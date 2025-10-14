Тыквенный тоник и тыквенная матча: 4 напитка из сезонного овоща, которые стоит попробовать

Рассказываем, какие напитки из тыквы приготовить этой осенью — от тыквенной матчи до витаминного тоника.
Октябрь – сезон тыквы, но далеко не все используют этот овощ на полную. Обычно все заканчивается супом-пюре и "тем самым" латте из кофейни. А зря. Тыква – не просто осенний символ, а источник клетчатки, бета-каротина и антиоксидантов. Она поддерживает кожу, зрение и иммунитет, а еще – отлично сочетается с кофе, специями и даже цитрусами. Мы уже делились рецептами блюд из тыквы, а теперь рассказываем, как приготовить из нее напитки.
Расслабляющий латте, бодрящий тоник или необычная матча – тыква подходит для любого напитка. Вот несколько идей, которые легко повторить дома.
Тыквенный латте с пряностями
Классика, которая не надоела – особенно если готовить дома, а не в кофейне.
Ингредиенты:
200 мл молока (или растительного напитка)
2 ч. л. пюре из запеченной тыквы
½ ч. л. корицы
щепотка мускатного ореха
1 ч. л. меда (по желанию)
эспрессо – 1 порция
Как приготовить:
Согрейте молоко с пюре и специями, не доводя до кипения. Взбейте венчиком или капучинатором, добавьте к кофе. Сверху можно посыпать корицей.
Тыквенный тоник с апельсином и имбирем
Освежающий, витаминный и визуально очень красивый напиток – идеален, если хочется чего-то легкого.
Ингредиенты:
100 мл свежего апельсинового сока
50 мл пюре из тыквы
100 мл тоника
несколько тонких ломтиков свежего имбиря
лед
Как приготовить:
Смешайте пюре с соком и имбирем, добавьте лед, залейте тоником. Украсьте долькой апельсина – и получите тоник, в котором нет ни грамма скуки.
Тыквенная матча
Да, матча и тыква – отличная пара. Первая бодрит, вторая добавляет мягкости и сладости.
Ингредиенты:
1 ч. л. порошка матча
150 мл теплого растительного молока
1 ч. л. тыквенного пюре
немного сиропа или меда (по вкусу)
Как приготовить:
Размешайте матчу с небольшим количеством горячей воды до однородности. Добавьте теплое молоко и пюре, перемешайте. Можно подавать теплой или со льдом – обе версии одинаково хороши.
Тыквенно-кокосовый милкшейк
Для тех, кто не пьет кофе, но любит сладкие, густые напитки.
Ингредиенты:
100 г тыквенного пюре
200 мл кокосового молока
1 банан
немного ванили
лед
Как приготовить:
Все ингредиенты смешать в блендере до кремовой консистенции. Получится десерт, а не напиток – но полезный.