4 года без кольца! Почему?

Алена

Масса причин. Одна из очень вероятных – та, которую ты сама назвала в своем коротком письме: «его все устраивает». Мужчине для того, чтобы чувствовать себя уверенно, штамп в паспорте не обязателен. И если ему хорошо, и он за 4 года привык к тому, что ты рядом, в холодильнике всегда есть еда, а в шкафу – чистые выглаженные сорочки, то он и не будет думать о том, что у тебя другое мнение на эту идеальную (в его глазах) ситуацию. Так что, если ты просто ждешь предложения от мужчины, который живет с тобой уже 4 года, если ты не говоришь ему прямо, что хочешь, чтобы вы официально оформили отношения, а вместо этого только намекаешь и переживаешь втихую, то, увы, можешь и не дождаться. Ты уже не девушка, которую надо завоевывать, не юная девственница, которая не хочет огорчать маму, поэтому не согласна на секс до брака. Ты – земная, доступная для него (это не плохо и не хорошо, просто факт), и он может банально не понимать, что тебя не устраивает твой статус. Вот и скажи, что хочешь за него замуж официально. Если уверена, что он тебя любит – говори напрямую, что долго ждала романтического предложения, теперь поняла, что вы уже не на той стадии, и что для тебя брак – это важно, это доказательство того, что он выбрал тебя, а не живет с тобой на безрыбье. Поговори с ним об этом. Можешь даже заранее выяснить адрес загса и приемные часы. Возможно, все решится довольно быстро. Если же твой мужчина начнет вилять, уклоняться, говорить, что-то невнятное типа «зачем все портить, нам же так хорошо вдвоем», - считай, что пошел обратный отсчет вашим отношениям. Мужчина, который любит и дорожит, быстро поймет, что если не согласится на брак – потеряет любимую женщину, а для него это невозможно. Мужчина, который еще не выбрал свою единственную, начнет тянуть время и откладывать брак (иногда – для того, чтобы самому понять, чего и кого он хочет, а иногда он просто не видит тебя рядом в долгосрочной перспективе). В общем, не ищи ответа на форуме – тряси своего мужчину.