Его мама внезапно на меня взъелась
Москва, 20 лет
20.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаГалина, скорее всего, ты ничего особенного не сделала, просто мама вдруг осознала, что ее любимый мальчик вырос и нашел ей замену. Мамам мальчика в принципе сложно смириться с тем что может наступить такой момент, когда «какая-то девица» станет важнее, чем родная мать. Даже если это объективно не так (то есть, если мама не теряет важность, просто появляется еще одна женщина, которая тоже имеет значение для «мальчика»). У меня была похожая история. Я была хорошей девочкой и отличницей, помогала «мальчику» не вылететь из университета после первого же курса (а потом и после второго, ибо «мальчик» взялся за ум где-то к четвертому курсу только), была очень правильной, и вполне устраивала маму «мальчика» до тех пор, пока она не поняла, что отношения наши с ее «мальчиком» неумолимо движутся к свадьбе. Вот тогда-то, в один момент, я и перестала быть хорошей и стала «девкой» (со всеми сопутствующими эпитетами). То есть, ее бы устраивало, если бы ее сын просто со мной гулял и использовал, но жениться он должен был на ком-то «получше» (абстрактно «получше», но в принципе, кандидаты из профессорских дочек имелись). В итоге закончилось тем, что мы все-таки сыграли свадьбу, на которой не было ни мамы, ни родственников со стороны жениха (она настроила против меня всю его родню). И, в общем, у нас уже скоро серебряный юбилей, а мама до сих пор не может до конца успокоиться. При том, что из всей ее родни наша пара – единственная, которая до сих пор цела, несмотря ни на что. Она, кажется, только после первых 10 лет смогла хоть как-то начать общаться со мной. К счастью, мы живем в разных городах и нам не приходится часто встречаться. Мы чужие люди. До такой степени, что она никогда не помнит мой день рождения – до сих пор. И я благодарна мужу, что он тогда встал между нами, и сделал выбор, несмотря на откровенные манипуляции мамы (там и инсценировка сердечного приступа была, и много еще чего). Благодарна, что не пытался нас «подружить», или заставить меня прогибаться под маму. Просто оградил от общения с нею по максимуму, и все. Так что, на собственном опыте могу сказать, что тебе не стоит пытаться решать проблему с мамой твоего молодого человека самостоятельно. Во-первых, это тебе не по зубам. Ты не выиграешь этот поединок. Поговори со своим парнем, ез обвинений, без требований, просто объясни, что тебя огорчает, что обижает, попроси у него помощи и защиты. Если он серьезно к тебе относится – он найдет способ оградить тебя от оскорблений. Если же он еще не решил ничего определенного по твоему поводу, то лучше сделать паузу в отношениях и посмотреть – действительно ли вы важны друг для друга. Ибо мама никуда не денется, и быстро свое мнение она не поменяет (если она решила, что ты «проститутка», то ей для чего-то это нужно). И единственный выход из ситуации – это если маму возьмет на себя твой парень. Если нет – уходи. Все равно никакой нормальной жизни с таким отношением в его семье у тебя не будет. Если зрелая женщина опускается до оскорбительных выражений в адрес молоденькой девушки, причем, зная, что ее любит ее сын, то тут не только с воспитанием и манерами плохо, но и с головой.
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СергейГалина, увы, но отношения мамы молодого человека и его девушки практически никогда не бывают простыми. Причем в большинстве случаев, как бы хорошо ни вела себя избранница сына, какой бы положительной и богатой она ни была, все равно его родительница будет считать её недостойной. Это реальность, и с ней лучше просто смириться. Так что совершенно не важно, что ты будешь делать. Хорошей все равно не станешь. Как быть? Оставаться самой собой. Будь такой, какая ты есть, какой тебя полюбил твой приятель. А если это кому-то не нравится, то это их проблемы. Нет, конечно, откровенно хамить и нарываться на скандалы – не стоит. Но и молча терпеть унижения, становиться забитой и безропотной служанкой – тоже. На любое хамство всегда можно найти ответ, не унижающий ни собственное достоинство, ни достоинство оппонента, но при этом четко дающий понять неприемлемость подобного поведения. Конечно, в твоем возрасте найти нужные слова или решения – не просто. И пока ты набираешься опыта, очень важно, чтобы между вами с партнером было взаимопонимание, чтобы именно вы друг друга понимали, уважали, любили и поддерживали. Тогда все остальные будут вынуждены принять существующее положение. Так что постарайся привлечь к «разборкам» с родтелями своего приятеля. Пожалуйся ему. Объясни свою позицию, попроси защиты. Если он на самом деле любит тебя и хочет быть рядом, то обязательно поддержит ну, по крайне мере, станет буфером. Если же самоустранится, или займет позицию мамы, значит это просто не твой мужчина.
