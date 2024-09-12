Бутерброды на праздничный стол: оригинальные рецепты вкусных закусок

Ищете идеи для праздничных бутербродов? В статье представлены оригинальные рецепты вкусных бутербродов, которые украсят любой стол.
Вкусные блюда на столе – один из неотъемлемых атрибутов подготовки к праздничному мероприятию. Особой популярностью пользуются закуски, которые можно приготовить быстро и просто. Они великолепно подходят и для фуршета, и для грандиозного застолья. Бутерброды на праздничный стол можно сделать по своему вкусу, с мясными, овощными или рыбными ингредиентами. Сделав сразу несколько вариантов таких закусок, можно сделать стол разнообразным и удовлетворить вкусовые предпочтения всех гостей.
Оригинальные рецепты бутербродов на праздничный стол
Основное условие при создании той или иной разновидности закуски – сочетаемость ингредиентов между собой. В этом в полной мере помогут рецепты вкусных бутербродов на стол, которые далее предлагает вашему вниманию Клео.ру. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы можете использовать простой и доступный или более сложный и изысканный набор компонентов. Приготовив сразу несколько вариантов закусок, вы можете не сомневаться, что ваш стол получится красивым, эстетичным и разнообразным.
Бутерброды со шпротами, яйцом и свежим огурцом
Рыбные консервы – одно из самых простых и доступных решений при создании аппетитных закусок. Особенно гармоничным признано их сочетание со свежим огурцом, отварным яйцами и майонезом. Если использовать для украшения шпажки, заготовки получатся не только вкусными, но и невероятно красивыми. Итак, Клео.ру предлагает вашему вниманию такой простой и вкусный рецепт бутерброда со шпротами.
Ингредиенты:
- шпроты;
- 1 свежий огурец;
- несколько ломтиков хлеба;
- 2–3 столовые ложки майонеза;
- 1–2 яйца;
- 1 столовая ложка растительного масла – для обжаривания;
- соль, перец.
Приготовление
- Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на разогретом масле, после смажьте майонезом.
- Отварите яйца, очистите их, натрите на мелкой терке. Нанесите эту массу на хлеб, поперчите и посолите.
- Сверху выложите шпроты.
- Порежьте огурец тонкими полосками, нанижите их на шпажки и воткните в бутерброды.
Бутерброды с фетой и красной икрой
Такие праздничные бутерброды станут достойным украшением любого стола. Их можно подавать на любое мероприятие, будь то день рождения или Новый год. Сочетание нежного сыра и красной икры является беспроигрышным и способно удовлетворить самый взыскательный вкус. При этом создаются такие бутерброды невероятно просто.
Ингредиенты:
- 100 г красной икры;
- 130 г феты;
- несколько ломтиков хлеба;
- несколько веточек укропа;
- молотый перец.
Приготовление
- Разомните фету до однородной массы, используя вилку, смешайте с мелко рубленым укропом и молотым перцем.
- Намажьте сырную массу на ломтики хлеба.
- Сверху нанесите красную икру равномерным слоем.
Бутерброды с крабовыми палочками, сыром и ананасами
Пикантная закуска, сочетающая одновременно соленые и сладковатые нотки, создается из довольно доступного набора продуктов. Ломтики хлеба делаются хрустящими путем их подрумянивания на сковороде и приобретают дополнительную изюминку за счет натирания чесноком. Данный рецепт вкусных бутербродов включает аппетитную намазку, состоящую из смеси измельченных крабовых палочек, ананасов и тертого сыра. Последний разрешается взять любой твердой разновидности.
Ингредиенты:
- 100 г крабовых палочек;
- 100 г твердого сыра;
- 100–150 г консервированного ананаса;
- 2–3 зубчика чеснока;
- несколько ломтиков хлеба;
- несколько маслин – для украшения;
- соль.
Приготовление
- Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на сухой разогретой сковородке, после намажьте пропущенным через пресс чесноком.
- Мелко натрите сыр и крабовые палочки, смешайте с ананасом, измельченным мелкими кубиками, и солью.
- Нанесите намазку на ломтики хлеба, украсьте нарезанными кружочками маслинами.
Бутерброды с сельдью, помидором и луком
Рыбные закуски смотрятся на праздничном застолье особенно аппетитно. Соленую сельдь рекомендуется сочетать с черным ржаным хлебом, а органичным дополнением станут помидоры, репчатый и зеленый лук. При желании ломтикам хлеба можно придать красивый вид, вырезав из них кружки с помощью формочек. Итак, Клео.ру предлагает вашему вниманию следующий оригинальный рецепт.
Ингредиенты:
- 120–150 г соленой сельди;
- 1 репчатый лук;
- несколько перьев зеленого лука;
- несколько ломтиков ржаного хлеба;
- 1–2 помидора;
- 2 чайные ложки горчицы.
Приготовление
- Репчатый лук и помидор нарежьте тонкими кружками. Зеленый лук порубите.
- Ломтики ржаного хлеба оставьте в первоначальном виде или по желанию вырежьте кружки. Смажьте заготовки горчицей.
- Выложите на хлебные ломтики кружки по кружку лука, помидора, кусочку сельди.
- Посыпьте заготовки сверху зеленым луком.
Подведем итог
Бутерброды на праздничный стол – закуски, которые можно создать из самых разных ингредиентов, проявляя фантазию при их сочетаемости и украшении. Будьте уверены, что они придутся к месту на любом мероприятии, а гости по достоинству оценят ваши старания.