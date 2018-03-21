Хочу убежать от своей мамы
Москва, 20 лет
21.03.18
Мнения наших экспертов
-
АленаНина, очень хорошая взрослая мысль – устроиться на работу. Потому что пока ты сидишь на шее у мамы, и при этом у тебя масса свободного времени, которое ты проводишь, гуляя с друзьями, тебя никто не будет воспринимать как взрослую. Особенно тот, кто тебя содержит. И формально мама, которая тебя кормит и одевает, действительно имеет право диктовать тебе условия. Не нравится – становись самостоятельной, тебе не 15 лет. Думаю, если бы ты красилась, чтобы пойти на работу в офис, - мама бы ни слова плохого не сказала. И если бы ты пришла в 21:30 с работы, а не с гулянки, - мама бы поняла. Но ты гуляешь, развлекаешься, спишь с мальчиками, и это маму нервирует. Почему она так восприняла новость про потерю девственности? Может, она боится, что с твоим легким отношением к жизни в 20 лет, ты забеременеешь, и маме придется содержать еще и твоего ребенка? Может, мама психует, потому что действительно волнуется, что ты ничем не занята, прожигаешь свою жизнь, а она работает на вас обеих? Подумай не о том, какая мама контролирующая и опекающая, а о том, что может стоять за этим всем, что она реально думает и чувствует, чего боится. Тебе 20 лет – и ты пока только задумалась о хоть какой-то работе. Может, начнешь думать как взрослый ответственный человек? Чем помочь маме, как снять с нее часть финансового бремени, как дать ей реально понять, что ты взрослая и (главное) ответственная молодая женщина? В Москве такое море возможностей для трудоустройства. Не удивлена, что мама психует, понимая, что ты в свои 20 просто гуляешь и «ахаешься» с мальчиками, у прости. И, конечно, правду надо рассказать маме. А заодно поговорить не о том, что ты растешь (в это трудно поверить, учитывая, что растешь ты только по паспорту, а не по поступкам), а расспросить маму, что она хочет и какой видит тебя. Это не значит, что нужно слепо пытаться соответствовать. Но взрослой становиться, действительно, нужно. И взрослая – это не паспорт и не отсутствие девственности, как ты понимаешь.
-
СергейНина, все люди разные, и у каждого свои «тараканы» в голове. И увы, но далеко не каждому дано стать мудрым и понимающим, умеющим объяснять и договариваться даже с возрастом и опытом. Особенно если дело касается собственного ребенка. Проблема еще и в том, что и ты пока не в состоянии понять причин подобного поведения своей мамы. Тебя раздражает её «излишняя» опека, расстраивает нежелание признать твою взрослость и просто бесит необходимость отчитываться в собственных действиях. Проблема «отцов и детей» в классическом варианте. Что же делать? На мой взгляд, для начала требуется начать взрослеть и становиться действительно самостоятельной. Ищи работу или подработку, если учишься, чтобы иметь свой собственный доход. Начни помогать маме, покупая необходимые в вашей совместной жизни вещи. Возьми на себя продукты или оплату коммуналки, например. Поверь, даже сам факт наличия работы и постоянной зарплаты, уже изменит отношение к тебе со стороны окружающих. Да и времени на разного рода детские глупости не останется. А раз так, то и сама ты начнешь становиться более взрослой и ответственной. Соответственно, взаимоотношения с мамой начнут меняться. Затем, через какое-то время, снимай отдельное жилье и уезжай. Начинай вести свою собственную, отдельную жизнь. Никаким другим способом из под надзора мамы ты не вырвешься. Однако при этом, очень советую не терять голову от «свободы», и не портить отношения с родительницей. Поверь, в будущем её помощь еще очень понадобится. А для этого придется научиться терпеть и искать компромиссы. Ну и постарайся не делать глупостей. Я имею в виду незапланированные беременности, к примеру. Если же особо напрягаться не хочется, если легче жить в маминой квартире и на её деньги, то тогда прекрати жаловаться и продолжай оставаться зависимой и бесправной.
