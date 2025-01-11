Вкус Испании: готовим паэлью с креветками, курицей и чоризо для уютного домашнего ужина

Если вы мечтаете перенестись в солнечную Испанию, почувствовать аромат моря и насладиться яркими вкусами средиземноморской кухни, то этот рецепт именно для вас! Паэлья с креветками, курицей и чоризо – идеальное блюдо для семейного ужина или встречи с друзьями. Давайте окунемся в атмосферу испанского побережья и приготовим это восхитительное блюдо вместе.





Ингредиенты (на 4 порции):

Рис для паэльи (арборио или бомба) – 2 стакана

Куриное филе – 300 г, нарезанное кубиками

Креветки крупные – 200 г, очищенные

Колбаса чоризо – 150 г, нарезанная тонкими ломтиками

Бульон куриный – 1 литр

Лук репчатый – 1 шт., мелко нарезанный

Чеснок – 3 зубчика, измельченный

Болгарский перец – 1 шт., нарезанный полосками

Помидоры – 2 шт., очищенные от кожицы и нарезанные кубиками

Горошек зеленый (замороженный или свежий) – 100 г

Шафран – щепотка (предварительно замочить в небольшом количестве теплой воды)

Оливковое масло – 4 ст. л.

Паприка сладкая – 1 ч. л.

Соль и перец по вкусу

Лимон – для подачи

Свежая петрушка – для украшения





Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов

Разогрейте большую сковороду или специальную сковороду для паэльи на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла.

Обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите на тарелку.

В той же сковороде обжарьте ломтики чоризо до румяности. Выложите к курице.

2. Обжарка овощей

Добавьте оставшееся масло в сковороду. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту.

Положите болгарский перец и помидоры. Тушите овощи около 5 минут, чтобы они стали мягкими и ароматными.

3. Добавление риса

Всыпьте рис в сковороду с овощами и тщательно перемешайте, чтобы каждая зернышка покрылась маслом и соками овощей.

Добавьте сладкую паприку и шафран вместе с жидкостью, в которой он замачивался. Перемешайте.

4. Введение бульона

Влейте горячий куриный бульон в рисовую смесь. Аккуратно разровняйте рис ложкой, чтобы он равномерно распределился по сковороде.

Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего. Не перемешивайте рис во время приготовления, чтобы образовалась аппетитная корочка на дне.

5. Добавление мяса и морепродуктов

Через 10 минут приготовления выложите на поверхность риса обжаренные курицу и чоризо.

Добавьте креветки и зеленый горошек поверх риса. Продолжайте готовить еще 8-10 минут, пока рис не впитает весь бульон, а креветки не станут розовыми и непрозрачными.

6. Отдых блюда

Снимите сковороду с огня, накройте ее фольгой или крышкой и дайте паэлье отдохнуть около 5 минут.

7. Подача

Украсьте блюдо свежей петрушкой и дольками лимона. Подавайте паэлью прямо в сковороде, чтобы сохранить атмосферу настоящего испанского ужина.





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