Пачка сливочного масла вместо фруктов: что скрывается за модным трендом на "карнивор"

В соцсетях все чаще вирусятся ролики, где девушки пачками едят сливочное масло, закусывая стейками. И нет, это не чья-то шутка и не подготовка к марафону. Это – карнивор-диета, или "диета хищника", в которой все растительное исключается полностью. Мясо, рыба, яйца, субпродукты, сливочное масло, сало – да. Овощи, фрукты, каши, орехи – нет.

Идея на самом деле не нова. Похожие принципы известны со времен ранних вариаций кетодиеты, но сейчас они переживают второе рождение благодаря TikTok. Обещания звучат заманчиво: минус вес, ровная кожа, энергия без резких спадов и "сахарных качелей". Некоторые уверяют, что вместе с лишними килограммами уходят отеки и хроническое воспаление.

Как это должно работать



Карнивор исключает все источники углеводов. Организм перестраивается и начинает получать энергию из жира, а не сахара. Это состояние называют кетозом. При таком подходе снижается уровень инсулина, а жировые запасы начинают активно использоваться в качестве топлива.



Что умалчивают видео с идеальными картинками





Первое – полное отсутствие клетчатки. Она нужна кишечнику как минимум для нормального стула и питания полезных бактерий. Второе – избыток насыщенных жиров. Это не только нагрузка на печень и почки, но и фактор риска для сердца и сосудов. Третье – дефицит витаминов и минералов, которые организм получает только из растительной пищи: витамина С, фолиевой кислоты, магния, калия и многих других.



Что это значит на практике



В краткосрочной перспективе вес действительно уходит быстро. Но долгосрочные последствия могут оказаться неприятными – от постоянных запоров до камней в почках. Да и "пачка масла вместо десерта" не сделает рацион более здоровым.



Карнивор-диета – это жесткий инструмент для тех, кто готов к радикальным экспериментам и находится под медицинским наблюдением. Для остальных куда безопаснее и полезнее снизить количество быстрых углеводов, но оставить в рационе овощи, ягоды и цельные злаки.