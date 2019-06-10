Хочу начать жить с нуля, но все на меня давят
У меня в голове такой кавардак, что я не знаю, как все мысли высказать, прошу простить за сумбур. До 18 лет я жила с мамой и поступила в ВУЗ, а в 17 влюбилась в будущего мужа, который меня старше на 10 лет, и забеременела, в 19 родила. Переехали жить в квартиру, которая осталась мне в наследство от отца, стали жить с мужем.
Вскоре стало ясно, что муж – алкоголик, чем больше был срок беременности, тем злее становился муж, тем больше он пил, а напившись, ругался, поднимал руку. Думала, что когда ребенок родится, то все наладится и муж остепенится. Но ничего не изменилось. Все упало на мои плечи: дочка, дом, подработки и плюс к тому еще и свекровь капает на нервы: «Следи, чтобы муж не пил, следи, чтобы не садился за руль пьяным... смотри, чтобы был неголоден, чтобы на работу ходил, а не к дружкам». И прочее такое же.
С полгода назад я снова забеременела (случайно!). Поговорили с мужем, решили оставить малыша, но, когда УЗИ показало, что будет девочка, муж избил меня до выкидыша, сказав, что девки ему не нужны, а он хочет сына. Это стало последней каплей, и я подала на развод.
Но теперь все давят на меня, требуют, чтобы я забрала заявление о разводе, ведь муж без меня пропадет, сам муж пришел ночью и разбил все окна в квартире (живу на первом этаже), орал, что всех убьет, и чтобы я вернулась к нему.
Но я решила все начать с нуля, хочу восстановиться в ВУЗе на вечерку. Поговорила с мамой, просила о помощи с ребенком, чтобы мама посидела с дочкой, пока я на учебе или работе. Но мама сказала, что развод – грех, и раз я замужем, то и сама обязана все разруливать и терпеть мужа.
Теперь мама и свекровь постоянно звонят мне и говорят, какая я плохая жена, если не хочу такого мужа, ведь все так живут, какая я плохая мать, раз лишаю дочку отца и пытаюсь отделаться от ребенка, повесив ее на шею бабушкам, да и вообще как человек я дерьмо. Мне больше не на кого положиться, и что делать, я не знаю. Как наладить отношения с мамой? Или вернуться к мужу? Руки опускаются. Что мне делать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Валентина, я в этой истории менее всего понимаю, почему твой муж еще на свободе. Избил до выкидыша, при том, что узи «показывает» пол в районе 22 недель? То есть, когда уже половина беременности позади, и в утробе уже такой вполне себе человек? А как вы это объяснили в женской консультации, в больнице? Ты прикрыла убийцу? И теперь жалуешься, что он бьет окна и грозит всех поубивать, если ты не впустишь его в дом? Ты понимаешь, что лишила себя возможности сейчас уже раз и навсегда разобраться с человеком, который представляет угрозу жизни и для тебя, и для ребенка? Не заявила на него, когда он тебя избил и убил ребенка в утробе. Не заявила, когда он разбил все окна в квартире. Чего ждешь? Пока он выкрадет дочь и будет над нею издеваться, чтобы ты на все была согласна? Или пока просто что-то сделает с тобой, подкараулив у подъезда, напившись для храбрости?
Валентина, да, ты совершила ошибку молодости, когда вышла замуж за человека, которого ыт не знала. Но ты уже достаточно заплатила за эту ошибку. Всю жизнь расплачиваться за эту глупость не надо. Пьяница, дебошир, способный избивать беременных женщин – пусть, это будет проблемой его мамы, которая не смогла воспитать из него достойного мужчину. И ей надо не указания тебе давать, а просить у тебя прощения за то, что ее сын такое ничтожество, и за то, что он сделал с тобой. То, что она приходит и требует с тебя, 23-летней, нести ответственность за ее 33-летнего детину – нонсенс. Советую тебе просто игнорировать ее претензии.
С собственной мамой все сложнее, конечно. Она сама как жила с твоим папой? И где вообще твой папа? Если она говорит, что «все так живут», то как она сама с твоим папой жила или живет? Он ее тоже поколачивает в пьяном виде? В таком случае, она тебе точно не советчица и не помощница. Что делать? Разводиться, параллельно подать таки заявление на мужа в полицию, объяснив сотрудникам все, как есть, включая угрозы «поубивать». Заручись помощью юриста. Ребенка оформляй в садик, если он туда еще не ходит. Восстанавливайся в вузе на заочное, потому что вечернее отделение ты не потянешь – ребенка будет не с кем оставлять по вечерам. А еще советую поискать в своем городе контакты кризисного центра для женщин, ставших жертвами домашнего насилия. Там есть и свои юристы, и опытные работники, которые хорошо знают алгоритм действий в подобных ситуациях.
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Сергей
Валентина, судя по письму, ты сама прекрасно понимаешь, что происходит, и знаешь, что требуется делать. Собственно, не только знаешь, но уже начала действовать. И лично я полностью поддерживаю выбранное направление. Правда, на мой взгляд, разводиться следовало гораздо раньше, но лучше позже, чем никогда. С человеком, который регулярно напивается и избивает, рядом жить нельзя. А воспитывать детей – прямо противопоказано. Так что, тут я полностью на твоей стороне. Но вот по какой причине мужчина, который нанес тебе повреждения средней тяжести, и перебил окна, до сих пор не под следствием – не понимаю. Нет, допускаю, что тебя, вполне возможно, уговорили не подавать заявление в полицию, или тебе самой не захотелось выносить мусор из избы, но очень советую больше так не делать.
Безнаказанность приводит к усугублению последствий. Если бы ты сразу обратилась к правоохранительным органам, сейчас тебе никто бы окна не бил. Так что не повторяй ошибок. Если благоверный еще что-нибудь учудит, не придумывай ничего, а сразу вызывай полицию. Кроме того, уже сейчас, как можно скорее, обратись к юристам, объясни ситуацию, и начинай собирать документы к разводу. Это не такая простая штука, как тебе кажется, а потому требует тщательной подготовки.
Что касается возвращения в ВУЗ, то, боюсь, сейчас это будет сложновато. Полагаю, будет логичнее в сложившихся условиях выбирать не вечернюю, а заочную форму обучения. Ну, а с мамой пока лучше свести общение к минимуму. Научись все делать самостоятельно и не нуждаться в ее помощи абсолютно. Тогда и правила взаимоотношений сможешь устанавливать самостоятельно.
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Лучшие комментарии
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Солярская 10.06.19 05:35Теперь конкретно. Мужа надо успокоить. Это только заявление в полицию. Чтоб даже близко не стал подходить ни к вам, ни к квартире. Посадят? Значит, так тому и быть. За преступления полагается отвечать, а он совершает преступления (не одно, а целый комплекс). Свекровь - в черный список в телефоне навсегдах. Ясно, что она вас стыдит и уговаривает. Сама воспитала чмо, а жить с ним не возможно, он же дебоширит, а ей старой - терпеть, кормить? вот и ищет дуру, которая будет терпеть и опекать. А как заставить? Только застыдить, да. Авось, поведешься. Маму тоже в черный список (пока, не навсегда, а пока процедура развода и может ещё разборок с полицией). И не надо этих сантиментов - ах, бабушки, ах, как же так! Кулаки вам по башке и по жизненно важным органам прилетают. И вашим детям. Не им.
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Элфи Крекс 10.06.19 02:22А мне интересно: среди ночи пьяное чмо орёт под окнами, бьёт окна, вопит, что всех поубивает, и никто из соседей милицию не вызвал? Дочке уже четыре года. Соседских детей к ней в гости, наверно, не пускают? Не заикается ребёнок? А писаться не начал, когда от такого проснулся? Или и не прекращал? А когда папка у мамки из пуза ребёнка выбивал, старшая где была? Мне вот всё это и представить жутко, а где-то в Таганроге "всё так живут".
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Солярская 10.06.19 04:57Жизнь на дне. Но над дном Мариинской впадины ещё 11 км толщи воды, и в этой толще самые разные рыбы плавают. Ваша мама со свекровью живут в окружении алкашей и отребья. И тратили свои силы и время на борьбу с окружением, а не с тем, чтобы выплыть. Их жизнь прошла. Теперь ваш черед. Только от вас зависит, стоит ли тратить время на придурка и алкоголика, на драки, дебоши, калечить психику и тело (свою и детей), или потратить время и ресурсы на то, чтобы хоть немного всплыть. Не на уровень дельфинов, но хотя бы какой-нибудь селёдки, что-ли. Пока что вы влачите жизнь придонной рыбки, которую то рыба-черт, то ещё черти кто готов сожрать одномоментно. / Ваш план хорош, но там у вас мамино активное участие предполагается. Мама против. Придумайте другой план. Например, вы работаете, вышку получаете заочно (а она вам нужна? Может, лучше какой-то колледж заочно?). Дочка в саду. Заодно озадачьтесь сменой жилья. Например, можно эту квартиру продать и купить другую, выше этажом, переехать в другой дом, ближе к школе, чтоб ребенок туда сам мог потом пешком ходить. Или эту квартиру сдать, а снять другую,в другом районе. А может, вообще стоит уехать оттуда... В общем, выход есть, но вы слишком заняты возней, суетой и драками на месте.
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Валерия 10.06.19 04:34Никто так не живет. Я первый раз о таком ужасе слышу. Вы терпели это раньше и не сдали морального урода в милицию, потому что ваша мать сама так к вам относится. И вы всё это считаете за норму. Другого отношения не видели. Квартира есть - это самое главное. Пугайте придурка милицией, напишите заявление. В вуз идти не обязательно, он никому еще не пригодился толком. Ребенок большой - ходит в сад. Работайте да и всё.
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Прелесть 10.06.19 10:50Пардон, прочитала поверхностно. Сейчас перечитала избил беременную до выкидыша. Алло девушка вы в своём уме еще советов спрашивать???? Верните себе свои мозги. Без оглядки на других. Вы же была умная до него. Легко в вуз поступила. Верни себе свои мозги и не оглядывайся ни на кого!!!
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Марта / 10.06.19 20:08Если у ребёнка уже можно определить пол - значит больше 5 месяцев. Это уже ребёнок. Ваш муж-убийца на самом деле. Убийство - в любой религии грех. Обьясните это вашим мамушкам. И следующий труп будет вашим. Это такой закон развития у бытовых убийц. Если уж обе такие религиозные, то им самое время отмаливать внучку и её отца - убийцы. И вам на похороны пора начать собирать. Чтоб знать сколько стоит участок и гроб. Да и батюшке заплатить.
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ingenue / 10.06.19 16:04Опять классика из Таганрога... таких историй просто нет в Европе. Это какой-то ужас российский. Может нужно уехать? Просто продать квартиру и уехать?
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Персикова / 10.06.19 16:56Вот не надо про Россию … Такие истории встречаются везде. Вон ниже Крейзи писала про такую же историю у них в Канаде.
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Марта / 10.06.19 20:01Таких историй в Европе полно. Я работала в судебной мед экспертизе в Германии. Волосы шевелятся от дел "благопристойной" Европы. Что вы тут несёте глупости!
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Софа / 10.06.19 14:24Тут все правильно пишут, да и другого мнения в данной ситуации быть не может. Добавлю только, что разводиться грех, если вы повенчаны. А я, так понимаю, что венчания не было. Семью стоит сохранять, если она есть, если у ребенка нормальный отец, но это тоже не ваш случай. Остальных аргументов от свекрови и мамы я не увидела, сплошные пожелания, причем, исключительно в их интересах, не в Ваших.
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лаки / 10.06.19 15:49а если венчаны, ждать пока забъет до сметри? венчаны жеж, разводиться нельзя, ага.
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Прелесть / 10.06.19 15:58Да прям. Разводиться всегда можно. Было бы желание.
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[email protected] / 10.06.19 16:06Софа, если в доктрину углубляться, то, пардон, грех не развод. Грех - прелюбодеяние после развода. это, понимаете, когда венчались с Васей, а спите потом с Колей. А сам развод - да пожалуйста, хоть после первой брачной ночи. И вообще, тут, на земле, жить праведно, очень трудно. Когда муж ведеёт себя как свинья, жена имеет право, а даже и обязанность, отдалиться. Дабы не очернять себя его грехами. Жена - не груша для битья. Это знают люди на земле и Бог в небе. Поэтому, развод тут просто необходим. Для элементарного выживания. Избавить себя и своё дитя от этой напасти. Чмо какое, прибить его мало.