Обсуждение 89
Лучшие комментарии
-
лакиБедолага(( как я вас понимаю! у меня похожая мама, ну может без бреда про сектанство и прочее..но в остальном то же самое( увы, это не лечится. вообще не лечится даже с возрастом( вам будет 30, потом 40, а мама будет пытаться делать все тоже самое. выход только один: меняться самой. менять свое отношение с мамой, отстаивать свои позиции, и так постоянно( сначала это ооочень трудно, потом полегче, и мама тоже умерит напор, но совсем это не пройдет никогда, увы. это называется фрик-контроль, мне кажется это небольшое отклонение в психике, неопасное, но очень неприятное, увы. съехать и жить отдельно - отличный вариант, но вам еще предстоит выдержать бои насмерть за это право- съехать. советую ничего ей не говорить заранее, все подготовить, снять жилье и сообщить буквально накануне или вообще в тот же день спокойно и уверенно, и валить, пока она не опомнилась)) кароч, держитесь! а, еще одно: ваше тело - исключительно ваша собственность! когда с кем и как терять девтвенность тоже ваше дело, ваше же дело - предохраняться, всегда, берите контроль за свою жизнь на себя, вам это будет трудно, дети таких мам очень непросто научаются самостоятельно мыслить и жить. удачи вам, держитесь, вы имеете право на свою жизнь, свои взгляды, свои ошибки. не ждите что мама это признает - никогда этого не будет) ка кпример: буквально на днях моя такая же мама удвиленно мне говорила: "вот ты знаешь, сестра сказала (её родная сестра), что я сильно вмешивалась в твою жизнь! представляешь?! разве я когда вмешивалась??" я не знала в ответ плакать или ржать))) сказала, давай остваим прошлое, а то тема такая большая, что я тебе до утра могу говорить по ней) мама очень удивлась))))
21.03.18 10:42 Контекст комментария
-
лакиеще один коммент, последний, обещаю)) но это очень важно! когда вы будете знакомитсья в парнями и мужчинами вам надо очень внимательно следить, чтобы не перепутать заботу и контроль! у вас есть все шансы перепутать, потмоу что свой контроль мама конечно называет заботой, и у вас есть серьезный риск попасть на абъюзера, контролирующего домашнего тирана или тиранчика. пример: вы болеете, парень звонит спрроашивает ну как ты? ну что ты расклеилась, выздоравливай я тебя жду - это НЕ забота. это контроль, завулированный упрек 9ну сколько ты болеть так собралась) и тыды. вариант правильный: парень звонит и спрашивает что тебе привезти, какие лекартсва и приезжает, делает чай с малиной, привозит вкусняшки и лекарсва - это ЗАБОТА. вы уезжаете от него на такси он говоиит - приедешь - позвони. - это контроль. она вызывает и оплачивает вам такси, он отвозит вас сам - это ЗАБОТА и так вот перепроверяйте себя постоянно - это обо мне заботятся или контролируют как я указания выполняю и чужие советы. фуф, ну всё какжется на сегодня! удачи вам!)))
21.03.18 12:59 Контекст комментария
-
На вашем месте, Нина, я бы не слушала обвиняющие голоса тут, а принимала максимально радикальные меры. Полное отделение от мамы. Работа. Отдельное жилье. Да, косметика и секс это еще не взрослая жизнь, но вы имеете полное право и на первое и на второе, и на то, чтобы не оправдываться за это. А зрелость еще успеет прийти, главное , прочь от матери и общаться на ваших условиях. Она может испортить вам всю жизнь. Ужаснитесь этой перспективе и подальше от нее.
21.03.18 09:34 Контекст комментария
-
ZavoronokНина, а о чём тут спрашивать, если ты уже всё решила? Ищи работу, копи деньги и съезжай. Кстати, тот мальчик, с которым ты переспала, совершеннолетний? Если ЕГО родители узнают, у тебя могут быть проблемы посерьезней потери девственности. Статьи за совращение несовершеннолетних никто не отменял.
21.03.18 10:02 Контекст комментария
-
лакиЭлфи, ну я так понимаю героиня так не поступала все время, это была такая попытка бунта. а перегибает она именно потому что пока не умеет нормальные границы устанавливать - она или прогибается совсем или вот так дурит - ушла, ночью где-то бродит, трубку не берет и все такое. инфантилизм конечно, его в ней культивируют осознанно и планомерно. там где обычный ребенок растет и просто вырстает, ей придется доказывать себе самой и потом уже маме, что она тоже выросла. и покаааа она в равновесие придет, еще всяких глупостей неделает наверняка... хоть бы замуж не понеслась как в спасение, а то попадет из огня да в полымя...кароче, первый пункт - разъезжаться с мамой.
