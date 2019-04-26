Я – бесполезное существо, т.к. не учусь

Жанна, правда в том, что ты не хочешь учиться. Когда-то давно ты поставила перед собой цель – получить эту профессию, но это было, минимум, 5 лет назад. И вот, когда ты, наконец, вплотную приблизилась к этой цели, оказалось, что все вовсе не так, как ты себе представляла. И, самое главное, тебе это уже не интересно. Предмет, который ты пытаешься освоить, профессия, которую пытаешься получить – не такие уж классные, как тебе казалось. И ты не так уж вдохновлена новой учебой. Вывод? Тебе уже это не нужно. Ты просто пытаешься поставить галочку в плане, который рисовала для себя пятилетку назад.

Увы, но так бывает. И в этом нет ничего страшного – не все подростковые мечты нуждаются в осуществлении. И не всем вообще нужна магистратура, чтобы стать успешным профессионалом. Ты, действительно, засиделась, пора выходить «в поле» и пробовать себя в профессии. Если страшно все бросить – оформи академический отпуск и попробуй собраться с мыслями за год. Ну и поработать тоже. И, скорее всего, ты поймешь, что тебе уже безнадежно надоело учиться. А признаваться себе в этом не хотелось из-за каких-то внутренних комплексов. Например, есть люди, которые считают, что без магистратуры они будут невостребованны в профессии, и вообще это «ужасно» бросать учебу на финишной прямой. А есть те, кто банально боится общественного порицания.

В общем, просто начинай работать. Мотивации учиться у тебя нет, зачем себя