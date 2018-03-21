Хочу убежать от своей мамы

Алена

Нина, очень хорошая взрослая мысль – устроиться на работу. Потому что пока ты сидишь на шее у мамы, и при этом у тебя масса свободного времени, которое ты проводишь, гуляя с друзьями, тебя никто не будет воспринимать как взрослую. Особенно тот, кто тебя содержит. И формально мама, которая тебя кормит и одевает, действительно имеет право диктовать тебе условия. Не нравится – становись самостоятельной, тебе не 15 лет. Думаю, если бы ты красилась, чтобы пойти на работу в офис, - мама бы ни слова плохого не сказала. И если бы ты пришла в 21:30 с работы, а не с гулянки, - мама бы поняла. Но ты гуляешь, развлекаешься, спишь с мальчиками, и это маму нервирует. Почему она так восприняла новость про потерю девственности? Может, она боится, что с твоим легким отношением к жизни в 20 лет, ты забеременеешь, и маме придется содержать еще и твоего ребенка? Может, мама психует, потому что действительно волнуется, что ты ничем не занята, прожигаешь свою жизнь, а она работает на вас обеих? Подумай не о том, какая мама контролирующая и опекающая, а о том, что может стоять за этим всем, что она реально думает и чувствует, чего боится. Тебе 20 лет – и ты пока только задумалась о хоть какой-то работе. Может, начнешь думать как взрослый ответственный человек? Чем помочь маме, как снять с нее часть финансового бремени, как дать ей реально понять, что ты взрослая и (главное) ответственная молодая женщина? В Москве такое море возможностей для трудоустройства. Не удивлена, что мама психует, понимая, что ты в свои 20 просто гуляешь и «ахаешься» с мальчиками, у прости. И, конечно, правду надо рассказать маме. А заодно поговорить не о том, что ты растешь (в это трудно поверить, учитывая, что растешь ты только по паспорту, а не по поступкам), а расспросить маму, что она хочет и какой видит тебя. Это не значит, что нужно слепо пытаться соответствовать. Но взрослой становиться, действительно, нужно. И взрослая – это не паспорт и не отсутствие девственности, как ты понимаешь.