21.03.18 12:14 Контекст комментария
-
КосмополитМама права, по письму и по поступкам Вам лет 15 дашь. И живете Вы не одна, как минимум должны уважать чувства другого человека от которого к тому же и зависите. Мама боится за Вас и весьма обоснованно. Найдите работу сначала и встаньте на ноги потом и права можно будет качать. Про парней я вообще не поняла зачем вы других посвящаете в детали Вашей личной жизни, или Вам 15 лет?
22.03.18 00:17
-
Сейчас в меня полетят тапки, но я считаю косметику - очень важным делом для молодой девушки. И если честно, то секс тоже:) Грамотно подобранная косметика скрывает все эти прыщики, скрывает даже оочень сильные дефекты! Ваша мама и правда, как кто-то писал ниже, забитая унылая тетка, и оочень завистливая... Вам сейчас сложно будет это понять, но возможно, ваша мама выглядит плохо и не допустит того, чтоб вы выглядели хотя бы «хорошо». Сейчас такого много!! Скажите спасибо, что не закармливает лишь бы выглядеть на вашем фоне лучше. Имхо
21.03.18 19:06
-
Юликоня только присоединюсь ибо люблю косметику и уходовые программы. прыщики лучше лечить, а не замазывать, вообще ухоженная кожа с молоду, дает хороший профит в зрелом возрасте.
21.03.18 20:14
-
звездочка )я своей крестнице шикарную энциклопедию про виды макияжа вообще на 16 лет дарила ))) никто не возражал из родителей, наоборот очень одобрили
21.03.18 20:49
-
Юликоня балдею от джефри стар. блогерры травести перевернули бюти тренды и создали море лайфхаков как нарисовать лицо красивой женщины. вообще женщинам повезло в этом плане, так много нового можно попробовать со своим имиджем просто пользуясь косметикой. или купив хороший утюжок для волос :))
21.03.18 21:18
-
-
-
-
Проходя мимоМаму не изменишь, но минимизировать моральный ущерб можно, живя материально самостоятельно. Взрослость не зависит от возраста. Главное - человек должен полностью себя обеспечивать, самостоятельно принимать решения, касающиеся собственной жизни. Так что: работать, работать и работать!
21.03.18 14:59
-
У вас такая каша в голове. Взрослая - это значит краситься, где-то шататься ночами, не звонить и не пойми с кем спать? Да ну? Вот идея с работой и самостоятельностью отличная. (Кстати звонить - это нормально и не контроль. Это спокойствие, что с вами все в порядке.)
21.03.18 13:59
-
11очень хорошо понимаю автора. мама такая же. это очень и очень сложно. Вангую, что папы там нет, маме тупо скучно и есть большое желание быть супер-нужной. Отсюда полный игнор личных границ и тотальный контроль всего и вся. У мамы есть четкое предствление, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя. Не факт, что оно имеет что-то общее с реальностью, но оно есть. Помню , был огромный скандал, мама кричала, обзывала меня шлюхой из-за того, что я приехала домой на такси (дословно: "приехала на такси, как шлюха!") Выяснять, только ли шлюхи ездят на такси, я не стала, и в общем-то все это не смертельно, но очень неприятно. Работать, зарабатывать и жить отдельно - единственный вариант, но заранее ничего не говорить, как тут правильно написали. По поводу того, что сидит у мамы на шее: ГГ не написала, чем она занимается. Если учится очно, не удивлюсь, что очередь из работодателей не стоит к ней. Но все равно надо искать какие-то работы-подработки, может, с подругой на пару снимать квартиру. И, кстати, съехав, будьте готовы к продолжению: вторая серия, занимайте места в первый ряд. Звонки раз в час, допросы под видом заботы. Мамино важное мнение по каждому вопросу (заводить ли кота, пойти ли в кино с подругой, какого цвета обои выбрать, зачем тебе еще одна сковородка и тд.) Я для себя поняла, что меньше знает - лучше спит. О себе информации минимум: все ок, только с работы пришла, хорошо, погода хорошая. А дальше: "как ты, мама, поживаешь?". Слушать и угукать. Все. 20 вам лет, 25 или 35 - все , что вы скажете , может быть использовано против вас.
21.03.18 13:30
-
50/50тут давно на форуме девушка писала, она уже замужем, работает естессно, выучена и так далее. мама периодически ломилась к ним с мужем в квартиру мужа, если трубки не брали)) приходила после вечеринки проверить, сколько выпили) ну и так далее. так что работа-то не панацея) как и муж) рамки, рамки, еще раз рамки, даже в отчем доме
21.03.18 15:48
-
-
прелестьЕще и дурочка. в Москве приходить очень поздно домой и не звонить это свинство. Как так можно не уважать свою маму?
