Я перестала получать удовольствие от секса

Алена

В сущности, ничего особенного: ты выросла, твои потребности – тоже, ты поняла, что секс с парнем оставляет желать лучшего, а парень твой остался на том уровне, на котором вы начали. Так бывает, причем, довольно часто. Особенно, если пара сложилась давно, еще до полового созревания, и первый сексуальный опыт получала друг на друге. Парням, действительно, гораздо проще удовлетворить свои молодые и, по большей части, незамысловатые потребности. У девушек физиология устроена намного сложнее, и чем старше становится девушка, тем острее она ощущает потребность в техничном партнере. Более того, многие девушки, чей сексуальный опыт был ранним и с малоопытным партнером, так и вовсе только через несколько лет внезапно понимают, что то, что они принимали за оргазм, таковым не был (и очень тому удивляются). В общем, много интересного происходит по пути взросления. Так и у тебя могло быть – поначалу иллюзия некого удовлетворения, пока не поняла, что бывает иначе и в разы лучше. Что делать? Менять партнера. Ты сама пишешь, что разговоры не помогают, ничего менять парень не хочет, а ты чувствуешь себя «бревном», которое используют для физиологических потребностей. Ты недовольна, вы соритесь, он не хочет ничего делать в сексуальном плане ради тебя. Так зачем продолжать встречаться? С ним все понятно, ему нужно регулярно справлять нужду. А ты-то что в этих отношениях ищешь?