Из-за моей мамы мы на грани развода
Воронеж, 24 года
24.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаИнга, исправить ситуацию можно, если прислушаться к мужу и поступить не как вечно обязанная маме девочка, а как взрослый человек, у которого уже своя взрослая жизнь. То, что мама осталась вдовой – не твоя вина. И то, что она не смогла устроить свою личную жизнь – тоже не твоя вина. Если первое – это обстоятельства непреодолимой силы, то второе – ее личный выбор. У меня перед глазами немало примеров, когда повторно выходят замуж женщины с одним и даже двумя детьми. И живут после этого счастливо (кто-то даже еще детей рожает). Твоя мама не вышла замуж не потому, что у нее была ты, а потому что она сама так все устроила в своей жизни. Причем, судя по всему, жизнь она себе организовала скучную и убогую, потому-то и есть время на то, чтобы докапываться до тебя и мужа и лезть в ваши дела – своих-то нет. Нет ни интересов, ни друзей, вообще ничего. Но, повторюсь, то, что она решила «посвятить» свою жизнь тебе, - не твой выбор и не твоя проблема. Ребенок не должен родителям пожизненно. Как бы странно и жестко это ни звучало. И, когда мама опускается до шантажа здоровьем – это вообще лучше сразу пресекать. Жестоко? Наверное. Но куда более жестоко – разрушать личную жизнь своего ребенка, подсознательно пытаясь заставить его прожить тот же сценарий что и сама. Твоя мама подсознательно пытается сделать тебя такой же матерью-одиночкой, какой была сама. Она разрушает твои отношения с мужем, при том, что у вас есть малыш. Что ее успокоило бы? Ваш развод. И тогда она бы с радостью приняла на себя все заботы о тебе и малыше. Потому что она сама не знает другого сценария жизни. И подсознательно пытается привести твою жизнь в соответствие с тем, что знакомо ей. Так что, с мамой надо поговорить по-взрослому и помочь ей вернуться в свое жилье. Можешь так ей и сказать: «Мама, я люблю свою семью и своего мужа, я не хочу, чтобы ты разрпушила мой брак, я не хочу остаться одна с маленьким ребенком на руках, как когда-то осталась ты, я не хочу повторять твою судьбу. А если ты у нас останешься, для меня это закончится разводом. И я всю оставшуюся жизнь буду считать тебя виноватой в этом. Ты ведь не хочешь этого, правда?» Тебе, увы, придется проявить жесткость. Иначе она продолжит считать твою жизнь – логическим продолжением своей, и выстроит ее по своему образу и подобию. Даже если ты не настолько любишь своего мужа, пойдя на поводу у мамы, ты рискуешь точно также остаться одинокой мамашей на всю жизнь. P.S.: купи маме планшет, заведи ей аккаунты в Одноклассниках и в Скайпе, помоги найти старых знакомых, пусть у нее будут свои занятия и свои интересы. И тогда желание лезть к тебе в семью резко поубавится.
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СергейИнга, к сожалению, простого выхода из вашей ситуации не существует. И проблема, как мне думается, не в маме и не в муже, а в тебе. Увы, но, судя по всему, ты пока так и не повзрослела, не стала самостоятельной. Отсюда и все сложности. Тебе не нужна своя собственная жизнь, поскольку в ней придется принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, напрягаться, а этого очень не хочется. Гораздо проще свалить большинство проблем на кого-то, и привычно исполнять приказы. Именно поэтому твоя мама спокойно командует тобой, и пытается контролировать всю вашу жизнь. Она получает от этого удовольствие, и терять свою власть не собирается. Однако данный факт естественно не нравится мужу, поскольку он женился на тебе, и жить собирался с тобой, а не твоей престарелой родственницей. А ты не можешь сказать ни слова в ответ ни тому ни другому, так как собственного мнения не имеешь, и ждешь, когда «старшие» сами договорятся. Мол, останусь с тем, кто сильнее. Что ж, судя по всему, лидер определился. И это явно не супруг. И ты, судя по реакции, в принципе, с этим согласна. Раз так, то единственное, что могу посоветовать - это готовится к разводу, и дальнейшему одиночеству рядом с мамой. Ну, или начинай взрослеть и думать собственной головой, строить свою жизнь.
