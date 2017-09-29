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Боюсь, что не смогу его забыть


Встречалась год с молодым человеком, ему 29. Отношения с самого начала строились не легко. Я рассталась со своим мужчиной, с которым встречалась 6 лет. Он не так давно расстался со своей девушкой, с которой встречался 7 лет. Изначально началось как-то все несерьезно. Наверное, как таблетки были друг другу. Отдыхали, развлекались в компании, отличный секс. Расставались из-за того, что на горизонте появлялся мой бывший, сходились потом опять. Очень тянуло друг к другу. Потом я узнала, что он курит травку или гашиш, не знаю, что именно, в этом не совсем разбираюсь. Да и вообще не приемлю. Бросила его из-за этого. Но не смогла забыть и вернулась. Он обещал, что сможет бросить. Не сразу, но постарается. Где-то полгода у нас все было хорошо, я познакомилась со всеми родственниками. Все уже ждали свадьбы. Да и друзья уже подшучивали. Но тут он напился как-то на одном мероприятии. И сказал, что делал это не раз. И чтоб я ему не запрещала. На следующий день он очень извинялся. Но буквально на следующий день ушел гулять и не ночевал дома, и еще нашла потом переписки с девушками. Я была в ужасе и решила уйти. Так как даже представить не могу, сколько я еще всего не знаю. Сейчас он уже месяц бегает за мной, просит вернуться, говорит, что этого больше никогда не будет, и чтоб я дала ему шанс все исправить. Что больше меня не обидит. А у меня уже душа разрывается. Тянет к нему очень, хочу поверить в то, что он может измениться. Но все во круг говорят, что люди не меняются, и чтоб я бежала от него. А я боюсь, смогу ли я его забыть, если у меня к нему чувства.
Дарья,
Минск, 26 лет
29.09.17
Боюсь, что не смогу его забыть

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Даша, проблема таких мужчин в том, что они стараются быть лучше, чем есть на самом деле, только пока идет охота. То есть, пока он будет бояться тебя потерять. Реально бояться, а не в твоих фантазиях. Но за этими «танцами на цыпочках» неизбежно следует релакс и равнодушие, во время которых мужчина возвращается к своим привычкам и правилам жизни. Строить с таким человеком семью крайне опасно. Ты можешь успеть родить пару детей, прежде чем он окончательно расслабится и вернется к травке, алкоголю и девочкам. Скажу даже больше – как раз беременность и проблемы первого года жизни малыша – самый реальный момент для срыва. Жене в это время банально не до секса и рок-н-ролла, а мужчине не хватает праздника в серых буднях. И он уходит в привычное. Заметь, у него были 7-летние отношения, которые закончились ничем. Почему это произошло? Кто был инициатором? А сколько еще ты о нем не знаешь?

  • Сергей

    Дарья, лично я считаю, что каждый из нас волен портить себе жизнь исключительно по-своему. И никто, никакими советами не сможет помочь избежать ошибок тому, кто искренне хочет ошибиться. Особенно если он сам прекрасно знает в чем и где подвох, но упорно делает вид, что не замечает очевидного. Поэтому думаю, что любые разумные доводы в твоем случае бессмысленны. Ведь ты сама говоришь, что парень и травку курит, и пьет, и по девочкам бегает. То есть, с точки зрения нормальной женщины, особенно уже имеющей кое-какой жизненный опыт, данный персонаж должен быть послан сразу далеко и надолго. Однако вместо этого, ты продолжаешь строить какие-то планы, надеешься на несбыточное, и ждешь чуда. Увы, но тут даже медицина бессильна. Нет, я понимаю, что тебе очень хочется замуж, а нынешний товарищ - наиболее реальный кандидат, особенно если учесть семь потерянных лет с предыдущим приятелем, который, видимо, вообще никаких надежд не давал. А этот и с родственниками познакомил, и бегает до сих пор с признаниями. Понимаю, что ты уже прикинула фасон платья свадебного, и как удобнее детей в школу водить, а с такими планами очень сложно расставаться. Но все-таки лучше постараться взять себя в руки и начать думать головой. Хотя, еще раз повторюсь, каждый волен портить себе жизнь как ему заблагорассудится. Только потом не плачь.

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Обсуждение 12  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Уж замуж не втерпёж. Хоть за кого: хоть за бывшего, хоть за наркомана. А то родственики уже свадьбу ждут, а друзья подшучивают. Мыльная опера.
    		 29.09.17 10:49
         
    10
         
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  • Zavoronok
    Да и вторая ненамного лучше. На месте парня я бы поопасилась строить отношения с той, которая бросает его каждый раз, когда на горизонте появляется бывший.
    		 29.09.17 09:04
         
    9
         
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  • звездочка )
    короче, жизнь у людей кипит )))
    		 29.09.17 09:13
         
    8
         
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  • Koshka
    Что, в Минске мужики вымерли, а последний поезд уходит? Даже если так, ехать Вам придётся в вагоне с углем. Перемажетесь. Не верю я в прочные отношения, если одна половина пьет, травку курит, изменяет, а вторая все это терпит. И да, не меняются люди, что мешало ему измениться до расставания? Все его песни об исправления только затем, чтобы Вас вернуть (обидно ему), а дальше будет ещё хуже.
    		29.09.17 08:40
         
