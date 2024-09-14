Как приготовить торт Муравейник в домашних условиях

Рецепты вкусной выпечки, передающиеся из поколения в поколение, продолжают оставаться актуальными и в наши дни. Одним из них является торт «Муравейник», который в домашних условиях можно сделать достаточно просто. Все, что понадобится – подобрать ингредиенты и пошагово соблюдать действия, руководствуясь оригинальным рецептом, который Клео.ру предлагает вашему вниманию в этой статье. Можете не сомневаться, что результат вас порадует, а десерт будет не стыдно не только предложить членам семьи, но и поставить на праздничный стол гостям.

Ингредиенты для торта Муравейник

Если вы хотите знать, как приготовить торт «Муравейник», то первоначальным шагом будет правильный подбор компонентов. Они потребуются для создания теста, для крема и украшения десерта. Также вам понадобятся дополнительные приспособления – сотейник, емкость, в которой вы будете смешивать продукты, миксер, мясорубка для прокручивания теста, противень для запекания и пергаментная бумага. Итак, рецепт торта «Муравейник», которым вам предлагает воспользоваться Клео.ру, включает следующий набор ингредиентов:

Для теста:

сметана 20% – 130 мл;

масло (сливочное 82% жирности) – 200 г;

мука – 600 г;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 2 ч. л.;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для крема:

сгущенка – 1 банка;

масло (сливочное 82% жирности) – 200 г.

Для украшения:

мак – 10 г;

шоколад (черный) – 50 г.





Пошаговый рецепт приготовления торта «Муравейник»

Алгоритм действий для создания вкусного десерта сможет освоить даже новичок в кулинарном деле. В этом поможет простой рецепт «Муравейника», состоящий из шагов, соблюдая которые вы гарантированно получите отличный результат. Итак, для приготовления лакомства вам нужно будет совершать такие действия:

Для создания теста порубите масло кусочками, выложите в сотейник и растопите, не забывая помешивать. После слега остудите его. В отдельную емкость поместите сметану, присоедините растопленное масло и перемешайте. Добавьте два вида сахара и взбивайте миксером до однородности. Присоедините просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Вводите ее порциями и постепенно размешивайте со сметанно-масляной массой. Распределите тесто на порции, прокручивайте их через мясорубку и выкладывайте на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте заготовку в духовку, предварительно разогретую до 180°C, выпекайте на протяжении 15-20 минут. После дождитесь остывания теста и дополнительно перетрите его руками. Для приготовления крема достаньте масло из холодильника, порубите кубиками и выдерживайте полчаса при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось. Добавьте к маслу предварительно сваренную сгущенку, взбивайте миксером до однородности. Чтобы сварить сгущенку, выложите банку в кастрюлю, влейте воду, чтобы она покрывала банку не меньше, чем на 2 см. Дождитесь кипения, после убавьте огонь до минимального и варите на протяжении двух часов, после остудите. Перемешайте крем с тестом, выложите массу на блюдо, формируя горку. Уберите заготовку в холодильник на 2 часа или на дольше. Шоколад, используемый для украшения, выдерживайте в холодильнике минимум полчаса, после чего натрите на терке. Посыпьте торт «Муравейник» с вареной сгущенкой шоколадной крошкой и маком.





Подведем итог

Торт «Муравейник» в домашних условиях – десерт, который создается очень просто, но результат нисколько не уступает сложным кулинарным шедеврам. Вареная сгущенка, применяемая в составе крема, придаст десерту пикантный сбалансированный вкус, а тесто, размятое в крошку, станет изюминкой этого лакомства.