21.03.18 13:14
-
ПрелестьКакая тупость жить вместе и не договориться куда идет и во сколько вернется. Смешная - в 20 лет устроится на работу и сбежит. Артистка.
21.03.18 13:10
-
лакиеще один коммент, последний, обещаю)) но это очень важно! когда вы будете знакомитсья в парнями и мужчинами вам надо очень внимательно следить, чтобы не перепутать заботу и контроль! у вас есть все шансы перепутать, потмоу что свой контроль мама конечно называет заботой, и у вас есть серьезный риск попасть на абъюзера, контролирующего домашнего тирана или тиранчика. пример: вы болеете, парень звонит спрроашивает ну как ты? ну что ты расклеилась, выздоравливай я тебя жду - это НЕ забота. это контроль, завулированный упрек 9ну сколько ты болеть так собралась) и тыды. вариант правильный: парень звонит и спрашивает что тебе привезти, какие лекартсва и приезжает, делает чай с малиной, привозит вкусняшки и лекарсва - это ЗАБОТА. вы уезжаете от него на такси он говоиит - приедешь - позвони. - это контроль. она вызывает и оплачивает вам такси, он отвозит вас сам - это ЗАБОТА и так вот перепроверяйте себя постоянно - это обо мне заботятся или контролируют как я указания выполняю и чужие советы. фуф, ну всё какжется на сегодня! удачи вам!)))
21.03.18 12:59
-
KoshkaВерно написали. И тут такие письма были: "мальчик не разрешает общаться с подругами, ревнует к столбу" и т.д. Разницу между заботой и контролем трудно увидеть, если собственные границы человек не знает, потому что они все время нарушается.
21.03.18 13:04
-
Элфи КрексВариант с такси: что выпил и за руль сесть не может не рассматривать? Или машины нет у него?
21.03.18 13:19
-
лакине суть совета не в конкретном примере с такси, мне кажется это понятно же. я просто в первом браке на эти грабли наступила, вот пытаюсь поделиться опытом с героиней, ну вдруг поможет. мне чтоб такие вещи понять и разделить понадобилось лет 6)) обидно мне за эти годы и за неправильные мои решения(
21.03.18 14:32
-
Элфи КрексМне просто подумалось, что вы на мой пример отвечаете)))
21.03.18 14:39
-
лакида я вообще хорошая))) я не призываю конфликтовать с мамами, не призываю рвать отношения и все такое, я советую устанавливать границы, героине надо от мамы отделиться прежде всего внутренне, осознать тут мама - а тут я, тут её страхи и желания - тут мои. и тыды. для этого можно и не съезжать поспешно, если атмосфера в доме более-менее сносная
21.03.18 14:46
-
Элфи КрексНу да. И не нарываться лишний раз( я там ниже про своё курение писала). Приходишь поздно, позвони, руки не отвалятся.Домашние дела разделяй, раз дома живёшь.
21.03.18 14:53
-
лакисогласна с вами) надо знать конкретную ситуацию. у меня например мама до исх пор пугается, если слышить например: мы с девчонками встречались, вино пили, то се..она: пили? ой, ты смотри не увлекайся! при этом она знает, что я не пила, не пью и пить не буду, мне это не нравится, не вкусно и вообще если до 40 лет не пила, с чего бы вдруг начала))) но все равно каждый раз в разговоре - ой, ты смотри, ой, а ты пила? хотя повода не давала никогда - не пью, не курю, не колюсь))) но я вам говорю - для таких вот тревожно-контролирующих мам особых поводов и не надо)))
21.03.18 15:07
-
-
-
-
-
-
-
KoshkaВам 20 лет. Никуда не надо бежать. Надо сесть спокойно, пока мамы нет, набросать план: "устроюсь на работу, сниму жилье" и т.д. Пока сидите у мамы на шее, лучше особо не возникать, Вам же будет проще. Самостоятельность надо показывать делами. И не маме её показывать, самостоятельность, а себе.
21.03.18 12:51
-
Юликондамы, между нами тетеньками говоря. очень часто тоталконтрол появляется из за отсутствия своей личной жизни. деть по факту вырос и в маме не нуждается. папы похоже там нет. Маме может быть выгодно максимально долго сохранять эту зависимость от нее, просто из за страха почувствовать себя не нужной,одинокой и тд.
