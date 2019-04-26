Я – бесполезное существо, т.к. не учусь
Я закончила бакалавриат в прошлом году и поступила в магистратуру в престижный университет. На смежную специальность, именно на ту, на которой всегда хотела учиться, но при поступлении в бакалавриат мне не хватило баллов. Исполнилась мечта. Вот тут и начались проблемы. Учиться очень сложно. Не получается осилить программу, нахожусь на грани отчисления. И потому что раньше мне учеба давалась легко, не привыкла к трудностям. Открываю учебник, читаю час, ничего не понимаю, закрываю и смотрю сериалы. В итоге только и делаю, что смотрю сериалы весь день. Чтобы не ощущать себя слабовольным человеком, бросила курить – получилось. А учиться всё равно не могу. Ситуация осложняется тем, что по возрасту уже работать пора, а я учусь. И ссорой с соседкой (с которой больше не живу), которая сказала, что я – бесполезное существо, т.к. не учусь. А я не могу и что делать не знаю.
Мнения наших экспертов
-
Алена
Жанна, правда в том, что ты не хочешь учиться. Когда-то давно ты поставила перед собой цель – получить эту профессию, но это было, минимум, 5 лет назад. И вот, когда ты, наконец, вплотную приблизилась к этой цели, оказалось, что все вовсе не так, как ты себе представляла. И, самое главное, тебе это уже не интересно. Предмет, который ты пытаешься освоить, профессия, которую пытаешься получить – не такие уж классные, как тебе казалось. И ты не так уж вдохновлена новой учебой. Вывод? Тебе уже это не нужно. Ты просто пытаешься поставить галочку в плане, который рисовала для себя пятилетку назад.
Увы, но так бывает. И в этом нет ничего страшного – не все подростковые мечты нуждаются в осуществлении. И не всем вообще нужна магистратура, чтобы стать успешным профессионалом. Ты, действительно, засиделась, пора выходить «в поле» и пробовать себя в профессии. Если страшно все бросить – оформи академический отпуск и попробуй собраться с мыслями за год. Ну и поработать тоже. И, скорее всего, ты поймешь, что тебе уже безнадежно надоело учиться. А признаваться себе в этом не хотелось из-за каких-то внутренних комплексов. Например, есть люди, которые считают, что без магистратуры они будут невостребованны в профессии, и вообще это «ужасно» бросать учебу на финишной прямой. А есть те, кто банально боится общественного порицания.
В общем, просто начинай работать. Мотивации учиться у тебя нет, зачем себя
-
Сергей
Жанна, чисто теоретически, есть много разных способов, методов, чтобы продираться через научные дебри. Можно обратиться за помощью к преподавателю, например. Весьма просто и действенно, кстати. Скооперироваться с однокурсниками, опять же, бывает весьма полезно, поскольку чужое мнение и взгляд на проблему со стороны, вполне может дать толчок к собственному продвижению. Еще бывает необходимо разбить задачи на логические части, выделить наиболее непонятное, и учить не всё подряд, а по очереди, блоками. Да много чего можно придумать или найти советы в интернете. Однако наиболее важными, базисными факторами, на мой взгляд, являются твердое знание основ и терминологии, и действительное желание всё это изучать. В твоем же случае, боюсь, имеется проблема как с первым, так и со вторым.
Видишь ли, если ты читаешь учебник и ничего в нём не понимаешь, значит, ты просто не владеешь языком, на котором он написан. Нет, понятное дело, что некоторые светила науки пишут так, что хоть плачь, и даже спички не всегда помогают не заснуть в процессе прочтения всего одной главы. Однако занудность повествования и доступность пониманию – это разные вещи. Судя по письму, ты именно не понимаешь смысла. А это говорит о проблеме с базовыми понятиями и определениями. Поэтому, наверное, стоит начать с основ. И тут появляется вторая проблема. Вполне возможно, что ты просто не хочешь учиться. Да, когда-то было желание освоить определенную специальность, а для этого нужно было поступить туда, куда не получилось. И, скорее всего, это желание, я имею в виду «поступить», зафиксировалось как цель. Про то, что после поступления нужно еще и учиться, причем очень серьезно, подсознание как-то подзабыло. В результате, как только ты добилась желаемого, то есть поступления, гештальт завершился, а новой цели так и не появилось. Отсюда и «провал».
