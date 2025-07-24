Макароны с клубникой и йогуртом: готовим блюдо, которое взорвало TikTok

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Блюдо неожиданно стало вирусным трендом и вызвало гастрономический спор в соцсетях по всему миру.

Иногда один комментарий в интервью может изменить не только спортивные заголовки, но и наши гастрономические предпочтения. Именно так и случилось, когда польская теннисистка Ига Свентек призналась: "А я люблю пасту с клубникой и йогуртом". Да, именно так. Паста. Клубника. Йогурт.

С этого момента TikTok захлестнула волна роликов с восторгами, фейспалмами и спорами: гениально это или все-таки преступление против итальянской кухни? Кто-то вспоминал вкус детства, кто-то нервно просил не показывать это видео итальянцам. Даже премьер-министр Польши не остался в стороне и выложил фото своей тарелки с макаронами и ягодами.

Секрет популярности прост – это легко, неожиданно и… в каком-то смысле уютно. Потому что для многих поляков – это по-настоящему ностальгическое блюдо. И если вам хочется попробовать что-то летнее, немного странное, но очень милое – вот рецепт. Он, кстати, максимально простой.

Макароны с клубникой и йогуртом – как у Иги Свентек

Ингредиенты (на 2 порции):

  • макароны (ракушки, перья или спагетти) – 200 г

  • клубника – 150–200 г

  • натуральный йогурт без сахара – 150 г

  • сахар – по вкусу (обычно 1–2 ч. л.)

  • по желанию: ваниль, мята, немного лимонного сока

Как готовить:

  1. Отварите макароны по инструкции на упаковке. Лучше использовать короткие виды пасты. Остудите.

  2. Клубнику вымойте и нарежьте.

  3. В миске смешайте йогурт с сахаром (и другими добавками, если хочется).

  4. Соедините пасту с клубникой, залейте йогуртом, аккуратно перемешайте.

  5. Подавайте сразу.

Блюдо можно подавать холодным, как десерт или летнюю закуску. Идеально – на завтрак в жаркий день.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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