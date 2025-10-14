Тыквенный тоник и тыквенная матча: 4 напитка из сезонного овоща, которые стоит попробовать

Октябрь – сезон тыквы, но далеко не все используют этот овощ на полную. Обычно все заканчивается супом-пюре и "тем самым" латте из кофейни. А зря. Тыква – не просто осенний символ, а источник клетчатки, бета-каротина и антиоксидантов. Она поддерживает кожу, зрение и иммунитет, а еще – отлично сочетается с кофе, специями и даже цитрусами. Мы уже делились рецептами блюд из тыквы, а теперь рассказываем, как приготовить из нее напитки.

Расслабляющий латте, бодрящий тоник или необычная матча – тыква подходит для любого напитка. Вот несколько идей, которые легко повторить дома.

Тыквенный латте с пряностями





Классика, которая не надоела – особенно если готовить дома, а не в кофейне.

Ингредиенты:

200 мл молока (или растительного напитка)

2 ч. л. пюре из запеченной тыквы

½ ч. л. корицы

щепотка мускатного ореха

1 ч. л. меда (по желанию)

эспрессо – 1 порция

Как приготовить:

Согрейте молоко с пюре и специями, не доводя до кипения. Взбейте венчиком или капучинатором, добавьте к кофе. Сверху можно посыпать корицей.

Тыквенный тоник с апельсином и имбирем



Освежающий, витаминный и визуально очень красивый напиток – идеален, если хочется чего-то легкого.



Ингредиенты:

100 мл свежего апельсинового сока

50 мл пюре из тыквы

100 мл тоника

несколько тонких ломтиков свежего имбиря

лед

Как приготовить:

Смешайте пюре с соком и имбирем, добавьте лед, залейте тоником. Украсьте долькой апельсина – и получите тоник, в котором нет ни грамма скуки.

Тыквенная матча





Да, матча и тыква – отличная пара. Первая бодрит, вторая добавляет мягкости и сладости.

Ингредиенты:

1 ч. л. порошка матча

150 мл теплого растительного молока

1 ч. л. тыквенного пюре

немного сиропа или меда (по вкусу)

Как приготовить:

Размешайте матчу с небольшим количеством горячей воды до однородности. Добавьте теплое молоко и пюре, перемешайте. Можно подавать теплой или со льдом – обе версии одинаково хороши.

Тыквенно-кокосовый милкшейк



Для тех, кто не пьет кофе, но любит сладкие, густые напитки.



Ингредиенты:

100 г тыквенного пюре

200 мл кокосового молока

1 банан

немного ванили

лед

Как приготовить:

Все ингредиенты смешать в блендере до кремовой консистенции. Получится десерт, а не напиток – но полезный.