Обсуждение 44
Лучшие комментарии
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НетуникаМилая девочка, маму надо прям отправить домой и приезжать вместе с мужем на выходной (1!!!) И праздники. Пусть помогает с ребенком, но под вашим присмотром и дозированно. Срочно перестать ВСЕ рассказывать маме. Вы с мужем поссорились, ночью помирились, а мама будет себя и тебя с'едать, какой плохой муж. А уж если вы и вправду разведетесь, то тут у мамы будет праздник души: ты ж без нее ребенка-то не воспитаешь, тебе точно надо помогать = забудь про самостоятельность и личную жизнь. Это и есть взрослая жизнь, детка. Теперь ты с мужем. А не с мамой. И тебе решать, с кем ты хочешь просыпаться каждый день: с мужем, который даже квартиру купил для вас или с мамой, которая явно ведёт тебя по своему сценарию жизни. Маму НЕ надо бросать. Надо помогать, звонить и общаться, но дозированно и как взрослый человек. Кстати если с мужем разведетесь, его ваши девчонки в городе быстро приберут к рукам)))) если уже этого не сделали
24.07.17 07:16 Контекст комментария
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лакину здесь однозначно - маму надо отправлять домой. вы изначально обговаривали на какой срок она приезжает? сейчас скажите сапсибо мама, но дальше мы сами. твердо и решительно, помогите вещи собрать, пообещайте, что будете приезжать, а как ребеонк подрастет будете ей его давать на выходные и каникулы, но жить будете отдельно с мужем и без мамы. все, без вариантов. проблемы не у вас, проблемы психологические у мамы, но вы едва ли их решите. а если она не уедет, вы сама так не не станете мамой, несмотря на роджение ребенка. у меня такой же тип мамы, хотя она не одинока, папа слава Богу жив-здоров, но она реально меня отпустила психологически ну когда мне уже хорошо за 30-ть было, и все это ой как непросто. а муж у вас неплохой, но даже у золотого мужа терпение заканчивается.
24.07.17 09:42 Контекст комментария
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ЭллочкаМуж свалил - какой же это шантаж?! Жить не дали в собственном доме со своей семьей. Конечно, маму надо деликатно, но жестко выдвигать за дверь.
24.07.17 12:00 Контекст комментария
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Ох уж эти мамы не умеющие отпустить дитятю во взрослую жизнь. Вышла ЗА муж, значит надо отклеиться от маминой юбки и жить с мужем. Мама выдала дочь замуж, значит нужно оставить молодых в покое и дать им жить самим. Что касается хозяйства, то при сегодняшних благах цивилизации, начиная от подгузников, заканчивая стиральными машинами-автомат и посудомоечными даже, то с 1 дитём можно спокойно справиться. Да, новая ситуация и надо привыкнуть. Но маме лучше вернуться домой. Моя коллега родила близнецов 13 лет назад и к ней приехала мама. Уже через неделю маму отправили назад. Молодой маме нужен покой и хорошие отношения с мужем. Не меняй это на бытовую помощь типа погуляли с коляской или приготовили поесть. Есть масса инфы как организовать день.
24.07.17 10:47 Контекст комментария
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Хороший муж. Даже квартиру купил. А давление у мамы, так это возрастное, оно почти у всех есть, за редким исключением. У мамы основная работа есть?
24.07.17 01:32 Контекст комментария
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Проходя мимоМуж уходит - теперь не надо искать вежливый предлог, чтобы выставить маму. Теперь есть железный повод это сделать. Мама же дочку любит? Пообижается и перестанет, главное, вежливо расстаться, без скандала.
24.07.17 15:09
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"Можно ли как-то исправить ситуацию?" - Можно . По письму ощущение, что вам 17 лет. Так вот , для начала вам надо бы повзрослеть. Вы ведь втайне и сама боитесь , что мама уедет ? Ведь она большую часть дел взяла на себя, а это так удобно , не правда ли ?))) Ну вот , для начала решите, готовы ли вы к самостоятельной жизни ? Если да, то так и объясните маме - спасибо за помощь, очень благодарна и теперь готова сама справляться . Ну вы же близкие люди, неужели не можете найти слова ? Муж ... не знаю , если б мой мне ставил такие условия - или она вон или на развод , не уверена, что я бы поняла это правильно. Письмо для меня лично малоинформативно , чтобы делать какие-то выводы. В общем , в любом случае , ищите правильные слова .
24.07.17 14:16
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Ты бы не довела ситуацию до такого. Если бы ты видела, что твоему мужу крайне некомфортно, когда ему указывают во сколько вставать, сколько зарабатывать и как сидеть за столом, ты бы сделала всё возможное чтобы справиться со своими обязанностями без помощи мамы. А маме бы красиво обьяснила, что всё будет окей. Муж борется с инфантильностью своей половины, аж отчаялся, похоже.
