Англичанин зовет попробовать пожить вместе
Прошу вашей помощи в своей запутанной ситуации. Мне 25 лет. Я живу с молодым человеком чуть больше 3 лет. В глазах друзей, родственников мы являемся примерной парой. Ругаемся редко, но метко. Парень заботливый, хорошо зарабатывает, делает все возможное для благоустройства дома.
Я – преподаватель английского языка и около года назад решила найти носителя языка для практики. Нашла, начали общаться каждый день, как мне казалось, как друзья. Я как раз собиралась в Англию на учебу. Мой друг помогал мне с моей поездкой, в то время как мой парень был с головой поглощен в работу. В Англии мы встретились. Отлично провели время: гуляли, ходили по музеям и выставкам. Поймала себя на мысли, что что-то чувствовала к своему «другу».
Не успела я вернуться, как он сообщил мне о своих чувствах и пригласил к себе попробовать жить вместе. Не знаю, что делать. Охладеваю к парню. Не могу определиться, стоит ли рушить всю стабильную жизнь здесь, чтобы осуществить свою мечту.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ксения, ты путаешь туризм с иммиграцией. Новый знакомый выпендрился – изобразил помощь в подготовке твоей поездки к себе в страну. Большое дело. Ты думаешь, живи ты с ним пару лет в Англии, он так бы и продолжил тебя опекать, забыв обо всем, включая работу? Твой нынешний парень повел себя совершенно нормально. Ты – взрослая женщина, дееспособная, а организация поездки в Европу – это стандартная понятная процедура, при которой не заставляют разгружать мешки с песком. В чем тебе нужна была помощь, чтобы он отложил работу и ринулся к тебе на подмогу? У тебя планировалась рабочая поездка. Это как командировка. К чему тут имитация бурной деятельной заботы со стороны партнера? Это рутина, с которой каждый способен справиться сам. Твой английский знакомый не сделал ничего из того, что потребовало бы от него усилий или вложений. А имитировать деятельное участие может каждый.
А дальше – смена обстановки, воплощение мечты об Англии, музеи, выставки, прогулки, ухаживания. Естественно, это настроило на романтический лад. Вопрос в том: как долго это продлится, согласись ты переехать. Ты была в той поездке гостьей, туристкой, у которой не было на повестке дня бытовых проблем, требующих решения. И вот, возникла иллюзия, что так и будет, если ты примешь предложение «попробовать пожить». Прости, но нет. Не будет. Во-первых, ты не будешь жить за его счет, как это часто принято у русских. Он предложит тебе разделить расходы на жилье и на питание. Вы начнете считать деньги. Каждый будет платить за себя в кафе, если вы будете туда ходить. Если твоя учебная виза не дает тебе права полноценно работать – это станет очередной проблемой без решения. И не дай бог тебе заболеть.
С другой стороны, если ты уже начала размышлять на тему этого предложения, то сохранять отношения с нынешним парнем – искусственно. Они испорчены. Не важно, что ты не изменила ему пока физически. Ты уже поняла, что он – не тот, о ком ты могла бы сказать «я сделала свой выбор, и другого мне не надо». Ты засомневалась. Значит, не перестала искать. Думаю, будет честно сказать парню, что ты произвела ревизию ценностей в своем сознании и поняла, что для тебя сейчас приоритет – учеба в Англии, на которой ты бы хотела сконцентрироваться, а отношения и, тем более, совместная жизнь – сейчас не для тебя. Фактически, это так и есть. А дальше уже можешь принимать предложение англичанина (я бы не стала, честно говоря, ибо 99%, что ты об этом пожалеешь), или просто уехать учиться, как и планировала, а там уже подумать, так ли нужен тебе на самом деле англичанин, о котором ты крайне мало знаешь (кроме того, что он умеет пустить пыль в глаза).