Обсуждение 78
Лучшие комментарии
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Отвечать на такое - себя не уважать. Нужно было сразу молча уйти. А мальчику (если не присутствовал) кратко пояснить, что тебя оскорбил и без извинений не начинать снова встречаться. Ну а если он еще и участвовал, тогда тем более послать лесом. И уж точно не анализировать, ни к чему. Я в общем на вашем месте была, только уже замужем и с ребенком. Пришлось вежливо попросить свекровь очистить помещение и обрадовать мужа, что мамо остаток визита живет в гостинице.
20.10.17 03:27 Контекст комментария
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"Не хочу, чтобы так было"// да, мы много чего не хотим в этой жизни, но оно регулярно случается, независимо от наших желаний. Примите как факт, что потенциальная свекровь к вам начала плохо относиться. Почему? Да кто ее знает, вариантов может быть миллион, и выискивать истинный смысла не вижу. Тем более доказывать ей, что вы "не такая". Так что скажите мальчику, что после таких слов вы с ней общаться не собираетесь, если она не извинится. Начните себя уже уважать. Только спокойно скажите, без истерик. Следующий ход будет за ним.
20.10.17 07:30 Контекст комментария
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Проходя мимоХороший комментарий Алены сегодня. Если ЭТО в женщине есть, ее не переделаешь. Совет на будущее: никогда ни под кого не подстраивайся, не стремись быть хорошей в чьих-то глазах. Будь хорошей в своем понимании. Спокойствие. вежливость, достоинство, чувство юмора.
20.10.17 08:51 Контекст комментария
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лакиниче се..и чего она вам безумно нравится семья эта? где мать может так вот девчонкку сына обозвать в лицо..странные у вас представления о хороших семьях( а тетку сразу стоило бы спросить в чем вдруг дело то?? 8 месяцев все устраивало, а тут вдруг проституткой стали??? может она удивилась, что ее мальчик сексом занимается?))))
20.10.17 09:46 Контекст комментария
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KobrochkaМамино отношение не должно вас волновать, ето просто ревность. а вот как при етом ведет себя ваш молодой человек, очень важно. если он не стоит за вас горой и не ограждает от этих выпадов, то нужно расставаться. Мужчина обязан быть на вашей стороне,если он с вами. как и женщина в аналогичной ситуации, кстати.
20.10.17 10:30 Контекст комментария
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Вам надо поговорить со своим молодым человеком, выяснить, что вызвало такую агрессию мамы. Мне кажется, что это его косяк и только он сможет его загладить. Есть семьи, где грубое обращение в порядке вещей из-за соответствующего социального уровня. Если это не ваш случай, то мама должна извиниться перед вами. А вы, в свою очередь, имейте гордость не сталкиваться с ней и не посещать их дом. А то Вашей маме за Вас, наверняка, было бы очень обидно)
20.10.17 17:57
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"ты же не считаешь, что объяснить что-либо ребенку на его уровне это унизительно? со взрослыми ровно так же" - Ну нееет, это ж несравнимые вещи. Зачнем мне муж , которому надо пояснять как ребенку ?
20.10.17 13:43
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В общем , я о том, что не буду опускаться на чужой уровень , чтобы доказывать что-то свекрови и тем более мужу. Видимо муж и жена должны таки быть на одном уровне . тогда и со свекровями найдут способ решить проблемы .