Так что повторюсь еще раз – ты просто не хочешь учиться. Что теперь делать? На мой взгляд, либо договариваться с самой собой и ставить новую цель, после чего упорно осваивать новый предмет, либо прекращать заниматься ерундой, и идти работать, строить карьеру. И я бы посоветовал именно второй вариант.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 36
Лучшие комментарии
-
Инга 26.04.19 00:19Москва... город возможностей :) Понравился совет Алены про академический отпуск. Если получится поработать и параллельно освоить бакалаврскую программу по желанной специальности - вообще было бы замечательно. Есть же люди, которые второе высшее получают после работы? А соседку фтопку)))
-
Прелесть 26.04.19 11:53Жанна ну все же просто. Тебе Жизнь говорит - *хватит с тебя бакалавра " иди работай и после работы смотри сериалы. Зачем усложнять?
-
Солярская 26.04.19 04:44Чета ржу))) Ну ты как всегда)) Учеба может быть интересной и захватывающей в любом возрасте. Лишь бы было время, и желание поиметь знание по теме. Академик Микулин, советский знаменитый авиаконструктор не постеснялся после инфаркта закончить мед.институт, чтобы разработать свою методику оздоровления.// Можно сказать, что нафиг это женщине, киндер-кюхен-кирхен - и хватит. Но даже в этой сфере есть чему поучиться, поверь, хоть и без дипломов. Если делать жить качественно, а не то чтобы просто проболтаться по жизни унылым гуаном.
-
Zavoronok 26.04.19 09:06Тыква, похоже, появляется только затем, чтобы грязью кого-нибудь облить, а дельных советов дать не может. Девушке учиться сложно, а на личном фронте ей советы не нужны, может, всё там в порядке.
-
*** 26.04.19 12:35Вот да. В письме про учебу, про работу - о личном ни слова. В комментариях непременно парочка советов в стиле "пора думать о семье". Мастера непрошеных советов.
-
ingenue / 26.04.19 15:28Мне кажется когда человек на распутье- всегда возникают такие мысли. И возраст такой как раз. метания. все так естественно. Мне кажется чейчас у молодежи есть выбор. и это здорово. можно пробовать разные работы. образование базовое у вас уже есть. это прекрасно. теперь можно попробовать разные профессии, задачи, строить свою жизнь. желаю удачи)))
-
ЯздесЯ / 26.04.19 14:45Не очень поняла в чем вопрос...Жанна, а вам несколько предметов не заходят или какой-то один?если вообще тяжело с программой,но при этом по смежной специальности (разница в искомой профессии, скорее всего, не велика) у вас было все ок, то это просто возраст. Возможности мозга впитывать и запоминать инфо с годами сильно ухудшаются. Если один предмет , ну тогда знатока найти и перенимать знания, но у вас же магистратура, там как-то не просто по книжке,насколько я знаю, а научная уже деятельность. А еще не очень понимаю вашу жизненную ситуацию, если вы обеспечена и вас кто-то содержит, почему вы в 26 еще в студентках. Если не обеспечены -тем более,неясно мне. В любом случае, вообще поход в магистратуру предполагает дальнейшую научную работу, аспирантура, возможно, преподавать самой и так далее, это ваши цели?? И еще мне неясно такое упорство в 26 лет потому, что как таковое высшее образование в РФ давно себя дискредитировало, хоть какая у тебя специальность, выдаваемые знания далеки от реалий, а на наработку стоящего опыта вы потратите от 5 лет. Когда я заканчивала (а это был 2006 год, и еще были инженеры,т.е я училась 5 лет на вышку), у нас говорили :"устроишься -забудь все, чему тебя учили в ВУЗе и учись заново", и это притом, что на специальность брали на бюджет только медалистов и то по конкурсу, я выдержала конкурс 7 человек на место, а по специальности так и не работала, вот так распоряжается судьба...