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Сергей
Ксения, я не знаю, стоит ли уезжать в Англию. Нет, попробовать, конечно, можно, но, по мнению многих людей, которые безуспешно пытались там освоиться – это очень специфическая для нашего брата страна. По крайней мере, почти все мои приятели и даже родственники, в результате убежали с Альбиона. Один или двое только остались, но и то ищут возможность переехать куда-нибудь. Так что я не советую заранее питать какие-то большие надежды и строить глобальные планы. Мы на самом деле довольно разные, и вписаться в тот Мир может быть очень сложно.
Однако я точно знаю, что с нынешним парнем нужно расставаться. Если ты начала искать другие варианты, значит, ничего большого и светлого между вами нет. А раз так, то не стоит играть в семью и напрасно терять время. Ведь оно не резиновое. Да и затевать новые отношения за спиной партнера – некрасиво. На мой взгляд, будет правильнее и более честно, расстаться с молодым человеком, поскольку ничего серьезного не имеется и не планируется, а только потом уже строить что-то новое. А уж в Англии оно окажется или на Камчатке – не особо важно. Так что собирайся с мыслями и чемоданами, ищи отдельное жилье, и уезжай. Не трать своё время и время парня на бессмысленные отношения.
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Лучшие комментарии
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ingenue 21.05.19 09:43Какое милое преложение... Мужчины повывелись кажется вообще... У Меня коллега вот 2 года так билась-билась. ее позвал пожить француз. но с нашим паспортом она может там пожить только 90 дней в полгода. это раз. работу найти без квартиры, брака и с нашим паспортом сложно. хорошо, что здесь работу не бросила. летала туда-сюда при первой возможности... в конце концов это ее вымотало окончательно. жениться он на ней не будет. говорит- ищи работу. но из Украины найти работу там нереально. рассталась... Но у меня есть и положительные примеры. Когда мужчина забрал женщину с ребенком в Англию. Но сразу на ней женился. Он сам сказал, что так будет все проще оформить. И ребенка усыновил. Живут уже 15 лет. и 2 общих детей. Так что тут все просто: Уезжать имеет смысл если все серьезно со стороны друга в Англии. Вариант- пожить- просто бредовый.
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Krazy 21.05.19 00:31А у «англичанина» кроме места жительства какие-нибудь ещё достоинства есть? По вашему рассказу вообще мутный тип выходит . Сначала выгуливает незнакомую левую тетку по городу. Потом предлагает съехаться. С чего такая заинтересованность? У своих местных дам совсем не котируется? Наслушался какие русские спокойные, хозяйственные, неприхотливые и тихие (без особых вложений полный пакет обслуживания)?
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Проходя мимо 21.05.19 08:13Увы, парню можно говорить "прощай". У вас сплошная рутина. привычка. Чувства, ели были, то ушли. Теперь он просто подходящий кандидат для замужества, но вам друг с другом скучно. Представь, что это на всю жизнь! Если есть возможность поехать в Англию учиться или работать - поезжай. А англичанину задай вопрос: пожить? А на какие деньги? Что ты можешь мне организовать кроме "пожить"? Вы же не хотите оказаться в чужой стране полностью зависимой от малознакомого мужчины?
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[email protected] 21.05.19 10:24Я бы на вашем месте не согласилась жить с Англичанином вот так, сходу. Вы уязвима в чужой стране, и ваше проживание с ним ограничит вашу свободу выбора. Наверняка парень будет не в восторге от вашего выезда, но так как предложение замуж не было сделано, вы свободны. Надо быть к этому готовой и надо знать, что ответить. Никаких розовых соплей тут. Я бы поехала обязательно, а с этим парнем местным просто виделась, знакомилась. С сексом не торопилась бы. Позволила бы за собой ухаживать. И не надо сразу западать на одного, вы не обязаны определяться сразу. Тем более, если не поступило предложение в стиле - дарлинг, будь моей женой, покупаем дом и так далее. Для мужчины просто пожить - супер вариант. У него женщина под боком, все прелести отношений, но никаких забот. Для женщины это вариант плохой. Через год страсть закончится, замуж не позовёт, и через ещё 3 года будете искать нового англичанина. Немножечко надо препятствий с этим англичанином. Дайте ему возможность побороть трудности, позавоёвывать, постараться. Поэтому - никаких жить вместе с ним пока.
