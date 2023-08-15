Производственный календарь в декабре 2022 года

Производственный календарь сообщает, какие дни будут выходными и праздничными в декабре 2022 года. С его помощью можно правильно распределить время на работу и отдых.

Для чего нужен производственный календарь

Производственный календарь – это незаменимый инструмент для каждого бухгалтера и кадровика. В нем указаны все рабочие, выходные и праздничные дни. Также с его помощью легко определить длительность труда за месяц и положенное время для отдыха. Производственный календарь помогает в решении следующих задач:

учете рабочего времени каждого сотрудника;

планировании рабочего графика;

начислении зарплаты;

составлении плана отпусков;

оплате больничных.

Производственный календарь составляется и утверждается Правительством РФ и подписывается премьер-министром. В этом постановлении указываются все государственные праздники и их переносы на рабочие дни, если торжественные даты выпадают на выходные.

Общая характеристика декабря 2022 года

На декабрь 2022 года приходится 31 календарный день, из них:

22 – полные рабочие дни;

9 – выходные.

Предпраздничный день выпадает на 31 декабря, субботу. Согласно действующему законодательству, рабочая норма в такие даты сокращается на 1 час. Так как это суббота, норма закона действует только для предприятий с 6-дневной рабочей неделей. Праздников и переносов в декабре 2022 года нет.

Нормы продолжительности работы в декабре 2022 года

Одной из главных особенностей производственного календаря является возможность определения продолжительности рабочего дня. Ее можно рассчитать, исходя из 5-дневной недели. К примеру, если длительность этого периода составляет 40 часов, то норма одного трудового дня – 8 часов.

Количество рабочих часов в неделю Общее количество рабочих часов за месяц 40 176 36 158.4 24 105.6

Трудовой кодекс РФ сообщает, что количество рабочих часов не может превышать 40 в неделю, если иное не предусмотрено спецификой предприятия. Превышение этого значения необходимо учитывать как переработку. Такие часы оплачиваются дополнительно, согласно трудовому договору.

Как отдыхаем в декабре 2022 года

Каждый работник имеет право не только на работу, но и на отдых. В декабре 2022 года, согласно производственному календарю, для этого отводятся выходные дни:

суббота – 3, 10, 17, 24 и 31 декабря;

воскресенье – 4, 11, 18 и 25 декабря.

В последнем месяце 2022 года не будет праздников. Для производств, на которых используется 6-дневная рабочая неделя, 31 декабря будет предпраздничным. Количество трудовых часов необходимо сократить на 1 час.

Как планировать отпуск в декабре 2022 года

Для работников, не израсходовавших свой отпуск, будет полезно узнать, как правильно его распланировать, чтобы не потерять в финансах. По словам бухгалтеров и кадровиков, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше оплата за них. Соответственно, за отпуск в такие периоды сотрудник получит меньше положенного. Производственный календарь сообщает, что месяцами с наименьшим числом рабочих дней в 2022 году были январь, февраль и май. Декабрь в этот список не входит.

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Большое количество рабочих дней и отсутствие государственных праздников декабрь наиболее выгодным для оформления оплачиваемого отпуска. Часто работники решают уйти на отдых во второй половине декабря. Это довольно правильное решение и в финансовом смысле, и по общей продолжительности нерабочего периода (он будет продлен за счет новогодних торжеств).

Если целью является получить больше денег в качестве отпускных, то начинать отпуск стоит в субботу, а заканчивать – в воскресенье. Так удастся захватить максимальное количество выходных, за которые тоже начисляются деньги. При этом необходимо соблюдать правило по продолжительности отпуска: основная часть должна быть не менее 14 дней непрерывно, а оставшееся время можно делить по собственному усмотрению, предварительно согласовав это с руководителем предприятия.

Подведем итог

Производственный календарь помогает определить количество выходных и праздничных дней в декабре 2022 года, а также узнать количество нормочасов за месяц. Этот инструмент в первую очередь нужен бухгалтерам и кадровикам, но окажется полезным и для других людей. Производственный календарь помогает в планировании отпуска и определении праздничных и выходных дней.