24.07.17 14:35
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лакисоглашусь с Эллис - то что муж съехал возможно не самый крсивый поступок, но в этой истории и мама не пример для подражания, сама она всю жизнь одна прожила, как взаимодействовать с мужчиной, жить бок о бок ежедневно у нее понимание скорее теоретическое, а муж ГГ и так полгода терпел, но видимо допекла вот и свалил от греха подальше)) мужик в своем доме полгода терпит вынос мозга от тещи - это не самый плохой вариант мужа) не советовала бы нашей ГГ разбрасываться) и еще подчеркну - выбирать ей не надо, как тут псиали, мама -это мама, муж- это муж, у каждого своя роль и свое место в жизни ГГ, это не взаимоисключающие вещи)) надо тоько самой Инге расставить их в своей душе по местам, и они "подтянутся")
24.07.17 14:44
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Зная меня , моей маме и не пришло бы в голову с нами жить )) Девы, я не предлагаю отмахиваться от мужа. Я подозреваю , что мама "нарисовалась" в их с мужем квартире именно потому , что сама Инга этого захотела. И продолжает "хотеть" . Мужа я не осуждаю , мне не понравилась форма ультиматума.
24.07.17 15:09
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Тётя Фика Санкт-Петербург"Да и я боюсь, что не смогу сама справиться с ребенком и хозяйством." - ключевая фраза. На самом деле Вы справитесь! Поменьше идеализма в хозяйстве и в ребенке.
24.07.17 12:27
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Правильно , Фика. Если меньше заморачиваться хозяйством, то можно и без мамы справиться. Когда моя дочь только родилась, у нас не было памперсов, да и еду, чтобы купить , нужно было часами простоять в очередях. Моя подруга спросила, почему у твоей дочери нормальная голова, а у моей - плоский затылок? Тогда я обратила внимание на то, что подруга гладит пеленки с двух сторон. Я ей сказала: " Прекращай гладить . Лучше подержи ребёнка на руках. Для ребёнка это полезнее будет: физический массаж и интеллектуальное общений с мамой."
24.07.17 13:47
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КОба манипулятора, и мать и муж. Выбрать маму залезет на шею, выбрать мужа не ясно что там из него попрет. А так они друг дружку уравновешивают. Но перетягивать вас как канат будут всегда. Муж правда принял контрмеры свалил, это на минуточку тоже шантаж. А мама свои контрмеры схватилась за сердце. Не завидую вам автор.
24.07.17 11:00
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50/50он свалил от постоянной критики
24.07.17 11:23
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ЁлкаВыбирать мужа очень опрометчиво,он никаким образом не принимает во внимание состояние своей жены и малыша.
24.07.17 11:47
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ЭллочкаМуж свалил - какой же это шантаж?! Жить не дали в собственном доме со своей семьей. Конечно, маму надо деликатно, но жестко выдвигать за дверь.
24.07.17 12:00
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Ох уж эти мамы не умеющие отпустить дитятю во взрослую жизнь. Вышла ЗА муж, значит надо отклеиться от маминой юбки и жить с мужем. Мама выдала дочь замуж, значит нужно оставить молодых в покое и дать им жить самим. Что касается хозяйства, то при сегодняшних благах цивилизации, начиная от подгузников, заканчивая стиральными машинами-автомат и посудомоечными даже, то с 1 дитём можно спокойно справиться. Да, новая ситуация и надо привыкнуть. Но маме лучше вернуться домой. Моя коллега родила близнецов 13 лет назад и к ней приехала мама. Уже через неделю маму отправили назад. Молодой маме нужен покой и хорошие отношения с мужем. Не меняй это на бытовую помощь типа погуляли с коляской или приготовили поесть. Есть масса инфы как организовать день.
24.07.17 10:47
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50/50тем более, зять сам решил квартирный вопрос, не живёт командуя у тещи. зависть метерей ко взрослым дочерям уже давно описана в доступной псих.литературе))) автор, почитайте, не осуждая, это не столь редкое явление, мама Ваша не уникальна
24.07.17 10:59
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?а Вы бы как поступили на его месте?