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Krazy 21.05.19 07:08Лучше в России. Там она как учительница русского языка, допустим таджичка с Таджикистана, с диким акцентом и неродным русским, понаехавшая в Москву. Чтобы быть домохозяйкой при местном русском парне. Вот родители и друзья то в восторге будут. А англосаксы куда более страшные снобы, чем русские. даже тут, в Канаде.
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Лада / 21.05.19 17:21После одной встречи "вживую" и сразу "пожить"? Интересно. Вообще, я бы определила для себя свой вектор жизни независимо от предложений малознакомого парня. Хочу учиться - так езжайте именно учиться. И готовьте почву под ноги, без привязки к парню. Что там с парнем будет - вилами по воде. Вы его не знаете. Понадеетесь на прекрасного принца, а он вышвырнет среди ночи с вещичками посреди чужого города, и "плана Б" нет.
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Космополит / 21.05.19 16:28Не понятно в каком статусе он вас пригласил пожить? Я так понимаю как туриста по короткой визе, т.е без обязательств. И вам это надо? С таким же успехом поедете как студентка совсем без привязки к нему. Если мужчина приглашает жить в другую страну, то задумываться стоит только если статус невеста/жена. Всё остальное свист.
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Гость / 21.05.19 14:19Бросается в глаза следующая деталь: я так понимаю, с самого начала общения в интернете Ксения решила не делиться тем, что у неё молодой человек и они живут вместе уже не первый год (иначе молодой человек номер два вряд ли стал бы так активно развивать общение, предлагать помощь с поездкой и т. д.). Получается, план у девушки в подсознании медленно вызревал уже тогда, когда она только нашла "носителя", не вижу смысла говорить о силе чувств как о главном факторе в принятии решения. Тут можно особо не стесняться и решать головой, а с чувствами дальше видно будет.
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ingenue / 21.05.19 15:18она так себя ведет потому, что понимает, что здесь рыбы нет.. потому и смотрит по сторонам
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Персикова / 21.05.19 13:49Автор , главное , чтобы не получилось как в анекдоте "пробуют , хвалят , но не берут". По сути вопроса согласна с нижесоветовавшими )) Тем более, что многие из них как раз иностранки , знают о чём говорят.
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Прелесть / 21.05.19 13:27Умора просто. Попробовать... Статус невесты обязывает мужчину брать на себя отв -ть. А он что пробовать собрался???
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Прелесть / 21.05.19 14:51Меня просто смех берет. Парень признался в чувствах. Теперь ей надо к нему приехать и дать себя пробовать. Ну умора честное слово. Мельчает мужик только из за таких на все согласных. Чудеса. Неужели непонятно как надо действовать?
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? / 21.05.19 16:32Скажите, а чем статус "невесты" отличается от статуса "попробовать"? Я понимаю, если бы говорили про статус "жена". Я просто не в курсе юридических особенностей статуса "невеста", заинтересовалась.
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Нельзя / 21.05.19 18:00Да ничем) Обещать - не значит жениться))
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Прелесть / 21.05.19 20:07Очень многим. Обяжательствпми пригласившей стороны. Ответственностью. Гарантией жениться а течение 90 днеф и тд и тп. В каждой стране по разному. И все это закрепляется официально в ее паспорте кодом статуса проживпния в стране.
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Ах / 21.05.19 13:07Многие тут про "замуж". Мне бы, например, показалось странным, если бы меня после одной реальной встречи замуж позвали. Пытаюсь поставить себя на место англичанина - звать замуж малознакомую даму с серьёзными финансовыми вложениями, поскольку инфостранка, я бы тоже не решилась. Одно дело влюбиться на расстоянии, а другое - жить вместе. Может, конечно, потому что я дама за 40 уже и более практично смотрю на вещи. В общем, я за то, что если англичанин заинтересовал, то не гнать коней, а постепенно развивать отношения, как и любые другие. Пригласите его для начала в Россию - в Москву, Питер. Если начнёт напрягаться с поездкой, визой, отелем и т.д. - можно встретиться и знакомиться ближе. А если не готов ради встречи даже зад оторвать, то сразу в сад. В общем, проверять заинтересованность англичанина, но не замужем, а более адекватными этой стадии знакомства мерами.