20.10.17 13:46
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звездочка )да, я тебя поддерживаю про "быть на одном уровне" )
20.10.17 14:03
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Ellis_@Фишка в том, девочки, что когда ты чувствуешь, что не можешь опуститься до уровня ниже плинтуса, та другая сторона чувствует это. И их это бесит. Типа, нашлась Графиня. Я ей Фэ, а она молчит как рыба об лёд и своё на уме. Они ожидают ответной реакции на свои выбросы. Как маятник. Если ты этого не сделаешь, будешь и так виновата.
20.10.17 14:24
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Пусть они ожидают что угодно, а мы будем как графини , да ;))
20.10.17 15:07
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Ellis_@Вопрос а propos сегодняшней ГГ. Если графиню назвали проституткой? Что графиня делает? Я бы обалдела, наверное, и была бы в ступоре мин. секунд 10-15)))Честно говоря, я даже не знаю как на такое реагировать.
20.10.17 15:15
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KoshkaГрафиня уходит (если ей есть, куда уходить). У меня был случай по молодости, я отказалась от интересного проекта потому, что меня полулевая тётка оскорбила. А уж если бы мне мать молодого человека такое сказала! Но, конечно, такое возможно, когда тебе есть, куда идти и что поесть. Это всегда надо учитывать.:)
20.10.17 16:33
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?Графиню настоящую из 19 века навряд ли так обозвали бы , 'графиню' тоже наверное не обзовут так, может наша героиня дала повод, Вера права?
20.10.17 16:36
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Ellis_@Сорри, не знаю какой повод должна дать 20 летняя девочка, чтобы ее обозвали проституткой. Даже если бы дала повод и мать ее парня так подумала, вслух такое сказать? Ну я не знаю.
20.10.17 16:42
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KoshkaДаже если предположить, что девушка торгует своим телом, зачем ей об этом говорить? Можно рассказать сыну потихоньку, да и то, если есть доказательства. А дальше пусть он решает. Вдруг он и так знает все, а ему именно продажная женщина нужна. А орать оскорбления девушке в лицо, это прежде всего саму себя унижать.
20.10.17 16:49
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Хехе, я на это заморозилась. У нас в семье не принято материться и руки распускать, а тут такое >_< Потом несколько лет придумывала достойные ответы. А потом дошло, что в общем фиолетово, что там наша мама думает. Мы с ней видимся раз в несколько лет на крупных семейных праздниках. Она каждый раз при всех сообщает, что какая жалость, что ее мальчик (мальчику 40) все никак не прозреет, что кругом море рыбы.
20.10.17 16:57
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Ellis_@До сих пор успокоиться не может?? И что на это муж? Как он реагирует?
20.10.17 17:02
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Ну мы сразу договорились (после моего сбора вещей, показательного ухода к моей маме и распечатке бумаг для развода), что он с ней общается, звонит и в гости мотается. Я только мило улыбаюсь на свадьбах и похоронах и не регирую вообще ни на что. Там вообще анекдот. Он поехал навестить на (не помню точно, скажем две недели) и возвращается неожиданно ночью через пару дней. Я через других родственников выяснила, что она начала его знакомить с "девочками из хороших семей" =) Усе, больше никаких гостей.
20.10.17 17:11
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Ellis_@Мамочки, и это при том, что у вас 2 детей...
20.10.17 17:16
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Ага, и так бывает.
20.10.17 17:25
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KoshkaЯ считаю, что взрослый человек сам может разобраться, если его интересует. Этот муж, если бы ему было действительно интересно, мог бы и сам позаботиться о диктофоны, камере или чем-то таком. А он или знает все отлично, или его не интересует. Поэтому для жены что-то доказывать, это только называться на лишние проблемы. Да и вообще рогом лучше не упираться, нафиг это надо. Лучше другие возможности рассмотреть. Вплоть до другого мужа, ящетаю.
20.10.17 14:23
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звездочка )ну вот у Эллис муж нашел Соломоново решение и развел своих дам, жену и маму друг от друга на расстояние. А Идиллии повезло меньше (( Не представляю так жить, как Идиллия пишет, какой-то сюр. Из тебя делают дурочку муж и его маман, а ты ничего с этим сделать не можешь.
