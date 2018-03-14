Я перестала получать удовольствие от секса
Москва, 20 лет
14.03.18
Мнения наших экспертов
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АленаВ сущности, ничего особенного: ты выросла, твои потребности – тоже, ты поняла, что секс с парнем оставляет желать лучшего, а парень твой остался на том уровне, на котором вы начали. Так бывает, причем, довольно часто. Особенно, если пара сложилась давно, еще до полового созревания, и первый сексуальный опыт получала друг на друге. Парням, действительно, гораздо проще удовлетворить свои молодые и, по большей части, незамысловатые потребности. У девушек физиология устроена намного сложнее, и чем старше становится девушка, тем острее она ощущает потребность в техничном партнере. Более того, многие девушки, чей сексуальный опыт был ранним и с малоопытным партнером, так и вовсе только через несколько лет внезапно понимают, что то, что они принимали за оргазм, таковым не был (и очень тому удивляются). В общем, много интересного происходит по пути взросления. Так и у тебя могло быть – поначалу иллюзия некого удовлетворения, пока не поняла, что бывает иначе и в разы лучше. Что делать? Менять партнера. Ты сама пишешь, что разговоры не помогают, ничего менять парень не хочет, а ты чувствуешь себя «бревном», которое используют для физиологических потребностей. Ты недовольна, вы соритесь, он не хочет ничего делать в сексуальном плане ради тебя. Так зачем продолжать встречаться? С ним все понятно, ему нужно регулярно справлять нужду. А ты-то что в этих отношениях ищешь?
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СергейАрина, взаимоотношения в паре – это довольно сложная штука. Увы, но далеко не всем удается сразу найти человека, который полностью подходит, и с которым не требуется «доработка напильником». В подавляющем большинстве случаев людям приходится довольно долго «притираться» друг к другу и процесс этот не всегда приятный. Однако ничего страшного в этом нет, если оба партнера хотят быть вместе, уважают друг друга и готовы идти на компромиссы, меняться, работать над собой. И вот в этом как раз самая большая проблема. К сожалению, довольно часто молодым людям не особо хочется напрягаться, поскольку особых чувств нет. Ну, и для чего тогда копья ломать? В результате и происходит то, о чем ты пишешь. Что же теперь делать? Лично я считаю, что с таким партнером нужно просто как можно скорее прощаться. Если он не хочет ничего делать для того, чтобы его партнерше было хорошо, значит никаких высоких отношений между вами нет и не предвидится. А раз так, то зачем тебе весь этот цирк? Скажи молодому человеку «спасибо», и прекрати тратить время непонятно на что. Ищи по-настоящему своего мужчину, с которым будет комфортно во всех смыслах.