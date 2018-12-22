Красивые и вкусные салаты Шапка Дела Мороза

Предлагаем украсить праздничный стол вкусным салатом с куриной грудкой «Шапка Деда Мороза». Приготовление не займет много времени. Следуя подсказкам пошагового рецепта с фото, справиться с задачей будет проще. Яркая аппетитная закуска в оригинальном оформлении, поднимет настроение всей семье.

Салат "Шапка Деда Мороза"

Еще с советских времен у большинства из нас Новый год ассоциируется с комедией «С легким паром» и, конечно же, салатом «Оливье». Казалось бы, простота ингредиентов позволяет готовить его в любое время, это не деликатес.

Но, тем не менее в главную зимнюю ночь, эта закуска обязательно должна быть. Единственное, что мы сделаем, кардинально видоизменим ее.

Ингредиенты:

куриная копченая грудка – 250 г;

картофель – 2 шт.;

яйцо – 3 шт.;

свежий огурец – 1 шт. (можно заменить маринованным или соленым);

морковь – 2 шт.;

консервированный горошек – 100 г;

майонез или сметана – 80 г;

соль по вкусу.

Как готовить:

Подготавливаем овощи, морковь и картофель вымываем, отвариваем. В отдельной кастрюльке варим яйца вкрутую. Даем остыть, потом чистим. Берем миску, в которую будем складывать все порезанные компоненты. Копченое мясо птицы режем небольшими кусочками. Кубиками измельчаем клубни картофеля. Режем огурец, по желанию, предварительно можно снять с него кожицу. Берем яйца, отделяем белки от желтков, желтки рубим, белки пока отставляем в сторону, они понадобятся чуть позже. Салат заправляем майонезом, при необходимости немного солим. Все компоненты хорошо перемешиваем. Берем плоское блюдо или тарелку, выкладываем салат в виде колпака. На среднюю часть съедобной композиции, выкладываем отварную тертую морковь. Вот теперь нам пригодится белок, измельчаем его, украшаем оставшуюся часть салата. По краю всей «шапки» выкладываем зеленый горошек или измельченный белок.

Творческий подход и немного фантазии, превратят обычную закуску в настоящее произведение искусства. Такую красоту даже жалко есть. Гости и домочадцы наверняка оценят ваши старания.

С грецкими орехами

Чтобы сделать это угощение правильно, не упустив самого важного, смотрите пошаговый рецепт с фото. Салат с куриной грудкой, оформленный в виде шапки Деда Мороза, станет украшением новогоднего стола.

Ингредиенты:

копченая грудка – 180 г;

яйца – 3 шт.;

грецкие орехи;

груша – 1 шт.;

болгарский перец – 2 шт.;

сыр – 150 г;

французская горчица – 10 г;

майонез – 50 г;

пучок зеленого лука;

соль по вкусу.

Как готовить:

Небольшими кубиками нарезаем курицу. Отвариваем, измельчаем любым удобным способом яйца. Лук и грушу промываем, нарезаем. Все продукты заправляем майонезом и горчицей, перемешиваем. На красивую тарелку выкладываем горкой салат. Сладкий перец промываем, вынимаем сердцевину, режем мелкой соломкой. Сыр измельчаем в терку, лучше мелкую. Ломтики перца красиво выкладываем на поверхность салата. В середине, из небольшого количества салата, обваленного в сыре, формируем помпон шапке. По краям всей тарелки посыпаем сыр.

Внешний вид блюда поднимает настроение, закуска в таком оформлении точно не останется незамеченной.

С гранатом

Еще один рецепт невероятно вкусного угощения для Новогоднего стола.

Ингредиенты:

копченая куриная грудка (отварное филе индейки тоже подойдет) – 250 г;

большая луковица – 1 шт.;

яйца – 6 шт.;

шампиньоны – 250 г;

зерна одного граната;

майонез – 80 г;

соль по вкусу.

Как готовить:

Тщательно промываем г рибы , мелко нарезаем, обжариваем на сковороде в небольшом количестве подсолнечного масла.

, мелко нарезаем, обжариваем на сковороде в небольшом количестве подсолнечного масла. К ним отправляем измельченный лук.

Отвариваем яйца, чистим, остужаем, отделяем желтки от белков.

Куриное мясо и желтки нарезаем, складываем в миску.

К ним добавляем остывшие жареные грибы с луком, солим.

Заправляем майонезом, перемешиваем.

На тарелку выкладываем горкой салат.

Сверху посыпаем его зернами граната.

Измельченные белки смешиваем с майонезом, из получившейся массы формируем шарик.

Ставим его сверху на салат.

Бока закуски декорируем яичными белками.

Еще одна шапка Деда Мороза готова.

С ананасами

Компоненты этого тематически украшенного салата, отлично сочетаются между собой. Благодаря этому блюдо получается очень нежным и вкусным.

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 г;

ананас консервированный – 150 г;

красный болгарский перец – 2 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

сыр – 100 г;

майонез – 3 ст. л.