    6
         
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  • юля
    Как людей тянет в ад пьющих и колющихся людей? Это же больные люди. Им лечиться надо, а не жениться. Зачем Вам быть таблеток? Знаете, спустились на землю..Не исправить, не потянет..Вы же просто обычная женщина на Земле, а не вселенский врач. И не советую видеть людей как лекарство..Никто Вас никогда не излечит, кроме Вас самой. Излечение внутри, а не снаружи.
    		 29.09.17 10:57
         
    5
         
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  • Сама по себе
    Правило № 1 в жизни, люди не меняются(.. И если уже что то не устраивает, надо расходиться.
    		30.09.17 08:22
         
    0
         
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  • Krazy
    Под воздействием травы люди тупеют и ведут себя неадекватно и противно, неужели вам такое нравится? И жрут, пардон муа, как свиньи. А ваш ещё и постоянный юзер, лады б просто раз в год расслаблялся. Фу, в сад.
    		 29.09.17 14:54
         
    1
         
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  • Ellis_@
    Я скажу так. Повлиять или заставить кого-тто что-то делать или не делать ты не можешь. Но у тебя есть полная свобода выбора давать разрешение или запрещать себе. Поэтому, для начала запрети себе эти страхи про не смогу забыть. Во-вторых, кто сказал, что тебе прямо сегодня надо принимать решение и связываться с ним навсегда. Я бы сделала вот как, если мч мне очень-очень нравится, но есть "но". Или я с ним встречаюсь и присматриваюсь ещё какое-то время к нему и к своим ощущениям. Или, если дела острее, предупреждаю. Если я почувствую. Вася, что мне с тобой некомфортно, потомучто ты пьёшь, куришь, гуляешь налево и так далее, я могу улетучиться. А ты не обижайся. Всё добровольно. Тебе сейчас надо разобраться, какие твои границы, на что ты согласна, а на что нет. Супер секс в наше время не такой уж дефицит. Разгульный образ жизни - жених смотря для какой девушки. Если ты хочешь замуж, ребёнка и семью, то есть варианты более подходящие. Присмотрись.
    		 29.09.17 14:40
         
    2
         
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  • Вера
    Села я как-то в такси в котором уже сидели двое мужчин на заднем сиденье. я впереди. Музыка в машине (как обычно бывает) не звучала. Те двое говорили негромко, но мне с водителем пришлось невольно подслушивать. Один другому говорит, что некто просит его помочь, тот некто совершил нечто. Второй не дослушав его, жестко, резко ответил: запомни раз и навсегда, всегда держись на километр от трех вещей, наркотиков, оружия и убийств. не столько слова, сколько этот безапелляционный, даже злой голос запомнился мне. Дарья, держитесь подальше от него, засосет.
    		29.09.17 13:15
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • юля
    Как людей тянет в ад пьющих и колющихся людей? Это же больные люди. Им лечиться надо, а не жениться. Зачем Вам быть таблеток? Знаете, спустились на землю..Не исправить, не потянет..Вы же просто обычная женщина на Земле, а не вселенский врач. И не советую видеть людей как лекарство..Никто Вас никогда не излечит, кроме Вас самой. Излечение внутри, а не снаружи.
    		 29.09.17 10:57
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Уж замуж не втерпёж. Хоть за кого: хоть за бывшего, хоть за наркомана. А то родственики уже свадьбу ждут, а друзья подшучивают. Мыльная опера.
    		 29.09.17 10:49
         
    10
         
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  • Пре
    Пора бы заняться науками взаимоотношений. Для чего и почему людей сводит судьба? У вас вокруг все сапоги одной пары. Всем подойдут кто со знаниями не дружит. Отдохните от встречаний. Поучитесь пока дистанционно. Я бы посоветовала Библию начать изучать. Но Вам это не понравится. Найдите свой источник знаний. Но встречаться по 6-7 лет и топтаться на одном месте чётко говорит о тупости духовной.
    		29.09.17 10:36
         
    -1
         
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  • звездочка )
    Я не знаю что тут советовать ) Потому что, с одной стороны, у парня вкус к жизни такой, легкий бесшабашный и он может так и не повзрослеть до старости. А с другой стороны, тебе может быть очень скучно и кисло после него с правильным и "чистеньким", стабильным парнем. Поступать правильно и логично не всегда ведет к счастью. Даша, слушай себя.
    		29.09.17 09:12
         
    4
         
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  • Koshka
    Что, в Минске мужики вымерли, а последний поезд уходит? Даже если так, ехать Вам придётся в вагоне с углем. Перемажетесь. Не верю я в прочные отношения, если одна половина пьет, травку курит, изменяет, а вторая все это терпит. И да, не меняются люди, что мешало ему измениться до расставания? Все его песни об исправления только затем, чтобы Вас вернуть (обидно ему), а дальше будет ещё хуже.
    		29.09.17 08:40
         
    6
         
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