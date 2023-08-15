Трейдинг криптовалют — что это такое, принципы, советы

Термин «трейдер» заимствован из английского и в переводе означает «торговец». В современном понимании это человек, торгующий по собственному разумению ценными бумагами на фондовой бирже. Для тех, кто работает на компанию и по поручению клиента, предусмотрены другие названия — дилер, дистрибьютор, брокер. Трейдинг криптовалют — торговля на специализированной бирже — предприятие рискованное, но способное принести немалую прибыль профессионалу своего дела.

Что такое криптовалютный трейдинг

Торговля — объемное понятие, в которое входит компенсация продавцу его расходов в виде торговой наценки или обмен товара на услуги. Термин «трейдинг» имеет более ограниченную сферу применения — он происходит в финансовой сфере, где торгуют активами, финансовыми инструментами, ценными бумагами и валютой. Есть еще более узкое определение — инвестирование в определенные финансовые инструменты с целью получения прибыли (с валютой — на разнице стоимости, с недооцененными акциями — на продаже после подорожания и т. д.).

Трейдинг криптовалют в перечне прибыльных заработков уверенно вырывается на лидерские позиции: можно зарабатывать в обменнике, на непосредственных операциях между клиентами (один заинтересован в приобретении, а другой — в продаже).

Особенности торговли криптовалютами:

операции проводятся на специальной бирже;

трейдер вкладывает собственные средства (в этом его отличие от брокера, работающего с деньгами клиентов);

заработок — результат применения стратегии;

цель — угадать тенденции рынка и заработать на разнице курсов;

инструмент торговли — криптовалюты, ими торгуют в паре с аналогичным ресурсом или фиатными деньгами.

М. Филиппов, трейдер: «Уяснить, что такое криптотрейдинг, достаточно просто, поэтому некоторые дилетанты стремглав ныряют в бурное море торговли и сопутствующих ей адреналиновых эмоций. Однако уровень рисков в этом случае высок, потерять свои депозиты можно за считанные секунды. Нужно знать хотя бы на базовом уровне технический и фундаментальный анализ, мгновенно реагировать на колебания котировок, контролировать сложившуюся ситуацию».

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Как правильно выбрать биржу для криптотрейдинга

Совет от экспертов — обратиться на популярные платформы, получившие заслуженно высокую репутацию. Пример — централизованная биржа Бинанс, где трейдинг криптовалюты достигает суточного объема в 9,5 млн долл., меняется более 350 наименований, а и без того низкую торговую комиссию можно дополнительно снизить.

Рекомендации, как выбрать биржу, предлагают обратить внимание на базовые критерии:

централизованная или децентрализованная (под контролем компании или участие ограничено техподдержкой платформы для трейдинга криптовалют и установкой операционных сборов);

кастодиальная (активы хранятся на бирже) или некастодиальная (лежат в личных криптокошельках без постороннего доступа);

есть ли обмен фиатных денег;

спотовая (мгновенный расчет) или фьючерсная (в заранее оговоренное время);

регулируемая (с верификацией, но безопасная) или нерегулируемая (личных данных не требует, но есть существенный элемент риска).

Необходимость верификации представляется некоторым участникам нежелательным моментом, но иногда она необходима для совершения любых действий. Часто ее используют для доступа к расширенным функциям, есть и такие, где она не требуется даже для безопасности.

Есть и другие критерии, важные для трейдеров, — рынки, активы, доступные пользователю, условия работы, доступный интерфейс, размер комиссии и другие. Обращайте внимание на доступность в России и поддержку валют. Лучшей криптовалютой для трейдинга может оказаться та, которая отсутствует на выбранной платформе.

