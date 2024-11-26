Вьетнамские блинчики Нэм: простой рецепт хрустящего лакомства

Хотите порадовать себя и близких чем-то необычным и вкусным? Приготовьте хрустящие вьетнамские блинчики Нэм! Этот экзотический деликатес покорит вас сочетанием тонких ароматов и аппетитной хрустящей корочки. И главное – их легко приготовить дома.





Что такое вьетнамские блинчики Нэм?

Вьетнамские блинчики Нэм – традиционное блюдо азиатской кухни. Это тонкие рулетики из рисовой бумаги с начинкой из мяса, морепродуктов и овощей. Они обжариваются до золотистой корочки, становясь невероятно хрустящими. Подаются с разнообразными соусами, которые придают блюду особый шарм и пикантность.

Ингредиенты:

Для 10–12 блинчиков вам понадобятся:

Рисовая бумага – 10–12 листов

Свиной фарш – 200 г

Креветки (очищенные, мелко нарезанные) – 100 г

Морковь – 1 шт. (натертая)

Лук репчатый – 1 шт. (мелко нарезанный)

Грибы шиитаке или древесные грибы – 50 г (замоченные, нарезанные)

Рисовая вермишель – 50 г (отваренная)

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика (измельченные)

Соевый соус – 2 ст. ложки

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки





Пошаговый рецепт:

1. Приготовление начинки

В большой миске соедините свиной фарш, креветки, морковь, лук, грибы и рисовую вермишель. Добавьте яйцо, соевый соус и чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте до однородности.

2. Подготовка рисовой бумаги

Наполните большую миску теплой водой. Окуните лист рисовой бумаги на 10–15 секунд, пока он не станет мягким. Аккуратно разложите его на чистой поверхности.

3. Формирование блинчиков

Выложите столовую ложку начинки на край листа. Заверните нижний край поверх начинки, затем подогните боковые края внутрь и сверните блинчик до конца. Убедитесь, что он плотно завернут, чтобы начинка не выпала при жарке.

4. Обжаривание

Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице до средней температуры. Обжаривайте блинчики порциями по 3–4 минуты с каждой стороны, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Выложите готовые блинчики на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

5. Подача

Подавайте горячими с вашим любимым соусом. Идеально подходят острый соус чили, кисло-сладкий или соус из соевого соуса с лаймом и чесноком.





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