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El / 21.05.19 13:22Иностранок зовут замуж надо быстрее, обычно, потомучто им нужны док-ты для полноценной жизни в стране мужа. Это докумены необходимые для страховки, легальной работы и т.д. Но тут никто и не говорит, чтоб сразу замуж позвали. Мы про другое - не надо к нему сейчас заселяться. А вот если предложение поступит, тогда оно будет рассмотрено в ускоренном порядке.
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Ax / 21.05.19 16:26Я в курсе документов, проживаю в Европе. Как раз это-то в преспективе "позвал замуж" и напрягает больше всего. Если я англичанин, то брать на себя такую ответственность за малознакомого человека я бы не посмел, даже в случае возникших за одну встречу чувств. Слишком мало знакомы, чтобы понять, что сможем комфортно жить вместе. А как человек ответственный, иностранку просто так из дома выставить не смогу. Если я героиня, то ехать замуж в чужую страну и попасть в колоссальную зависимость от человека, которого практически не знаю, я бы не рискнула. Поэтому мне не нравится ни вариант с "попробовать", ни вариант с "замуж". Какое звать замуж, если они виделись всего раз? Героиня там была, теперь парень пусть делает шаги на сближение - приедет в Россию, затем, например, соместный отпуск и т.д. В общем, я против ускоренных порядков и переездов, даже если завтра позовёт замуж. Всё же период на присмотреться должен быть. Тем более, если даже секса не было ещё.
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[email protected] / 21.05.19 16:34Я тоже против "попробовать" или сразу "замуж". Поэтому рекомендую не торопиться, не заселяться к англичанину, а знакомиться, позволяя за собой ухаживать. Надо присмотреться. И оставить себе свободу выбора. Если на 3 свидании он ей не понравится, там таких англичанинов ...
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Инга / 21.05.19 11:38Парня жалко. Не нагулялась еще девочка, а он уже дом благоустраивает. Мой муж благоустройством дома в последнюю очередь занялся, когда было уже всё серьезно и мы оба поняли. что лучше друг друга нам не найти. Будьте со своим мужчиной честной, вряд ли он не заслужил предательство исподтишка.
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[email protected] / 21.05.19 11:44Вопрос только - чей дом он благоустраивает. Ведь свой же, не ее? Если он свою квартиру, то с автором или без - всё при нем и будет, пока он старается ДЛЯ СЕБЯ. Женщина не должна жить в неопределленности. Вот когда он будет стараться для НИХ, тогда будет другой разговор. А пока, не велико дело, обустраивать жизнь для своей попы.
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Инга / 21.05.19 11:57Действительно, в письме одна лирика и никакой конкретики, кому что принадлежит. Первый абзац, однако, дает понять, что они с парнем не делят дом на "твой" и "мой". "Он заботливый" - ясно, что заботится о героине, а не о себе (иначе бы она так и написала). А это о многом говорит.
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[email protected] / 21.05.19 12:04Заботу можно интерпретировать по-разному. Может, он делает ей чай с лимоном и поправляет одеялко, когда она спит. Или подаёт пальто и открывает дверь в машине (не путать с галантностью). В любом случае, даже елси мальчик хороший, никто его не отвергает, у него просто появился серьезный конкурент. И жалеть их не надо, пусть победит самый лучший.
