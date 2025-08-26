Не просекко и не шампанское: что такое still sparkling wines

Казалось бы, игристое без пузырьков – это как кофе без кофеина. Но в мире вина все не так очевидно. "Still sparkling wines" – вина, сделанные по технологии шампанизации, но без газа, – становятся новой находкой для ценителей.

Что это за вина

Тихое игристое – это напитки, которые проходят те же этапы производства, что и классические шампанские: подбор винограда, брожение, выдержка. Разница лишь в том, что углекислый газ из них полностью выпускают. Получается вино, где на первом плане не пузырьки, а вкус и аромат.

Почему это тренд



Во-первых, это свежесть. Тихие игристые позволяют по-новому раскрыть знакомые сорта винограда. Во-вторых, это любопытство винных энтузиастов: такой напиток – пока редкость, и он точно выделяет вас на фоне стандартных бокалов просекко.



Как это пить

Тихие игристые универсальны. Они легко дружат с едой: от свежих морепродуктов до сыра и даже десертов. Их можно пить в теплый вечер на террасе или открыть на ужин с друзьями.

Какие попробовать



Если хочется попробовать, начните с Bollinger Coteaux Champenois La Côte aux Enfants Rouge – тихого вина из Шампани, которое ценят за насыщенность и благородный характер. Еще один вариант – Egly-Ouriet Coteaux Champenois Blanc, где нет пузырьков, но есть глубина и минеральность, за которые шампанское любят во всем мире.



Чем удивят

Главное в таких винах – чистота вкуса. Здесь нет игривых пузырьков, которые иногда маскируют нюансы. В тихом игристом вы почувствуете больше оттенков – от минеральности до тонких фруктовых нот.

И если обычное шампанское – это про праздник, то "still sparkling" – про атмосферу, вкус и момент. Тихое, но при этом абсолютно особенное.