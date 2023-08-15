Курс евро на октябрь 2022 года

В первой декаде сентября информационные и аналитические издания уделяют огромное внимание сообщениям из Евросоюза, и это не случайно: закрытие «Северного потока-1» привело к небывалому росту цен и панике на энергетических рынках. Еще на момент появления сообщений от Газпрома о неполадках в работе газопровода валюта ЕС потеряла в стоимости и пришла к минимальному уровню с момента своего введения в оборот. Когда газопоток на европейскую территорию был и вовсе приостановлен, курс евро на октябрь 2022 даже прогнозировать стало сложно.

График прогноза курса евро к рублю

Мнения аналитиков финансового рынка считаются вторичным источником, традиционно основанным на изучении мировых тенденций, внешней и внутренней политики России, процессов, актуальных на ближайшее время и легко прогнозируемых. Сегодняшняя ситуация в мире не имеет аналогов, и курс евро на октябрь 2022 отказываются прогнозировать даже банки:

Финансовые порталы сообщают, что евро, ранее неизменно лидировавшее в паре с долларом, снизилось в этой паре до 0,988 и обновило минимум 20-летней давности. Более низких котировок валюты Еврозоны на бирже не наблюдалось с 2002 года, когда она только была выпущена в оборот.

ЦБ сообщил, что стоимость евро будет определяться суммой, намеченной к приобретению. Однако объем торгов ожидаемо сведен к минимуму, и это, возможно, еще не конец истории. Согласно сведениям от инсайдеров, ММВБ может вообще отменить торговлю евро, что вполне вероятно в сложившейся ситуации.

Аналитики ведущих российских банков воздерживаются от прогнозов на сентябрь-октябрь 2022 года: курс евро, возможно, будет устанавливаться на основании сделок по импорту и экспорту, а валюта Евросоюза может прекратить свое хождение на территории РФ.

П. Шереметьев, биржевой брокер: «Время приобретения евро как потенциального объекта инвестирования заканчивается, и будет ли возобновлена тенденция приобретения россиянами второй мировой резервной валюты, пока неясно. Даже самые смелые трейдеры, играющие на небольшой разнице между покупкой и продажей, не считают деньги Еврозоны перспективными для краткосрочных вложений. «Форекс-новости» опубликовали график, в котором прогнозируется незначительное повышение курса евро на октябрь 2022 года, утверждая, что во внимание приняты все факторы. Они, возможно, актуальны для Европы, но не на территории РФ».

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На чем основываются прогнозы экспертов

В начале сентября самарский банк покупал евро у населения по курсу 64,16 руб. (+0,11%), а продавал по 66,95 руб. (на 0,5% ниже). Каким будет курс евро в Кошелеве на октябрь 2022, пока неясно, но специалисты по техническому анализу уверены, что его котировки будут заведомо ниже текущих: технические индикаторы и усредненные курсы с их непредсказуемым скольжением говорят, что в ближайшее время эти деньги нельзя использовать в качестве потенциального объекта для вложений.

Прогноз экспертов основан на множестве факторов, конечный итог которых непредсказуем. Удешевление относительно рубля вызвано несколькими факторами:

приостановкой активной торговли между РФ и ЕС — Россия постепенно переориентируется на восточный рынок;

импортно-экспортные операции России уже переведены на другие валюты почти на ¾ объема;

валюта недружественных стран не может использоваться в качестве объекта инвестиций, инсайдеры сообщают, что продажа денег Евросоюза населению будет прекращена на территории РФ;

банки будут закупать валюту для клиентов, но импорт падает, а капиталы возвращаются в страну.

В актуальном прогнозе курса евро на октябрь 2022 года не учитываются никакие «если» и «возможно». Окончание геополитического конфликта, в котором участвуют европейские страны, подорожание пошлин за шенгенские визы и ограничение на въезд для россиян, прекращение деятельности «Северного потока-1» — все это сегодняшние реалии. Будут ли отменены санкции, ограничения на торговлю, российский туризм — неизвестно. А ведь именно эти факторы и влияют на востребованность второй резервной валюты в России. Сложность прогнозирования объясняет отсутствие четкого мнения аналитиков и экспертов.

Котировки евро в октябре 2022 года

Волнения на бирже, вызванные летним ослаблением валюты Еврозоны, убытки, понесенные держателями крупных сумм, по мнению экспертов, не случайны, а закономерны.

В. Корнейчук, эксперт высшей школы управления финансами, связывает это явление с нарушением баланса в многолетней паре доллар-евро, энергетическим кризисом, ростом цен на газ. Есть и другие факторы — ремонт АЭС во Франции, стоимость нефти, падение выработки электроэнергии ГЭС из-за засухи.

Консенсус-прогноз на осень составил 58-66 руб./евро. Отечественная валюта будет подвержена умеренным колебаниям, но не претерпит никаких негативных трансформаций при условии, что санкции не отменят и внешнеполитическое давление сохранится. Будущее непредсказуемо, нарастающее противостояние на геополитической арене неминуемо продолжится, и в нем будут использованы финансовые инструменты.

Вопрос даже не в том, что эксперты не могут точно озвучить прогноз курса евро на октябрь 2022. Главная проблема инвестирования в эту валюту — в непредсказуемости, а если у рядовых граждан не будет возможности обменять объект инвестиций на рубли, такое вложение теряет всяческий смысл.

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Таблица прогноза евро по дням на октябрь 2022

Сайт «Прогнозекс» — едва ли не единственный портал, который взял на себя смелость опубликовать таблицу. Как и всегда, аналитики сайта предупреждают, что точность предсказаний — 75%, все может измениться в любую минуту, поскольку внешняя и внутренняя политика, как и экономическая ситуация в современном мире, переменчивы. Ниже приведена примерная таблица динамики евро в октябре 2022 года, в которой не учитываются выходные.

Понижение рост Процент изменений 3-7 +0,49-1,54 9-14 -0,46-2,55 17-18 19-21 +-0,12-0,82 24-28 +1,24-2,99 31 -1,91

Р. Катрил, эксперт Нацбанка Австралии, утверждает, что падение евро вызвано его уязвимыми местами. Паритет с долларом он связывает с действиями Соединенных штатов в финансовой сфере. Он уверен, что некогда вторую резервную валюту в мире еще ждет немало ударов: прекращение поставок газа российским Газпромом она еще в полной мере не ощутила — это произойдет позже. Что будет с евро и долларом, пока неизвестно, многое зависит от действий ФРС, по указаниям которой действует ЕЦБ, у которого нет другого выхода.

Итоги

Евро, еще недавно второй по объемам объект резервных вложений биржевых трейдеров, переживает не самые простые времена с лета 2022 года, и позитивных изменений к зиме текущего года эксперты не ожидают. Одна из причин — падение европейской экономики, вызванное ростом цен на энергоносители.

Отмеченное снижение котировок евро привело к перетоку инвесторов к долларам, а это дополнительное давление на ослабевшую валюту. В России низкая стоимость евро вызвана слухами о грядущем запрете хождения валюты Еврозоны на территории страны.

В октябре 2022 эксперты не советуют выбирать евро даже как объект долгосрочных инвестиций — факторы, влияющие на его котировки, пока не поддаются даже профессиональному прогнозированию.