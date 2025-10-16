Время согреться: 5 рецептов осенних супов

Осенью особенно хочется тепла и уюта, даже в тарелке. Делимся рецептами супов, которые не только согреют, но и подарят ощущение комфорта.
Первые холода всегда приходят неожиданно – вроде еще вчера пили айс-латте, а сегодня уже хочется плед, свечи и что-то горячее с ярким ароматом. Осенью особенно важно наполнять рацион теплыми, насыщенными блюдами, которые не только утоляют голод, но и создают ощущение уюта. Один из лучших способов сделать это – сварить суп. Пряный, густой, с сезонными овощами – он будто возвращает внутреннее тепло и помогает пережить промозглые дни.
Вот несколько рецептов супов, которые идеально впишутся в октябрьское настроение и согреют лучше любого шарфа.
Тыквенный крем-суп с имбирем и сливками
Ингредиенты:
-
Тыква – 700 г
-
Лук – 1 шт.
-
Морковь – 1 шт.
-
Оливковое масло – 2 ст. л.
-
Сливки (10–20%) – 150 мл
-
Вода или овощной бульон – 500 мл
-
Имбирь (свежий, тертый) – 1 ч. л.
-
Соль, перец по вкусу
-
Семечки тыквы для подачи
Как готовить:
-
Нарезать тыкву, лук и морковь кубиками.
-
Обжарить овощи на оливковом масле до мягкости.
-
Добавить имбирь и бульон, варить 15–20 минут до готовности тыквы.
-
Измельчить суп блендером до однородной консистенции, влить сливки, посолить и поперчить.
-
Прогреть еще пару минут, не доводя до кипения.
-
Подавать с поджаренными семечками и каплей масла.
Сливочный томатный суп с базиликом
Ингредиенты:
-
Помидоры (спелые) – 1 кг
-
Лук – 1 шт.
-
Чеснок – 2 зубчика
-
Оливковое масло – 2 ст. л.
-
Овощной бульон – 400 мл
-
Сливки – 100 мл
-
Соль, черный перец
-
Свежий базилик для подачи
Как готовить:
-
Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости.
-
Добавить нарезанные помидоры и готовить 10 минут.
-
Влить бульон и варить еще 15 минут.
-
Снять с огня, измельчить блендером, вернуть в кастрюлю и добавить сливки.
-
Прогреть, не кипятя.
-
Подавать с листьями базилика и ломтиком хрустящего хлеба.
Кукурузный суп с копченой паприкой и картофелем
Ингредиенты:
-
Кукуруза (замороженная или свежая) – 400 г
-
Картофель – 2 шт.
-
Лук – 1 шт.
-
Чеснок – 1 зубчик
-
Оливковое масло – 1 ст. л.
-
Копченая паприка – ½ ч. л.
-
Сливки или кокосовое молоко – 100 мл
-
Соль, перец
Как готовить:
-
Лук и чеснок обжарить на масле до прозрачности.
-
Добавить картофель и кукурузу, перемешать, посыпать паприкой.
-
Влить 500 мл воды или бульона, варить до мягкости картофеля.
-
Измельчить часть супа блендером, чтобы получилась густая текстура.
-
Влить сливки, посолить и прогреть.
-
Подавать с кукурузными зернами и щепоткой паприки сверху.
Луковый суп с гренками и сыром
Ингредиенты:
-
Лук репчатый – 5–6 шт.
-
Сливочное масло – 30 г
-
Белое сухое вино – 100 мл (по желанию)
-
Говяжий или овощной бульон – 700 мл
-
Тимьян – ½ ч. л.
-
Соль, перец
-
Багет, тертый сыр (груер, эмменталь или пармезан)
Как готовить:
-
Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на сливочном масле 20–25 минут до карамельного цвета.
-
Влить вино (если используете), дождаться, пока выпарится.
-
Добавить бульон, тимьян, посолить и варить еще 15 минут.
-
Разлить по порционным горшочкам, сверху выложить ломтики багета с сыром.
-
Запечь в духовке до золотистой корочки.
Осенний суп с чечевицей и овощами
Ингредиенты:
-
Красная чечевица – 1 стакан
-
Морковь – 1 шт.
-
Лук – 1 шт.
-
Сельдерей – 1 стебель
-
Помидор – 1 шт.
-
Тмин – ½ ч. л.
-
Куркума – ½ ч. л.
-
Оливковое масло – 1 ст. л.
-
Соль, перец
Как готовить:
-
Овощи нарезать и обжарить в кастрюле с маслом.
-
Добавить чечевицу, специи и залить 1 литром воды или бульона.
-
Варить 20–25 минут до мягкости чечевицы.
-
При необходимости частично измельчить блендером.
-
Подавать с ложкой густого йогурта или зеленью.