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Диана Хобабис / 10.06.19 13:47развод в такой ситуации не грех...а вот терпеть такую бесовщину грех. на мужа можно заявление написать за убийство ребенка. на такую маму и свекровь внимания не обращать и на развод пока они всю вам психику не испортили.
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Персикова / 10.06.19 13:06Валя , раз последняя капля упала , то ни в коем случае не возвращайся ! Ты всё правильно решила и не вздумай дрогнуть и забрать заявление. Начать с нуля - правильное решение. Не разговаривай со свекровью на тему своего ухода вообще , у неё свой интерес - чтобы было кому обихаживать её ошибку воспитания. Наступит время , если ей ума хватит правильно себя повести , тогда и общаться будете .Важный момент - у тебя есть жильё, значит не на улице окажешься , даже оставшись без помощи. Судя по письму, ты не глупа, просто запугана и запутана . Менять квартиру я не советую , это ничего не даст , захочет алкаш этот - всё равно найдёт. Обмены - продажи это дело затратное и материально и морально , не до того сейчас. При следующем его выступлении , вызывай полицию и пиши заявление. Решай жизненные вопросы - с ребёнком , работой . Можно самой устроится в садик работать , тогда вопрос с тем , где быть дочке будет решён. А дальше , когда придёшь в нормальное состояние , будешь думать и об учёбе и о другой работе. Маму тоже пока в игнор , раз вместо помощи эта чушь про "все так живут" . Это трудно , но тебе придётся самой себя вытягивать за волосы в нормальную жизнь. И поверь , это возможно ! Главное не оглядывайся назад .
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Прелесть / 10.06.19 10:50Пардон, прочитала поверхностно. Сейчас перечитала избил беременную до выкидыша. Алло девушка вы в своём уме еще советов спрашивать???? Верните себе свои мозги. Без оглядки на других. Вы же была умная до него. Легко в вуз поступила. Верни себе свои мозги и не оглядывайся ни на кого!!!
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[email protected] / 10.06.19 11:00Если ее так выдрессировали, что она жертва и ею можно манипулировать, то даже если она кандидатскую напишет в ВУЗе, все будут издеваться над ней. Даже если бы ей любовника найти и заселить к себе, так она же не в состоянии найти нормального, потомучто к ней будут клеиться такие же уроды. Имея ребёнка, после всего, что произошло, она еще чувствует вину, что оставит его, бедняжку. Мамаша ее из того же теста, что и свекровь. Изведут девку, и глазом не моргнут.
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ЯздесЯ / 10.06.19 10:38Перечитала...ужс, конечно. Какой бред в головах у, вроде, не старых женщин, лет 45-50, ну дают эти свекровь и мамка. Грех!!!! А козлу они не хотят объяснить, что такое грех??? Валентина, еще раз. ВЫ - НЕ ДЕРЬМО!!! Внутренне позвольте другим думать о вас, что угодно, это ведь их право, вы это не измените НИКАК, а себе РАЗРЕШИТЕ быть тем, кем захотите, хоть б..ью, хоть святой, никого не спрашивая. Вы обязаны только своему ребенку, а именно -создать условия для жизни и развития человека и личности как минимум до совершеннолетия. А сами Вы - не стодолларовая купюра, чтобы всем нравится. Вам нужно разрешить себе это, понимаете? Вы так молоды, но надо суметь. Тогда вам пофиг будет на то, что кто-то там говорит. Жизнь сложилась так, что вам самой теперь искать ориентиры и приоритеты, не слушая старших теток, которых часто принято слушать, но это не ваш случай, вам во вред. Так бывает, и это, поверьте, хорошо, чем до гроба жить чужими установками, вы это еще узнаете, когда выпутаетесь из всего этого и освободитесь от ненужного и навязанного.
