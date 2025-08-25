Кейтеринг в Москве и его популярность

Кейтеринг представляет собой услугу, когда специалисты организуют доставку и подачу питания вне стен заведения. Иными словами, сотрудники обслуживают заказчиков не в ресторане, а в другом месте, например, на природе, в офисе (корпоративное мероприятие), дома и так далее. В Москве кейтеринг включает множество услуг: меню как общее, так и тематическое, предварительная договоренность по поводу некоторых блюд, обслуживание, оборудование территории и прочее. Самое главное, что еда не готовится, но привозится в уже готовом виде. Это касается как продуктов, так и напитков.

Базовые услуги кейтеринга

Сюда стоит отнести:

· составление меню. Иногда заказчики настаивают на каких-то конкретных рецептах, но в большинстве случаев доверяют шеф-повару и его вкусу. В редких случаях вносятся поправки, например, если нужны вегетарианские или постные блюда, а также пища для аллергиков или детское меню;

· приготовление заказанного. Здесь есть нюансы, например, если включена услуга гриль-кейтеринга, то готовка осуществляется непосредственно на месте проведения мероприятия (на площадке). Но в основном готовят непосредственно на ресторанной кухне;

· доставка. Вся продукция перевозится в специализированных герметичных контейнерах. Это гарантирует сохранность как внешнего вида блюда, так и его свежести;

· оформление и подача. Все сервируется профессионально. На примере кейтеринга в компании canapeclub блюда украшаются в зависимости от мероприятия (свадьба, фуршет, корпоративное застолье). Есть варианты шведского стола;

· обслуживание гостей во время банкета. Это обязанность барменов, официантов, а также в некоторых случаях поваров. Вся команда ресторана приезжает на вызов, чтобы клиенты остались довольны;

· уборка в конце. Это и вывоз мусора, и обработка столов, и мытье посуды, и многое другое.

Дополнительные услуги

Здесь многое зависит от потребностей конкретного заказчика. Например, можно арендовать специализированное оборудование (шатры со столами и стульями, особое освещение для вечеринки, скатерти, зонты от солнца). Довольно часто пользуются услугами выездных кофеен, чтобы проводить дегустации или коктейльные шоу.

Помимо этого следует отметить:

· развлечения. То есть приглашают аниматоров для интерактивных мероприятий и мастер-классов;

· музыкальное сопровождение. Это и живая музыка, и записи, и услуги ди-джеев;

· индивидуальная сервировка. Например, для какого-то конкретного случая (день рождения, 8 марта, новогодний корпоратив). Вся зона оформляется отдельно, иногда включаются элементы флористики и так далее.

Преимущества заказа кейтеринга

К ним относятся:

· существенная экономия денег и времени;

· индивидуальный подход. Например, можно заказать кофе-брейк, классический банкет, барбекю;

· профессионализм поваров и официантов;

· комфорт для участников праздника.

Если говорить в целом, то кейтеринг повышает лояльность клиентов и имидж компании в целом.

