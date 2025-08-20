Оранжевое вино: почему его называют "пятым вкусом"

Оранжевое вино уже давно стало звездой винных карт в модных ресторанах – от Нью-Йорка до Тбилиси. Оно выглядит необычно, звучит загадочно и точно не похоже ни на белое, ни на красное. Разбираемся, почему его называют "пятым вкусом" и с чего начать знакомство.

Что это вообще такое

Оранжевое вино – это белый виноград, который делают "по красной технологии". Обычно белое вино быстро отделяют от кожицы, чтобы напиток получился легким и прозрачным. Но здесь все наоборот: виноград оставляют на контакте с кожицей и косточками – иногда несколько дней, а иногда даже месяцами. Такой метод и называется skin contact.

Именно из-за этого напиток приобретает насыщенный янтарный цвет, густую текстуру и совершенно другой вкус – плотный, с легкой терпкостью и оттенками специй.

Откуда пошел тренд



На самом деле оранжевое вино не новинка. Первые такие вина делали еще тысячи лет назад в Грузии, выдерживая виноград в глиняных кувшинах – квеври. Но мировая мода на них началась сравнительно недавно, когда винные бары Нью-Йорка, Лондона и Тбилиси стали включать их в свои карты для тех, кто ищет что-то необычное. Сегодня оранжевое вино есть почти во всех трендовых ресторанах, а сомелье активно используют его в дегустационных сетах.



Как оно на вкус

В аромате чаще всего чувствуется сухофрукт, цедра, специи и немного меда. На вкус – оно плотнее, суше и более танинное, чем белое вино. У некоторых сортов может появляться легкая горчинка – именно это и делает его особенным.

Главное – не ждать от него привычной легкости белого или фруктовости розе. Это отдельная история, и именно поэтому его часто называют "пятым вкусом" – оно не похоже ни на один из привычных вариантов.

С чем сочетать

Оранжевое вино – одно из самых универсальных. Оно легко дружит с сырами с плесенью, морепродуктами и блюдами с большим количеством специй. Отлично работает с азиатской кухней – например, с карри или тайскими супами, где яркий вкус требует вина с характером.

Совет: если не знаете, с чем подать оранжевое вино, берите блюда, где много специй или ярких вкусовых акцентов. Оно их не "забьет", а наоборот, подчеркнет.

Как правильно подавать





Лучше всего подавать слегка охлажденным – примерно 10–12 °C. Бокал – как для белого вина, так аромат будет раскрыться чище.

Не бойтесь экспериментировать: некоторые любители дегустируют его даже в бокалах для красного вина – тогда текстура и плотность ощущаются еще ярче.

Почему это стоит попробовать

Оранжевое вино – это напиток для тех, кому хочется выйти за пределы привычного. Оно не заменит белое или красное, но даст совершенно новый гастрономический опыт. И в этом его главный плюс: оно разрушает привычные представления и дает новые ощущения.