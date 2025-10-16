Время согреться: 5 рецептов осенних супов

Первые холода всегда приходят неожиданно – вроде еще вчера пили айс-латте, а сегодня уже хочется плед, свечи и что-то горячее с ярким ароматом. Осенью особенно важно наполнять рацион теплыми, насыщенными блюдами, которые не только утоляют голод, но и создают ощущение уюта. Один из лучших способов сделать это – сварить суп. Пряный, густой, с сезонными овощами – он будто возвращает внутреннее тепло и помогает пережить промозглые дни.

Вот несколько рецептов супов, которые идеально впишутся в октябрьское настроение и согреют лучше любого шарфа.

Тыквенный крем-суп с имбирем и сливками





Ингредиенты:

Тыква – 700 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Сливки (10–20%) – 150 мл

Вода или овощной бульон – 500 мл

Имбирь (свежий, тертый) – 1 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Семечки тыквы для подачи

Как готовить:

Нарезать тыкву, лук и морковь кубиками. Обжарить овощи на оливковом масле до мягкости. Добавить имбирь и бульон, варить 15–20 минут до готовности тыквы. Измельчить суп блендером до однородной консистенции, влить сливки, посолить и поперчить. Прогреть еще пару минут, не доводя до кипения. Подавать с поджаренными семечками и каплей масла.

Сливочный томатный суп с базиликом





Ингредиенты:

Помидоры (спелые) – 1 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Овощной бульон – 400 мл

Сливки – 100 мл

Соль, черный перец

Свежий базилик для подачи

Как готовить:

Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости. Добавить нарезанные помидоры и готовить 10 минут. Влить бульон и варить еще 15 минут. Снять с огня, измельчить блендером, вернуть в кастрюлю и добавить сливки. Прогреть, не кипятя. Подавать с листьями базилика и ломтиком хрустящего хлеба.

Кукурузный суп с копченой паприкой и картофелем





Ингредиенты:

Кукуруза (замороженная или свежая) – 400 г

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 1 ст. л.

Копченая паприка – ½ ч. л.

Сливки или кокосовое молоко – 100 мл

Соль, перец

Как готовить:

Лук и чеснок обжарить на масле до прозрачности. Добавить картофель и кукурузу, перемешать, посыпать паприкой. Влить 500 мл воды или бульона, варить до мягкости картофеля. Измельчить часть супа блендером, чтобы получилась густая текстура. Влить сливки, посолить и прогреть. Подавать с кукурузными зернами и щепоткой паприки сверху.

Луковый суп с гренками и сыром





Ингредиенты:

Лук репчатый – 5–6 шт.

Сливочное масло – 30 г

Белое сухое вино – 100 мл (по желанию)

Говяжий или овощной бульон – 700 мл

Тимьян – ½ ч. л.

Соль, перец

Багет, тертый сыр (груер, эмменталь или пармезан)

Как готовить:

Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на сливочном масле 20–25 минут до карамельного цвета. Влить вино (если используете), дождаться, пока выпарится. Добавить бульон, тимьян, посолить и варить еще 15 минут. Разлить по порционным горшочкам, сверху выложить ломтики багета с сыром. Запечь в духовке до золотистой корочки.

Осенний суп с чечевицей и овощами





Ингредиенты:

Красная чечевица – 1 стакан

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сельдерей – 1 стебель

Помидор – 1 шт.

Тмин – ½ ч. л.

Куркума – ½ ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, перец

Как готовить: