Время согреться: 5 рецептов осенних супов

 126

Осенью особенно хочется тепла и уюта, даже в тарелке. Делимся рецептами супов, которые не только согреют, но и подарят ощущение комфорта.

Фото: unsplash.comПервые холода всегда приходят неожиданно – вроде еще вчера пили айс-латте, а сегодня уже хочется плед, свечи и что-то горячее с ярким ароматом. Осенью особенно важно наполнять рацион теплыми, насыщенными блюдами, которые не только утоляют голод, но и создают ощущение уюта. Один из лучших способов сделать это – сварить суп. Пряный, густой, с сезонными овощами – он будто возвращает внутреннее тепло и помогает пережить промозглые дни.

Вот несколько рецептов супов, которые идеально впишутся в октябрьское настроение и согреют лучше любого шарфа.

Тыквенный крем-суп с имбирем и сливками

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Тыква – 700 г

  • Лук – 1 шт.

  • Морковь – 1 шт.

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Сливки (10–20%) – 150 мл

  • Вода или овощной бульон – 500 мл

  • Имбирь (свежий, тертый) – 1 ч. л.

  • Соль, перец по вкусу

  • Семечки тыквы для подачи

Как готовить:

  1. Нарезать тыкву, лук и морковь кубиками.

  2. Обжарить овощи на оливковом масле до мягкости.

  3. Добавить имбирь и бульон, варить 15–20 минут до готовности тыквы.

  4. Измельчить суп блендером до однородной консистенции, влить сливки, посолить и поперчить.

  5. Прогреть еще пару минут, не доводя до кипения.

  6. Подавать с поджаренными семечками и каплей масла.

Сливочный томатный суп с базиликом

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Помидоры (спелые) – 1 кг

  • Лук – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Овощной бульон – 400 мл

  • Сливки – 100 мл

  • Соль, черный перец

  • Свежий базилик для подачи

Как готовить:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости.

  2. Добавить нарезанные помидоры и готовить 10 минут.

  3. Влить бульон и варить еще 15 минут.

  4. Снять с огня, измельчить блендером, вернуть в кастрюлю и добавить сливки.

  5. Прогреть, не кипятя.

  6. Подавать с листьями базилика и ломтиком хрустящего хлеба.

Кукурузный суп с копченой паприкой и картофелем

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Кукуруза (замороженная или свежая) – 400 г

  • Картофель – 2 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Копченая паприка – ½ ч. л.

  • Сливки или кокосовое молоко – 100 мл

  • Соль, перец

Как готовить:

  1. Лук и чеснок обжарить на масле до прозрачности.

  2. Добавить картофель и кукурузу, перемешать, посыпать паприкой.

  3. Влить 500 мл воды или бульона, варить до мягкости картофеля.

  4. Измельчить часть супа блендером, чтобы получилась густая текстура.

  5. Влить сливки, посолить и прогреть.

  6. Подавать с кукурузными зернами и щепоткой паприки сверху.

Луковый суп с гренками и сыром

Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 5–6 шт.

  • Сливочное масло – 30 г

  • Белое сухое вино – 100 мл (по желанию)

  • Говяжий или овощной бульон – 700 мл

  • Тимьян – ½ ч. л.

  • Соль, перец

  • Багет, тертый сыр (груер, эмменталь или пармезан)

Как готовить:

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами и томить на сливочном масле 20–25 минут до карамельного цвета.

  2. Влить вино (если используете), дождаться, пока выпарится.

  3. Добавить бульон, тимьян, посолить и варить еще 15 минут.

  4. Разлить по порционным горшочкам, сверху выложить ломтики багета с сыром.

  5. Запечь в духовке до золотистой корочки.

Осенний суп с чечевицей и овощами


Ингредиенты:

  • Красная чечевица – 1 стакан

  • Морковь – 1 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Сельдерей – 1 стебель

  • Помидор – 1 шт.

  • Тмин – ½ ч. л.

  • Куркума – ½ ч. л.

  • Оливковое масло – 1 ст. л.

  • Соль, перец

Как готовить:

  1. Овощи нарезать и обжарить в кастрюле с маслом.

  2. Добавить чечевицу, специи и залить 1 литром воды или бульона.

  3. Варить 20–25 минут до мягкости чечевицы.

  4. При необходимости частично измельчить блендером.

  5. Подавать с ложкой густого йогурта или зеленью.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.