21.03.18 13:04
-
Элфи Крекс"Деть" из письма очень даже в маме нуждается: живёт на её территории и за её счёт( в двадцать лет грузиться, что на работу устроится, смешно!).
21.03.18 13:14
-
На работу-то она может и устроится. Но , нужно снять жильё и при этом еще себя кормить-одевать. По письму кажется , что девочка мало на это способна , во всяком случае сейчас.
21.03.18 13:40
-
Юликону моей подруги дочь учится на маркетолога и работает в сетевом фастфуде, что засчитывается ей как профессиональный опыт. начала с овощей или мытья полов, что в таком духе, сейчас зп тысяч 25-30. свободный график. в наше время такой лафы не было :))
21.03.18 13:46
-
Элфи КрексДа всё можно. Работать, снять квартиру с кем- то вдвоём и быть готовой всё решать самой. А не гордиться " сбегу", как семилетний ребёнок.( это для Юликон было).
21.03.18 13:57
-
Юль , 25-30 на отдельную жизнь в Москве не хватит точно )) Я не говорю , что все 20-летние не способны жить отдельно , я про нашу героиню конкретно. Сейчас возможности и учиться и одновременно работать конечно больше. Я в своё точно не смогла бы и учиться на стройфаке и работать. занятия были до 3-4 дня и каждый день , прогулял - проблемы , да и заданий было тьма - (чертежи, расчеты и прочие сопроматы )))
21.03.18 14:02
-
KoshkaЕсли девушка пишет, что она думает об устройстве на работу, наверное, время у неё есть. А мать, зная, что дочь работает и вкладывает в семейный бюджет хотя бы 10 тысяч, будет меньше беспокоиться. Мне кажется, мать там - обычная не особо далекая, забитая жизнью, замотаная работой и нехваткой денег обычная тетка, которая по-своему переживает за дочь-лоботряску. Им бы сесть спокойно, поговорить, какое будущее у них, что надо сделать для этого, как помочь друг другу. Элементарные вещи. Помните, недавно такое же письмо было, где мать по командировкам, а дочь в игрушки рубилась.
21.03.18 14:10
-
Элфи КрексЯ тоже не работала во время учёбы.Писала статьи в газеты, обзоры на радио для удовольствия, а что ещё и платили - это так, дополнительный бонус. Но я, живя в родительское доме, и не нарывалась, пытаясь доказать свою взрослость.Я, например, курила. Но мне и в голову не пришло бы сесть утром перед родителями и закурить.Зачем? Себе и им нервы потрепать?
21.03.18 14:17
-
-
KoshkaПо-моему, там всегда рабочие места есть.
21.03.18 14:05
-
-
-
KoshkaСогласна. Поэтому и план "побега" лучше разрабатывать на свежую голову, в идеале, где-то на отдыхе. Люди со сломанными границами часто не могут понять, а где вообще заканчивается воля мамо, а начинается их собственная.
21.03.18 13:17
-
-
-
Элфи КрексВообще- то люди, когда живут вместе, информируют, куда пошли и когда придут, чтобы остальные элементарно не беспокоились. Мама обзваниваниет друзей именно потому, что не знает, может быть, что- то с дочерью случилось, (лежит в лесополосе с распоротым животом). Если я, например, поздно уезжаю из гостей на такси, меня провожают к машине и просят позвонить, как доехала, мне не придёт в голову, что мои друзья меня контролируют. Возможно, красится девушка неудачно, слишком вульгарно или ещё что- либо. Мне письмо кажется достаточно инфантильным. Уйти неизвестно куда и насколько в ночь и где- то с кем- то переспать - этакое подростковом подтверждение самостоятельности.
21.03.18 11:51
-
ДжейКак бы девочка ни красилась и во сколько бы ни приходила, единственный способ матери спать спокойно — это наладить доверительные отношения с дочерью, а не обкладывпть ее тотальным контролем! А если дочь от матери слышит только критику и страхи ни к чему хорошему это не приведет. У меня перед глазами пример двух сестер из одной семьи, старшую тотально контролировали, младшая была относительно свободна. В итоге у младшей семья и двое детей и образование и работа хорошая, у старшей любовник уже лет двадцать с тремя детьми который по итогу живет вообще в другой стране и наезжает раз в год побухать и поахацо, пардон. А тоже было: поздно не приходи, мини не надевай, не красься и аще дома сиди. И в работе тоже старшая не ахти сидит на трех копейках и боицо что то менять
21.03.18 12:50
-
Элфи КрексА может быть, вы причину и следствие перепутали? Ту из сестёр, что была толковой и ответственной, и контролировать не надо было особенно. А второй, увы, и контроль не помог.
