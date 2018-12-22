Красивые и вкусные салаты Шапка Дела Мороза
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Категория:
салаты
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Время приготовления:
30 мин
Ингредиенты
- курица
- картофель
- яйцо
- огурец
- морковь
- горошек
- майонез
- соль
Предлагаем украсить праздничный стол вкусным салатом с куриной грудкой «Шапка Деда Мороза». Приготовление не займет много времени. Следуя подсказкам пошагового рецепта с фото, справиться с задачей будет проще. Яркая аппетитная закуска в оригинальном оформлении, поднимет настроение всей семье.
Салат "Шапка Деда Мороза"
Еще с советских времен у большинства из нас Новый год ассоциируется с комедией «С легким паром» и, конечно же, салатом «Оливье». Казалось бы, простота ингредиентов позволяет готовить его в любое время, это не деликатес.
Но, тем не менее в главную зимнюю ночь, эта закуска обязательно должна быть. Единственное, что мы сделаем, кардинально видоизменим ее.
Ингредиенты:
- куриная копченая грудка – 250 г;
- картофель – 2 шт.;
- яйцо – 3 шт.;
- свежий огурец – 1 шт. (можно заменить маринованным или соленым);
- морковь – 2 шт.;
- консервированный горошек – 100 г;
- майонез или сметана – 80 г;
- соль по вкусу.
Как готовить:
- Подготавливаем овощи, морковь и картофель вымываем, отвариваем.
- В отдельной кастрюльке варим яйца вкрутую.
- Даем остыть, потом чистим.
- Берем миску, в которую будем складывать все порезанные компоненты. Копченое мясо птицы режем небольшими кусочками.
- Кубиками измельчаем клубни картофеля.
- Режем огурец, по желанию, предварительно можно снять с него кожицу.
- Берем яйца, отделяем белки от желтков, желтки рубим, белки пока отставляем в сторону, они понадобятся чуть позже.
- Салат заправляем майонезом, при необходимости немного солим.
- Все компоненты хорошо перемешиваем.
- Берем плоское блюдо или тарелку, выкладываем салат в виде колпака.
- На среднюю часть съедобной композиции, выкладываем отварную тертую морковь.
- Вот теперь нам пригодится белок, измельчаем его, украшаем оставшуюся часть салата.
- По краю всей «шапки» выкладываем зеленый горошек или измельченный белок.
Творческий подход и немного фантазии, превратят обычную закуску в настоящее произведение искусства. Такую красоту даже жалко есть. Гости и домочадцы наверняка оценят ваши старания.
С грецкими орехами
Чтобы сделать это угощение правильно, не упустив самого важного, смотрите пошаговый рецепт с фото. Салат с куриной грудкой, оформленный в виде шапки Деда Мороза, станет украшением новогоднего стола.
Ингредиенты:
- копченая грудка – 180 г;
- яйца – 3 шт.;
- грецкие орехи;
- груша – 1 шт.;
- болгарский перец – 2 шт.;
- сыр – 150 г;
- французская горчица – 10 г;
- майонез – 50 г;
- пучок зеленого лука;
- соль по вкусу.
Как готовить:
- Небольшими кубиками нарезаем курицу.
- Отвариваем, измельчаем любым удобным способом яйца.
- Лук и грушу промываем, нарезаем.
- Все продукты заправляем майонезом и горчицей, перемешиваем.
- На красивую тарелку выкладываем горкой салат.
- Сладкий перец промываем, вынимаем сердцевину, режем мелкой соломкой.
- Сыр измельчаем в терку, лучше мелкую.
- Ломтики перца красиво выкладываем на поверхность салата.
- В середине, из небольшого количества салата, обваленного в сыре, формируем помпон шапке.
- По краям всей тарелки посыпаем сыр.
Внешний вид блюда поднимает настроение, закуска в таком оформлении точно не останется незамеченной.
С гранатом
Еще один рецепт невероятно вкусного угощения для Новогоднего стола.
Ингредиенты:
- копченая куриная грудка (отварное филе индейки тоже подойдет) – 250 г;
- большая луковица – 1 шт.;
- яйца – 6 шт.;
- шампиньоны – 250 г;
- зерна одного граната;
- майонез – 80 г;
- соль по вкусу.
Как готовить:
- Тщательно промываем грибы, мелко нарезаем, обжариваем на сковороде в небольшом количестве подсолнечного масла.
- К ним отправляем измельченный лук.
- Отвариваем яйца, чистим, остужаем, отделяем желтки от белков.
- Куриное мясо и желтки нарезаем, складываем в миску.
- К ним добавляем остывшие жареные грибы с луком, солим.
- Заправляем майонезом, перемешиваем.
- На тарелку выкладываем горкой салат.
- Сверху посыпаем его зернами граната.
- Измельченные белки смешиваем с майонезом, из получившейся массы формируем шарик.
- Ставим его сверху на салат.
- Бока закуски декорируем яичными белками.
- Еще одна шапка Деда Мороза готова.
С ананасами
Компоненты этого тематически украшенного салата, отлично сочетаются между собой. Благодаря этому блюдо получается очень нежным и вкусным.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 300 г;
- ананас консервированный – 150 г;
- красный болгарский перец – 2 шт.;
- яйца куриные – 2 шт.;
- сыр – 100 г;
- майонез – 3 ст. л.
Как готовить:
- Курицу и яйца отвариваем в слегка подсоленной воде в разных кастрюлях.
- Мясо птицы режем небольшими кусочками, выкладываем на тарелку, сразу придаем форму шапки.
- С ананаса сливаем жидкость, мелко нарезаем его, укладываем поверх курицы.
- Посыпаем натертым сыром, покрываем майонезом.
- Окрасим шапку в красный цвет, сладким перцем, измельченным кубиками.
