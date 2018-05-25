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Лучшие рецепты моркови по-корейский - топ 3

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Морковь по-корейски — это острая и очень вкусная закуска, которая может подаваться к различным блюдам. Существует несколько десятков вариантов приготовления такой морковки, при этом в каждом отдельном рецепте вкус салата будет отличаться.

Мы рассмотрим как быстро приготовить морковь по-корейски в домашних условиях, используя самые популярные пошаговые рецепты с фото.
 

Салат имеет красивый и яркий цвет, поэтому он, безусловно, сможет стать украшением стола на празднике. Вкусовые качества моркови помогают усилить аппетит. Хозяйки, которые любят морковь по-корейски, могут приготовить закуску дома.

 

Морковча: рецепт классический 

Если рассмотреть настоящие рецепты приготовления салата, то можно понять, что морковь по-корейски готовится долгое время. Из одного килограмма овоща можно получить около 800 граммов закуски. Такой салат можно использовать не только как самостоятельное блюдо, но и применять для некоторых видов выпечки, и использовать для вторых блюд.

Ингредиенты:

  • морковь свежая - 1 кг;
  • масло подсолнечное без запаха - 140 мл;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • уксус 6% - 5 ложек;
  • крупная соль - 5 грамм;
  • молотый перец красный - 5 грамм;
  • перец молотый черный - 5 грамм;
  • кориандр в порошке - 3 грамма;
  • чеснок молодой - 5 зубчиков;
  • сахарный песок - 10 грамм;
  • масло кунжутное - 5 мл.

Процесс приготовления:

  • Сначала морковь очищают и промывают, а затем измельчают на специальной терке, если такой терки хозяйка не имеет, ей стоит использовать нож, чтобы сделать из морковь тонкую соломку.

  • К овощу добавляют необходимое количество черного перца и соли, перемешивают и оставляют закуску на один час для настаивания.
  • Когда сок из моркови выделится, его следует слить, овощ отжимают и оставляют для настаивания еще на один час. Лук нарезают произвольно. Если домашние его любят, то можно сделать кусочки покрупнее.

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    Рисунок
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  • Чеснок очищают от шелухи. В прогретое масло укладывают измельченный лук и острый красный перец, все обжаривают до получения коричневого цвета. 

  • Из масла убирают обжаренный лук, так как он больше не нужен. В еще горячее масло добавляется морковь, измельченный чеснок и масло кунжутное. Все перемешивают и оставляют настаиваться в течение трех часов.

Готовая закуска перекладывается в банку и убирается в прохладное место на хранение. Можно оставить морковь в темном месте, или же переместить емкость в камеру холодильника. 

Рецепт с добавлением грецких орехов

Рассмотрев название блюда, можно сразу понять, что в закуску будет добавляться грецкий орех в измельченном виде. Приготовление такой закуски занимает около шести с половиной часов.

Ингредиенты:

  • морковь свежая - 510 грамм;
  • соль крупная - 6 грамм;
  • уксус 9% - 2 ложки;
  • орехи грецкие - 35 грамм;
  • сахарный песок - 15 грамм;
  • масло подсолнечное - 55 мл;
  • чеснок острый - 3 зубчика;
  • молотый черный перец - по вкусу;
  • кориандр молотый - 5 грамм.

Процесс приготовления:

  • Для начала грецкие орехи измельчают в ступке до получения порошка.

  • Морковь тем временем промывают и очищают, после чего измельчают с помощью специальной терки, или же шинкуют ножом.

  • Можно заняться приготовлением маринада, для него на сковороде разогревают растительное масло и добавляют в него необходимое количество соли, сахарного песка, уксусной кислоты. молотого перца и кориандра.

  • Чеснок очищают от шелухи и пропускают через пресс.

  • К моркови добавляют измельченный чеснок, туда же кладут толченые орехи и наливают маринад.

  • Составляющие перемешивают.

  • Закуску оставляют в таком виде настаиваться в течение шести часов, предварительно емкость закрывают плотно крышкой.

Морковь по-корейски по такому рецепту с пошаговым фото отправляют в холодильную камеру. Использовать закуску, приготовленную в домашних условиях рекомендуется ровно через шесть часов.

Рецепт с добавлением лука

Ингредиенты:

  • морковь свежая - 520 грамм;
  • масло подсолнечное - 75 грамм;
  • лук свежий - 240 грамм;
  • соль - 5 грамм;
  • сахар - 1 ложка;
  • уксус - по вкусу;
  • чеснок острый - 4 зубчика;
  • перец красный и черный - по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. В воде разводят уксус, туда же кладутся половина ложки сахара. После этого нарезают очень тонкими колечками лук.
  2. Подготавливается морковь и перекладывается в миску, туда насыпают красный и черный перец по вкусу, добавляют соль и остатки сахарного песка. Перемешивают.
  3. Дольки чеснока пропускают через пресс, а затем укладываются поверх морковки. На сковороде разогревают масло и переливают к моркови, все повторно перемешивают. Добавляют туда же маринованный лук и дают салату настояться в течение трех часов. 

Этот вариант быстрого приготовления моркови по-корейски в домашних условиях предлагает добавить прямо в горячее масло дополнительные специи по вкусу, тогда закуска по рецепту с фото получится более интересной на вкус и ароматной. Хорошо готовить морковь по такой рецептуре, добавляя в самом конце небольшое количество соевого соуса.

 
0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2018 Теги: морковь салат рецепт

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