24.07.17 10:24
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50/50"Да и я боюсь, что не смогу сама справиться с ребенком и хозяйством" у Вас куры, индюки и козы в хозяйстве?)) ну или сбавьте обороты с уборкой, ребенку не нужна стерильность, а нужна разумная чистота. отговорки, в общем. у очень привязанных к родителям детей почти всегда проблемы в семье, исключая случаи, когда мама разумна, не ревнует и желает счастья - искренне. Вам не повезло. ничего, повезёт в другом, значит
24.07.17 10:15
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JuliaМама-типичная токсичная родительница. Вам пора взрослеть, чувство вины,вбиваемое Вам мамой,совершенно не имеет под собой оснований. Тут только объединяться с мужем и поставить маму на место. Если интересно,поищите в интернете информацию о токсичных родителях. Многое прояснится,Вы сможете увидеть все в ином свете. Не Вы какая-то не такая,а Ваша мама не справляется со своими тараканами и вываливает это все на Вас,а теперь и на всю Вашу семью. У Вас более чем адекватный муж,он поступил самым верным образом,когда решил жить отдельно,а сейчас ультиматум от него,видимо,единственный вариант,чтобы показать Вам во серьёзность и ненормальность происходящего. Вы ужезамужем,Ваша семья-суд,ребёнок и Вы. И только потом мама и остальные. Маму срочно ставить на место.
24.07.17 09:54
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лакину здесь однозначно - маму надо отправлять домой. вы изначально обговаривали на какой срок она приезжает? сейчас скажите сапсибо мама, но дальше мы сами. твердо и решительно, помогите вещи собрать, пообещайте, что будете приезжать, а как ребеонк подрастет будете ей его давать на выходные и каникулы, но жить будете отдельно с мужем и без мамы. все, без вариантов. проблемы не у вас, проблемы психологические у мамы, но вы едва ли их решите. а если она не уедет, вы сама так не не станете мамой, несмотря на роджение ребенка. у меня такой же тип мамы, хотя она не одинока, папа слава Богу жив-здоров, но она реально меня отпустила психологически ну когда мне уже хорошо за 30-ть было, и все это ой как непросто. а муж у вас неплохой, но даже у золотого мужа терпение заканчивается.
24.07.17 09:42
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***здесь же недавно здешний псиголог написал ответ на анологичную ситуацию "Послеродовый захват ". Выход из ситуации прост - или Вы брутально выставляете свою маму или Ваш муж выставит Вас вместе с мамой, в этом случае Ваш ребенок лишится отца.
24.07.17 09:31
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Маму сопроводить в поликлинику на профосмотр, если есть проблемы со здоровьем - полечить. И отправить домой. С мужем помириться, к маме ездить на выходной и по праздникам. Вы не можете нести ответственность за жизнь взрослого дееспособного чпловека. Хочет умереть - ну ее решение, решение взрослого человека. И да, как это не справитесь с ребенком и домом??? Ну будет не идеальный порядок и чистота, что с того? Ничего страшного. Вообще проблемы не вижу, ни на грамм. Или боитесь что мама за пыль заругает, стыдить будет, в угол поставит? Чего Вы, взрослая женщина, жена и мать боитесь?
24.07.17 09:27
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Маму сопроводить в поликлинику на профосмотр, если есть проблемы со здоровьем - полечить. И отправить домой. С мужем помириться, к маме ездить на выходной и по праздникам. Вы не можете нести ответственность за жизнь взрослого дееспособного чпловека. Хочет умереть - ну ее решение, решение взрослого человека. И да, как это не справитесь с ребенком и домом??? Ну будет не идеальный порядок и чистота, что с того? Ничего страшного. Вообще проблемы не вижу, ни на грамм. Или боитесь что мама за пыль заругает, стыдить будет, в угол поставит? Чего Вы, взрослая женщина, жена и мать боитесь?
24.07.17 09:27
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То, чем занимается ваша мама, называется шантаж. Скажите ей, что ей надо лечь лечиться в больницу на пару неделькак минимум, если давление будет регулярно повышаться от ваших слов. А вы не дурите уже, поговорите с мужем и вместе поговорите с мамой. Иначе так и останетесь всю жизнь одинокой, пока мама жива,ей никто не угодит,а с возрастом болячек прибавляется. И я думаю, что муж потерпит немытую посуду и ужин из полуфабрикатов, если вы боитесь не справиться с хозяйством. Зато у него будет любимая и любящая жена и ребенок. В общем, чем раньше вы выставите ее, тем лучше для всех, а то и муж может рассудить, что одному ему жить спокойнее, да и свободных девушек рядом много)
24.07.17 09:05
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KoshkaМама считает, что Вас ждёт муж-миллионер, красивый, как мистер-вселенная? Успокойтесь, не ждет. Знаете, в важных вопросах стоит прислушаться к тем людям, которые добились успеха в тех областях, где они дают советы. Скажем, в бизнесе у бизнесмена, который делает деньги, а не у коуча, который живет с хлеба на воду. Так и с Вашей мамой. Она в вопросах о семье - ноль. Стоит ли её слушать? Наверное, да, только делать наоборот.
