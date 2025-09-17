Аромат осени на всю квартиру: готовим синабоны с корицей

Булочки с корицей давно стали символом уюта и домашнего тепла в разных странах. Делимся простым рецептом синабонов для холодных осенних дней.

Есть десерты, которые сразу ассоциируются с уютом. Синабоны – именно такие: мягкие булочки с корицей и сладкой глазурью, которые хочется есть горячими, пока они еще теплые. Их запах способен заменить любой ароматический диффузор, а вкус – добавить осени домашнего тепла.

История синабонов

Булочки с корицей популярны во многих странах, но именно американская сеть Cinnabon сделала их культовыми. Первый магазин появился в 1985 году в Сиэтле, и рецепт держался в секрете. Вскоре синабоны стали продаваться по всему миру и прочно закрепились в категории comfort food. Но изначально идея пришла из Европы: в Швеции подобные булочки называют kanelbullar, а в Германии и Австрии они тоже традиционно подаются к кофе.

Осень и синабоны

Почему именно осенью они кажутся особенно нужными? Во-первых, корица – это специя, которая мгновенно создает ощущение тепла. Во-вторых, булочки идеально сочетаются с какао, латте или пряным чаем. Представьте: за окном дождь, а дома пахнет свежей выпечкой и корицей. Синабоны – это маленький способ добавить уюта в сезон, когда дни становятся короче.

Рецепт ароматных синабонов

Ингредиенты для теста:

  • 500 г муки

  • 250 мл молока

  • 80 г сливочного масла

  • 2 яйца

  • 70 г сахара

  • 7 г сухих дрожжей

  • щепотка соли

Для начинки:

  • 150 г мягкого сливочного масла

  • 150 г коричневого сахара

  • 2 ст. л. молотой корицы

Для глазури:

  • 150 г сахарной пудры

  • 50 г сливочного сыра (например, крем-чиз)

  • 50 г сливочного масла

  • 2 ст. л. молока или сливок

Как готовить:

  1. Подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Добавьте сахар, яйца, растопленное масло и муку. Замесите мягкое тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа.

  2. Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте смесью сахара и корицы.

  3. Сверните в рулет и нарежьте на кусочки толщиной 4–5 см.

  4. Выложите булочки в форму близко друг к другу, чтобы при выпечке они соединились. Дайте подойти еще 30 минут.

  5. Выпекайте при 180°С около 25–30 минут.

  6. Смешайте все ингредиенты для глазури и полейте горячие булочки.

Совет: синабоны вкуснее всего в день выпечки, но если хочется оставить на потом, храните их в контейнере и слегка подогрейте перед подачей.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