21.03.18 12:58
-
KoshkaСчитаю, что мама имеет право выразить свое несогласие со стилем дочери. "Мне не нравится, как ты накрасилась". Это ее мнение (хотя можно и без высказываний обойтись вообще). Не "ты дура, накрасилась, как урод", не "ты всегда мажешься, как страшило" и т.п. Такое же право имеет дочь пропустить это несогласие мимо ушей. И не устраивать скандал из-за пустяков. Кто поумнее, тот смолчит. В данном письме хороши обе.
21.03.18 13:28
-
-
KoshkaЯ с Вами согласна в части информирования семьи. У нас тоже принято так, даже взрослая я говорю, куда иду. Случиться может что угодно. Решать могут минуты, важно сузить район поисков. Считаю инфантилизмом отказ информировать родственников.
21.03.18 12:54
-
-
Элфи КрексПару дней назад было подобное письмо. И тогда все упорно обвиняли девушку, что она не учится, не работает, так как этого нет в письме. И именно поэтому, мол, мама на неё орёт и обзывает непотребными словами. Сегодня же реакция на письмо в корне изменилась, хотя девушка тоже не пишет о работе- учёбе, а свою взрослость видит в том, что крепится и в случайной потере девственности. Забавно.
21.03.18 11:39
-
Элфи КрексДва раза исправила, а все равно на печаталось не красится, а крепится.
21.03.18 11:52
-
Ellis_@Элфи, если девочке 20 лет, оно как бы и нормально, что какая-то личная жизнь есть. Кто его знает, каким способом мама узнала у автора. Даже если она "уже", это ещё не значит, что ей должны доложить - с кем, когда и при каких обстоятельства. Не знаю как у вас, но мои родственники ничего не знают на тему начала моей половой жизни. Это только моё.
21.03.18 12:34
-
Ellis_@Пост улетел не туда, пардон))
21.03.18 12:35
-
Элфи Крексличной жизни у девушки как раз нет, так, перепихнулась с кем- то случайно и маме предъявили как проявление " я выросла".
21.03.18 12:40
-
Ellis_@Ох, что уж нам кудахтать. Знаете, я в 16 лет уехала учиться в Польшу, так как 1-ый год был для таких, как я ( приезжие студенты, перед 1 курсом), это был молодняк около 17-19 лет. Я была в шоке, как они там все тра...сь. Как с цепи спустили. При чём, больше всех - именно дети из "приличных домов", где была строгая мама, которая ничего не разрешала. Именно они больше всего смаковали свободу. Те, кому так сильно не запрещали, относились к свободе как чему-то естесственному. Конечно, дома у мамы и папы ты не позволишь себе ночевать у друга. Но кому надо секса, тот и дома его нашёл.
21.03.18 12:47
-
Элфи КрексЭллис, ну как мама могла узнать об разовом перепихе, если бы дочь этот козырь не выложила( это я как мама взрослой дочери и " полувзрослого" сына говорю)? А личная жизнь - это вообще вся жизнь. Или, как это часто понимают, отношения. А девственную плеву проткнуть - это так, физиология. Может и гинеколог.
21.03.18 12:55
-
-
-
KoshkaЭто самое ужасное в письме. Отношения "мать-дочь" никогда не надо портить допросами и признания на тему сексуальной жизни.
21.03.18 12:49
-
Ellis_@Не только дочь, вообще никого нельзя допрашивать)) Я бы подругу даже не посмела беспокоить таким хамством,,ээ, разве что сама захочет рассказать.
21.03.18 12:55
-
-
-
ZavoronokЭлфи, отключите в телефоне автоматическое исправление ошибок, не будет таких глюков, как напечатаешь, так и будет. Я тоже мучилась, пока не нашла, как отключить.
21.03.18 19:49
-
-
-
Ellis_@Очень печальное письмо. Мне кажется, при такой матери сложно вырасти психически здоровым человеком. И тут нужно как можно раньше обрести самостоятельмность и уйти из под ее контроля. Не отвечать на ВСЕ вопросы. Всё-таки, интимная жизнь, она на то и интимная. И даже мама не имеет права лезти в душу так глубоко. Нужно будет установить границы.
21.03.18 11:16