24.07.17 09:03
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звездочка )Я думаю, что дать вам личное пространство с мамой должен поговорить кто-то со стороны - соседка, коллега, родственница, семейный психолог. К посторонним людям прислушиваются охотнее, чем у своим. Как минимум, их слышат и потом начинают сами думать )
24.07.17 08:11
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А вот и не правда: слушать я буду только дочь или свою сестру, а соседи- пусть идут лесом.
24.07.17 13:55
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звездочка )правда-правда )) масса людей не воспринимает никакую информацию от своих взрослых детей, тем более размышления про жизнь или варианты решения задач, потому что взрослыми их не считает.
24.07.17 14:07
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звездочка )этой конкретной маме нужен ОЧЕНЬ авторитетный для неё человек, чтобы сказал ей "да отцепись ты от дочки".
24.07.17 14:09
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лакиподтверждаю - эта мама именно из таких, для нее дочка "дите неразумное" и таковым и отсанется скорее всего до пенсии))) а вот мнение со стороны, типа "объективное" она возможно и услышала бы
24.07.17 15:08
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ВераИ снова респект эксперту Алене. Инга, отправьте маму туда, откуда она приехала, с почестями. Квартиру она еще не продала? У вас своя личная жизнь, своя семья, муж. Насколько бы она не была близким человеком, закройте от нее свою семью, не советуйтесь с ней, не рассказывайте о муже. Зачастую на грань развода приводят мамы дочек, вмешиваясь в их отношения с мужем, со свекровью, если дочка живёт с ней. Отправляйте маму восвояси, исправите ситуацию.
24.07.17 07:34
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НетуникаМилая девочка, маму надо прям отправить домой и приезжать вместе с мужем на выходной (1!!!) И праздники. Пусть помогает с ребенком, но под вашим присмотром и дозированно. Срочно перестать ВСЕ рассказывать маме. Вы с мужем поссорились, ночью помирились, а мама будет себя и тебя с'едать, какой плохой муж. А уж если вы и вправду разведетесь, то тут у мамы будет праздник души: ты ж без нее ребенка-то не воспитаешь, тебе точно надо помогать = забудь про самостоятельность и личную жизнь. Это и есть взрослая жизнь, детка. Теперь ты с мужем. А не с мамой. И тебе решать, с кем ты хочешь просыпаться каждый день: с мужем, который даже квартиру купил для вас или с мамой, которая явно ведёт тебя по своему сценарию жизни. Маму НЕ надо бросать. Надо помогать, звонить и общаться, но дозированно и как взрослый человек. Кстати если с мужем разведетесь, его ваши девчонки в городе быстро приберут к рукам)))) если уже этого не сделали
24.07.17 07:16
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rerfhfxfИнга, ну ответ же очевиден? С мамой доступно поговорить и вернуть домой с почестями. И прекращать советоваться с ней по любой мелочи.
24.07.17 05:14
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ОксанаИнга, у меня мама тоже вдова и тоже я частенько слышала, что мол живу только ради вас. То, что друзей нет - и мамины, и папины, и общие "друзья" бросили сразу после папиной смерти, причём все в течение нескольких месяцев по самым идиотским причинам. Только у одной маминой "подруги" хватило духу признаться, что они боятся, что мама будет просить помощи. Я бы советовала вам спокойно поговорить с мамой, что не надо навязывать свой сценарий жизни. Конечно, обжегшись на молоке мы все на воду дуем, но это не значит, что всё будет плохо. Зятья, как и невестки, всегда плохие, но это уже притча во языцех. И Алена права, возможно придется быть жёстче. И да, мама может ещё твердить, что мол к кому ты побежишь, если муж бросит или будет развод. Можете прямо сказать, что подобные манипуляции вряд ли говорят о любви и что скорее всего вам действительно не к кому будет обратиться, раз материнская любовь ограничивается только правотой или неправотой.
24.07.17 03:58
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Хороший муж. Даже квартиру купил. А давление у мамы, так это возрастное, оно почти у всех есть, за редким исключением. У мамы основная работа есть?
24.07.17 01:32
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КарМамочка-хамочка. Срочно искать ей мужика, да по-круче.
24.07.17 00:33