Новозеландская винная карта: рай для тех, кто хочет открыть новые регионы

Когда речь заходит о хорошем вине, первыми на ум приходят Франция или Италия. Но истинные ценители знают, что вина Новой Зеландии могут удивить не меньше. Эта страна Нового Света прославилась на мировом рынке своим ярким совиньон блан из Мальборо и элегантным пино нуар из Отаго – вместе они дают почти 80% всего винного производства Новой Зеландии. Однако новозеландская винная карта этим не исчерпывается. От тропического острова Вайхеке до прохладных гор Центрального Отаго – Новая Зеландия стала раем для тех, кто жаждет открыть малоизвестные винные регионы и новые вкусы.





Остров Вайхеке – "остров вина" в заливе Хаураки

Остров Вайхеке (Waiheke Island) лежит всего в 30–40 минутах на пароме от Окленда и славится микроклиматом, идеально подходящим для виноделия. Небольшой по площади (около 100 кв. км) остров усыпан более чем 30 бутиковыми винодельнями. Не случайно Вайхеке известен среди местных как "остров вина". Здесь преобладают красные сорта: сочные бордосские купажи из каберне и мерло, а также пряная сира. Благодаря морскому климату и вулканическим почвам вина Вайхеке отличаются насыщенным фруктовым букетом и бархатистыми танинами.

Многие хозяйства острова – семейные и небольшие, их продукция редко попадает в массовую продажу. Поэтому дегустация вин на самом Вайхеке становится эксклюзивным опытом. Например, культовая винодельня Stonyridge прославилась своим бордосским блендом Larose, который ценители могут попробовать лишь в винном погребе хозяйства. А живописные террасы Mudbrick Vineyard с видом на океан давно стали местной достопримечательностью для романтиков.





Вайхеке идеально сочетает винный туризм с пляжным отдыхом: между дегустациями гости наслаждаются золотыми пляжами Онеранги и галереями искусства, впитывая атмосферу островной жизни. Недаром этот уголок называют райским для любителей красного вина – здесь вас ждут новые открытия в каждом бокале.

Центральный Отаго – край Pinot Noir на краю света

Перенесемся на Южный остров, в регион Центральный Отаго. Это один из самых южных винодельческих регионов планеты – дальше только снежные просторы. Окруженный горами и удаленный от океана, Центральный Отаго – единственный регион Новой Зеландии с резко континентальным климатом. Летом здесь жарко, а зимой температура опускается ниже нуля, что создает экстремальные условия для винограда. Однако именно эти контрасты и плодородные каменистые почвы позволили региону стать царством Pinot Noir.





Местные пино нуары славятся глубиной и насыщенностью: в их вкусе чувствуются тона спелой вишни, темных ягод и тонкие землистые нюансы, а текстура отличается шелковистыми танинами. Не случайно Центральный Отаго сейчас лидирует в стране по производству вин из этого капризного сорта. Виноградники тянутся вдоль 45-й южной параллели, преимущественно в живописном треугольнике между Квинстауном, Кромвеллом и Ванака. Здесь расположены известные винодельни, такие как Felton Road и Rippon, чьи пино нуары завоевали мировое признание.

Помимо красных, в Отаго выращивают ароматные белые – рислинг, пино гри, шардоне – однако красные вина доминируют. Особое очарование дегустациям в Отаго придает окружение: представьте, что вы пробуете бокал бархатного Pinot Noir на фоне снежных вершин Южных Альп. Каждый глоток тут напоминает, что вы буквально пробуете вино с края света – уникальное и неповторимое.

Хокс-Бей – солнце, история и великие красные вина

Для полноты картины стоит заглянуть в Хокс-Бей (Hawke’s Bay) – старейший винодельческий регион Новой Зеландии. Первые лозы были посажены здесь еще в середине XIX века, и с тех пор регион заслужил репутацию новозеландской столицы красных вин. Расположенный на солнечном восточном побережье Северного острова, Хокс-Бей известен теплыми летами и разноплановыми терруарами. Здесь великолепно удаются насыщенные мерло и каберне (их купажи не уступают старому свету) и пряный шира́з (сира). Не случайно новозеландскую сиру называют восходящей звездой: регионы Хокс-Бей и Вайхеке уже доказали свой потенциал в создании выдающихся вин из этого сорта.





Помимо красных, Хокс-Бей славится и роскошным шардоне – именно местное Chardonnay от винодельни Church Road было признано лучшим в стране в 2020 году. Центром региона является город Напье, очаровывающий гостей арт-деко архитектурой и винными фестивалями. Для винных туристов здесь открыты десятки виноделен – от старейшей Mission Estate (основанной монахами в 1851 году) до ультрасовременных хозяйств. Хокс-Бей – это гармония богатой истории и инноваций: дегустируя его вина, вы почувствуете и традиции, и новаторский дух виноделов Новой Зеландии.

Другие винные сокровища Новой Зеландии

Новозеландская винная карта богата и другими регионами, каждый со своим характером. На севере Мальборо давно стало синонимом совиньон блан – этого яркого, искрящегося белого вина, с которого начался триумф новозеландских вин на мировой арене. Сегодня в Мальборо делают и отличный пино нуар, но именно терпкий аромат маракуйи и крыжовника в местном Sauvignon Blanc покорил сердца миллионов. Неподалеку уютится Нельсон, где бутики-винификации экспериментируют со спонтанной ферментацией и радуют утонченными белыми винами. На востоке Северного острова регион Гисборн встречает первый рассвет на планете – и первым собирает урожай винограда, славясь сочными шардоне. А в долине Вайрарапа (регион Мартинборо) небольшие семейные винодельни творят пино нуар не менее изысканный, чем в Бургундии, только в новозеландском обличье.





Каждый из этих регионов по-своему дополняет палитру, которую предлагают вина Новой Зеландии. Большинство местных хозяйств делают ставку на качество, устойчивое виноградарство и уникальность вкуса. Благодаря этому новозеландские вина получили мировое признание: от свежих ароматных белых до глубоких бархатных красных. И хотя они не настолько на слуху, как бордо или кьянти, именно в их неповторимости кроется особая ценность для винного гурмана.