себя в уныние. Подумай, чего бы хотела ты сама и наметь план, как этого добиться. Я имею в виду смену работы, переквалификацию, то есть, то, что зависит только от тебя. А довольная собой женщина – это всегда магнит для мужчин.

Сергей

Анна, лично я считаю, что применительно к взаимоотношениям между людьми, выражение «не могу», на самом деле является попыткой завуалировать «не хочу». Поэтому когда кто-то говорит, что он не смог найти подходящего партнера для того, чтобы создать хотя бы более менее нормальные отношения, значит большого желания для этого и не было. Нет, понятное дело, что если бы к тебе приехал прекрасный во всех отношениях принц на белом коне, сходу предложил срочный поход в ЗАГС и затем медовое столетие на личной яхте, пришвартованной на персональном острове, то ты бы сразу согласилась. Однако увы, но в жизни нужно выбирать из более реальных людей, находящихся вокруг. А вот желания искать кого-то подходящего среди «этого быдла», зачастую нет. Так? Вот и возникает проблема. Мужчин вокруг вроде как много, но все не те. И это при том, что окружающим приятельницам и знакомым вполне удается найти себе в этом болоте нормальных партнеров. Не замечаешь ничего странного? Уверена, что проблема только в везении? Или все-таки стоит покопаться в самой себе? Что же касается нового образования, профессии, работы, то спешу тебе сообщить - в наше время люди всё это обретают иногда даже в сильно пенсионном возрасте. По крайней мере сегодня и в 50 лет пойти учиться – совершенно нормально и довольно востребовано. Нет, понятно, что не всем и не все специальности легкодоступны просто в силу личных особенностей, финансовых возможностей и прочих факторов. Однако ничего невозможного нет. Тут также, как и в случае с выбором партнера, всё зависит в основном от желания. Если действительно хочешь, то и деньги найдешь, и время, и силы. Тем более, что никаких ограничивающих факторов в виде детей или ревнивого мужа у тебя нет. А вот если напрягаться особо не хочется, на самом деле всё устраивает, и просто есть желание поиметь еще больше, но на халяву, да к тому же родственники с окружающими постоянно подкидывают информацию о более успешных «сыне маминой подруги» или «дочери маминой подруги», то появляется диссонанс. В связи с этим очень советую задуматься, так ли тебе нужно то, о чем ты пишешь? Ну для чего тебе все эти «заморочки» с любовью, неизбежными «притирками характеров», а потом еще и риск беременности, сложности вынашивания, жуткие напряги с выбором роддома, да и сами роды? А ведь дальше будет только хуже. На счет работы тоже лучше задуматься. Ведь сейчас всего вполне хватает. Начнешь «дергаться», рваться выше, неизбежно обретешь массу сложностей и нервотрепки, причем без гарантированного результата. Зачем? Только для того, чтобы покрасоваться перед приятельницами? Так ведь они этого точно не оценят. В общем, на мой взгляд, тебе стоит попробовать задуматься и проанализировать чего ты на самом деле хочешь. Полагаю, после этого и решение принимать станет проще. И если все-таки захочется что-то изменить, то прекращай рефлексировать, и начинай действовать. Иди учиться, увеличивай область общения, ищи связи за рубежом, наконец. Ведь не секрет, что в нашей стране женщин больше, чем мужчин. В то же время также не секрет, что в той же Европе прямо противоположная ситуация. Ну, так и начни общаться с представителями «Старого света». Вполне возможно, твой благоверный сейчас где-то в Людигхаузене или Чевитавеккье сидит и страдает от того, что ты не выходишь на связь. Правда, для этого придется научиться разговаривать хотя бы на английском.