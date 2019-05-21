Англичанин зовет попробовать пожить вместе

Ксения, ты путаешь туризм с иммиграцией. Новый знакомый выпендрился – изобразил помощь в подготовке твоей поездки к себе в страну. Большое дело. Ты думаешь, живи ты с ним пару лет в Англии, он так бы и продолжил тебя опекать, забыв обо всем, включая работу? Твой нынешний парень повел себя совершенно нормально. Ты – взрослая женщина, дееспособная, а организация поездки в Европу – это стандартная понятная процедура, при которой не заставляют разгружать мешки с песком. В чем тебе нужна была помощь, чтобы он отложил работу и ринулся к тебе на подмогу? У тебя планировалась рабочая поездка. Это как командировка. К чему тут имитация бурной деятельной заботы со стороны партнера? Это рутина, с которой каждый способен справиться сам. Твой английский знакомый не сделал ничего из того, что потребовало бы от него усилий или вложений. А имитировать деятельное участие может каждый.

А дальше – смена обстановки, воплощение мечты об Англии, музеи, выставки, прогулки, ухаживания. Естественно, это настроило на романтический лад. Вопрос в том: как долго это продлится, согласись ты переехать. Ты была в той поездке гостьей, туристкой, у которой не было на повестке дня бытовых проблем, требующих решения. И вот, возникла иллюзия, что так и будет, если ты примешь предложение «попробовать пожить». Прости, но нет. Не будет. Во-первых, ты не будешь жить за его счет, как это часто принято у русских. Он предложит тебе разделить расходы на жилье и на питание. Вы начнете считать деньги. Каждый будет платить за себя в кафе, если вы будете туда ходить. Если твоя учебная виза не дает тебе права полноценно работать – это станет очередной проблемой без решения. И не дай бог тебе заболеть.

С другой стороны, если ты уже начала размышлять на тему этого предложения, то сохранять отношения с нынешним парнем – искусственно. Они испорчены. Не важно, что ты не изменила ему пока физически. Ты уже поняла, что он – не тот, о ком ты могла бы сказать «я сделала свой выбор, и другого мне не надо». Ты засомневалась. Значит, не перестала искать. Думаю, будет честно сказать парню, что ты произвела ревизию ценностей в своем сознании и поняла, что для тебя сейчас приоритет – учеба в Англии, на которой ты бы хотела сконцентрироваться, а отношения и, тем более, совместная жизнь – сейчас не для тебя. Фактически, это так и есть. А дальше уже можешь принимать предложение англичанина (я бы не стала, честно говоря, ибо 99%, что ты об этом пожалеешь), или просто уехать учиться, как и планировала, а там уже подумать, так ли нужен тебе на самом деле англичанин, о котором ты крайне мало знаешь (кроме того, что он умеет пустить пыль в глаза).