20.10.17 15:43
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KoshkaМуж позволяет матери. Мать не считается с выросшим сыном. Мать думает, что её сын - дитя неразумное, не может без мамо выбрать жену. Я бы не поставила на длинную дистанцию. Вот у Эллис нашёл же муж возможность оградить жену от своей мамо. Кстати, примерно такая ситуация была у моих родителей. Папа объяснил своей маме (моей бабушке), что он взрослый мужчина и знает, кто ему подходит. Все, вопрос был закрыт без ругани и бесконечных битв. И у сообразительной женщины (моей бабушки) тут же появилась лучшая в мире сноха. А что она думала про себя, или не думала, осталось при ней.
20.10.17 16:44
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50/50Галя, Вы приезжая, хотите замуж и заселиться в эту семейку?)) иначе вообще непонятно, как Вы после таких слов запросто бываете в этом доме. раз проститутка, ну и до прощайте. Вы просто боитесь, что МЧ быстро сольется, если не будете приезжать к нему на дом
20.10.17 12:01
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ВераНаверное,остаётся с ночовкой и стонет за стенкой.
20.10.17 10:54
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вераСмешной ответ, тезка, я пока думаю, что ответить.
20.10.17 11:33
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вераЭксперт Алена удивила и весьма права: Галина, если МЧ ваш заступится за вас, он ваш, продолжайте общение, иначе бегите, не так та семья и хороша, коль такими словами чужого ребенка, дочь, обзывают.
20.10.17 11:49
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Вполне реальный . кстати говоря , ответ
20.10.17 12:19
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KobrochkaМамино отношение не должно вас волновать, ето просто ревность. а вот как при етом ведет себя ваш молодой человек, очень важно. если он не стоит за вас горой и не ограждает от этих выпадов, то нужно расставаться. Мужчина обязан быть на вашей стороне,если он с вами. как и женщина в аналогичной ситуации, кстати.
20.10.17 10:30
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))))Ага, у всех мам ревность)))) Хорошая отмазка ))))
20.10.17 10:45
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Ellis_@Не у всех мам ревность. Думаю, в большинстве случаев, скорее недалёкость. Хотя, глупо только мам обвинять, часто и невестки дают поводы. Самый мудрый подход, имхо - не вмешиваться. Молодые сами разберутся со своей жизнью и порядками. А Марьиванны пусть блюдут свои ячейки и свои порядки. Моя свекровь ходила к психологу. Ей было сложно понять, что ее сын и его жена - отдельная семья. Это пипец как сложно.
20.10.17 11:01
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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КоброчкаЯ сама мама двух взрослых сыновей и дочки. И по себе и по опыту детей знаю эту биологическую ревность стареющей самки (мне 50) к молодым и красивым, которые будут править когда мы уйдем, которые так важны для сыновей....какие бы не были хорошие снохи, все равно где-то в районе позвоночника это сидит. Но на то мы и люди чтобы не давать воли злобе. Что бы дети не выбрали, кого, это их выбор. Мое дело уважать, не вмешиваться и заниматься своими делами и семьёй, помочь если нужно. Их дело-заботиться о своих супругах. Комментарии по типу "проститутка"в адрес подруги сына считаю дикостью.
20.10.17 14:07
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Ellis_@У кого-то и так. Мой брат женился, мама счастлива, что наконец брат живёт отдельно и имеет свою семью. Справедливости ради нужно сказать, что жена у брата прекрасная и мы ее очень любим. Она наша. У родителей сейчас какая-то новая фаза. Они увлеклись геополитикой, какой-то гимнастикой. Ездят на дачу, занимаются здоровьем, крутят закрутки. Короче, отпрыски по своим гнёздам. Меньше тревог и меньше забот.
20.10.17 14:20
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КоброчкаТак и я рада и снохи/зять хорошие! И заняться есть чем! Я про то что на биологическом уровне это часто и у многих есть, и если людям нечем заняться, или не хватает ума, то это выходит наружу.... Долг сына неумной матери-ограждать свою женщину от агрессии, в том числе родительской
20.10.17 14:38
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Ellis_@Я не совсем понимаю чем эта семья так хороша, чтовы аж прям без ума от неё. Я бы на вашем месте присматривалась бы глубже и вела себя осторожнее. Не надо лезти туда, куда вам не рады. И ещё неизвестно, как это всё отразится на ваший отношениях с парнем. Вам 20 лет, спешить некуда. Мой совет - 1) не спешите 2)не виляйте хвостом аж так усердно. Всё образуется.
