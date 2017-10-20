Его мама внезапно на меня взъелась

Алена

Галина, скорее всего, ты ничего особенного не сделала, просто мама вдруг осознала, что ее любимый мальчик вырос и нашел ей замену. Мамам мальчика в принципе сложно смириться с тем что может наступить такой момент, когда «какая-то девица» станет важнее, чем родная мать. Даже если это объективно не так (то есть, если мама не теряет важность, просто появляется еще одна женщина, которая тоже имеет значение для «мальчика»). У меня была похожая история. Я была хорошей девочкой и отличницей, помогала «мальчику» не вылететь из университета после первого же курса (а потом и после второго, ибо «мальчик» взялся за ум где-то к четвертому курсу только), была очень правильной, и вполне устраивала маму «мальчика» до тех пор, пока она не поняла, что отношения наши с ее «мальчиком» неумолимо движутся к свадьбе. Вот тогда-то, в один момент, я и перестала быть хорошей и стала «девкой» (со всеми сопутствующими эпитетами). То есть, ее бы устраивало, если бы ее сын просто со мной гулял и использовал, но жениться он должен был на ком-то «получше» (абстрактно «получше», но в принципе, кандидаты из профессорских дочек имелись). В итоге закончилось тем, что мы все-таки сыграли свадьбу, на которой не было ни мамы, ни родственников со стороны жениха (она настроила против меня всю его родню). И, в общем, у нас уже скоро серебряный юбилей, а мама до сих пор не может до конца успокоиться. При том, что из всей ее родни наша пара – единственная, которая до сих пор цела, несмотря ни на что. Она, кажется, только после первых 10 лет смогла хоть как-то начать общаться со мной. К счастью, мы живем в разных городах и нам не приходится часто встречаться. Мы чужие люди. До такой степени, что она никогда не помнит мой день рождения – до сих пор. И я благодарна мужу, что он тогда встал между нами, и сделал выбор, несмотря на откровенные манипуляции мамы (там и инсценировка сердечного приступа была, и много еще чего). Благодарна, что не пытался нас «подружить», или заставить меня прогибаться под маму. Просто оградил от общения с нею по максимуму, и все. Так что, на собственном опыте могу сказать, что тебе не стоит пытаться решать проблему с мамой твоего молодого человека самостоятельно. Во-первых, это тебе не по зубам. Ты не выиграешь этот поединок. Поговори со своим парнем, ез обвинений, без требований, просто объясни, что тебя огорчает, что обижает, попроси у него помощи и защиты. Если он серьезно к тебе относится – он найдет способ оградить тебя от оскорблений. Если же он еще не решил ничего определенного по твоему поводу, то лучше сделать паузу в отношениях и посмотреть – действительно ли вы важны друг для друга. Ибо мама никуда не денется, и быстро свое мнение она не поменяет (если она решила, что ты «проститутка», то ей для чего-то это нужно). И единственный выход из ситуации – это если маму возьмет на себя твой парень. Если нет – уходи. Все равно никакой нормальной жизни с таким отношением в его семье у тебя не будет. Если зрелая женщина опускается до оскорбительных выражений в адрес молоденькой девушки, причем, зная, что ее любит ее сын, то тут не только с воспитанием и манерами плохо, но и с головой.