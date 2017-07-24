Из-за моей мамы мы на грани развода

Алена

Инга, исправить ситуацию можно, если прислушаться к мужу и поступить не как вечно обязанная маме девочка, а как взрослый человек, у которого уже своя взрослая жизнь. То, что мама осталась вдовой – не твоя вина. И то, что она не смогла устроить свою личную жизнь – тоже не твоя вина. Если первое – это обстоятельства непреодолимой силы, то второе – ее личный выбор. У меня перед глазами немало примеров, когда повторно выходят замуж женщины с одним и даже двумя детьми. И живут после этого счастливо (кто-то даже еще детей рожает). Твоя мама не вышла замуж не потому, что у нее была ты, а потому что она сама так все устроила в своей жизни. Причем, судя по всему, жизнь она себе организовала скучную и убогую, потому-то и есть время на то, чтобы докапываться до тебя и мужа и лезть в ваши дела – своих-то нет. Нет ни интересов, ни друзей, вообще ничего. Но, повторюсь, то, что она решила «посвятить» свою жизнь тебе, - не твой выбор и не твоя проблема. Ребенок не должен родителям пожизненно. Как бы странно и жестко это ни звучало. И, когда мама опускается до шантажа здоровьем – это вообще лучше сразу пресекать. Жестоко? Наверное. Но куда более жестоко – разрушать личную жизнь своего ребенка, подсознательно пытаясь заставить его прожить тот же сценарий что и сама. Твоя мама подсознательно пытается сделать тебя такой же матерью-одиночкой, какой была сама. Она разрушает твои отношения с мужем, при том, что у вас есть малыш. Что ее успокоило бы? Ваш развод. И тогда она бы с радостью приняла на себя все заботы о тебе и малыше. Потому что она сама не знает другого сценария жизни. И подсознательно пытается привести твою жизнь в соответствие с тем, что знакомо ей. Так что, с мамой надо поговорить по-взрослому и помочь ей вернуться в свое жилье. Можешь так ей и сказать: «Мама, я люблю свою семью и своего мужа, я не хочу, чтобы ты разрпушила мой брак, я не хочу остаться одна с маленьким ребенком на руках, как когда-то осталась ты, я не хочу повторять твою судьбу. А если ты у нас останешься, для меня это закончится разводом. И я всю оставшуюся жизнь буду считать тебя виноватой в этом. Ты ведь не хочешь этого, правда?» Тебе, увы, придется проявить жесткость. Иначе она продолжит считать твою жизнь – логическим продолжением своей, и выстроит ее по своему образу и подобию. Даже если ты не настолько любишь своего мужа, пойдя на поводу у мамы, ты рискуешь точно также остаться одинокой мамашей на всю жизнь. P.S.: купи маме планшет, заведи ей аккаунты в Одноклассниках и в Скайпе, помоги найти старых знакомых, пусть у нее будут свои занятия и свои интересы. И тогда желание лезть к тебе в семью резко поубавится.