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Правила безопасного трейдинга

Бессистемную торговлю, как и стремление охватить все направления, называют изначально провальными стратегиями. В правилах успешного трейдера фигурируют:

отношение к своему занятию как к бизнесу, а не как к хобби;

гибкость, умение вовремя подстроиться под ситуацию;

торговля на свои, а не на занятые деньги;

выделение на трейдинг меньшей части капитала;

умение ждать, торговать системно и контролировать эмоции;

не оставлять сделки на ночь;

отслеживать новости;

не накапливать убытки и наращивать прибыль.

Новостной фактор — не единственный индикатор для трейдинга криптовалюты. Рекомендуется обращать внимание на тренды, использовать ограниченное количество торговых инструментов, особенно в начале деятельности, вести дневник, фиксируя свои действия, анализировать все сделки — прибыльные и провальные.

Стратегии трейдинга криптовалюты

Стратегий множество, но опытные трейдеры советуют не слушать мнения со стороны и ориентироваться исключительно на свои соображения. Лучшими стратегиями трейдинга криптовалют считаются:

BTER — доходность близка к 100%, постоянный профит основан на проверенной тактике — подбор актива путем исследования графика, учет рисков, возникших за последние сутки. Стратегия долгосрочной торговли — в сторону глобального тренда. Торговля на МА-шках — для новичков, похожа на долгосрочную, но со своими настройками.

Программы для трейдинга криптовалют для ПК пока преобладают, но соперничество с мобильными и веб-приложениями не за горами. Выбрать подходящую — не проблема, есть специальные сервисы с подробным анализом.

Преимущества и недостатки трейдинга криптовалюты

Неизменно упоминаемое достоинство трейдинга криптовалют — потенциально высокая прибыль. Причина таких перспектив — высокая волатильность цифровых денег. Войти для совершения первой сделки можно с 10 долларами или 0,001 BTC. Интересно, что плюсы и минусы в этом случае могут совпадать: к недостаткам эксперты относят ту же самую высокую волатильность цифровой валюты.

Есть и другие, не менее весомые риски — криптобиржа может обанкротиться, нет регуляторов выпуска и оборота — клиент сам виноват в своих ошибках. Приходится внимательно контролировать платежи, ошибочную операцию отменить невозможно.

У любого способа получить прибыль есть свои преимущества и недочеты: с этим сталкиваются и новички, да и опытные трейдеры говорят, что хотя бы один раз в жизни сливали депозиты. Целенаправленность, расчет, отсутствие эмоций помогут правильно выбрать биржу, программу и стратегию, приобрести опыт и достичь успеха.

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Отзывы

Илларион К., 32 года, Мирный: "Все началось с того, что заказчик рассчитался со мной в крипте и я стал искать более выгодный курс в обменниках. Тема заинтересовала, вышел на биржу и с небольшого актива раскрутился до вполне приличного объема". Аглая С., 25 лет, Воркута: " Занялась с легкой руки брата, который настолько занят основной работой, что менял криптовалюту на первом попавшемся сервисе. Игра на криптобирже — увлекательное занятие, но получить прибыль можно, только обладая определенными знаниями". Станислав Ф., 41 год, Воронежская область: " Трейдинг представляется непосвященным занятием вроде «купи дешевле, продай дороже». Пока я думал так же, ни о каком доходе не было и речи. Сейчас зарабатываю неплохо, а если учесть, что это дополнительный заработок, то и вполне сносно".

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Отзывы о трейдинге криптовалют разнятся — как и любое занятие, он требует профессиональных знаний, умения анализировать рынок и принимать рискованные, быстрые решения. Огромное значение имеет выбор правильного ресурса, гарантирующего соблюдение условий, быстроту проведения транзакций, безопасность денег трейдеров.

В 2022 обмен криптовалют вошел в список прибыльных занятий. Он требует от трейдера умения анализировать тенденции на бирже, принимать ответственные и быстрые решения. Правильный выбор площадки для трейдинга имеет огромное значение.

Отличие криптовалют от обычных фиатных денег — их высокая волатильность. Несмотря на сходство понятий трейдинга в реальной жизни и в Сети, между ними есть и существенные различия.