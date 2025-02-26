Материнский капитал на строительство дома в 2025 году: новые правила и возможности

Материнский капитал является важной государственной поддержкой для молодых семей с детьми. С помощью можно улучшить имеющиеся жилищные условия, приобрести квартиру или возвести собственное жилье. Клео.ру предлагает детально разобраться, как можно использовать материнский капитал на строительство дома в 2025 году и какие сложности могут возникнуть в процессе.

Изменения в материнском капитале в 2025 году

В 2025 году в силу вступило несколько важных изменений относительно материнского капитала.

С 1 января 2025 года вступает в силу закон, запрещающий использование средств материнского капитала на приобретение жилья, непригодного к проживанию. Для подтверждения требуется наличие специального заключения, что жилплощадь соответствует всем требованиям для нормальной жизни. Такой документ выдают муниципальные органы власти сроком на 1 год.

С 1 февраля 2025 году размер выплат был проиндексирован на размер фактической инфляции 2024 года – на 9,5%. Увеличится и сумма средств, которые остались после предыдущего использования. Например, при остатке материнского капитала в 100 тысяч рублей прибавка тоже будет 9,5%, или 9500. А вот уже использованные средства индексации не подлежат.

С марта 2025 года вступает в силу возможность перевода средств маткапитала на эскроу-счет. Ранее деньги перечислялись напрямую подрядчику, и существовали риски обмана или потери средств из-за банкротства строительной компании. В случае использования эскроу-счетов средства будут переведены подрядчику только после завершения строительных работ.





Что такое материнский капитал

Материнский (семейный) капитал – это государственная целевая выплата, направленная на увеличение рождаемости. Получить ее могут:

женщины, родившие или усыновившие второго (или последующего) ребенка в 2007 году или позже;

мужчины, являющиеся единственным родителем или усыновителем второго (или последующего) ребенка с 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие первого ребенка в 2020 году или позже;

мужчины, являющиеся единственным родителем или усыновителем первого ребенка с 2020 года;

Для мужчин право на использование материнского капитала вступает в силу в случае, если мать ребенка лишена родительских прав, ушла из жизни или признана безвестно пропавшей. В ситуациях, когда оформить выплату не может и отец, право переходит к самим детям или их опекунам (для несовершеннолетних).

Начиная с февраля 2025 года материнский капитал повысится на процент инфляции. Теперь он составляет:

на первого ребенка – 690 266,95 рублей ;

; на второго (и последующего) ребенка – 912 162,09 рублей ;

; если родители получали выплату за первого ребенка, то после рождения второго они получат разницу – 221 895,14 рублей.





Порядок действий для использования материнского капитала для строительства дома

Эскроу-счет – это особый счет в банке, на котором деньги лежат до тех пор, пока не будут выполнены условия сделки. В отношении строительства дома – пока подрядчик не передаст ключи владельцам. Банк в этой ситуации является гарантом для обеих сторон.

Для использования маткапитала на строительство по новой схеме, необходимо пройти несколько важных этапов:

Получить материнский капитал. Он оформляется автоматически после рождения детей. Родители могут получить его через Госуслуги. Заключить договор с подрядчиком на выполнение строительных работ. Следует выбирать компанию, которая работает с эскроу-счетами и оговорить это условие заранее. Информация о подрядчике должна быть внесена в Единую информационную систему жилищного строительства. Открыть соответствующий счет в банке, на котором будут находиться средства материнского капитала. После подписания актов приема-передачи, завершении строительства и выполнении остальных условий счет закрывается. Собрать оставшиеся документы и передать их в Социальный фонд, чтобы начать процесс перевода денежных средств.





Какие документы необходимы для получения средств на строительство дома

Чтобы воспользоваться единоразовой выплатой, родителям детей необходимо собрать и предоставить пакет документов. В него входят:

Паспорт заявителей.

СНИЛС.

Свидетельство о рождении детей.

Сертификат на материнский капитал.

Справка о составе семьи.

Договор строительного подряда.

Документы, подтверждающие права на владение земельным участком.

Разрешение на проведение строительных работ.

Проект дома и смета расходов.

Кредитная документация – при наличии.





Требования к земельному участку

Чтобы начать процесс строительства, земельный участок должен соответствовать базовым требованиям. В противном случае местные муниципальные органы власти просто не дадут необходимые справки. Поэтому стоит оформить все документы заранее.

Для строительства дома требуется выполнение следующих условий:

Категория земли – участок предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Право собственности – земля находится в собственности заявителей или их детей.

Документация – оформлены все правоустанавливающие документы на земельный участок.

Разрешение на строительство – органы местной власти изучили представленную информацию и дали согласие на проведение строительных работ.





На что еще можно потратить материнский капитал

Материнский (семейный) капитал –целевая программа государственной поддержки молодых семей. Это значит, что денежные средства могут использоваться только на определенные цели. При этом порядок их использования регулируется законами и другими нормативно-правовыми актами.

В 2025 году сертификат маткапитала можно использовать для таких целей:

Внесение первоначального взноса по ипотеке. Также допускается частичное или полное досрочное погашение ипотечного кредита.

Улучшение жилищных условий. К ним относятся приобретение готового жилья, строительство дома, реконструкция коттеджа или дома, покупка жилья по договору участия в долевом строительстве, оплата вступительных взносов ЖКС.

Траты на образование ребенка. Доступны все виды образовательных услуг от детсада до высших учебных заведений, в том числе кружки и секции.

Приобретение товаров и услуг для адаптации ребенка с инвалидностью.

Увеличение пенсии матери (или отца в случае единственного родителя/усыновителя). За счет этих средств формируется накопительная часть.

Ежемесячные выплаты на ребенка до достижения им трех лет. Можно использовать только семьям с низким уровнем дохода.





Подведем итог

В 2025 году в отношении материнского капитала на строительство дома произошли важные изменения. Выплаты стали больше за счет индексации, но при этом ужесточились требования к объекту недвижимости. Использование эскроу-счетов позволит обезопасить сделку с подрядчиков, но повысит стоимость трат и добавит дополнительной работы с документами.