Домашний квас - простой рецепт натурального напитка своими руками

В жаркие летние дни бодрящий освежающий напиток становится особенно популярным и востребованным. Его можно как употреблять самостоятельно, утоляя жажду, так и добавлять в состав таких сезонных блюд как окрошка или свекольник. Именно поэтому многие хозяйки хотят освоить рецепт кваса в домашних условиях. В этой статье Клео.ру расскажет о его самых популярных вариантах, а также факты о пользе напитка и полезные советы по его приготовлению.

Польза домашнего кваса

Качественный и правильно приготовленный напиток способен принести значительную пользу организму. Квас из хлеба в домашних условиях окажет положительное влияние на здоровье как мужчин, так и женщин, что обусловлено содержанием в его составе дрожжевых грибов, принимающих непосредственное участие в синтезе витаминов. Эти грибы образовывают ферменты, способствующие лучшему усвоению и перевариванию пищи.

В составе напитка содержатся такие полезные вещества как углеводы, органические кислоты, аминокислоты, витамины C, D, PP, B1, B2, аминный азот. Квас, приготовленный в домашних условиях, существенно отличается от газированных напитков, имитирующих свойства кваса за счет добавления ароматизаторов и красителей.

Среди полезных свойств домашнего кваса можно отметить следующие:

тонизирующие и бодрящие свойства;

улучшение процессов пищеварения;

нормализация работы головного мозга;

повышение энергии, чему способствует наличие в составе никотиновой кислоты и углеводов. При этом напиток считается довольно низкокалорийным, благодаря чему можно не беспокоиться об увеличении веса.





Классический рецепт кваса из ржаного хлеба

Если вы хотите узнать, как сделать квас в домашних условиях классическим способом, вам подойдет рецепт на основе ржаного хлеба. Напиток приобретет интересный и сбалансированный вкус за счет добавления в его состав изюма и меда, а сухие дрожжи вместо прессованных упростят процесс его создания. Клео.ру предлагает вашему вниманию простой в исполнении рецепт домашнего кваса.

Ингредиенты:

хлеб (ржаной) – 450 г;

дрожжи (сухие) – 2 ч. ложки;

вода – 5 л;

изюм – 2 ст. ложки;

мед – 1 ст. ложка;

сахар – 1,5 стакана.

Приготовление

Хлеб необходимо нарезать порционными ломтиками, после чего подсушить, используя для этого сухую сковородку либо духовку.

Воду довести до кипения, после чего убрать кастрюлю с огня, присоединить хлебные ломтики, прикрыть крышкой и выдерживать заготовку всю ночь.

Процедить жидкость, используя для этого дуршлаг, прикрытый марлей, сложенной в несколько слоев. Прогреть заготовку до 35 °C, до теплого, но не горячего состояния.

Убрать жидкость с плиты, растворить в ней сухие дрожжи и сахар, развести мед и добавить изюм, перемешать. Выдерживать заготовку на протяжении 6–8 часов комнатной температуре до образования пузырьков на поверхности.

Повторно процедить заготовку через марлю. Поместить изюм на дно бутылок из пластика, заполнить их жидкостью на две трети, закрутить крышки.

Выдерживать квас в холодильнике на протяжении трех дней. При этом необходимо периодически открывать крышки с бутылок, чтобы ушло давление.





Рецепт кваса без дрожжей

Если вас интересует, как приготовить домашний квас без дрожжей, воспользуйтесь оригинальным рецептом, который предлагает вам Клео.ру. Набор компонентов минимален, при этом напиток будет радовать освежающим бодрящим вкусом. Брожение будет происходить за счет добавления изюма, который важно использовать в немытом виде.

Ингредиенты:

хлеб (ржаной) – 250 г;

сахар – 180 г;

вода – 2,5 л;

изюм – 30 штук.

Приготовление:

Измельчить ржаной хлеб кусочками небольшого размера, подсушивать 10–15 минут в духовке, прогретой до 180°С, после дать остыть.

Довести воду до кипения и растворить в ней сахар (150 г), после остудить, чтобы жидкость была слегка теплой.

Подсушенные хлебные ломтики выложить в трехлитровую банку. Всыпать немытый изюм и влить воду с растворенным в ней сахаром.

Прикрыть емкость марлей, которую предварительно сложить в несколько слоев, для фиксации использовать резинку.

Отправить заготовку настаиваться на 3–4 дня в теплое темное место.

Процедить напиток, используя дуршлаг, прикрытый марлей, сложенной в несколько слоев. После растворить в нем оставшийся сахар.

Изюм (по 5 штук) выложить в бутылки из пластика, залить жидкостью, не давая ей дойти до самого верха. Прикрыть емкости крышками и отправить в теплое темное место на 6 часов, после поставить в холодильник.





Полезные советы

Чтобы напиток получился действительно вкусным и качественным, при его приготовлении важно придерживаться определенных моментов, которые заключаются в следующем:

Важно уделить внимание гигиеничности процесса. Посуда должна быть абсолютно чистой, а воду нужно как следует прокипятить. Приготовление сусла осуществляется в помещении, которое хорошо проветривается и защищено от попадания пыли и солнечных лучей. Бутылки, в которые разливается квас, должны быть тщательно вымытыми.

При подсушивании хлеба в духовке или на сковородке важно не дать кусочкам сильно подрумяниться. В противном случае напиток может приобрести горьковатый привкус.

Для лучшего брожения напитка идеальной будет температура 25-30°С. Для вызревания заготовку обязательно следует поместить в теплое место.

Более длительному хранению напитка способствует добавление в его состав сахара, который можно всыпать по 1 ч. ложке в каждую бутылку. Готовый квас обязательно следует поместить в прохладное место, чтобы он не терял свои вкусовые качества.





Итог

Рецепт кваса в домашних условиях поможет вам получить напиток с освежающим вкусом, которые будет особенно актуален в летнюю жару. В зависимости от своих предпочтений вы можете воспользоваться вариантом готовки с дрожжами или бездрожжевым способом.