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Инга / 21.05.19 15:03Ну-ну. По такой логике пусть девушка поживет три года с тем и еще три года с этим, не женясь? И тем, от кого она ушла, она еще будет нужна после такого? Я бы не простила, если бы мой парень крутил шашни на стороне и еще и предлагал мне после этого "победить". А фигня все эти разговоры о дружбе - если бы она не флиртовала, пусть и непроизвольно, англичанин бы к ней не подкатывал. Похоже, верность в наши дни уже не ценится, выбираем кого получше, со всеми сначала попробуем... фу
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Koshka / 21.05.19 11:07Надо понимать, в каком качестве Вас приглашают. Вас приглашает парень на время Вашей учебы погреть ему постель. Все. Учеба закончится, до свиданья, русская Наташа. Если вас такой вариант устраивает, пожалуйста. Но рассчитывать ни на что не надо. Мужчина знает, что Вы - иностранца, прекрасно понимает, что вам надо оформлять кучу документов для внж. Ему это не интересно, значит, он ждет, что после окончания учебы вы уедете. По-английски.
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Koshka / 21.05.19 11:12Я от себя лично еще добавлю. Лично я люблю собственный комфорт. К примеру, в Вашем случае, я бы съездила на учебу, пообщалась бы с новым другом по-дружески, пообщалась бы, возможно, и с другими людьми, а потом вернулась бы. И подумала бы, а что все-таки с молодым человеком. Вот не люблю я стены лбом прошибать.
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[email protected] / 21.05.19 11:21Парень прошляпил свой шанс. Пропукал и профукал. А теперь у него там в Англии в каждых кустах конкурент. Какой-нибудь Колин или Энди)) Кто не успел, тот опоздал. Сорри.
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Инга / 21.05.19 11:59А что такое парень сделал страшного? Плохо учил английский в школе? Может, он изменял, пил, выносил вещи из дома, оскорблял, поднимал руку на девушку? Нет, нам об этом не пишут. Просто у девы романтизьм взыграл в одном месте. Через пару лет опомнится, а парень ее уже вычеркнет из своей жизни. Похоже на фильм "В активном поиске"
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[email protected] / 21.05.19 12:14А что, не сделать ничего страшного, достаточно, чтобы быть избранным? Или нужно обязательно сделать что-то страшное, чтобы тебя не выбрали?
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Прелесть / 21.05.19 10:39Мужик который предлагает юенщине попробовать это не мужик. Это так понятно.поясняю - настоящий мужик с радостью берет на себя ответственность. Извините пришло на ум у нас много собак. Кто имеет собак тот знает как счастлива собака которая идпт на задание по породе. Она готова умереть исполняя это задание. Фокс терьер в бою с лисой. Он дрлжен для начала достать ее из норы. И это каждый раз заживление ран у доктора.и каждый раз живет от задания к заданию. Женщины поймите раз и навсегда. Порода рулит! Точно так же в мире мужчин. Не собирайте беспородных! Только намучаетесь. Породистый мужчина зовущий иностранку попробовать предложит ей статус невесты.по всем правилам.
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[email protected] / 21.05.19 11:14Женщина, которая соглашается на меньшее, не нуждается в их глазах большего. У каждой невесты есть своя цена. И дело не в деньгах, конечно, а в степени доступности. То ест, что нужно, чтобы ее заполучить. Зачем париться, если и так всё доступно. Девyшки, позвольте анекдот в тему. Едут в вагоне -ресторане монашка и роскошная дама. Дама заказала кофе, закурила, смотрит в окно. Монашка заметила ее украшения и сделала комплимент: у вас такое красивое кольцо! Да, ответила дама, одна ночь любви, и вот мне подарили на память. И серьги у вас красивте, это настоящие бриллианты? Да, я ношу только такие. - Дорогие, наверное? Не знаю, не подарили. Это было давно. - Как это у вас получается, что вам дарят такие красивые вещи? - Не знаю, я просто других не ношу… Монашка вернулась в свое купе, уткнулась в Библию. Вдруг, стук в дверь. - Кто там? - спросила она. - Это я, отец Тимофей. - Да иди ты, отец Тимофей, со своими карамельками. )))
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Джей / 21.05.19 14:56А че минус поставили?? Все прально, нефиг раздавать ся на пробователей))
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[email protected] / 21.05.19 10:24Я бы на вашем месте не согласилась жить с Англичанином вот так, сходу. Вы уязвима в чужой стране, и ваше проживание с ним ограничит вашу свободу выбора. Наверняка парень будет не в восторге от вашего выезда, но так как предложение замуж не было сделано, вы свободны. Надо быть к этому готовой и надо знать, что ответить. Никаких розовых соплей тут. Я бы поехала обязательно, а с этим парнем местным просто виделась, знакомилась. С сексом не торопилась бы. Позволила бы за собой ухаживать. И не надо сразу западать на одного, вы не обязаны определяться сразу. Тем более, если не поступило предложение в стиле - дарлинг, будь моей женой, покупаем дом и так далее. Для мужчины просто пожить - супер вариант. У него женщина под боком, все прелести отношений, но никаких забот. Для женщины это вариант плохой. Через год страсть закончится, замуж не позовёт, и через ещё 3 года будете искать нового англичанина. Немножечко надо препятствий с этим англичанином. Дайте ему возможность побороть трудности, позавоёвывать, постараться. Поэтому - никаких жить вместе с ним пока.