20.10.17 09:57
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***ну пока истинная личина мамашки не вылезла все и было хорошо. Девочка 20 лет не определяет лицемерие, особенно если сама не лицемерна. Урок - 1) в мире полно не только порядочных людей, но и подлых хватает. 2) не все золото, что поверхностно блестит.
20.10.17 11:34
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Ellis_@КОгда моя свекровь показала личину, я увеличила дистанцию. С мужем обсудили, он поддержал. Сейчас свекровь обижается, что я "холодна" с ней. Хочет чтобы я ей звонила, называла ее мамочкой, приглашала. Я этого не делаю. Просто был уже такой перебор, что сейчас я в ее обществе себя чувствую некомфортно. Это такое чувство, когда постоянно ждёшь подвоха. Как будто в любой момент тебе могут выделить порцию негатива. Я заметила, что когда она у нас, я ищу любой повод не пребывать с ней рядом. Ищу себе работу, убегаю в другие комнаты гладить, перебирать, работать в саду, в кладовке, в подвале. Что угодно, лишь бы подальше. Это спящий вулкан, который может испражниться в любой момент. Я избегаю её.
20.10.17 11:50
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лакиниче се..и чего она вам безумно нравится семья эта? где мать может так вот девчонкку сына обозвать в лицо..странные у вас представления о хороших семьях( а тетку сразу стоило бы спросить в чем вдруг дело то?? 8 месяцев все устраивало, а тут вдруг проституткой стали??? может она удивилась, что ее мальчик сексом занимается?))))
20.10.17 09:46
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ПрелестьВполне возможно что вы балуете парня. Как вчерашняя тема. Аж наизнанку женщина готова вывернуться звезду с неба достать. Так что проанализируйте себя для начала. Правда бывает и горькой. А то что вас оскорбили это ещё вопрос. Может грубо но в точку. Для того чтобы никого безумно не любили. Если что то звучит неприятно значит этот стресс Вам нужен. Для баланса. Чтобы вышли на правильный путь. Чего Вы перед ними так заискивающе ползаете?
20.10.17 09:22
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КМальчик поди что-то натворил из ряда вон выходящее или застукали его за чем непристойным. Маму настолько это шокировало, вот и пошла ругаться. Осталось прямо задать вопрос что натворило дитЁ?
20.10.17 09:21
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ИДИЛИЯО! Моя тема) Забейте, вот серьезно (тут уже многие помнят тему, когда свекровь ставила кружки чая только себе и мужу, а потом спрашивала у меня "хочу ли я чай"). Тут два варианта, молчать или попросить его спокойно, чтобы он сказал своей маме не вмешиваться. Я лично уже все перепробовала (живем с ней), доходило уже до того, что я должна делать все домашние дела, а он мужчина, должен только гвоздь в стену забивать. При этом удивляется, почему сыночка ей не помогает....для меня это просто дико. Муж мне на годовщину свадьбы подарил букет. Так она такой злостью изошла (хотя у самой муж есть), сначала сказала "зачем вы тратите деньги на всякую ерунду", потом сказала своему сыну "она что заслужила букет цветов?", а потом и вовсе. Когда я была на работе открыла у нас в комнате на распашку окно (ведите ли ей жарко было) и заморозила мои цветы.....Очень обидно знаете ли. Тоже не знаю как быть. Вроде и в глаза то при муже я у нее хорошая, а как мужа нет, сразу ты такая и секая, чтобы не делала. Естественно муж не верит что его мама такое скажет. Поэтому я и молчу теперь. Просто поставила ультиматум, до какого месяца живем и если не переезжает со мной, то я уезжаю одна. Сколько можно жить с мамой...тем более с его.
20.10.17 09:08
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звездочка )муж не верит? ) а в Вашем мобильном функция диктофона есть? запишите и дайте послушать эти разговоры в его отсутствие
20.10.17 09:22
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ИДИЛИЯИ что толку?) Он только с матерью переругается, а мне зачем это? Пусть она для него останется самой лучшей женщиной. Я ж не против.
