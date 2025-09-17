Аромат осени на всю квартиру: готовим синабоны с корицей

Есть десерты, которые сразу ассоциируются с уютом. Синабоны – именно такие: мягкие булочки с корицей и сладкой глазурью, которые хочется есть горячими, пока они еще теплые. Их запах способен заменить любой ароматический диффузор, а вкус – добавить осени домашнего тепла.

История синабонов





Булочки с корицей популярны во многих странах, но именно американская сеть Cinnabon сделала их культовыми. Первый магазин появился в 1985 году в Сиэтле, и рецепт держался в секрете. Вскоре синабоны стали продаваться по всему миру и прочно закрепились в категории comfort food. Но изначально идея пришла из Европы: в Швеции подобные булочки называют kanelbullar, а в Германии и Австрии они тоже традиционно подаются к кофе.

Осень и синабоны

Почему именно осенью они кажутся особенно нужными? Во-первых, корица – это специя, которая мгновенно создает ощущение тепла. Во-вторых, булочки идеально сочетаются с какао, латте или пряным чаем. Представьте: за окном дождь, а дома пахнет свежей выпечкой и корицей. Синабоны – это маленький способ добавить уюта в сезон, когда дни становятся короче.

Рецепт ароматных синабонов





Ингредиенты для теста:

500 г муки

250 мл молока

80 г сливочного масла

2 яйца

70 г сахара

7 г сухих дрожжей

щепотка соли

Для начинки:

150 г мягкого сливочного масла

150 г коричневого сахара

2 ст. л. молотой корицы

Для глазури:

150 г сахарной пудры

50 г сливочного сыра (например, крем-чиз)

50 г сливочного масла

2 ст. л. молока или сливок

Как готовить:

Подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи. Добавьте сахар, яйца, растопленное масло и муку. Замесите мягкое тесто и оставьте подниматься на 1–1,5 часа. Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте маслом, посыпьте смесью сахара и корицы. Сверните в рулет и нарежьте на кусочки толщиной 4–5 см. Выложите булочки в форму близко друг к другу, чтобы при выпечке они соединились. Дайте подойти еще 30 минут. Выпекайте при 180°С около 25–30 минут. Смешайте все ингредиенты для глазури и полейте горячие булочки.

Совет: синабоны вкуснее всего в день выпечки, но если хочется оставить на потом, храните их в контейнере и слегка подогрейте перед подачей.