Вкус Испании: готовим паэлью с креветками, курицей и чоризо для уютного домашнего ужина

Приготовление паэльи в домашних условиях – это прекрасный способ привнести в свой дом частичку испанского колорита. Это блюдо объединяет, создает уют и радует насыщенными вкусами.
Если вы мечтаете перенестись в солнечную Испанию, почувствовать аромат моря и насладиться яркими вкусами средиземноморской кухни, то этот рецепт именно для вас! Паэлья с креветками, курицей и чоризо – идеальное блюдо для семейного ужина или встречи с друзьями. Давайте окунемся в атмосферу испанского побережья и приготовим это восхитительное блюдо вместе.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Рис для паэльи (арборио или бомба) – 2 стакана
- Куриное филе – 300 г, нарезанное кубиками
- Креветки крупные – 200 г, очищенные
- Колбаса чоризо – 150 г, нарезанная тонкими ломтиками
- Бульон куриный – 1 литр
- Лук репчатый – 1 шт., мелко нарезанный
- Чеснок – 3 зубчика, измельченный
- Болгарский перец – 1 шт., нарезанный полосками
- Помидоры – 2 шт., очищенные от кожицы и нарезанные кубиками
- Горошек зеленый (замороженный или свежий) – 100 г
- Шафран – щепотка (предварительно замочить в небольшом количестве теплой воды)
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Паприка сладкая – 1 ч. л.
- Соль и перец по вкусу
- Лимон – для подачи
- Свежая петрушка – для украшения
Приготовление:
1. Подготовка ингредиентов
- Разогрейте большую сковороду или специальную сковороду для паэльи на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла.
- Обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите на тарелку.
- В той же сковороде обжарьте ломтики чоризо до румяности. Выложите к курице.
2. Обжарка овощей
- Добавьте оставшееся масло в сковороду. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
- Положите болгарский перец и помидоры. Тушите овощи около 5 минут, чтобы они стали мягкими и ароматными.
3. Добавление риса
- Всыпьте рис в сковороду с овощами и тщательно перемешайте, чтобы каждая зернышка покрылась маслом и соками овощей.
- Добавьте сладкую паприку и шафран вместе с жидкостью, в которой он замачивался. Перемешайте.
4. Введение бульона
- Влейте горячий куриный бульон в рисовую смесь. Аккуратно разровняйте рис ложкой, чтобы он равномерно распределился по сковороде.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего. Не перемешивайте рис во время приготовления, чтобы образовалась аппетитная корочка на дне.
5. Добавление мяса и морепродуктов
- Через 10 минут приготовления выложите на поверхность риса обжаренные курицу и чоризо.
- Добавьте креветки и зеленый горошек поверх риса. Продолжайте готовить еще 8-10 минут, пока рис не впитает весь бульон, а креветки не станут розовыми и непрозрачными.
6. Отдых блюда
- Снимите сковороду с огня, накройте ее фольгой или крышкой и дайте паэлье отдохнуть около 5 минут.
7. Подача
- Украсьте блюдо свежей петрушкой и дольками лимона. Подавайте паэлью прямо в сковороде, чтобы сохранить атмосферу настоящего испанского ужина.
Полезные советы:
- Вы можете добавить мидии, кальмары или другие любимые морепродукты по вкусу.
- Если нет риса для паэльи, используйте другой круглозерный рис, но избегайте длиннозерных сортов.
- Если вы не едите мясо или морепродукты, добавьте больше овощей, таких как спаржа, артишоки или фасоль.