Морепродукты и белое вино: сочетания для домашнего ужина в средиземноморском стиле

Когда хочется почувствовать себя на побережье Греции или Италии, но билеты на самолет в корзине интернет-магазина так и остались неоплаченными, попробуйте другой способ: создайте средиземноморскую атмосферу дома. Теплый свет свечей, аромат моря и бокал прохладного белого вина – все, что нужно для уюта и гастрономического удовольствия.

Морепродукты и белое вино – пара, проверенная временем. В Средиземноморье, где свежие дары моря не просто еда, а стиль жизни, знают толк в том, как изысканно, но просто их подать. Итак, давайте разберемся, как устроить домашний ужин, который перенесет вас прямиком к морским берегам.

Классика жанра: креветки с чесноком и травами

Простая, но совершенно гениальная идея. Берем крупные креветки (чем больше, тем лучше, никто не хочет возиться с мелочью на ужине мечты), обжариваем их с чесноком, оливковым маслом и любимыми травами – розмарин, тимьян или базилик идеально справятся. Сюда же добавьте немного лимонного сока и щепотку хлопьев чили для остроты.

С чем пить?

Шардоне или Совиньон Блан. Эти вина прекрасно подчеркивают вкус креветок, не перебивая их нежный аромат.

Мидии в белом вине

Готовятся они так быстро, что вы удивитесь, почему до сих пор не делали этого дома. В глубокую сковороду к мидиям налейте немного сухого белого вина, добавьте сливочного масла, чеснока и свежей петрушки. Через 5 минут на среднем огне у вас готово блюдо, достойное ресторана.



С чем пить?

Тут без вариантов – то же самое вино, что вы добавили в соус. Для мидий подойдет сухой Рислинг или Пино Гриджио.

Кальмары-гриль с лимоном

Если хочется чего-то необычного, но готовить лень, кальмары – ваш спасательный круг. Замаринуйте их в смеси оливкового масла, лимонного сока и щепотки морской соли, затем быстро обжарьте на сковороде-гриль.

С чем пить?

Греческий Асиртико или Вердиккьо из Италии создадут идеальный дуэт с кальмарами.

Средиземноморский салат с осьминогом





Сварить осьминога – не так сложно, как кажется. Главное, помнить, что он должен быть мягким. Нарежьте его на кусочки, добавьте свежие помидоры, оливки, красный лук и заправьте смесью оливкового масла и уксуса.

С чем пить?

Верментино – легкое итальянское вино, которое подчеркнет морскую нотку блюда.

Советы, как усилить атмосферу ужина





Подумайте о посуде . Белые тарелки, прозрачные бокалы и простые текстильные салфетки в светлых тонах – как в любом кафе на побережье Средиземного моря. Добавьте ароматы. Запах свежего базилика или розмарина сделает кухню еще более "средиземноморской". Музыка. Итальянская эстрада 60-х или звуки волн – создайте настроение.

А что насчет десерта?

Если хотите завершить ужин сладкой ноткой, приготовьте легкий лимонный сорбет или подайте свежие фрукты – персики, инжир или виноград.

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