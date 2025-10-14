Тыквенный тоник и тыквенная матча: 4 напитка из сезонного овоща, которые стоит попробовать

Рассказываем, какие напитки из тыквы приготовить этой осенью — от тыквенной матчи до витаминного тоника.

Октябрь – сезон тыквы, но далеко не все используют этот овощ на полную. Обычно все заканчивается супом-пюре и "тем самым" латте из кофейни. А зря. Тыква – не просто осенний символ, а источник клетчатки, бета-каротина и антиоксидантов. Она поддерживает кожу, зрение и иммунитет, а еще – отлично сочетается с кофе, специями и даже цитрусами. Мы уже делились рецептами блюд из тыквы, а теперь рассказываем, как приготовить из нее напитки. 

Расслабляющий латте, бодрящий тоник или необычная матча – тыква подходит для любого напитка. Вот несколько идей, которые легко повторить дома.

Тыквенный латте с пряностями

Фото: freepik.com

Классика, которая не надоела – особенно если готовить дома, а не в кофейне.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока (или растительного напитка)

  • 2 ч. л. пюре из запеченной тыквы

  • ½ ч. л. корицы

  • щепотка мускатного ореха

  • 1 ч. л. меда (по желанию)

  • эспрессо – 1 порция

Как приготовить:
Согрейте молоко с пюре и специями, не доводя до кипения. Взбейте венчиком или капучинатором, добавьте к кофе. Сверху можно посыпать корицей.

Тыквенный тоник с апельсином и имбирем

Фото: freepik.com
Освежающий, витаминный и визуально очень красивый напиток – идеален, если хочется чего-то легкого.

Ингредиенты:

  • 100 мл свежего апельсинового сока

  • 50 мл пюре из тыквы

  • 100 мл тоника

  • несколько тонких ломтиков свежего имбиря

  • лед

Как приготовить:
Смешайте пюре с соком и имбирем, добавьте лед, залейте тоником. Украсьте долькой апельсина – и получите тоник, в котором нет ни грамма скуки.

Тыквенная матча

Фото: freepik.com

Да, матча и тыква – отличная пара. Первая бодрит, вторая добавляет мягкости и сладости.

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. порошка матча

  • 150 мл теплого растительного молока

  • 1 ч. л. тыквенного пюре

  • немного сиропа или меда (по вкусу)

Как приготовить:
Размешайте матчу с небольшим количеством горячей воды до однородности. Добавьте теплое молоко и пюре, перемешайте. Можно подавать теплой или со льдом – обе версии одинаково хороши.

Тыквенно-кокосовый милкшейк

Фото: unsplash.com
Для тех, кто не пьет кофе, но любит сладкие, густые напитки.

Ингредиенты:

  • 100 г тыквенного пюре

  • 200 мл кокосового молока

  • 1 банан

  • немного ванили

  • лед

Как приготовить:
Все ингредиенты смешать в блендере до кремовой консистенции. Получится десерт, а не напиток – но полезный.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

