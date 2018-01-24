4 года без кольца! Почему?
Уфа, 30 лет
24.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаМасса причин. Одна из очень вероятных – та, которую ты сама назвала в своем коротком письме: «его все устраивает». Мужчине для того, чтобы чувствовать себя уверенно, штамп в паспорте не обязателен. И если ему хорошо, и он за 4 года привык к тому, что ты рядом, в холодильнике всегда есть еда, а в шкафу – чистые выглаженные сорочки, то он и не будет думать о том, что у тебя другое мнение на эту идеальную (в его глазах) ситуацию. Так что, если ты просто ждешь предложения от мужчины, который живет с тобой уже 4 года, если ты не говоришь ему прямо, что хочешь, чтобы вы официально оформили отношения, а вместо этого только намекаешь и переживаешь втихую, то, увы, можешь и не дождаться. Ты уже не девушка, которую надо завоевывать, не юная девственница, которая не хочет огорчать маму, поэтому не согласна на секс до брака. Ты – земная, доступная для него (это не плохо и не хорошо, просто факт), и он может банально не понимать, что тебя не устраивает твой статус. Вот и скажи, что хочешь за него замуж официально. Если уверена, что он тебя любит – говори напрямую, что долго ждала романтического предложения, теперь поняла, что вы уже не на той стадии, и что для тебя брак – это важно, это доказательство того, что он выбрал тебя, а не живет с тобой на безрыбье. Поговори с ним об этом. Можешь даже заранее выяснить адрес загса и приемные часы. Возможно, все решится довольно быстро. Если же твой мужчина начнет вилять, уклоняться, говорить, что-то невнятное типа «зачем все портить, нам же так хорошо вдвоем», - считай, что пошел обратный отсчет вашим отношениям. Мужчина, который любит и дорожит, быстро поймет, что если не согласится на брак – потеряет любимую женщину, а для него это невозможно. Мужчина, который еще не выбрал свою единственную, начнет тянуть время и откладывать брак (иногда – для того, чтобы самому понять, чего и кого он хочет, а иногда он просто не видит тебя рядом в долгосрочной перспективе). В общем, не ищи ответа на форуме – тряси своего мужчину.
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СергейВероника, к сожалению, это современный тренд, который лишь усиливается со временем. Причем подобное положение дел существует не только у нас, но и во всем Мире в целом. Ну, исключая разве что ортодоксально мусульманские страны. И причина весьма банальна. Жить стало проще, развлечений больше, обязательств меньше. Да и вы, женщины, стали значительно менее требовательны. Вот и результат. Ведь, согласись, если бы сами дамы жестко стояли на позиции никакого секса до брака, как это было лет сто назад, то и мужикам бы просто некуда было деваться. А сейчас, в период погони за равноправием и бурным расцветом феминизма вкупе с разного рода нетрадиционными ориентациями, женщины сами зачастую предоставляют доступ к телу, лишь бы хоть какие-то штаны в шкафу висели. Ну, и для чего в таком случае твоему приятелю напрягаться лишний раз? У него уже и так все, что нужно, есть. Плюс к этому, он остается свободным от обязательств, то есть документально является завидным молодым неженатым мужчиной с богатством выбора. И, увы, пока ты не начнешь делать резких движений, ничего не изменится. По крайней мере в ЗАГС парень по собственной воле точно не пойдет. Отговорка же самая замечательная – а зачем всё это нужно, если и так хорошо? Так что, если тебе хочется получить штамп в паспорте, придется напрягать сложившиеся взаимоотношения. Для начала следует начать задавать волнующий тебя вопрос с завидной регулярностью, и не на форумах, а непосредственно молодому человеку. Объясняй ему, как для тебя это важно, и как ты этого хочешь. Затем, если он не реагирует, дополняй все это обидами и ссорами. Ну и, наконец, придется сообщить, что, если мужчина не реагирует на желания женщины, если он не готов вступить с ней в законный брак, значит и чувств никаких между ними нет. А раз нет чувств, то для чего весь этот цирк? Всё. Ситуация доведена до абсурда, шахматист зажат в цугцванге и далее уже ему выбирать, какой шаг делать. Если все-таки любит и хочет быть вместе, то никуда не денется. Через некоторое время сам придет и сделает предложение. Но, увы, чаще бывает так, что мужик, как только понимает, что свобода явно заканчивается, скоропалительно «делает ноги» и ищет следующую, менее требовательную подругу. Так что выбирай. Либо живешь в сложившемся «статус кво», и пытаешься образумить приятеля нечастыми провокационными вопросами, либо начинаешь активные боевые действия с непредсказуемым результатом.
