5 рецептов шоколадного бисквита

Есть мнение, что приготовить действительно пышный и одновременно вкусный бисквит довольно сложно: всем известно, что бисквитное тесто весьма капризное. Но мы поделимся с вами самыми простыми рецептами шоколадного бисквита, которые отлично подойдут для тортов, т. к. получаются невероятно вкусными. Поскольку бисквит очень легко разделить на несколько коржей, можно достичь желаемой высоты в конструкции торта и придать любую форму в процессе декора.

Классический шоколадный бисквит

Пожалуй, самый простой в приготовлении рецепт шоколадного бисквита — классический. При соблюдении технологии приготовления он получится очень вкусным и воздушным. По этому рецепту любая хозяйка может порадовать своих домочадцев или гостей, не уступая шедеврам знаменитых ресторанов.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

пшеничная мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

какао — 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков, 3-4 минуты взбивайте белки в сухой ёмкости до получения пышной пены. Постепенно вводите полстакана сахара и продолжайте взбивать, пока масса не станет густой и плотной.

Повторите то же самое с желтками и оставшимся сахаром.

Соедините полученные массы желтков и белков, размешайте их до однородности.

Добавьте просеянную муку, перемешанную с какао.

Смажьте дно формы для запекания, выложите полученную массу и разровняйте поверхность.

Выпекайте 45 минут при 180 °С.

Шоколадный бисквит на кипятке

Этот рецепт пышного шоколадного бисквита прост тем, что не нужно отделять желток от белка и тратить время на растирание сахара. Его можно отнести к «мокрым» бисквитам, которые не нужно пропитывать сиропами и кремами и даже можно подать к столу без лишнего декора. В разрезе он оригинален, т. к. в процессе выпечки получается очень пышным.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 2 стакана;

молоко — 1 стакан;

пшеничная мука — 2 стакана;

сливочное масло — 30 г;

кипяток — 1 стакан;

какао — 6 ст. л.;

сода — 1,5 ч. л.;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты. Взбейте яйца, добавьте к ним молоко и сливочное масло. Соедините обе смеси и перемешайте всё до однородности. Добавьте стакан кипятка и всё тщательно перемешайте. Выпекайте около часа при 180 °С.

Шоколадный бисквит без миксера

Многие считают, что идеальный рецепт пышного шоколадного бисквита невозможен без миксера, но на самом деле такого результата можно добиться и без него — по приведенному далее рецепту. Ведь наши бабушки и прабабушки готовили прекрасную выпечку с помощью обычного венчика.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 250 г;

сахар — 250 г;

йогурт — 150 мл;

растительное масло — 100 мл;

какао — 50 г;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

кофе — 3 ч. л.;

кипяток — 200 мл;

соль — 1 щепотка.

Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты до равномерности цвета. Залейте кофе кипятком и разведите его. Отдельно смешайте йогурт, яйца и масло. Соедините всё вместе и перемешайте до однородности.

Выпекайте около 50 минут при 180 °С.

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Шоколадный бисквит на сметане в мультиварке

По мнению большинства кондитеров, наиболее простой рецепт бисквита — на сметане. По вкусу он напоминает брауни. За счёт таких ингредиентов, как сметана и кипяток, коржи получаются ароматными и очень пористыми, влажной текстуры. По технологии приготовления этот бисквит очень схож с рецептом на кипятке, но здесь основной ингредиент — сметана, благодаря которой структура становится ещё мягче и нежнее. При сборке торта пропитка слоёв не требуется, к такому бисквиту отлично подойдут сливочные кремы или невесомый сметанный крем.

Ингредиенты:

какао — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

пшеничная мука — 1 стакан;

сахар — 200 г;

сметана — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

яйца — 4 шт.

Способ приготовления:

Масло сливочное комнатной температуры взбейте с сахаром. Постепенно перемешивая, добавляйте по одному яйцу. Добавляйте сметану и продолжайте мешать. Муку, какао и разрыхлитель просейте и введите в тесто. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выложите тесто.

Выпекайте шоколадный бисквит на сметане в мультиварке в режиме «Выпечка» около 45 минут.

Шифоновый бисквит на кефире

Беспроигрышный вариант кондитерского шедевра. Плюсы этого рецепта в том, что бисквит с лёгкостью разрезается на несколько коржей за счет кефира в составе. По структуре и на ощупь этот бисквит нежный и влажный, так что торт гарантированно не будет сухим даже без дополнительной пропитки.

За счёт растительного масла шифоновый бисквит получается утяжелённым, поэтому белков нужно больше, чем желтков. И в этом рецепте обязательный ингредиент — разрыхлитель. Выпекается бисквит на малом огне, за счёт чего тесто поднимается максимально равномерно.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

сахар — 200 г;

пшеничная мука — 250-300 г;

желтки — 2 шт.;

белки — 3 шт.;

растительное масло — 100 мл;

соль — 1/3 ч. л.;

какао — 5 ст. л.;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром до побеления массы и увеличения в объёме. Добавьте в яичную смесь масло, затем теплый кефир с разрыхлителем. В тесто добавьте смешанную муку с какао и быстро замесите венчиком. Залейте тесто в форму и выпекайте 40-45 минут при 160 °С.

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Кондитер Алина М.: «Лучше не взбивать белки на высокой скорости — так вы можете разрушить уже образовавшиеся пузырьки воздуха, нарушить плотность и воздушность пены. Это очень плохо влияет на десерт в дальнейшем, он может осесть в духовке».

Ещё несколько полезных советов:

Мука для бисквита должна быть обогащена кислородом, для этого её следует несколько раз просеять. Белки нужно взбивать в абсолютно сухой посуде, это очень важно. Взбивать миксером белки следует начинать с малой скорости, а как только образуется легкая пенка, можно постепенно увеличивать обороты. Отдельно взбитые белки с желтками необходимо аккуратно соединять и доводить до однородной массы лопаткой. Взбивайте венчиком круговыми движениями только в одном направлении, тогда тесто будет более однородное и пышное. Всегда смазывайте форму/ёмкость, в которой будете готовить, маслом, чтобы бисквит не прилипал и его можно было легко достать. Чтобы проверить, готов ли десерт, воткните в него спичку или зубочистку. Если тесто не пристало к спичке, выпечка готова. Разрезать бисквит на несколько коржей легко с помощью плотной нити. Готовые коржи следует пропитывать лишь после того, как они полностью остынут. Бисквитные коржи можно приготовить заранее и хранить в холодильнике или даже в морозилке — так они сохранятся ещё дольше.

Если следовать всем этим советам, получится неимоверно вкусный, красивый и, конечно, пышный бисквит.

Итоги

По любому из приведенных рецептов с фото можно быстро испечь простой и вкусный бисквит. Если придерживаться правил, он получится достаточно пышным, чтобы создать любой праздничный торт. Что касается декора тортов из шоколадного бисквита, здесь нет никаких ограничений, всё зависит от фантазии. Подойдёт любой кондитерский материал — от густого сметанного крема до мастики, ягод, фруктов, кондитерских блёсток, бусинок, шоколадных шаров, присыпок, сахарной пудры и какао-порошка.