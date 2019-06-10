Хочу начать жить с нуля, но все на меня давят

У меня в голове такой кавардак, что я не знаю, как все мысли высказать, прошу простить за сумбур. До 18 лет я жила с мамой и поступила в ВУЗ, а в 17 влюбилась в будущего мужа, который меня старше на 10 лет, и забеременела, в 19 родила. Переехали жить в квартиру, которая осталась мне в наследство от отца, стали жить с мужем.

Вскоре стало ясно, что муж – алкоголик, чем больше был срок беременности, тем злее становился муж, тем больше он пил, а напившись, ругался, поднимал руку. Думала, что когда ребенок родится, то все наладится и муж остепенится. Но ничего не изменилось. Все упало на мои плечи: дочка, дом, подработки и плюс к тому еще и свекровь капает на нервы: «Следи, чтобы муж не пил, следи, чтобы не садился за руль пьяным... смотри, чтобы был неголоден, чтобы на работу ходил, а не к дружкам». И прочее такое же.

С полгода назад я снова забеременела (случайно!). Поговорили с мужем, решили оставить малыша, но, когда УЗИ показало, что будет девочка, муж избил меня до выкидыша, сказав, что девки ему не нужны, а он хочет сына. Это стало последней каплей, и я подала на развод.

Но теперь все давят на меня, требуют, чтобы я забрала заявление о разводе, ведь муж без меня пропадет, сам муж пришел ночью и разбил все окна в квартире (живу на первом этаже), орал, что всех убьет, и чтобы я вернулась к нему.

Но я решила все начать с нуля, хочу восстановиться в ВУЗе на вечерку. Поговорила с мамой, просила о помощи с ребенком, чтобы мама посидела с дочкой, пока я на учебе или работе. Но мама сказала, что развод – грех, и раз я замужем, то и сама обязана все разруливать и терпеть мужа.

Теперь мама и свекровь постоянно звонят мне и говорят, какая я плохая жена, если не хочу такого мужа, ведь все так живут, какая я плохая мать, раз лишаю дочку отца и пытаюсь отделаться от ребенка, повесив ее на шею бабушкам, да и вообще как человек я дерьмо. Мне больше не на кого положиться, и что делать, я не знаю. Как наладить отношения с мамой? Или вернуться к мужу? Руки опускаются. Что мне делать?