20.10.17 11:06
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звездочка )а Вы врунишка останетесь, которая на святую женщину наговаривает?
20.10.17 11:10
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Ellis_@Страно то, что муж не в курсе? Мой муж знает мое состояние души и настроение. Если меня что-то волнует, я не скрываю. А у вас как? Ваш муж не знает или делает вид, что не знает?
20.10.17 11:21
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Алён , ну он же не дурак и прекрасно понимает всю ситуацию . Просто не нагнетает . А записи на диктофон с предъявлениями - это уже не семья , не стоит Идилии опускаться до этого .
20.10.17 11:31
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звездочка )знаешь, я не Идиллия, я не могу на такие выкрутасы в свой адрес годами не реагировать
20.10.17 11:34
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Алён , я бы однозначно реагировала)) Ты не так меня поняла. Я не стала бы доказывать таким способом , что "невиноватая я " , как-то это по -подростковому. Я бы очень сильно задумалась , что за семья у меня такая, если мне надо мужу ДОКАЗЫВАТЬ , что я не врушка.
20.10.17 12:15
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звездочка )а ты мне скажи в таком случае КТО там у Идиллии взрослый? муж? свекровь? там не с кем на нормальном уровне обсуждать и решать вопросы, поэтому надо выходить на понятный этим людям язык
20.10.17 12:46
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звездочка )ты же не считаешь, что объяснить что-либо ребенку на его уровне это унизительно? со взрослыми ровно так же, хотя мне, например, воспитание не позволяет переходить на ненормативную лексику, а иногда бывает, что только так тебя услышат
20.10.17 12:52
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Ellis_@Свет, а ты бы что сделала на ее месте?))) Ну представь, замужем она, жить отдельно пока нереально, а есть ребёнок или даже не один. И что, пусть льют г...о на голову? Или мужа таки за жабры?;-))
20.10.17 11:43
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На диктофон бы не записывала - однозначно. Это какая-то унизительная для меня была бы процедура. Как будто мне и впрямь надо доказывать , что я не верблюд )) Рассказала бы как есть и предложила мужу искать выход. из ситуации. Может , конечно , разница в том . что я точно знаю . что муж мне поверит и ему в голову не придёт , что я могу наговаривать на его мать. А в целом после первого же такого случая ,я бы поставила твердое условие - съезжаем жить отдельно ! Ну , если совсем никак не удалиться , то собрала бы всех участников и предложила обсудить конфликтный вопрос в присутствии всех сторон. Вряд ли свекровь в присутствии самой невестки сможет продолжать врать сыну . Ну , если сможет , то тем более - жить отдельно!!! ка бы трудно это не было)))
20.10.17 12:09
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Ellis_@Я тоже против диктафона. Очная ставка у меня была плачем Ярославны. Типа, я старая, больная женщина, я имею право ... МОй муж сидел, молчал, слушал. Я уже не ведусь на эти я старая больная. У меня уже иммунитет на эти манипуляции. И я открыто сказала, что скоро я постарею и заболею, если мне будут постоянно капать на мозК. Я не железная. Всему есть предел. Было решено увеличить дистанс. Видимся на праздники, детей хочет видеть - пжалста. Но никаких уже приехала на 4 дня и ходить за мной как хвостик.
20.10.17 12:23
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50/50"ну он же не дурак и прекрасно понимает всю ситуацию ." он не дурак, но дураком прикидывается. дураку хоть можно простить за дурость. а этому ультиматумы аж надо ставить, чтобы от мамы съехал...всё-таки женщину портит инстинкт размножения)))
20.10.17 11:55
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50/50 - ну я о том же) Не нужны никакие записи на диктофон , он и так знает правду. Уверена в этом. А то , что делает вид , что в Багдаде всё спокойно - вот об этом бы я лично задумалась.
20.10.17 12:11
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Умка , ну да . Проблема со свекровью имеет решение. если у тебя нет проблем с мужем.
20.10.17 12:30
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rerfhfxfМне так удивительно, когда женщины пишут, что муж не верит им в противостоянии с его мамулей. Кто вы ему вообще? Посторонняя не очень приятная женщина? Вы бы задумались лучше над этим, а не как свекорду победить.
20.10.17 11:37
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