-
ЯздесЯ / 26.04.19 15:00Добавлю еще. Есть у меня друзья, муж и жена, оба преподаватели в гос ВУЗе и реально люли, которые обладают что называется "подвижностью мозга", редкое качество в наши дни. Поскольку я давно и по факту постоянно озабочена вопросом доп.образования ( я по жизни такая, у меня мозг исследователя и потребность постоянно развиваться и узнавать новое, времени мало), а работала я более 10 лет успешно не по специальности, благо тех.образование многим позволяет заниматься, наводила у них справки, куда бы податься для повышения уровня, ну и корочки какие не грех получить, работодатели из любят. Они мне сказали, однозначно не в рашн ВУЗ, сейчас есть масса коммерческих школ в которых можно получить актуальные рынку знания, в т.ч и дистанционно, в три раза быстрее.В общем,систему нашего образования считают деградируюшей, содержащей массу предметов "не по делу", на которую не стоит тратить СТОЛЬКО времени, реальных навыков , если вас не только теория интересует, там ноль
-
-
Катя / 26.04.19 14:20Все советуют не получилось - не надо. По мне это очень плохой совет. Да. сложно, но НАДО. Просто надо, потому что в 26 лет не поздно, а в 40 - уже наверное будет поздно. Чтобы не отвлекаться - нужен "офис" без доступа к сериалам. Бери книжки в библиотеку, ищи товарищей, садись заниматься в университете, поставь себе сроки - с 13 00 до 16 00 я не отвлекаюсь.
-
Лада / 26.04.19 14:18А зачем вы смотрите сериалы? Они не решат вашей проблемы. Не, если у вас денег дофига и забота о куске хлеба насущного на повестке дня не стоит и стоять не будет - можете смотреть что угодно. А если нет - давно пора начинать думать, в какую сторону двигаться и что со своей жизнью делать.
-
Koshka / 26.04.19 12:22Главного не написано: А за чей счет банкет? Полагаю, родители платят за все. Они же и вломят потом Вам. Так что чем раньше Вы договоритесь, тем лучше. Можно перевеститсь в магистратуру по своей специальности, раз удавалось все легко. И еще советую к врачу обратиться, возможно, у Вас со здоровьем проблемы.
-
Прелесть / 26.04.19 11:53Жанна ну все же просто. Тебе Жизнь говорит - *хватит с тебя бакалавра " иди работай и после работы смотри сериалы. Зачем усложнять?
-
[email protected] / 26.04.19 12:44Хахаха, не поспоришь ))))
-
-
Прелесть / 26.04.19 11:27Даже разговаривать не о чем. Не получается значит не надо. Надо только то что даётся легко. Мне учёба всегда давалась легко. Даже ни дня напряга. Дочь закончила универ в Австралии немного напрягшись ещё и работая. Даже две линии. Но когда идёт со скрипом значит это не твоё и оно тебе не надо. Вообще не надо. И нечего голову ломать. Я вышла на пенсию в 50 лет. И вообще забыла все свои пиломатериалы. Не надо женщине придавать большое значение работе. Работа должна быть только для души. Деньги пусть мужчины ищут.
-
Марша / 26.04.19 10:44Возможно, это просто не ваша сфера? Вы, как отвественная девочка, все пытаетесь пытаетесь, но не получается, усталость накопилась. Дайте себе передышку, потом или с новыми силами за учебу, или поймёте, что оно вам не нужно. У меня так было, я тянула сначала бакалавра, потом магистра по специальности (экономической), которая мне была ну вот совсем никак, с трудом получала средние оценки за свои работы , расстраивалась, ненавидела себя и учебу. Потом, через несколько летя полностью сменила профиль, с нуля, совсем в другой сфере (технической) - я слету стала лучшим студентом на потоке, все было легко, я готова была сидеть ночами над проектами - мне было интересно, при этом я работала в полную силу с ненормированный графиком. А с первым образованием я была как с тем чемоданом без ручки, что и нести тяжело, и бросить жалко. Столько времени было потрачено впустую и сил убито, зачем
-
Вера / 26.04.19 14:21А подскажите, если не затруднит, как вы подготовились, как я понимаю, уже в зрелом возрасте к поступлению в магистратуру по тех.профилю или это было платное второе высшее??ну все равно ведь нужно базу вспоминать, все со школьной скамьи ведь забыто...мне вот тоже хочется, но я не понимаю, как подступиться к этому вопросу.каких-то сокращенных ведь курсов для подготовки к поступлению "зрелых" студентов нет...