Как готовить:

Курицу и яйца отвариваем в слегка подсоленной воде в разных кастрюлях. Мясо птицы режем небольшими кусочками, выкладываем на тарелку, сразу придаем форму шапки. С ананаса сливаем жидкость, мелко нарезаем его, укладываем поверх курицы. Посыпаем натертым сыром, покрываем майонезом. Окрасим шапку в красный цвет, сладким перцем, измельченным кубиками. Протираем в мелкую терку яйцо, делаем им окантовку головного убора. Убираем в холодильник, чтобы перед подачей на стол, салат как следует пропитался.

С морепродуктами (с тунцом)

Салат шапка Деда Мороза все готовят по-разному. В классическом варианте основной ингредиент – куриная грудка. На самом деле, ее можно заменить другими продуктами, например, рыбой. При этом вкус ничуть не испортится. Рецепт с пошаговыми фото, на заметку, чтобы ничего не перепутать и все сделать правильно.

Ингредиенты:

картошка – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

яйца куриные – 3 шт.;

репчатый лук – 1 шт.;

тунец консервированный – 1 банка;

огурцы маринованные – 2 шт.;

твердый сыр – 100 г;

перец черный молотый и соль по вкусу;

майонез – 3 ст. л.

Как готовить:

Овощи вымываем, отвариваем в мундире, остужаем, чистим. Картошку измельчаем в крупную терку и сразу выкладываем на красивое большое блюдо, формируя шапку. Слегка смазываем майонезом. Покрываем слоем размятого вилкой тунца, заранее слив жидкость. Добавляем майонез, затем посыпаем тертым сыром. Режем огурцы кубиками, выкладываем следующим слоем. Посыпаем сверху измельченными яйцами и мелко нарезанным луком. Смазываем майонезом. Самым последним слоем выкладываем отварную тертую морковь. Опушку и помпон формируем из заранее отваренных вкрутую и измельченных яиц. Закуска полностью готова к подаче на стол. Любители морепродуктов, оценят нежный вкус замечательного и красивого блюда.

С сардинами

Время приготовления не займет больше часа.

Ингредиенты:

консервы в масле – 1 банка;

плавленый сырок – 1 шт.;

репчатый лук – 2 шт.;

яйца куриные – 2 шт.;

свекла – 2 шт.;

зерна граната;

майонез;

соль по вкусу.

Как готовить:

Свеклу и яйца отвариваем в разных кастрюлях, остужаем, чистим. Измельчаем лук, выкладываем в миску. Чтобы ушла горечь, маринуем его: заливаем кипятком, добавляем десертную ложку сахарного песка, немного соли, три столовых ложки уксуса. Оставляем настаиваться. Яйца натираем на крупной терке. Точно так же поступаем с отварной свеклой и плавленым сырком. Вилкой разминаем консервы. Чтобы салат не получился сухим, жидкость не сливаем. Выкладываем сардину в виде шапки Деда Мороза. Сверху кладем маринованный лук. С помощью кондитерского мешка, делаем сеточку из майонеза. Получается быстро и аккуратно. Третий слой измельченные яйца, и опять майонезная сеточка. Яркий цвет шапке придаст свекла, ее аккуратно распределяем по салату, немного не доходя до края. Опушку и помпончик делаем из тертого плавленого сыра. Остается последний штрих, красиво оформить закуску, чтобы украсить ей праздничный стол. Для этого снова воспользуемся кондитерским мешком, чтобы сделать узоры. Остается дополнить декор зернами граната. Приятного аппетита.

С курицы и груши

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Пришло время определиться с праздничным меню. Хочется, чтобы в самую волшебную ночь было все необычно, в том числе и оформление блюд. Салат шапка Деда Мороза с куриной грудкой, подходящий вариант для этого случая. Готовить будем ориентируясь на пошаговый рецепт с фото.

Ингредиенты:

куриное филе – 570 г;

груша – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

грецкие орехи – 100 г;

французская горчица – 1 ч. л.;

зеленый лук;

болгарский перец – 2 шт.;

твердый сыр – 170 г;

соль и майонез по вкусу.

Как готовить:

Куриное мясо отвариваем с луком в слегка подсоленной воде. Режем на мелкие кубики, складываем в миску. Грушу, зеленый лук и яйца измельчаем, смешиваем с грудкой. Режем перец квадратиками, предварительно удалив с него семена. В миску с компонентами добавляем измельченные в блендере орехи и горчицу. Перемешиваем, солим. Заправляем майонезом по вкусу. Горкой выкладываем салат в другую тарелку (одну чайную ложку оставляем для помпона). Сверху посыпаем красным болгарским перцем. По краям выкладываем тертый сыр. Из ложки оставшегося салата формируем шарик, обваливаем его в сыре, ставим в середину.

Получается очень вкусно. Груша в сочетании с горчицей, придает блюду особый шарм. Украсить каждый может по своему усмотрению, используя разные компоненты.