Обсуждение 8
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Юля БакуНу и зачем гадать, когда мч рядом? Уже 4 года рядом..Спросите, если Вам это важно.Кто это вместо Вас сделает? Клео как может знать?
24.01.18 09:42
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МатрешкаПо своему опыту рекомендую самой понять зачем оно вам, для чего вы хотите замуж. Подруга, к примеру, рассчитывала, что брак положительно повлияет на сожителя и он станет более ответственным... не тут то было... уговорила его пожениться, расписались, сыграли свадьбу и развелись потому, что все осталось по-прежнему. Они жили 2 года до брака. Сестра с парнем своим жила 6 лет. Ничего не ждала и не требовала, их обоих все устраивало. Он ей сделал предложение сам без намеков и уговоров. В ЗАГС пошли под пинком друга. Два года в браке и тьфу тьфу все хорошо. Я со своим тоже 4 года уже. Когда-то заморачивалась. Сейчас понимаю, что главнее как живешь и с кем, а не статус. Причины почему он до сих пор меня не отвел в ЗАГС знаю, он тоже в курсе моего мнения по этому поводу. Договорились, что поженимся, когда будем заводить детей. Поэтому рекомендую разговаривать со своим сожителем... раз уж вы пишете о взаимопонимании.
24.01.18 09:23
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Проходя мимоВ тридцать лет с 4-х летним стажем совместного проживания есть два хороших повода заговорить о браке: желание иметь детей (если оно действительно есть) и приобретение общей собственности. В обоих случаях разговор может закончиться расставанием, если мужчине это не надо. Поэтому подумайте, что нужно лично Вам: штамп в паспорте, именно этот, и никакой другой, мужчина, дальнейший поиск спутника жизни для создания полноценной семьи.
24.01.18 08:16
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Хорошая работа - это хорошо. Но в своем коротком письме вы не написали, как он к вам относится. Нужны ли вы ему на самом деле, насколько он дорожит вами, а вы им. или ваше взаимопонимание - это просто отсутствие ссор и присутствие горячего ужина.
24.01.18 07:42
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Клуша Новокузнецк"Почему?" Потому что " все устраивает" - сами же отвечаете) Или только "видимо"? Что молчим-то, кого ждем? Чай не четыре дня вместе, пора бы уже и правду научиться говорить, а не поддерживать видимость.
24.01.18 07:33
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С парнем своим поговорить не пробовали по этому поводу? Планами там поинтересоваться, не?
24.01.18 06:06
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А что вам даст этот штамп? Ничего же не поменяется, а волокиты с документами будет много. Если только статус, то оно того не стоит... или вы считаете, что штамп поможет вам избежать соперниц, измен или возможного развода? Оформлять отношения нужно было раньше, сейчас сделать это будет очень сложно, а если у вас ещё и налаженный быт и плюс-минус одинаковый финансовый вклад в семью, то съехать особо вы не сможете, а значит и серьезные ультиматумы поставить не сможете. Попробуйте закрутить интрижку на стороне, и аргументируйте это тем, что он свободный мужчина, и вы свободная женщина, ведь по паспорту так и получается?!
24.01.18 06:00
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ZavoronokПопробуйте пожить какое-то время отдельно. Там поймёте, нужны друг другу или нет. Если предложит вернуться, соглашайся в обмен на кольцо, ну а если не предложит, то ты ему и не нужна по большому счёту. Лучше тогда расстаться.
24.01.18 01:58