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[email protected] / 10.06.19 10:33Вас используют, вами манипулируют. Все, кому не лень. Манипуляция высшей степени. И разводиться грех, и смотри за ним, идиотом, чтоб пьяный не сел за руль и так далее. Я думаю, нужно заявить в полицию. И то, что он вас избил бепеменную, и то, что окна выбил. Развод однозначно. Сложно то, что у вас нет опоры, даже мама родная овернулась. Вы сейчас в роли жертвы, с этим надо поработать, и нужно сделать план, что делать. Квартира есть - уже хорошо. Я бы не торопилась восстанавливаться в ВУЗ. Вам сейчас не нужна доп. нагрузка. Пойдёте на заочное, когда дочка будет в школьном возрасте. Сейчас - 1) развестись 2) запретить этому уроду приближаться к себе, 3) обеспечить себя. И если эта свекровь еще раз будет пытаться манипулировать, выставь ее вон. Не слушай этого. Мама твоя не в курсе, что в твоем случае развод - не грех. Грех это поддерживать морального урода в его грехах, не ставить ему ограничений и создавать благоприятную среду для дальнейсэх деградации. Он свою душу уже погубил, уже и за вашу взялся. Нужна опора. Есть хоть кто-нибудь из родственников? Мужчина хороший есть? Брат какой-нибудь двоюродный? Чтобы если этот урод не смел караулить под окнами и окна бить.
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ЯздесЯ / 10.06.19 10:20Уважаемая Валентина, во-первых, установите себе табу на "или вернуться к мужу". БЕЗ ВАРИАНТОВ, если хотите жить и успеть вырастить нормального человека из ребенка, который итак уже много набрал из вашего общения в свою неокрепшую психику за 4 года. Возникают колебания насчет возвращения без страха за себя, вспоминайте сразу о ребенке, это страшно! Во-вторых, вы большая молодец, что, невзирая на молодой возраст и давление "любящих" (но не вас!) родственников, следуете исполнению своего решения. В-третьих, ОБЯЗАТЕЛЬНО заявление в полицию, поверьте опыту моих родителей, только так вы сможете сдерживать проявления агрессии у урода, который является отцом вашего несчастного ребенка. И на уговоры забрать заявление - НЕ РЕАГИРОВАТЬ!!! Мне очень жаль вас, поверьте. И поворот вашей матери к вам задней частью в сложной ситуации - это по сути предательство, но ваша жизнь и жизнь вашего ребенка, поймите это, под угрозой, и вы обязаны защищаться любыми доступными способами, с мамой или без нее. Как только агрессор почувствует, что вы НЕ ЖЕРТВА и даете жесткий отпор, а в глубине-то он трус, будьте уверены, он отвалится от вас. Никаких переговоров-уговоров ни с кем, делаете, как вам надо, чтобы урод не подошел на пушечный выстрел к вам. В вас должна проснуться и жить здоровая уверенность, злость и агрессия. Поймите, НИКТО, кроме вас не сможет расставить все по местам. С матерью, понимаю, трудно, но не конфликтуйте, просто скажите: хорошо, я поняла, что ты не готова мне помочь в моей проблеме и уходите решать все сама. И все. Может, в дальнейшем, когда она увидит вашу решимость и самостоятельность, она и поддержит. Я не думаю, что будет она вас усиленно сводить с тираном и алкашом, это свекрови только выгодно напрямую. И я, конечно, за восстановление в ВУЗе на вечернее, дистанционное или очное, т.к. знаю, что заочного нет бесплатного образования, но сейчас вам в первую очередь нужна безопасность и налаженный с ребенком быт, а потом разберетесь, куда и как учиться. Держитесь своего курса, несмотря ни на что и ни на кого, вы все правильно делаете, не откатывайтесь назад, это гибель для вас и ребенка, не обязательно физическая, а, прежде всего, личностная.
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Прелесть / 10.06.19 09:59Уж очень вы поторопились с браком и детьми. Постарайтесь как можно быстрее из этого выйти. Вот не люблю я чужие советы. Ну подумайте сама зачем вам чужие советы???? Разве вам самой неизвестно что вы поторопились что брак этот это ошибка. Выходите. Какие тут могут быть варианты еще?? У вас есть своя квартира. Это очень удобно для любых маневров. Сдать продать переехать и тд. Приступайте к делу и никаких размазываний.
