Аромат осени на всю квартиру: готовим синабоны с корицей

Булочки с корицей давно стали символом уюта и домашнего тепла в разных странах. Делимся простым рецептом синабонов для холодных осенних дней.
Есть десерты, которые сразу ассоциируются с уютом. Синабоны – именно такие: мягкие булочки с корицей и сладкой глазурью, которые хочется есть горячими, пока они еще теплые. Их запах способен заменить любой ароматический диффузор, а вкус – добавить осени домашнего тепла.
История синабонов
Булочки с корицей популярны во многих странах, но именно американская сеть Cinnabon сделала их культовыми. Первый магазин появился в 1985 году в Сиэтле, и рецепт держался в секрете. Вскоре синабоны стали продаваться по всему миру и прочно закрепились в категории comfort food. Но изначально идея пришла из Европы: в Швеции подобные булочки называют kanelbullar, а в Германии и Австрии они тоже традиционно подаются к кофе.
Осень и синабоны
Почему именно осенью они кажутся особенно нужными? Во-первых, корица – это специя, которая мгновенно создает ощущение тепла. Во-вторых, булочки идеально сочетаются с какао, латте или пряным чаем. Представьте: за окном дождь, а дома пахнет свежей выпечкой и корицей. Синабоны – это маленький способ добавить уюта в сезон, когда дни становятся короче.
Рецепт ароматных синабонов
Ингредиенты для теста:
500 г муки
250 мл молока
80 г сливочного масла
2 яйца
70 г сахара
7 г сухих дрожжей
щепотка соли
Для начинки:
150 г мягкого сливочного масла
150 г коричневого сахара
2 ст. л. молотой корицы
Для глазури:
150 г сахарной пудры
50 г сливочного сыра (например, крем-чиз)
50 г сливочного масла
2 ст. л. молока или сливок
Как готовить:
Подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Добавьте сахар, яйца, растопленное масло и муку. Замесите мягкое тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа.
Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте смесью сахара и корицы.
Сверните в рулет и нарежьте на кусочки толщиной 4–5 см.
Выложите булочки в форму близко друг к другу, чтобы при выпечке они соединились. Дайте подойти еще 30 минут.
Выпекайте при 180°С около 25–30 минут.
Смешайте все ингредиенты для глазури и полейте горячие булочки.
Совет: синабоны вкуснее всего в день выпечки, но если хочется оставить на потом, храните их в контейнере и слегка подогрейте перед подачей.