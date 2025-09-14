3 рецепта, которые помогут добавить творог в рацион: понравится даже тем, кто его не любит

Творог – один из самых полезных продуктов в рационе, но есть его "ложкой из пачки" нравится далеко не всем. И это нормально: способов включить его в питание намного больше, чем может показаться.

Почему творог действительно важен

В первую очередь это источник легкоусвояемого белка – важного для мышц, кожи и обмена веществ. Он богат кальцием и фосфором, которые отвечают за крепкие кости и здоровые зубы. В твороге есть витамины группы B, улучшающие состояние кожи и волос, а также аминокислоты, которые помогают работе нервной системы. Регулярное употребление творога поддерживает уровень энергии, улучшает пищеварение и снижает риск нехватки кальция, особенно у женщин.

Как добавить творог в рацион, если не любите его вкус

Необязательно есть творог "как есть". Он отлично работает как основа для разных блюд – от завтраков до перекусов и даже ужинов. Вот несколько вариантов, которые делают его совсем не скучным:

Вафли с творогом





Ингредиенты:

150 г творога

1 яйцо

3 ст. л. овсяной муки

½ ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородности. Выпекайте в вафельнице 3–4 минуты до золотистой корочки. Подавайте с ягодами, медом или авокадо.

Пицца на творожной основе





Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

3–4 ст. л. рисовой муки (или цельнозерновой)

щепотка соли

Приготовление:

Смешайте ингредиенты, сформируйте основу и выпекайте 10–12 минут при 180°С. Сверху кладите все, что любите: овощи, зелень, сыр, салями и т.п.

Творожный соус к овощам





Ингредиенты:

150 г творога

сок ½ лимона

1 ст. л. оливкового масла

горсть зелени (укроп, петрушка или базилик)

щепотка соли и перца

Приготовление:

Взбейте творог с зеленью и заправками. Используйте как дип для овощей или намазку для хлебцев.