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Джей / 10.06.19 09:52Поговорили с мужем, решили оставить малыша/// а Вы в курсе, что алкоголики в принципе неспособны принимать решения, за которые потом несут ответственность?? А то, что дети алкоголиков, бьющих жен,всю жизнь обречены на комплексы и неврозы, в курсе?? Я так понимаю пьяное чмо вас с ребенком содержит, поэтому написать заявление в полицию у Вас рука не поднимается. Но заявление в полицию при первом акте дебош и разбоя написать все-таки придется, ребёнка уже можете к психологу, он уже травмирован. Да и Вам бы не помешало. Плюс ищите у Вас там антикризисный центр, у них есть юристы и психологи. Бабушек фтопку, мама Ваша по всей видимости рада была от Вас избавиться в своё время, а свекровь вообще чужой Вам человек с вузом пока подождите, а вот работу уже начинайте искать получше. И как то в разум уже придите, и осознайте, что вы собственными руками калечить собственного ребенка.
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Zavoronok / 10.06.19 09:00А письмо не фейк? Сложно представить, что такие идиотки бывают. Их бьют до выкидыша и они даже в милицию не заявляют.
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Джей / 10.06.19 10:16Меня вот другое удивляет : выкидыш по-любому значит скорую вызывали, врачи не могли не видеть побоев и не понять, что одно связано с другим. Они обязаны были сообщить в полицию автоматом. А полиция должна была провести экспертизу по-любому, вне зависимости от наличия заявления о потерпевшей. Или нет?? Трэш какой-то
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Проходя мимо / 10.06.19 08:00Сочувствую и желаю стойкости! Возможно, стоило подать заявление в полицию и по поводу избиения, и по поводу окон. Жаль, что мама не на вашей стороне. И да, нет худа без добра: второй ребенок вам был бы сейчас ни к чему. Посадите мужа, разведитесь и смените место жительства
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krazy / 10.06.19 07:24У меня и советов то особо нет. Единнственное - вам врут. На самом деле вот это все не нормально ни разу. Не все пьют и напиваются, не все поднимают руку на жен. Это все не правильно. Не верьте им.
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Лада / 10.06.19 07:22Я бы после развода продала бы квартиру и уехала из этого дома. Только после развода, чтобы новая квартира была только ваша с дочкой. Чтобы это чмо не нашло. И начала бы во всех смыслах новую жизнь. И адрес бы не сказала даже матери, по крайней мере год точно, а там по обстоятельствам. Присоединяюсь к советовавшим вызывать полицию на дебоши пьянчуги.
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Солярская / 10.06.19 10:12Однозначно, надо переезжать.
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Персикова / 10.06.19 13:11Сейчас , в том состоянии , котором она находится , при обменах-продажах она еще и без квартиры окажется... Да и денег у неё нет , чтобы нормально это все сделать. Если смысл в том, чтоб алкаш не приходил под окна, так он её и на новом месте найдёт - Таганрог город не великий. А в плане собственности - квартира и так только её , она получена в наследство.
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Лада / 10.06.19 14:05Если алкаша удастся приструнить с милицией, и он угомонится - это одно. Если нет - это другое. Ситуация один в один с недавним письмом. Тоже алкаш жил на территории гг, а евонная мамаша вешается от него и выпихивает его к жене. Если милиция его не угомонит - и Таганрог не такой уж маленький, и квартиру можно не продавать, а сдавать, и есть города помимо таганрога. Работа гг не держит, садик тоже, мать не помогает. Для начала развестись, написать заяву в милицию и смотреть по результатам.
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[email protected] / 10.06.19 10:40Девушки, имея ребенка, имея необходимость работать, ей нужна поддержка. Адрес скрыть не получится, ппотомучто узнать его очень легко. Мне кажется, мамаше надо мозги вправлять. Воспитала жертву, вбила ей в голову такое, что она на одной волне с такими уродами. Она же не зря притягивает таких. На одной волне с уродами. Замуж бы ей за какого-нибудь иностранца и свалить от них всех. Квартиру бы сдать в аренду. Моя мама бй за яйца повесила кого угодно, если бы меня кто посмел обидеть. Я уже не говорю про отца, брата. У этой девочки нет никакой защиты. Некому ее отградить от беды.
