Рейтинг обменников криптовалюты

У пользователей цифровых денежных сетей не всегда есть возможность применения заработанных криптомонет по прямому назначению. Обменник криптовалют помогает обменять криптоактивы на фиатные деньги, а уже с ними несложно приобрести любые товары и услуги. Несмотря на изменения в современном мире с появлением криптовалют, принцип работы обменного пункта условно остается таким же, как у реального. Выбрать лучший сервис непросто: несмотря на множество предложений, не каждый из пунктов заслуживает доверия.

Как работают обменники криптовалюты

Принцип работы любого сервиса, задействованного в финансовых операциях, связанных с обменом одной валюты на другую, примерно одинаков. Обменник ориентируется на актуальные курсы для определения реальной стоимости, они поступают из надежных источников. При этом:

Определяется эквивалентная стоимость предложенного актива затребованному. Клиент получает необходимую ему сумму в деньгах, имеющих хождение в конкретном государстве (или зоне), на них приобретает необходимые товары и услуги. Пункт обмена берет комиссию за совершенную операцию. Для него это и есть прибыль, полученная от обменных операций.

Обменник криптовалют работает по тому же принципу: приносит прибыль владельцу в виде комиссионных за каждую совершенную сделку. Однако в этом обороте платежных средств отсутствуют наличные деньги — сконвертированный эквивалент поступает насчет клиента, которому нужен обмен. Высокая скорость проведения операции достигается использованием современных цифровых технологий, аналогичным образом обеспечивается безопасность сделки.

Н. Солодовников, биржевой брокер: «Простота достижения цели клиентом (буквально за несколько кликов мышкой) и проверенная репутация для многих клиентов — хорошая рекомендация, как выбрать подходящий обменник криптовалют. Однако есть и другие критерии ориентирования среди множества предложений. Например, рейтинг на специальном ресурсе или отзывы пользователей».

Особенности обмена криптовалюты в обменниках

Популярность сервисов у пользователей цифровых денег и связанных с ними операций легко объяснима:

на сегодняшний день не так много возможностей рассчитаться биткоином или эфириумом;

есть возможность выбрать между централизованным, когда обмен происходит с сервисом, или децентрализованным обменником — на площадке, выступающей в роли брокера и обеспечивающей безопасность обеих сторон сделки;

после перевода криптовалюты на реквизиты сервиса, оплаты комиссии, поступления денег на счет обменника клиенту отправляется оговоренная заранее сумма;

обмен происходит в обоюдном порядке — фиатные деньги на криптовалюту и наоборот.

В зависимости от места обращения есть некоторые отличия в том, как работает сервис: предложения обновляются постоянно и видны посетителям сайта. Иногда нужна регистрация или привязка счета. На p2p обменнике криптовалют клиент делает выбор, отправляет заявку, продавец отправляет реквизиты своего денежного счета. Пока не подтверждена оплата, сумма замораживается для обеспечения безопасности сделки. Использование этого безопасного типа сервисов чаще всего требует полной верификации, вплоть до селфи клиента с документами.

Интересно! Что такое нода в криптовалюте простыми словами

Как выбрать надежный криптовалютный обменник

Рекомендации на тему выбора начинаются с предупреждения о существовании в интернет-пространстве недобросовестных и ненадежных сервисов. Ориентироваться на сообщения, что в аферах с отъемом клиентских денег обычно участвуют только частные обменники, общающиеся с клиентом через мессенджеры и не имеющие сайтов, наивно. Есть мастера, способные подделывать известные сайты, меняя в адресе 1-2 символа или доменное имя, в котором просто указывается другая зона.

Ориентироваться в выборе можно на следующие критерии:

способ оплаты — банковские карты, виртуальные кошельки, иногда даже наличные, хотя этот способ не пользуется популярностью;

величина комиссии обменника криптовалюты (0% — это обман, просто она включается в курс, а фиксированная ставка невыгодна при обмене маленьких сумм);

скорость перевода (может пройти в считанные минуты или затянуться на несколько часов);

объем перевода — на некоторых сайтах есть лимит суммы для транзакций;

ассортимент фиатных денег и обмениваемых криптовалют.

Безопасность можно проверить через агрегатор Bestchange, проверяющий каждый обменник криптовалют, размещающий отзывы о нем. Можно самостоятельно посмотреть на выбранном сайте условия, где указываются гарантии и ответственность договаривающихся сторон, однако человек неопытный может не увидеть подвоха. Просматривать рейтинги лучших обменников криптовалюты — тоже неплохой способ, но в этом случае нужно обратить внимание на авторов, их авторитет и компетентность.

Рейтинг криптовалютных обменников по надежности

Специализированные онлайн-сервисы — один из методов конвертации цифровых денег, но можно обменять деньги и прямой операцией между кошельками или обратившись на криптовалютную биржу. С недавних пор, после некоторых изменений на бирже и случаев виртуального мошенничества, многие предпочитают обращаться в обменные пункты. Изучение обзоров обменников криптовалюты и постоянное отслеживание ситуации на этом рынке позволяет составлять рейтинги по разным признакам — предлагаемым к обмену валютам, быстроте транзакций, используемым электронным кошелькам. Но самый важный критерий — это безопасность и надежность.

В 2022 году пятерка лидеров обменников криптовалют, в том числе и биткоина, выглядит следующим образом:

ProstoCash — работает круглосуточно, поддерживает российские банковские карты, скорость операций высокая, курсы обмена выгодные. 60cek — обменивать можно без регистрации, выводить полученные средства в отечественные банки, есть техподдержка онлайн, зарегистрировавшимся клиентам предоставлена система накопительных скидок. CosmoChanger — надежный и быстрый обменник с объемными резервами валют и онлайн-консультациями. Nice Change — работает со многими банками и меняет множество фиатных валют, есть вывод на российские карты, сервис интуитивно понятен. Kassa предлагает выгодные курсы, защиту данных, безопасность, многочисленные варианты отправления и получения криптовалюты и фиата, есть круглосуточный консультант.

Это далеко не полный список надежных сервисов, но перечисленные особенности помогут сориентироваться в предложениях.

Интересно! На чем можно майнить криптовалюту в 2022 году

Преимущества и недостатки обмена криптовалют

Обращение к виртуальному обменнику означает для пользователя некоторые плюсы, но и определенные риски, которых, впрочем, можно избежать, если обращаться к надежным сервисам. Преимущества и недостатки неравноценны, плюсов больше:

высокий уровень безопасности;

быстрая и беспроблемная регистрация;

быстрая обработка заявок;

выгодные курсы;

возможность работы с большим количеством валют, реальных и виртуальных.

Из недостатков называют необходимость уплаты комиссии, ограниченные функции (сервис узконаправленный), отсутствие в некоторых из обменников автоматического режима.

С приобретением некоторого опыта в совершении обменных операций человек выбирает обменный пункт, который и отвечает его критериям и необходимостям.

Итоги

Виртуальные деньги получают все большее распространение, но в реальном мире пока можно рассчитываться за товары и услуги только фиатными деньгами. При необходимости эквивалентного обмена или покупки криптовалюты можно обратиться в обменник.

Принцип работы сервиса мало чем отличается от реальных обменников валют. Есть несколько видов сервисов, создаваемых для этих целей, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки для клиента. Выбор можно сделать на агрегаторах, информационных платформах и по рейтингу надежности, составленному экспертом.