-
Марша / 26.04.19 15:33Вера, дело было не в РФ, я никогда в РФ не училась, поэтому не знаю, как работает российская система. В моей стране на все программы вузов есть места для зрелых студентов со льготными условиями поступления, можно учиться с нуля, нужны только школьные знания. А есть программы переквалификации, там вообще никакой подготовки не нужно, только диплом определенного уровня
-
-
-
[email protected] / 26.04.19 10:22Мнение соседки не нужно принимать близко к сердцу. Кому ты должна быть полезной? Обществу? По существу думай. Если тебе эта профессия так сложно даётся, если учиться так сложно, может, это не твоё? Какое у нас определение дурака в профи части. Дурак - это человек не на своём месте. Может и мечтала об этой профессии, но это не твоё. Профессию хорошо выбирать по принципам: 1)в чём я очень способна и лучше, чем другие 2) что на рынке труда особенно актуально и востребованно. И далее уже остаётся желание прицепить как бантик. 26 лет это уже серьёзный возраст. Тут хорошо бы работать уже, конечно.
-
[email protected] / 26.04.19 10:40Про этот стресс я знаю. Приехала в Лодзь готовиться к универу, мой польский был слабоват. Я почти завалила 1 сисемстр из-за истории потомучто не могла писать тексты. Читала книгу, всё понимала, но для экзамена слабовато… Я учила наизусть учебник как стихи, чтобы исправить 2-ку. Меня готовили мои подружки, который язык знали перфект. На 1 курсе я поняла что бесполезно ходить на лекции, я не могу делать конспекты. И я сидела в библиотеке со словарём, делала конспекты с учебника. Зубрить ненавижу, поэтому лучше своим ходом. Первые 2 курса я училась-мучилась. К 3 курсу пошли оценки "отлично", когда усвоила язык до уровня местных. На 5 курсе я проверяла тексты однокурсникам и писала рефераты на заказ младшим курсам, для подработки. Я помню, мечтала закончить поскорее в школу и поступить в гуманитарный вуз, чтобы не было химии, алгебры. Но кайф от универа пришёл позже. Но если бы был выбран неправильный профиль образования, были бы мучения. Со мной на курсе была девочка, дочка бухгалтеров, с точным складом ума. Ее мама заставила идти на юрфак, чтобы "легче" было. И ещё засунули ее на Краковский юрфак, где отсев большой, конкуренция среди студентов. Эта девочка так мучилась, что мне-иностранке было легче.. После 3 курса она бросила и пошла на экономику. И закончила, и стала бухгалтером. Человек на своём месте.
-
[email protected] / 26.04.19 10:46И этот момент ещё, когда всё легко даётся, и вдруг надо поднапрячься. Да, 10% - талант, но остальное - труд. Надо жопу железную иметь, пардон… И я тоже, как видите, по носу получила. В школе я была звезда олимпиад по гуманитарным предметам, а на старте в универе я молилась на 3-ку и чтобы сдать экзамен вовремя )))
-
-
-
лаки / 26.04.19 08:47магистрантура не всем нужна, она уже ближе к теоретическим занятиям, научным, а это не всем по характеру и складу ума. вообще не вижу проблемы - не хотите учиться - идите работать, ну и замуж правда что самое время) а сериалы на пенсии смотреть будете))
-
Проходя мимо / 26.04.19 08:37Что-то поздно 26 для магистратуры. 18 лет+4 бакалавриат+ 2 магистратура - должно быть 23-24. Где два года? Неужели работали? Или не сразу поступили? Если второе, то мечты явно не стыковались с возможностями. К примеру, я всю жизнь мечтала быть певицей. Жаль, слуха нет. :)
-
Солярская / 26.04.19 04:25Вы не можете осилить курс, потому что у вас нет базы, основы. Вы окончили бакалавриат по другой специальности, у вас база есть там, а тут - нет. Ну, как бы сложно внезапно стать химиком, если ты уделял все внимание физике. Вариантов три. Первый, самый сложный - берете учебники с самого первого курса по второй специальности (а может, и школьные учебники понадобятся? Без таблицы умножения сложно говорить о теории ошибок измерений, правда?). Второй - признаете, что магистратура по выбранной специальности вам не подходит, переводитесь на ту специальность, где у вас получалось. И третий: хватит учиться, идите уже работайте. Все не так уж плохо.
-
Солярская / 26.04.19 04:30И кстати, высшее образование можно получать и на вечернем факультете, и заочно.
-
Виана / 26.04.19 05:35Очень уважаю Вас и Ваши мнения в этой рубрике, но ведь специальности-то смежные (значит, основы более - менее общие). Героиня правильно формулирует свою проблему: она не привыкла напрягаться. И не напрягается до сих пор, даже при часовом чтении учебника.