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Элфи Крекс / 10.06.19 11:30Поддержка-то ей нужна, но от матери всё равно никакой поддержки, только моральные силы отнимает. Я всегда за матерей, но даже я здесь скажу: пока не надо с матерью контактировать и тратить ресурсы ещё на споры с ней. А адрес узнать - не думаю, что уж так легко. Я когда в Россию приезжаю, телефон иногда в справочной с трудом добываю кого-нибудь, с кем давно не общалась.
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[email protected] / 10.06.19 12:51Достаточно что родственники будут знать, в какой садик водят ребенка. Для детектива или любого другого - 1 день поиска. Проследить и всё.
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Лада / 10.06.19 15:20А зачем родственикам знать садик ребенка? Они его оттуда забирать будут? У меня из головы не выходит страшный случай, когда такой же садист у жены руки отрубил топором. Она тоже подала заявление на развод. И обращалась в милицию. И что? Сейчас с протезами вместо рук. Маленький ребенок есть. Родственникам можно рассказать, что он ее беременную избивал до выкидыша. И угрожал убить. Чтобы не общались с ним.
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Нету ника / 10.06.19 06:56Валентина, другая жизнь 100 % есть и не все так живут. Ты большая молодец и достойна жить счастливо и спокойно. Надо действовать дальше. Сходи к участковому, расскажи ему все, пусть хоть это будет зафиксировано, вызывай милицию, пока он тебя не убил или у тебя не забрали старшего ребенка в дет.дом. Если ещё раз поднимет руку, вызывай скорую снять побои .Чем больше доказательств, тем лучше. Подавай на развод. Свекровь не слушай и не встречайся с ней пока. В Таганроге есть центы помощи женщинам? Почитай, поищи. Может, быть, они есть в Ростове. Если есть, бросай все и уезжай туда, но не говори никому, чтобы он не нашел тебя. Вообще страшно...
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torling / 10.06.19 06:42Раз заметила, что жизнь надо менять, то уже большая молодец!!!! Желаю много сил, выдержать такой напор от самых близких. Валентина, вы всё делаете правильно. Бьют и обижают тех, кто позволяет. Вы только не включайте задний ход, не забирайте заявление. Пусть даже если муж и закодируется и приползет на коленях. Пожениться, если что, всегда можно снова будет. Если за годик одумается, изменится и реально делами докажет что-то. Хотя такое не прощают. А сейчас защищайте дочь прежде всего от такого папаши и бабушек. Вы сильная, вы справитесь.
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Солярская / 10.06.19 04:57Жизнь на дне. Но над дном Мариинской впадины ещё 11 км толщи воды, и в этой толще самые разные рыбы плавают. Ваша мама со свекровью живут в окружении алкашей и отребья. И тратили свои силы и время на борьбу с окружением, а не с тем, чтобы выплыть. Их жизнь прошла. Теперь ваш черед. Только от вас зависит, стоит ли тратить время на придурка и алкоголика, на драки, дебоши, калечить психику и тело (свою и детей), или потратить время и ресурсы на то, чтобы хоть немного всплыть. Не на уровень дельфинов, но хотя бы какой-нибудь селёдки, что-ли. Пока что вы влачите жизнь придонной рыбки, которую то рыба-черт, то ещё черти кто готов сожрать одномоментно. / Ваш план хорош, но там у вас мамино активное участие предполагается. Мама против. Придумайте другой план. Например, вы работаете, вышку получаете заочно (а она вам нужна? Может, лучше какой-то колледж заочно?). Дочка в саду. Заодно озадачьтесь сменой жилья. Например, можно эту квартиру продать и купить другую, выше этажом, переехать в другой дом, ближе к школе, чтоб ребенок туда сам мог потом пешком ходить. Или эту квартиру сдать, а снять другую,в другом районе. А может, вообще стоит уехать оттуда... В общем, выход есть, но вы слишком заняты возней, суетой и драками на месте.
