Макароны с клубникой и йогуртом: готовим блюдо, которое взорвало TikTok

Иногда один комментарий в интервью может изменить не только спортивные заголовки, но и наши гастрономические предпочтения. Именно так и случилось, когда польская теннисистка Ига Свентек призналась: "А я люблю пасту с клубникой и йогуртом". Да, именно так. Паста. Клубника. Йогурт.

С этого момента TikTok захлестнула волна роликов с восторгами, фейспалмами и спорами: гениально это или все-таки преступление против итальянской кухни? Кто-то вспоминал вкус детства, кто-то нервно просил не показывать это видео итальянцам. Даже премьер-министр Польши не остался в стороне и выложил фото своей тарелки с макаронами и ягодами.

Секрет популярности прост – это легко, неожиданно и… в каком-то смысле уютно. Потому что для многих поляков – это по-настоящему ностальгическое блюдо. И если вам хочется попробовать что-то летнее, немного странное, но очень милое – вот рецепт. Он, кстати, максимально простой.

Макароны с клубникой и йогуртом – как у Иги Свентек

Ингредиенты (на 2 порции):

макароны (ракушки, перья или спагетти) – 200 г

клубника – 150–200 г

натуральный йогурт без сахара – 150 г

сахар – по вкусу (обычно 1–2 ч. л.)

по желанию: ваниль, мята, немного лимонного сока

Как готовить:

Отварите макароны по инструкции на упаковке. Лучше использовать короткие виды пасты. Остудите. Клубнику вымойте и нарежьте. В миске смешайте йогурт с сахаром (и другими добавками, если хочется). Соедините пасту с клубникой, залейте йогуртом, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Блюдо можно подавать холодным, как десерт или летнюю закуску. Идеально – на завтрак в жаркий день.