- Протираем в мелкую терку яйцо, делаем им окантовку головного убора.
- Убираем в холодильник, чтобы перед подачей на стол, салат как следует пропитался.
С морепродуктами (с тунцом)
Салат шапка Деда Мороза все готовят по-разному. В классическом варианте основной ингредиент – куриная грудка. На самом деле, ее можно заменить другими продуктами, например, рыбой. При этом вкус ничуть не испортится. Рецепт с пошаговыми фото, на заметку, чтобы ничего не перепутать и все сделать правильно.
Ингредиенты:
- картошка – 2 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- яйца куриные – 3 шт.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- тунец консервированный – 1 банка;
- огурцы маринованные – 2 шт.;
- твердый сыр – 100 г;
- перец черный молотый и соль по вкусу;
- майонез – 3 ст. л.
Как готовить:
- Овощи вымываем, отвариваем в мундире, остужаем, чистим.
- Картошку измельчаем в крупную терку и сразу выкладываем на красивое большое блюдо, формируя шапку.
- Слегка смазываем майонезом.
- Покрываем слоем размятого вилкой тунца, заранее слив жидкость.
- Добавляем майонез, затем посыпаем тертым сыром.
- Режем огурцы кубиками, выкладываем следующим слоем.
- Посыпаем сверху измельченными яйцами и мелко нарезанным луком.
- Смазываем майонезом.
- Самым последним слоем выкладываем отварную тертую морковь.
- Опушку и помпон формируем из заранее отваренных вкрутую и измельченных яиц.
- Закуска полностью готова к подаче на стол. Любители морепродуктов, оценят нежный вкус замечательного и красивого блюда.
С сардинами
Время приготовления не займет больше часа.
Ингредиенты:
- консервы в масле – 1 банка;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- репчатый лук – 2 шт.;
- яйца куриные – 2 шт.;
- свекла – 2 шт.;
- зерна граната;
- майонез;
- соль по вкусу.
Как готовить:
- Свеклу и яйца отвариваем в разных кастрюлях, остужаем, чистим.
- Измельчаем лук, выкладываем в миску. Чтобы ушла горечь, маринуем его: заливаем кипятком, добавляем десертную ложку сахарного песка, немного соли, три столовых ложки уксуса. Оставляем настаиваться.
- Яйца натираем на крупной терке. Точно так же поступаем с отварной свеклой и плавленым сырком.
- Вилкой разминаем консервы. Чтобы салат не получился сухим, жидкость не сливаем.
- Выкладываем сардину в виде шапки Деда Мороза.
- Сверху кладем маринованный лук.
- С помощью кондитерского мешка, делаем сеточку из майонеза. Получается быстро и аккуратно.
- Третий слой измельченные яйца, и опять майонезная сеточка.
- Яркий цвет шапке придаст свекла, ее аккуратно распределяем по салату, немного не доходя до края.
- Опушку и помпончик делаем из тертого плавленого сыра.
- Остается последний штрих, красиво оформить закуску, чтобы украсить ей праздничный стол. Для этого снова воспользуемся кондитерским мешком, чтобы сделать узоры. Остается дополнить декор зернами граната. Приятного аппетита.
С курицы и груши
Подготовка к Новому году идет полным ходом. Пришло время определиться с праздничным меню. Хочется, чтобы в самую волшебную ночь было все необычно, в том числе и оформление блюд. Салат шапка Деда Мороза с куриной грудкой, подходящий вариант для этого случая. Готовить будем ориентируясь на пошаговый рецепт с фото.
Ингредиенты:
- куриное филе – 570 г;
- груша – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- грецкие орехи – 100 г;
- французская горчица – 1 ч. л.;
- зеленый лук;
- болгарский перец – 2 шт.;
- твердый сыр – 170 г;
- соль и майонез по вкусу.
Как готовить:
- Куриное мясо отвариваем с луком в слегка подсоленной воде. Режем на мелкие кубики, складываем в миску.
- Грушу, зеленый лук и яйца измельчаем, смешиваем с грудкой.
- Режем перец квадратиками, предварительно удалив с него семена.
- В миску с компонентами добавляем измельченные в блендере орехи и горчицу. Перемешиваем, солим.
- Заправляем майонезом по вкусу.
- Горкой выкладываем салат в другую тарелку (одну чайную ложку оставляем для помпона).
- Сверху посыпаем красным болгарским перцем.
- По краям выкладываем тертый сыр.
- Из ложки оставшегося салата формируем шарик, обваливаем его в сыре, ставим в середину.
Получается очень вкусно. Груша в сочетании с горчицей, придает блюду особый шарм. Украсить каждый может по своему усмотрению, используя разные компоненты.
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А какой салат любите вы? 5
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Яна / 22.12.18 04:40Хочу заценить вариант с грушей. Вообще, для меня неприемлемы такие сочетания, но попробовать стоит.
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Ольга / 22.12.18 04:39С куриной грудкой и грецкими орехами готовила неоднократно, но ни разу не украшала.
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Вера / 22.12.18 04:38Понравился салат с гранатом, взяла на заметку. Планирую приготовить до Нового года. Лучше продегустировать заранее.
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Света / 22.12.18 04:38Недаром говорят: все идеальное – просто. Я и представить не могла, что из обычных продуктов, получается такая красота. Привыкла все делать на бегу. Обязательно сделаю на праздник что-то изысканное.
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Полина / 22.12.18 04:37По сути, любой салат, будь то селедка под шубой или из крабовых палочек с рисом, можно украсить в соответствии с поводом торжества. Главное хорошее настроение и творческий подход. Готовьте с любовью и удовольствием, радуя вкусными блюдами родных и близких. Приятного аппетита и с Наступающим Новым годом!