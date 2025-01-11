Вкус Испании: готовим паэлью с креветками, курицей и чоризо для уютного домашнего ужина

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Приготовление паэльи в домашних условиях – это прекрасный способ привнести в свой дом частичку испанского колорита. Это блюдо объединяет, создает уют и радует насыщенными вкусами.

Если вы мечтаете перенестись в солнечную Испанию, почувствовать аромат моря и насладиться яркими вкусами средиземноморской кухни, то этот рецепт именно для вас! Паэлья с креветками, курицей и чоризо – идеальное блюдо для семейного ужина или встречи с друзьями. Давайте окунемся в атмосферу испанского побережья и приготовим это восхитительное блюдо вместе.

Фото: Freepik.com

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Рис для паэльи (арборио или бомба) – 2 стакана
  • Куриное филе – 300 г, нарезанное кубиками
  • Креветки крупные – 200 г, очищенные
  • Колбаса чоризо – 150 г, нарезанная тонкими ломтиками
  • Бульон куриный – 1 литр
  • Лук репчатый – 1 шт., мелко нарезанный
  • Чеснок – 3 зубчика, измельченный
  • Болгарский перец – 1 шт., нарезанный полосками
  • Помидоры – 2 шт., очищенные от кожицы и нарезанные кубиками
  • Горошек зеленый (замороженный или свежий) – 100 г
  • Шафран – щепотка (предварительно замочить в небольшом количестве теплой воды)
  • Оливковое масло – 4 ст. л.
  • Паприка сладкая – 1 ч. л.
  • Соль и перец по вкусу
  • Лимон – для подачи
  • Свежая петрушка – для украшения

Фото: Freepik.com / @GarryKillian

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов

  • Разогрейте большую сковороду или специальную сковороду для паэльи на среднем огне. Добавьте 2 ст. л. оливкового масла.
  • Обжарьте кусочки курицы до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу. Выложите на тарелку.
  • В той же сковороде обжарьте ломтики чоризо до румяности. Выложите к курице.

2. Обжарка овощей

  • Добавьте оставшееся масло в сковороду. Обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
  • Положите болгарский перец и помидоры. Тушите овощи около 5 минут, чтобы они стали мягкими и ароматными.

3. Добавление риса

  • Всыпьте рис в сковороду с овощами и тщательно перемешайте, чтобы каждая зернышка покрылась маслом и соками овощей.
  • Добавьте сладкую паприку и шафран вместе с жидкостью, в которой он замачивался. Перемешайте.

4. Введение бульона

  • Влейте горячий куриный бульон в рисовую смесь. Аккуратно разровняйте рис ложкой, чтобы он равномерно распределился по сковороде.
  • Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего. Не перемешивайте рис во время приготовления, чтобы образовалась аппетитная корочка на дне.

5. Добавление мяса и морепродуктов

  • Через 10 минут приготовления выложите на поверхность риса обжаренные курицу и чоризо.
  • Добавьте креветки и зеленый горошек поверх риса. Продолжайте готовить еще 8-10 минут, пока рис не впитает весь бульон, а креветки не станут розовыми и непрозрачными.

6. Отдых блюда

  • Снимите сковороду с огня, накройте ее фольгой или крышкой и дайте паэлье отдохнуть около 5 минут.

7. Подача

  • Украсьте блюдо свежей петрушкой и дольками лимона. Подавайте паэлью прямо в сковороде, чтобы сохранить атмосферу настоящего испанского ужина.

Фото: Freepik.com / @denamorado

Полезные советы:

  • Вы можете добавить мидии, кальмары или другие любимые морепродукты по вкусу.
  • Если нет риса для паэльи, используйте другой круглозерный рис, но избегайте длиннозерных сортов.
  • Если вы не едите мясо или морепродукты, добавьте больше овощей, таких как спаржа, артишоки или фасоль.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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