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Элфи Крекс / 21.05.19 10:09Интересная для меня тема, есть что сказать. Но написать смогу только вечером( держите минусы наготове).
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ingenue / 21.05.19 09:43Какое милое преложение... Мужчины повывелись кажется вообще... У Меня коллега вот 2 года так билась-билась. ее позвал пожить француз. но с нашим паспортом она может там пожить только 90 дней в полгода. это раз. работу найти без квартиры, брака и с нашим паспортом сложно. хорошо, что здесь работу не бросила. летала туда-сюда при первой возможности... в конце концов это ее вымотало окончательно. жениться он на ней не будет. говорит- ищи работу. но из Украины найти работу там нереально. рассталась... Но у меня есть и положительные примеры. Когда мужчина забрал женщину с ребенком в Англию. Но сразу на ней женился. Он сам сказал, что так будет все проще оформить. И ребенка усыновил. Живут уже 15 лет. и 2 общих детей. Так что тут все просто: Уезжать имеет смысл если все серьезно со стороны друга в Англии. Вариант- пожить- просто бредовый.
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Прелесть / 21.05.19 09:35Конечно можно. Жить вместе более з лет это сказка НИ О ЧЕМ. Пожить в Англии с кем то это Ваше право. Если есть желание. Но я бы поехала в статусе невесты. НО ВАМ ТАКОГО НЕ ПРЕДЛОЖИЛИ. ДОГАДАЙТЕСЬ ПОЧЕМУ...
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!! / 21.05.19 15:44Потому что не знакомый - не окончательный придурок, предлагающий первой встречной выйти за него замуж. У меня бы как раз возникли вопросы, если бы он ей сходу предложил жениться
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Zavoronok / 21.05.19 08:59Согласна с теми, кто предлагает сначала поинтересоваться, как и на что жить будете. Спросите у англичанина, как он видит ваш совместный быт. Может, у вас слишком разные представления о совместном проживании.
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Проходя мимо / 21.05.19 08:13Увы, парню можно говорить "прощай". У вас сплошная рутина. привычка. Чувства, ели были, то ушли. Теперь он просто подходящий кандидат для замужества, но вам друг с другом скучно. Представь, что это на всю жизнь! Если есть возможность поехать в Англию учиться или работать - поезжай. А англичанину задай вопрос: пожить? А на какие деньги? Что ты можешь мне организовать кроме "пожить"? Вы же не хотите оказаться в чужой стране полностью зависимой от малознакомого мужчины?
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miss Granger / 21.05.19 08:04"попробовать жить" - это такой тест драйв вас в качестве бесплатной жены, не требующей обязательств? Не соглашаться, конечно. Если есть какие-то чувства и тд, пусть берет ответственность. Иначе переедете и получится как недавно тут в истоии девушки из Франции было... Ну а с нынешним лучше расходитться и не морочить голлову, наверное, раз уже мысли о другом...
