Макароны с клубникой и йогуртом: готовим блюдо, которое взорвало TikTok

Блюдо неожиданно стало вирусным трендом и вызвало гастрономический спор в соцсетях по всему миру.
Иногда один комментарий в интервью может изменить не только спортивные заголовки, но и наши гастрономические предпочтения. Именно так и случилось, когда польская теннисистка Ига Свентек призналась: "А я люблю пасту с клубникой и йогуртом". Да, именно так. Паста. Клубника. Йогурт.
С этого момента TikTok захлестнула волна роликов с восторгами, фейспалмами и спорами: гениально это или все-таки преступление против итальянской кухни? Кто-то вспоминал вкус детства, кто-то нервно просил не показывать это видео итальянцам. Даже премьер-министр Польши не остался в стороне и выложил фото своей тарелки с макаронами и ягодами.
Секрет популярности прост – это легко, неожиданно и… в каком-то смысле уютно. Потому что для многих поляков – это по-настоящему ностальгическое блюдо. И если вам хочется попробовать что-то летнее, немного странное, но очень милое – вот рецепт. Он, кстати, максимально простой.
Макароны с клубникой и йогуртом – как у Иги Свентек
Ингредиенты (на 2 порции):
макароны (ракушки, перья или спагетти) – 200 г
клубника – 150–200 г
натуральный йогурт без сахара – 150 г
сахар – по вкусу (обычно 1–2 ч. л.)
по желанию: ваниль, мята, немного лимонного сока
Как готовить:
Отварите макароны по инструкции на упаковке. Лучше использовать короткие виды пасты. Остудите.
Клубнику вымойте и нарежьте.
В миске смешайте йогурт с сахаром (и другими добавками, если хочется).
Соедините пасту с клубникой, залейте йогуртом, аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу.
Блюдо можно подавать холодным, как десерт или летнюю закуску. Идеально – на завтрак в жаркий день.