-
Солярская / 26.04.19 08:13Спасибо. Я понимаю. Тут два момента смущают. Первый - на нужный факультет при поступлении не хватило баллов (видно уже, что где-то основа хромает). И второй - свой бакалавриат она прошла нормально, вполне успешно, а споткнулась опять на той специальности. Я не думаю, что у нее по всем дисциплинам плохо. Но вот конкретно одна или пара - не даются совсем, отчего она приходит в зависание.
-
-
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
Солярская / 26.04.19 04:44Чета ржу))) Ну ты как всегда)) Учеба может быть интересной и захватывающей в любом возрасте. Лишь бы было время, и желание поиметь знание по теме. Академик Микулин, советский знаменитый авиаконструктор не постеснялся после инфаркта закончить мед.институт, чтобы разработать свою методику оздоровления.// Можно сказать, что нафиг это женщине, киндер-кюхен-кирхен - и хватит. Но даже в этой сфере есть чему поучиться, поверь, хоть и без дипломов. Если делать жить качественно, а не то чтобы просто проболтаться по жизни унылым гуаном.
-
Джей / 26.04.19 07:31Плюсую. Вторая специальность хороша в 30-35, когда уже поработал и понял, в какой области нужны дополнительные или углубленные знания. Тогда и мотивация другая, и учёба в радость. И да, 26, пора думать о семье)) а то ощущение, что чел прячется за учёбой как за щитом.
-
Апельсиновая / 26.04.19 07:47Оооо, ёлки-палки. Я в 26 уже 2 года как получала вторую вышку. В 28 получила диплом.
-
Солярская / 26.04.19 08:20Где-то она же проволындалась года два-три? Если в 17-18 поступаешь, то в 23-24 заканчиваешь?
-
*** / 26.04.19 12:35Вот да. В письме про учебу, про работу - о личном ни слова. В комментариях непременно парочка советов в стиле "пора думать о семье". Мастера непрошеных советов.
-
-
Zavoronok / 26.04.19 09:06Тыква, похоже, появляется только затем, чтобы грязью кого-нибудь облить, а дельных советов дать не может. Девушке учиться сложно, а на личном фронте ей советы не нужны, может, всё там в порядке.
-
-
Виана / 26.04.19 02:31Вот, искренне завидую людям, которые в 26 годиков могут учиться в магистратуре для галочки, смотреть сериалы и в ус не дуть. Я в своём специалитете с третьего курса прибегала только на сессии, потому как работала по специальности. И то, считалось, что поздно начала. Какой совет Вы хотите? Сейчас "Игры престолов" последний сезон и "Теория большого взрыва" заканчивается. Приятного просмотра!
-
Тыковка / 26.04.19 03:54А чему завидовать? Денег (своих) нет, парня нет, какая-то хабалка рядом нервы портит и так просто от неё не избавишься, т.к смотри пункт 1. Денег (своих) нет.
-
Виана / 26.04.19 05:28Это Вы зря, про хабалку от которой не избавишься. Гг же написала, что с этой соседкой больше не живёт. А свои деньги, парень... Нафига, простите, козе баян. Она живёт, как карасик в ведре, и её всё устраивает.
-
Koshka / 26.04.19 12:25Ей бы Твыкву в соседки, вот тогда бы все заработало!
-
-
-
Vera / 26.04.19 02:26Я не поняла, вы закончили бакалавриат или нет, куда баллов не хватило, а тут ещё и магистратура.
-
Krazy / 26.04.19 01:11Вопрос не понятен. Индульгенция нужна бросить учебу? Бросайте, работать можно и с бакалавром. Смысл вообще продолжать учиться, если за четыре года вы не научились правильно организовывать учебу свою? У меня муж в прошлом году мастера (магистра) наконец получил (зачем? Всегда хотел, но вечно работал и времени не было) В не совсем той области что получал 15 лет назад бакалавра. Тыкс по ходу вынужден был самостоятельно изучать основы, тк тоже читал, что-то непонятно. Он это непонятно в других учебниках искал. А не сериалы смотрел.
-
Инга / 26.04.19 00:19Москва... город возможностей :) Понравился совет Алены про академический отпуск. Если получится поработать и параллельно освоить бакалаврскую программу по желанной специальности - вообще было бы замечательно. Есть же люди, которые второе высшее получают после работы? А соседку фтопку)))