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ЯздесЯ / 21.05.19 07:31Не, жить то с ним зачем сразу? Один раз встретились в гостях. Он ничего не потеряет, если разбежитесь, а вам потом выгребать. Я так понимаю, по интернету общались, а там встретились. Вы пишите, что собирались на учебу за свой счет, ну и езжайте на учебу. А там уже дружите с кем-то, присматривайтесь, может, еще кто лучше появится. На расстоянии со своим мч почувствуете, нужен вам он или нет. Не согласна категорически с теми, кто пишет, что за три года ее мч прям должен был замуж позвать, очередной шаблонный стереотип. Будто штамп что-то гарантирует в их случае. Работать, кстати, она может в онлайн школе английского по интернет, заработок хороший. В общем, автор, советую не торопиться с решением, включить практическую сметку и задаваться (и задавать) правильными вопросами, общаться со всеми подходящими людьми, так постепенно в диалоге и с английским другом узнаете его позицию на совместное житье-бытье. А там и разберетесь со всем. А как вы будете "жить вместе" он объяснил в подробностях вообще? Это ведь самое важное- вы в чужой стране будете на птичьих правах. Или он с прицелом вас в жены, а это тест-драйв? Как-то самое главное непонятно.
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Солярская / 21.05.19 09:05Да ничего в этой жизни не гарантия. Даже тот факт, что вы родились, не гарантирует, что через пять минут будете жить, что не подавитесь чаем, что вертолет на голову не упадет. Тем не менее, вероятность того, что вместе люди будут долго и счастливо, выше, если есть любовь и предложение руки и сердца, и ниже, если нет ни особой любви, ни намерений, а так, просто сожитель с сожительницей... Он дом благоустраивает. Свой. Она к "другу" в гости ездит. Все норм, чо.
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Джей / 21.05.19 06:20В России попробовали, терь в Англии попробуйте)) замуж-то не зовут, так какая разница по большому счету, где из ся примерную жену изображать))
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Krazy / 21.05.19 07:08Лучше в России. Там она как учительница русского языка, допустим таджичка с Таджикистана, с диким акцентом и неродным русским, понаехавшая в Москву. Чтобы быть домохозяйкой при местном русском парне. Вот родители и друзья то в восторге будут. А англосаксы куда более страшные снобы, чем русские. даже тут, в Канаде.
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Джей / 21.05.19 07:16За полгода адаптируется и язык адаптируетс , осмотрится, че сразу страхов напридумывать. у нас вона полстраны в Англию переселилось, и ничего, все живы здоровы и возвращаться не собираются. А вот с мужиками надл умнее ся вести, а тоив трёх соснах заплутала, при том, что ни один замуж не зовёт.
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Krazy / 21.05.19 08:20Ага за полгода язык улучшит :) Разве что если предел мечтаний маникюршей стать или бургеры продавать. ( я б поняла она б айтишник была б, вебдизайнер, физик или иллюстратор. Она препод английского с неанглоязычной страны. Кому она там упала?)
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Солярская / 21.05.19 09:09Кстати, да)) есть реальная знакомая грузинка, учитель русского языка была. В Грузии. Здесь просто домохозяйка при грузинском муже - востребованном узком специалисте.
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Солярская / 21.05.19 05:07Ни то и ни другое. Какая стабильная жизнь здесь? Вы - не замужем. Просто живёте с парнем. Сегодня живёте, а завтра нет. Три года, знаете, это срок, за который уже понятно, что женой он вас не выбрал. Так чего делать вид самой себе, что у вас всё ок? Хотя, вернуться именно в РФ (а не к конкретному парню) никогда не поздно. Вы как были учителем английского, так и останетесь им. Они всегда нужны, хоть в школе, хоть в ПТУ. По поводу иностранца. Прежде, чем ехать, надо понять, за чей счёт банкет. Не что вы собираетесь жить там? Давайте эти романтические мечты слегка подкорректируем, а то приехать и зубы на полку положить, как-то несерьёзно, вы не находите?
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жужа@ / 21.05.19 01:18Ксения, Вы из какого города? Просто интересно , что и где конкретно англичанин делал в России. Я вот в Питере видела много английских гопников, которые тусуются в России и изображают из себя преподавателей - носителей языка., не имея никакого отношения к преподаванию языка. Эдакие переката- поле.