Боюсь, что не смогу его забыть

Встречалась год с молодым человеком, ему 29. Отношения с самого начала строились не легко. Я рассталась со своим мужчиной, с которым встречалась 6 лет. Он не так давно расстался со своей девушкой, с которой встречался 7 лет. Изначально началось как-то все несерьезно. Наверное, как таблетки были друг другу. Отдыхали, развлекались в компании, отличный секс. Расставались из-за того, что на горизонте появлялся мой бывший, сходились потом опять. Очень тянуло друг к другу. Потом я узнала, что он курит травку или гашиш, не знаю, что именно, в этом не совсем разбираюсь. Да и вообще не приемлю. Бросила его из-за этого. Но не смогла забыть и вернулась. Он обещал, что сможет бросить. Не сразу, но постарается. Где-то полгода у нас все было хорошо, я познакомилась со всеми родственниками. Все уже ждали свадьбы. Да и друзья уже подшучивали. Но тут он напился как-то на одном мероприятии. И сказал, что делал это не раз. И чтоб я ему не запрещала. На следующий день он очень извинялся. Но буквально на следующий день ушел гулять и не ночевал дома, и еще нашла потом переписки с девушками. Я была в ужасе и решила уйти. Так как даже представить не могу, сколько я еще всего не знаю. Сейчас он уже месяц бегает за мной, просит вернуться, говорит, что этого больше никогда не будет, и чтоб я дала ему шанс все исправить. Что больше меня не обидит. А у меня уже душа разрывается. Тянет к нему очень, хочу поверить в то, что он может измениться. Но все во круг говорят, что люди не меняются, и чтоб я бежала от него. А я боюсь, смогу ли я его забыть, если у меня к нему чувства.

Дарья,

Минск, 26 лет

29.09.17

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