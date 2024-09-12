Бутерброды на праздничный стол: оригинальные рецепты вкусных закусок

Вкусные блюда на столе – один из неотъемлемых атрибутов подготовки к праздничному мероприятию. Особой популярностью пользуются закуски, которые можно приготовить быстро и просто. Они великолепно подходят и для фуршета, и для грандиозного застолья. Бутерброды на праздничный стол можно сделать по своему вкусу, с мясными, овощными или рыбными ингредиентами. Сделав сразу несколько вариантов таких закусок, можно сделать стол разнообразным и удовлетворить вкусовые предпочтения всех гостей.

Оригинальные рецепты бутербродов на праздничный стол

Основное условие при создании той или иной разновидности закуски – сочетаемость ингредиентов между собой. В этом в полной мере помогут рецепты вкусных бутербродов на стол, которые далее предлагает вашему вниманию Клео.ру. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы можете использовать простой и доступный или более сложный и изысканный набор компонентов. Приготовив сразу несколько вариантов закусок, вы можете не сомневаться, что ваш стол получится красивым, эстетичным и разнообразным.

Бутерброды со шпротами, яйцом и свежим огурцом

Рыбные консервы – одно из самых простых и доступных решений при создании аппетитных закусок. Особенно гармоничным признано их сочетание со свежим огурцом, отварным яйцами и майонезом. Если использовать для украшения шпажки, заготовки получатся не только вкусными, но и невероятно красивыми. Итак, Клео.ру предлагает вашему вниманию такой простой и вкусный рецепт бутерброда со шпротами.





Ингредиенты:

шпроты;

1 свежий огурец;

несколько ломтиков хлеба;

2–3 столовые ложки майонеза;

1–2 яйца;

1 столовая ложка растительного масла – для обжаривания;

соль, перец.

Приготовление

Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на разогретом масле, после смажьте майонезом. Отварите яйца, очистите их, натрите на мелкой терке. Нанесите эту массу на хлеб, поперчите и посолите. Сверху выложите шпроты. Порежьте огурец тонкими полосками, нанижите их на шпажки и воткните в бутерброды.

Бутерброды с фетой и красной икрой

Такие праздничные бутерброды станут достойным украшением любого стола. Их можно подавать на любое мероприятие, будь то день рождения или Новый год. Сочетание нежного сыра и красной икры является беспроигрышным и способно удовлетворить самый взыскательный вкус. При этом создаются такие бутерброды невероятно просто.





Ингредиенты:

100 г красной икры;

130 г феты;

несколько ломтиков хлеба;

несколько веточек укропа;

молотый перец.

Приготовление

Разомните фету до однородной массы, используя вилку, смешайте с мелко рубленым укропом и молотым перцем. Намажьте сырную массу на ломтики хлеба. Сверху нанесите красную икру равномерным слоем.

Бутерброды с крабовыми палочками, сыром и ананасами

Пикантная закуска, сочетающая одновременно соленые и сладковатые нотки, создается из довольно доступного набора продуктов. Ломтики хлеба делаются хрустящими путем их подрумянивания на сковороде и приобретают дополнительную изюминку за счет натирания чесноком. Данный рецепт вкусных бутербродов включает аппетитную намазку, состоящую из смеси измельченных крабовых палочек, ананасов и тертого сыра. Последний разрешается взять любой твердой разновидности.





Ингредиенты:

100 г крабовых палочек;

100 г твердого сыра;

100–150 г консервированного ананаса;

2–3 зубчика чеснока;

несколько ломтиков хлеба;

несколько маслин – для украшения;

соль.

Приготовление

Обжарьте ломтики хлеба с двух сторон на сухой разогретой сковородке, после намажьте пропущенным через пресс чесноком. Мелко натрите сыр и крабовые палочки, смешайте с ананасом, измельченным мелкими кубиками, и солью. Нанесите намазку на ломтики хлеба, украсьте нарезанными кружочками маслинами.

Бутерброды с сельдью, помидором и луком

Рыбные закуски смотрятся на праздничном застолье особенно аппетитно. Соленую сельдь рекомендуется сочетать с черным ржаным хлебом, а органичным дополнением станут помидоры, репчатый и зеленый лук. При желании ломтикам хлеба можно придать красивый вид, вырезав из них кружки с помощью формочек. Итак, Клео.ру предлагает вашему вниманию следующий оригинальный рецепт.





Ингредиенты:

120–150 г соленой сельди;

1 репчатый лук;

несколько перьев зеленого лука;

несколько ломтиков ржаного хлеба;

1–2 помидора;

2 чайные ложки горчицы.

Приготовление

Репчатый лук и помидор нарежьте тонкими кружками. Зеленый лук порубите. Ломтики ржаного хлеба оставьте в первоначальном виде или по желанию вырежьте кружки. Смажьте заготовки горчицей. Выложите на хлебные ломтики кружки по кружку лука, помидора, кусочку сельди. Посыпьте заготовки сверху зеленым луком.

Подведем итог

Бутерброды на праздничный стол – закуски, которые можно создать из самых разных ингредиентов, проявляя фантазию при их сочетаемости и украшении. Будьте уверены, что они придутся к месту на любом мероприятии, а гости по достоинству оценят ваши старания.