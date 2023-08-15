Трейдинг криптовалют — что это такое, принципы, советы

Что такое трейдинг криптовалют, плюсы и минусы, как выбрать биржу. Правила безопасности и используемые стратегии криптотрейдинга. Лучшие стратегии трейдинга криптовалют
Термин «трейдер» заимствован из английского и в переводе означает «торговец». В современном понимании это человек, торгующий по собственному разумению ценными бумагами на фондовой бирже. Для тех, кто работает на компанию и по поручению клиента, предусмотрены другие названия — дилер, дистрибьютор, брокер. Трейдинг криптовалют — торговля на специализированной бирже — предприятие рискованное, но способное принести немалую прибыль профессионалу своего дела.
Что такое криптовалютный трейдинг
Торговля — объемное понятие, в которое входит компенсация продавцу его расходов в виде торговой наценки или обмен товара на услуги. Термин «трейдинг» имеет более ограниченную сферу применения — он происходит в финансовой сфере, где торгуют активами, финансовыми инструментами, ценными бумагами и валютой. Есть еще более узкое определение — инвестирование в определенные финансовые инструменты с целью получения прибыли (с валютой — на разнице стоимости, с недооцененными акциями — на продаже после подорожания и т. д.).
Трейдинг криптовалют в перечне прибыльных заработков уверенно вырывается на лидерские позиции: можно зарабатывать в обменнике, на непосредственных операциях между клиентами (один заинтересован в приобретении, а другой — в продаже).
Особенности торговли криптовалютами:
- операции проводятся на специальной бирже;
- трейдер вкладывает собственные средства (в этом его отличие от брокера, работающего с деньгами клиентов);
- заработок — результат применения стратегии;
- цель — угадать тенденции рынка и заработать на разнице курсов;
- инструмент торговли — криптовалюты, ими торгуют в паре с аналогичным ресурсом или фиатными деньгами.
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Как правильно выбрать биржу для криптотрейдинга
Совет от экспертов — обратиться на популярные платформы, получившие заслуженно высокую репутацию. Пример — централизованная биржа Бинанс, где трейдинг криптовалюты достигает суточного объема в 9,5 млн долл., меняется более 350 наименований, а и без того низкую торговую комиссию можно дополнительно снизить.
Рекомендации, как выбрать биржу, предлагают обратить внимание на базовые критерии:
- централизованная или децентрализованная (под контролем компании или участие ограничено техподдержкой платформы для трейдинга криптовалют и установкой операционных сборов);
- кастодиальная (активы хранятся на бирже) или некастодиальная (лежат в личных криптокошельках без постороннего доступа);
- есть ли обмен фиатных денег;
- спотовая (мгновенный расчет) или фьючерсная (в заранее оговоренное время);
- регулируемая (с верификацией, но безопасная) или нерегулируемая (личных данных не требует, но есть существенный элемент риска).
Есть и другие критерии, важные для трейдеров, — рынки, активы, доступные пользователю, условия работы, доступный интерфейс, размер комиссии и другие. Обращайте внимание на доступность в России и поддержку валют. Лучшей криптовалютой для трейдинга может оказаться та, которая отсутствует на выбранной платформе.
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Правила безопасного трейдинга
Бессистемную торговлю, как и стремление охватить все направления, называют изначально провальными стратегиями. В правилах успешного трейдера фигурируют:
- отношение к своему занятию как к бизнесу, а не как к хобби;
- гибкость, умение вовремя подстроиться под ситуацию;
- торговля на свои, а не на занятые деньги;
- выделение на трейдинг меньшей части капитала;
- умение ждать, торговать системно и контролировать эмоции;
- не оставлять сделки на ночь;
- отслеживать новости;
- не накапливать убытки и наращивать прибыль.
Стратегии трейдинга криптовалюты
Стратегий множество, но опытные трейдеры советуют не слушать мнения со стороны и ориентироваться исключительно на свои соображения. Лучшими стратегиями трейдинга криптовалют считаются:
- BTER — доходность близка к 100%, постоянный профит основан на проверенной тактике — подбор актива путем исследования графика, учет рисков, возникших за последние сутки.
- Стратегия долгосрочной торговли — в сторону глобального тренда.
- Торговля на МА-шках — для новичков, похожа на долгосрочную, но со своими настройками.
Программы для трейдинга криптовалют для ПК пока преобладают, но соперничество с мобильными и веб-приложениями не за горами. Выбрать подходящую — не проблема, есть специальные сервисы с подробным анализом.
Преимущества и недостатки трейдинга криптовалюты
Неизменно упоминаемое достоинство трейдинга криптовалют — потенциально высокая прибыль. Причина таких перспектив — высокая волатильность цифровых денег. Войти для совершения первой сделки можно с 10 долларами или 0,001 BTC. Интересно, что плюсы и минусы в этом случае могут совпадать: к недостаткам эксперты относят ту же самую высокую волатильность цифровой валюты.
Есть и другие, не менее весомые риски — криптобиржа может обанкротиться, нет регуляторов выпуска и оборота — клиент сам виноват в своих ошибках. Приходится внимательно контролировать платежи, ошибочную операцию отменить невозможно.
У любого способа получить прибыль есть свои преимущества и недочеты: с этим сталкиваются и новички, да и опытные трейдеры говорят, что хотя бы один раз в жизни сливали депозиты. Целенаправленность, расчет, отсутствие эмоций помогут правильно выбрать биржу, программу и стратегию, приобрести опыт и достичь успеха.
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Отзывы
- Илларион К., 32 года, Мирный: "Все началось с того, что заказчик рассчитался со мной в крипте и я стал искать более выгодный курс в обменниках. Тема заинтересовала, вышел на биржу и с небольшого актива раскрутился до вполне приличного объема".
- Аглая С., 25 лет, Воркута: "Занялась с легкой руки брата, который настолько занят основной работой, что менял криптовалюту на первом попавшемся сервисе. Игра на криптобирже — увлекательное занятие, но получить прибыль можно, только обладая определенными знаниями".
- Станислав Ф., 41 год, Воронежская область: "Трейдинг представляется непосвященным занятием вроде «купи дешевле, продай дороже». Пока я думал так же, ни о каком доходе не было и речи. Сейчас зарабатываю неплохо, а если учесть, что это дополнительный заработок, то и вполне сносно".
В 2022 обмен криптовалют вошел в список прибыльных занятий. Он требует от трейдера умения анализировать тенденции на бирже, принимать ответственные и быстрые решения. Правильный выбор площадки для трейдинга имеет огромное значение.
Отличие криптовалют от обычных фиатных денег — их высокая волатильность. Несмотря на сходство понятий трейдинга в реальной жизни и в Сети, между ними есть и существенные различия.