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Солярская / 10.06.19 05:35Теперь конкретно. Мужа надо успокоить. Это только заявление в полицию. Чтоб даже близко не стал подходить ни к вам, ни к квартире. Посадят? Значит, так тому и быть. За преступления полагается отвечать, а он совершает преступления (не одно, а целый комплекс). Свекровь - в черный список в телефоне навсегдах. Ясно, что она вас стыдит и уговаривает. Сама воспитала чмо, а жить с ним не возможно, он же дебоширит, а ей старой - терпеть, кормить? вот и ищет дуру, которая будет терпеть и опекать. А как заставить? Только застыдить, да. Авось, поведешься. Маму тоже в черный список (пока, не навсегда, а пока процедура развода и может ещё разборок с полицией). И не надо этих сантиментов - ах, бабушки, ах, как же так! Кулаки вам по башке и по жизненно важным органам прилетают. И вашим детям. Не им.
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Валерия / 10.06.19 04:34Никто так не живет. Я первый раз о таком ужасе слышу. Вы терпели это раньше и не сдали морального урода в милицию, потому что ваша мать сама так к вам относится. И вы всё это считаете за норму. Другого отношения не видели. Квартира есть - это самое главное. Пугайте придурка милицией, напишите заявление. В вуз идти не обязательно, он никому еще не пригодился толком. Ребенок большой - ходит в сад. Работайте да и всё.
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Элфи Крекс / 10.06.19 02:22А мне интересно: среди ночи пьяное чмо орёт под окнами, бьёт окна, вопит, что всех поубивает, и никто из соседей милицию не вызвал? Дочке уже четыре года. Соседских детей к ней в гости, наверно, не пускают? Не заикается ребёнок? А писаться не начал, когда от такого проснулся? Или и не прекращал? А когда папка у мамки из пуза ребёнка выбивал, старшая где была? Мне вот всё это и представить жутко, а где-то в Таганроге "всё так живут".
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Нету ника / 10.06.19 07:02Элфи, это Россия. Тут приезжает милиция, а она (героиня) говорит, у нас просто ссора и я не буду писать заявление на своего мужа любимого, милиция разворачивается и уезжает. Максимум - штраф за шум. То есть пока кого-то не убьют, нет повода заводить уголовное дело. С какого то года у нас декриминализация домашнего насилия. А соседи ещё и сами боятся, у всех дети и женщины...а он пьяный. если он убил своего ребенка нерожденного, что мешает ему покалечить соседского?!
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krazy / 10.06.19 07:20Да и не в России тоже. Если идиотко говорит, что они чуток повздорили, а так мужик - зайка >_< И дальше ходит фингалами и гипсом светит. Толку полицию вызывать? Честно вызывала раз пять. И подозреваю не только я. Хотя уж у нас то за харазмент и абьюз мужика наказать - раз плюнуть. (p.s. Насчет страха. Мужик, избивающий соседку - милейший и воспитаннейший в общении человек. Мне когда муж сказал, что этот миленький средних лет дяденька - тот самый, что над нами живет. Я не поверила, решила что дурная шутка.)
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Рина / 10.06.19 02:10Хорошо хоть квартира у девушки есть. А если бы жила с ребенком на терртории мужа? Так почему бы не пустить к себе соседку в аренду? Работающую или студентку, ищущую недорогое жилье? Или тоже маму с ребенком. Во всяком случае вопрос с кем оставить ребенка, когда одной из мам надо куда-то уйти, был бы снят.
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Элфи Крекс / 10.06.19 02:27Там квартира,скорей всего, однокомнатная. Угол сдать? В одном углу мама с ребёнком, в другом-студентка? А по ночам окна бьют и скандалят. Да за такое жилье самой приплачивать придётся.
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Zavoronok / 10.06.19 20:40Я бы нипочём не сняла комнату в доме или квартире, где есть маленький ребёнок. Когда-то жила в доме, где в соседней комнате муж с женой и ребёнком. Каждую ночь просыпалась от детских криков. Не высыпалась, пока не съехала оттуда.
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